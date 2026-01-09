„Ușa către infern”. Cum putea oricine să intre, fără a fi verificat, în barul din Crans Montana care a ars de Revelion
Digi24.ro, 9 ianuarie 2026 11:20
Polițiștii elvețieni investighează folosirea unei uși laterale din sticlă, care permitea accesul în barul Le Constellation din Crans-Montana, fără o verificare a vârstei. 40 de oameni au murit și peste 100 au fost răniți în incendiul care a izbucnit de Revelion în barul elvețian, inclusiv minori care nu aveau voie să fie acolo.
Un buzoian are datorii la Primărie de 1,1 milioane lei. Instituția are de recuperat 12 milioane de euro taxe şi impozite Primăria Bu # Digi24.ro
Primăria Buzău are de recuperat peste 12 milioane de euro de la persoanele fizice care nu şi-au plătit taxele şi impozitele în anii trecuţi, numai de la un singur contribuabil având de încasat aproximativ 1,1 milioane de lei.
Avertismentul șefului diplomației franceze: „Organizarea politică europeană este astăzi în pericol" # Digi24.ro
Organizarea politică europeană "este astăzi în pericol", a afirmat vineri şeful diplomaţiei franceze în discursul său anual susţinut în faţa ambasadorilor Franţei.
Doi adolescenţi, arestaţi în Olanda în urma unei agresiuni soldate cu moartea unui om, din cauza unor bulgări de zăpadă # Digi24.ro
Poliţia olandeză a arestat doi adolescenţi în cadrul unei anchete cu privire la moartea unui bărbat în vârstă de 60 de ani, aparent victima unei agresiuni, în urma unei altercaţii pe tema unor bulgări de zăpadă.
Combatanții kurzi blocați în două cartiere din Alep vor fi evacuați spre zona autonomă din nord-estul Siriei, după armistițiul anunțat de armata siriană, în urma confruntărilor care au făcut cel puțin 21 de morți și au forțat mii de civili să fugă din oraș.
Atentat în direct. Lidera opoziției dintr-o țară din America Centrală a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu # Digi24.ro
Gladys Aurora López, membră a Partidului Național din Parlamentul Central American (Parlacen), a fost grav rănită după ce a fost lovită de un dispozitiv exploziv în timp ce se pregătea să intre în Congresul Național în după-amiaza zilei de joi, 8 ianuarie 2026.
Japonia testează exploatarea de pământuri rare în largul mării, în încercarea de a-şi reduce dependenţa de China # Digi24.ro
Japonia se pregăteşte să lanseze duminică ceea ce descrie ca fiind prima încercare din lume de a exploata pământuri rare în largul mării, la o adâncime de 6.000 de metri, în speranţa că astfel va reuşi să-şi reducă dependenţa de China pentru aprovizionarea cu aceste materiale cruciale, transmite AFP.
România a atras peste 375 de milioane de euro pentru industria semiconductorilor prin PNRR # Digi24.ro
România a depășit țintele asumate în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru dezvoltarea industriei de semiconductori, după ce a contractat proiecte în valoare de peste 375 de milioane de euro, potrivit unui anunț comun al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT).
Val de videoclipuri generate de inteligența artificială, care promovează ieșirea Poloniei din UE. „Un test pentru a submina democrația” # Digi24.ro
O serie de videoclipuri generate de inteligența artificială, difuzate pe TikTok, care promovează ieșirea Poloniei din Uniunea Europeană, reprezintă o campanie deliberată menită să testeze modul în care pot fi influențate alegerile din 2027, a declarat ministrul adjunct al Digitalizării din Varșovia pentru POLITICO.
Furtuna Goretti lovește Franța: 380.000 de case fără curent. Viscolul și zăpadă abundentă paralizează nordul Europei # Digi24.ro
Aproximativ 380.000 de locuințe din Franța au rămas fără curent vineri, în timp ce furtuna Goretti a lovit nordul Europei cu rafale de vânt de peste 200 km/h, lucru care a provocat perturbări în transporturi după o săptămână de ninsori abundente, potrivit France24.
Noi alerte de vreme rea: cod galben de ger, viscol și ninsori. ANM anunță și temperaturi de -18 grade. Care sunt zonele afectate HARTĂ # Digi24.ro
Vremea va deveni deosebit de rece în toată ţara în acest sfârşit de săptămână, iar în nordul Moldovei sunt estimate temperaturi de minus 10 grade pe parcursul zilei de sâmbătă, potrivit unei informări publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie, valabile până în data de 13 ianuarie. Meteorologii au emis și mai multe avertizări cod galben care vizează gerul, vântul puternic și viscolul la munte, precum și ninsori, precipitații mixte și polei în mai multe regiuni ale țării.
Profit uriaș anunțat de Banca Națională a Elveției, după ce tarifele lui Donald Trump au declanșat scumpirea aurului # Digi24.ro
Banca Națională a Elveției a raportat un profit de 26 de miliarde de franci elvețieni în 2025, unul dintre cele mai mari din istoria instituției, rezultat în principal din creșterea accelerată a prețului aurului, după tarifele comerciale impuse de președintele american Donald Trump.
