Peste 170 de angajaţi Minprest vor fi concediaţi după restructurarea Complexului Energetic Oltenia. Sindicatele ameninţă cu proteste
Digi24.ro, 8 ianuarie 2026 13:50
Reprezentanţii Sindicatului Liber Alfa Minprest anunţă că, începând cu luna ianuarie, conducerea Minprest Serv SA a notificat oficial intenţia de a emite 102 preavize, urmând ca alte 52 de contracte individuale de muncă să înceteze. Măsura vine pe fondul planului de restructurare al Complexul Energetic Oltenia, care presupune închiderea unor cariere miniere şi reducerea cheltuielilor.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 15 minute
14:00
Un hotel de cinci stele din Iaşi a fost evacuat joi în urma unei ameninţări cu bombă primită pe mailul hotelului. Este vorba despre hotelul Pleiada, situat în zona Bucium, din municipiul Iaşi. Potrivit primelor date, în mesajul primit pe mailul hotelului se arată că ameninţarea este valabilă 48 de ore şi că este vorba de un dispozitiv exploziv cu putere mare ce va detonat de la distanţă.
14:00
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete „Oreșnik” după confiscarea petrolierului Marinera # Digi24.ro
Armata rusă ar trebui să înceapă să scufunde nave americane și să lovească Europa cu rachete „Oreșnik”, ca răspuns la capturarea de către armata SUA a petrolierului „Marinera”, sub pavilion rusesc, în Oceanul Atlantic, susțin mai mulți deputați ai Dumei de Stat, relatează Moscow Times.
Acum 30 minute
13:50
Statele Unite vor „dicta” deciziile pe care să le ia Venezuela. „Dispunem de pârghii maxime” # Digi24.ro
Statele Unite intenţionează să „dicteze” - până la noi ordine - deciziile autorităţilor din Venezuela şi să păstreze controlul comercializării petrolului venezuelean pe o perioadă „nedeterminată”, a anunţat administraţia Trump.
13:50
Peste 170 de angajaţi Minprest vor fi concediaţi după restructurarea Complexului Energetic Oltenia. Sindicatele ameninţă cu proteste # Digi24.ro
Reprezentanţii Sindicatului Liber Alfa Minprest anunţă că, începând cu luna ianuarie, conducerea Minprest Serv SA a notificat oficial intenţia de a emite 102 preavize, urmând ca alte 52 de contracte individuale de muncă să înceteze. Măsura vine pe fondul planului de restructurare al Complexul Energetic Oltenia, care presupune închiderea unor cariere miniere şi reducerea cheltuielilor.
Acum o oră
13:40
China ar fi piratat conturi de e-mail ale membrilor unor comisii din Congresul SUA, scrie FT. Beijingul neagă # Digi24.ro
O grupare de hackeri chinezi ar fi compromis conturile de e-mail utilizate de membri ai personalului unor comisii influente din Camera Reprezentanţilor a SUA, a dezvăluit miercuri publicaţia Financial Times, citând persoane familiarizate cu acest subiect. Ministerul de Externe chinez a negat informaţiile, declarând că Beijingul se opune „dezinformării motivate politic”, potrivit Reuters.
13:40
Lumea riscă să devină „un bârlog al tâlharilor”: Președintele Germaniei acuză SUA că distrug ordinea mondială # Digi24.ro
Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a lansat critici dure la adresa politicii externe a Statelor Unite sub conducerea lui Donald Trump, avertizând că degradarea valorilor și acțiunile unilaterale ale Washingtonului amenință să transforme ordinea mondială într-un „bârlog al tâlharilor”, în care marile puteri tratează regiuni întregi ca pe propria lor proprietate.
13:30
Agenți ruși au distribuit un videoclip cu un atac asupra unui depozit polonez, pentru a le înscena ucrainenilor comiterea lui # Digi24.ro
Spioni ruși au distribuit pe rețelele sociale imagini cu un atac incendiator din 2024 asupra unui depozit polonez, folosind conturi care au legătură cu Kremlinul pentru a imputa ucrainienilor fapta, potrivit unui raport citat de TVPWorld. Fotografii și videoclipuri care arată un incendiu la un depozit de materiale de construcții din centrul orașului Radom, din mai 2024, au apărut pentru prima dată pe două canale Telegram care au legătură cu agenția de informații militare rusă GRU, a raportat miercuri site-ul polonez OKO.press.
