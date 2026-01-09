Combatanții kurzi încercuiți la Alep vor fi evacuați după armistițiul cu armata siriană

07:10

Sâmbăta trecută, când Nicolas Maduro a fost capturat și extras din Venezuela, Kirill Dmitriev, negociatorul lui Vladimir Putin la Casa Albă, a subliniat ceea ce îl interesează: odată cu adăugarea Venezuelei, Statele Unite controlează acum 20% din producția globală de petrol. „O putere enormă”, a remarcat Dmitriev. Acest lucru nu deranjează rușii, deoarece ei au propria idee despre direcția în care Statele Unite ar putea orienta această capacitate de influență: nu către Moscova, care controlează propriile resurse energetice, ci către capitalele europene. Și dacă acest lucru poate fi parțial adevărat pentru petrol, este cu siguranță și mai adevărat pentru gazele naturale, scrie Corriere della Sera.