Acum 2 ore
13:10
Incendiu la Ministerul Finanțelor: pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale. Traficul în zonă este blocat # Digi24.ro
Un incendiu a izbucnit, joi, la Ministerul Finanțelor, la ultimul etaj al instituției. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale și au stins focul în scurt timp. Traficul în zonă este blocat.
13:00
UE rămâne dependentă de gazul lichefiat rusesc: Europa a importat GNL din Rusia în valoare de 7,2 miliarde de euro în 2025 (raport) # Digi24.ro
Terminalul emblematic al Rusiei pentru exportul de gaz natural lichefiat (GNL), Yamal LNG, a avut exporturi de 7,2 miliarde de euro către piețele europene în 2025, potrivit unui raport publicat joi de ONG-ul german de mediu Urgewald, relatează Kyiv Independent.
13:00
AUR propune ca 2026 să fie „Anul Statelor Unite ale Americii în România”. Ce prevede proiectul depus în Parlament # Digi24.ro
AUR a depus în Parlament un proiect pentru instituirea anului 2026 ca „Anul Statelor Unite ale Americii în România”, cu ocazia a 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA. Proiectul prevede evenimente culturale, educaționale și academice, conferințe și dezbateri publice, iar radioul și televiziunea publică pot aloca până la 1% din timpul de emisie pentru promovarea acestora.
12:30
Noi imagini din timpul operațiunii de capturare a petrolierului din flota fantomă a Rusiei # Digi24.ro
Garda de Coastă a Statelor Unite a publicat noi imagini din timpul acțiunii de preluare a navei Marinera (Bella I) din flota fantomă a Rusiei. Acțiunea de miercuri a autorităților americane în Atlantinul de Nord a atras o reacție prudentă din partea Rusiei.
12:30
Zelenski cere o accelerare a aderării Ucrainei la UE, la preluarea preşedinţiei Uniunii de către Cipru # Digi24.ro
Volodimir Zelenski a cerut, aliaților garanții de securitate ferme împotriva unui posibil atac rus, în timp ce a căutat și progrese în negocierile privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și sancțiuni mai dure împotriva Moscovei, transmite Reuters. Președintele ucrainean s-a întâlnit cu omologul din Cipru Nikos Christodoulides la Nicosia, în contextul în care Cipru a preluat președinția rotativă a UE, pentru o perioadă de șase luni.
12:20
Regulă nouă în Codul fiscal: firmele nu mai pot deduce integral cheltuielile cu servicii plătite către firmele afiliate din străinătate # Digi24.ro
Statul român a introdus o regulă nouă în Codul fiscal, prin Legea nr. 239/2025, adoptată de Parlament pe 15 decembrie 2025 și publicată în Monitorul Oficial în aceeași lună, ca parte din Pachetul II fiscal-bugetar, care afectează unele firme din România, în special pe cele care fac parte din grupuri multinaționale și care nu sunt înființate/constituite și nu au locul conducerii efective în România (cu alte cuvinte, prevederea nu se aplică grupurilor românești). Regula se referă la banii plătiți către firme „surori” sau către firma-mamă din străinătate și stabilește cât din aceste cheltuieli mai pot fi folosite pentru a reduce impozitul pe profit. Deși este o modificare tehnică, efectul ei este foarte simplu: dacă o firmă trimite prea mulți bani în afara României sub formă de servicii, statul nu mai acceptă întreaga sumă ca fiind cheltuială deductibilă.
Acum 4 ore
12:10
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd prioritatea la analize medicale # Digi24.ro
Reguli noi în sistemul de sănătate. De luna aceasta, mii de pacienți pierd prioritatea la analizele medicale. Nu mai sunt bani, asa că cei de la Casa de Sănătate au decis că bolnavii cronic vor face investigațiile doar când există bani, nu în maximum 5 zile, ca până acum. Iar cei care au rămas neasigurați rămân doar cu servicii medicale minime.
12:10
Discuțiile dintre Guvernul grec și fermierii, care de mai multe săptămâni blochează autostrăzile într-o dispută privind subvențiile agricole și bugetul, au ajuns joi într-un impas, deoarece ultimele propuneri de compromis nu au reușit să deblocheze situația.
12:00
Un șofer care circula cu anvelope de vară a provocat un accident cu victime, în Botoșani. A rămas fără certificatul de înmatriculare # Digi24.ro
Un şofer a fost amendat cu 4.000 de lei şi a rămas fără certificatul de înmatriculare a autoturismului, pentru că avea la mașină anvelope de vară şi a produs un accident rutier soldat cu victime, a spus purtătorul de cuvânt al IPJ Botoşani, Delia Nenişcu.
12:00
Franța respinge din nou acordul UE-Mercosur și cere norme stricte pentru importuri: „Nu este încă acceptabil” # Digi24.ro
Franţa consideră în continuare inacceptabil acordul dintre Uniunea Europeană şi Mercosur, în pofida ultimelor concesii făcute de Bruxelles la cererea sa, şi, chiar dacă va fi obţinută o majoritate suficientă în rândul celor 27 de state membre, vineri, asta nu va însemna că Parlamentul European nu îl va bloca mai departe.
11:40
Reacția lui Trump, după ce o femeie a fost împuşcată mortal de poliţia de imigrare în Minneapolis: „A tras în legitimă apărare” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a avut o primă reacție miercuri seara, după ce o femeie a fost împușcată mortal în timpul unui raid al agenților de imigrări, în Minneapolis, statul Minnesota. Liderul american a calificat uciderea drept „autoapărare” și a scris despre victimă că „avea un comportament extrem de dezordonat”.
11:00
Parlamentul britanic va vota trimiterea de trupe în Ucraina. Anunțul premierului Keir Starmer # Digi24.ro
Parlamentul britanic va vota trimiterea de trupe în Ucraina. Anunțul premierului Keir Starmer
10:40
Noul premier populist de dreapta al Cehiei, Andrej Babis, a declarat miercuri că nu va pune capăt unei iniţiative privind livrarea de muniţie de artilerie pentru Ucraina, în pofida promisiunilor sale făcute în campania sa electorală.
10:40
Ironiile Moscovei la adresa Europei după amenințările recente ale lui Trump. „Urmează Canada?” # Digi24.ro
Rușii urmăresc ambițiile teritoriale daneze ale lui Donald Trump și ironizează Europa. Kirill Dmitriev, negociator rus în chestiunea războiului din Ucraina, provoacă, într-o postare în pagina sa de la X: „Canada va fi următoarea?”. El publică o hartă a lumii împărțită în trei zone de influență între Trump, Putin și Xi, scrie La Repubblica.
10:40
Circulaţia rutieră se desfăşoară, începând de joi, alternativ, pe o bandă, pe DN 5 - Podul Prieteniei, între Giurgiu şi Ruse.
10:40
Schimbările hormonale pot influența semnificativ sănătatea intimă feminină. Recunoașterea simptomelor permite soluții eficiente și sigure. Despre una din problemele intime cauzate de schimbările hormonale de la menopauză aflăm mai mult de la Dr. Virginia Țârlea, medic primar obstetrică-ginecologie.
10:20
Un accident rutier grav a avut loc în județul Argeș. O mașină a derapat și a căzut într-o râpă. Cele trei persoane aflate în automobil au ajuns la spital.
Acum 6 ore
10:00
Atac armat lângă o biserică din Salt Lake City. Două persoane au murit, iar alte șase au fost rănite # Digi24.ro
Două persoane au murit şi alte şase au fost rănite, în urma unor focuri de armă trase în faţa unei biserici mormone din Salt Lake City, Statele Unite, a declarat poliţia.
09:50
Un fost angajat al armatei suedeze a fost arestat pentru spionaj. „Este o anchetă foarte sensibilă” # Digi24.ro
Un fost angajat al forţelor armate suedeze, suspectat de spionaj, a fost plasat în arest preventiv de către un tribunal din Stockholm.
09:50
Proteste în Franța: Zeci de fermieri au intrat cu tractoarele în centrul Parisului şi au ajuns până la Turnul Eiffel # Digi24.ro
Fermierii francezi au intrat joi dimineaţa cu tractoarele în centrul Parisului şi au ajuns până la Turnul Eiffel pentru a exprima revendicările sectorului, care a fost mobilizat în ultimele săptămâni în toată Franţa, potrivit unui reprezentant sindical şi unui jurnalist AFP aflat la faţa locului.
09:50
O nouă masă de aer rece cuprinde România. ANM anunță ger, ninsori și vânt puternic. Se vor înregistra minime de -15 grade Celsius # Digi24.ro
Directorul ANM Elena Mateescu a declarat joi, în direct la Digi24, că vremea se răcește accentuat în toată țara, o masă de aer rece urmând să aducă precipitații mixte, vânt puternic și temperaturi negative, inclusiv în Capitală, unde „vom resimți temperaturi mult mai coborâte”. Meteorologul a avertizat că în vestul, centrul și nordul țării valorile vor ajunge până la -15 grade Celsius.
09:30
Copiii din Gaza se întorc la școală după doi ani de război, în săli de clasă improvizate, unde se predau doar patru materii # Digi24.ro
Corturile care servesc acum drept săli de clasă sunt „zgomotoase și puțin haotice, dar pline de viață”, într-un peisaj dominat de ruinele războiului. După acordul de încetare a focului dintre Israel și Hamas din octombrie, mii de copii din Fâșia Gaza revin la școală, după doi ani de conflicte care i-au privat de educație formală, scrie BBC.
09:30
Bijuterii de peste un milion de euro, furate în Franța. Un creator american, jefuit din locuința turistică # Digi24.ro
Bijuterii ale unui creator american, în valoare de peste un milion de euro, au fost furate dintr-un spaţiu turistic în care acesta se afla pe Coasta de Azur, au dezvăluit miercuri mai multe surse concordante, citate de AFP, scrie Agerpres.
09:20
Un astronaut de pe ISS are probleme medicale. NASA ia în considerare readucerea echipajului pe Terra # Digi24.ro
NASA ia în considerare readucerea anticipată pe Terra a echipajului de pe Stația Spațială Internațională, din cauza problemelor medicale ale unui astronaut, relatează Reuters.
09:20
Venezuela a trimis în Elveția aur de la Banca Centrală în valoare de peste 5 miliarde de dolari # Digi24.ro
Venezuela a transportat aur în valoare de aproape 5,20 miliarde de dolari în Elveția, în primii ani ai mandatului președintelui destituit Nicolas Maduro, relevă datele vamale, citate de Reuters.
09:10
Rezultate LOTO – Joi, 8 ianuarie 2026: Report uriaș la Joker. La 6/49 sunt în joc peste 2,76 milioane de euro # Digi24.ro
Joi, 8 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 4 ianuarie 2026, Loteria Română a acordat peste 27.200 de câștiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.
09:00
Un bărbat a sunat la 112 să reclame că taximetristul cu care se deplasa este beat, însă el a fost cel amendat cu suma de 2.000 de lei # Digi24.ro
Un bărbat din Ploiești a fost amendat cu 2.000 de lei după ce a sunat la 112 să anunțe că taximetristul cu care se deplasa conduce beat. Testarea cu aparatul etilotest a avut rezultat negativ, astfel că reclamantul a fost amendat pentru apelarea nejustificată a numărului de urgență, informează Observatorul Prahovean. Incidentul s-a petrecut în noaptea de marți spre miercuri, pe străzile din Ploiești.
09:00
„Amenințare majoră”: Ucraina investighează o școală „clandestină” pro-rusă care folosește manuale din era sovietică # Digi24.ro
Agenția de securitate a Ucrainei a lansat o anchetă asupra unei școli „clandestine” din Kiev, în urma unor rapoarte conform cărora aceasta preda copiilor folosind manuale din era sovietică și promova influențele culturale rusești. Instituția, afiliată Bisericii Ortodoxe Ucrainene, afiliată Moscovei, a fost demascată de jurnaliștii de investigație de la portalul ucrainean Slidstvo.info, într-un articol publicat marți, scrie TVPWorld.
08:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 8 ianuarie
08:50
Doi polițiști de la Biroul de Ordine Publică al Poliției Municipiului Târgu Jiu, Andrei Ciobanu și Marian Stroe, au salvat viața unei femei în vârstă de 55 de ani, al cărui autoturism a ajuns în albia râului Jiu.
08:50
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a fost învinsă de bielorusa Arina Sabalenka, liderul mondial, cu 6-3, 6-3, joi, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Brisbane.
08:40
Atacuri masive asupra infrastructurii energetice din Ucraina: Dronele rusești au provocat pene de curent în Dnipropetrovsk și Zaporijie # Digi24.ro
În regiunile ucrainene Dnipropetrovsk şi Zaporijie (centru-est) au avut loc întreruperi de curent după atacuri masive ale dronelor ruseşti asupra infrastructurilor, a anunţat furnizorul de energie ucrainean în cursul nopţii de miercuri spre joi.
08:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dispus convocarea, joi dimineaţa, a Comandamentului Energetic Naţional, având în vedere evoluţia condiţiilor meteo din această perioadă.
08:30
Se circulă în condiţii de iarnă pe mai multe drumuri din ţară: sunt restricții în trei județe. Unde sunt anunțate ninsori # Digi24.ro
Circulaţia pe drumurile din ţară se desfăşoară joi dimineaţă, în general, în condiţii de iarnă, fiind precipitaţii sub formă de ninsoare îndeosebi în judeţele aflate în partea nordică şi centrală şi ploaie în zona de sud.
08:20
Catedrala Națională se închide de vineri, pentru continuarea lucrărilor. Mai poate fi vizitată joi # Digi24.ro
Joi este ultima zi în care credincioşii mai pot vizita Catedrala Naţională, începând de vineri urmând să fie închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior, relatează Agerpres.
08:20
„Diplomaţia pinguinului”. Apelul lansat de președintele sud-coreean pentru a se întâlni cu Kim Jong Un # Digi24.ro
Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a postat o fotografie cu doi pinguini îmbrăţişaţi în mesajul de Anul Nou adresat Phenianului, îndemnându-l pe liderul nord-coreean Kim Jong Un să se întâlnească cu el.
Acum 8 ore
08:00
JD Vance, despre moartea femeii împuşcate de agenţi de imigrare la Minneapolis: ”O tragedie provocată de ea însăşi” # Digi24.ro
Moartea femeii împușcate de un agent de imigrări la Minneapolis a fost „o tragedie provocată de ea însăşi”, afirmă vicepreşedintele american JD Vance, adăugând că poliția de imigrări (ICE) are susținea sa și a președintelui Donald Trump. Şcolile publice din Minneapolis au fost închise pentru restul săptămânii „din motive de siguranţă”, după incidentul de miercuri.
07:40
Președintele Trump a retras Statele Unite din zeci de organizații internaționale. „Entități care promovează agende globaliste” # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a semnat miercuri o proclamaţie prin care retrage Statele Unite din 35 de organizaţii care nu ţin de Organizaţia Naţiunilor Unite şi din 31 de entităţi ale ONU care „funcţionează contrar intereselor naţionale ale SUA”, a anunţat Casa Albă într-un comunicat citat de Reuters, informează News.ro.
07:20
Prima zi de școală din 2026: elevii se reîntorc la cursuri după vacanță. În câteva unități nu poate fi asigurată prezența fizică # Digi24.ro
Elevii se întorc joi la cursuri după vacanţa prilejuită de sărbătorile de iarnă, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, relatează Agerpres. Potrivit datelor furnizate de inspectoratele școlare județene, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, care au generat întreruperi ale furnizării cu energie electrică/ale agentului termic/drumuri impracticabile, în zilele de 8 și 9 ianuarie 2026 cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate în șase unități de învățământ din județele Hunedoara, Mehedinți și Sălaj.
07:10
Canada va deschide un consulat în Groenlanda. Premierul Carney afirmă că viitorul insulei va fi decis „exclusiv de către popor” # Digi24.ro
Doi oficiali canadieni vor merge în Groenlanda, în contextul amenințărilor formulate de Donald Trump și membri ai administrației sale privind anexarea teritoriului autonom danez, din motive pe care președintele SUA le-a descris ca fiind legate de „securitatea națională”. Miercuri, premierul Mark Carney a anunțat că guvernatorul-general al Canadei, Mary Simon, și ministrul Afacerilor Externe, Anita Anand, vor vizita insula în luna februarie, scrie Toronto Sun.
07:10
Discursul anual despre Starea Uniunii va fi susţinut de președintele Donald Trump pe 24 februarie în faţa Congresului american, a anunţat miercuri preşedintele republican al Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, notează AFP, preluată de News.ro.
07:10
Groenlanda în mâinile SUA: pactul din 1951 care oferă Washingtonului acces militar extins în insula arctică. „Dacă ar cere-o frumos” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a ridiculizat echipele daneze de sanie trasă de câini din Groenlanda. El a menționat navele misterioase chinezești și rusești care patrulează în largul coastelor. Liderul american pare din ce în ce mai fixat pe ideea că Statele Unite ar trebui să preia această insulă gigantică acoperită de gheață, un oficial afirmând că cel de-al 47-lea președinte al SUA dorește să o cumpere, iar altul sugerând că Washingtonul ar putea pur și simplu să o ocupe. Cu doar câteva zile în urmă, Trump a declarat: „Avem nevoie de Groenlanda din punctul de vedere al securității naționale”, relatează The New York Times.
07:10
Poliția rusă a întrerupt un concert punk la Moscova și i-a bătut pe spectatorii care urmăreau canale ucrainene pe Telegram # Digi24.ro
Forțele de securitate ruse au întrerupt un concert punk la Moscova, au verificat conturile de Telegram ale participanților și i-au bătut pe cei care urmăreau canale ucrainene, scrie publicația Meduza. Concertul a fost anulat.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.