Horațiu Potra ajunge vineri în fața magistraților. Procurorii cer prelungirea arestării preventive atât pentru el, cât și pentru fiul și nepotul său, Dorian şi Alexandru Potra. Acestora li se aduc acuzații grave: tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, operațiuni ilegale cu articole pirotehnice și instigare publică.
Papa Leon al XIV-lea se îndreaptă către un conflict deschis cu Donald Trump. Motivele divergențelor dintre cei doi # Digi24.ro
Primul papă american se află pe o traiectorie de coliziune cu președintele SUA, Donald Trump. Leo nu caută conflictul — spre deosebire de predecesorul său mai combativ, Francis — dar se pare că va avea parte de unul oricum, se arată într-o analiză Politico.
Cel puţin 13 persoane - inclusiv cinci copii - au fost ucise în atacuri israeliene în Fâşia Gaza, anunţă Apărarea Civilă, în unele dintre cele mai sângeroase atacuri de la intrarea în vigoare a unui armistiţiu precar între Israel şi Hamas, în octombrie.
UE, aproape de a încheia acordul comercial cu Mercosur, în ciuda protestelor fermierilor # Digi24.ro
După mai mult de 25 de ani de negocieri, Uniunea Europeană este pe punctul de a încheia un acord comercial cu Mercosur, care ar putea primi vineri aprobarea statelor membre, în pofida furiei fermierilor şi a opoziţiei Franţei.
Modificările aduse Casei Albe continuă. Trump dorește un etaj deasupra celebrei colonade albe # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump doreşte să se construiască un etaj deasupra colonadei Casei Albe în cadrul proiectului său de construcţie a unei imense săli de bal în valoare de 400 de miliarde de dolari, a declarat joi arhitectul însărcinat cu acest proiect, relatează AFP, preluată de Agerpres.
Avertismentul IGSU: Atenţie la gheaţă, lasă acasă pantofii pentru vreme bună. Un singur pas greşit poate duce la o fractură # Digi24.ro
Inspectoratul pentru Situații de Urgență atrage atenția oamenilor că există risc de căzături din cauza gheţii, după ninsorile din ultimele zile și vremea rece, și îi îndeamnă să folosească încălțăminte potrivită, cu talpă aderentă.
Vreme severă în 15 județe și București: pompierii au evacuat locuințe, înlăturat copaci căzuți și salvat persoane blocate în zăpadă # Digi24.ro
Raport ONU: Economia mondială încetinește în 2026, pe fondul tensiunilor comerciale și tarifelor SUA # Digi24.ro
Creşterea economiei mondiale este prognozată să scadă la 2,7% în 2026, de la 2,8% în 2025, înainte de o uşoară accelerare la 2,9% în 2027, niveluri care rămân sub media de 3,2% din perioada pre-pandemică 2010–2019, arată un raport publicat joi de Organizaţia Naţiunilor Unite, citat de Reuters.
Guvernatorul unei regiuni din Rusia spune că peste 550.000 de oameni au rămas fără energie electrică în urma unui atac ucrainean # Digi24.ro
Peste 550.000 de persoane au rămas fără energie electrică în urma unui atac ucrainean asupra regiunii ruse Belgorod, a anunţat vineri guvernatorul local, Viaceslav Gladkov.
Un lider al opoziției din Groenlanda vrea negocieri cu SUA fără Danemarca. Reacția guvernului groenlandez # Digi24.ro
Groenlanda ar trebui să poarte discuţii directe cu guvernul SUA, fără Danemarca, a declarat pentru Reuters un lider al opoziţiei din Groenlanda, în contextul în care insula arctică analizează modul în care să răspundă la noua iniţiativă a preşedintelui Donald Trump de a o aduce sub controlul SUA.
Accident surprins de o cameră de bord în București: Momentul în care o mașină derapează și ajunge pe linia de tramvai # Digi24.ro
Un accident din cauza vremii a avut loc joi seară în București, în Sectorul 1. O mașină a derapat și a ajuns pe linia de tramvai. Momentul a fost suprins de o cameră de bord aflată într-o altă mașină.
Kim Jong Un promite sprijin total pentru Putin și Rusia, după o scrisoare primită de la Kremlin # Digi24.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a transmis lui Vladimir Putin că va sprijini necondiționat toate politicile și deciziile sale, într-o scrisoare publicată de agenția KCNA, în care evocă o „adevărată relație de camaraderie” și promite să fie „întotdeauna alături de Rusia”.
Rusia a lovit în noaptea de joi spre vineri „ţinte strategice” din Ucraina cu ajutorul rachetei hipersonice Oreşnik, a anunţat Ministerul Apărării rus într-un comunicat, citat de AFP. Nexta comentase anterior că este posibil ca Rusia să fi folosit rachetele Oreșnik în atac, prezentând înregistrări video.
„Nu am nevoie de dreptul internaţional”, ne asigură Trump. Care este limita care spune că l-ar împiedica să acționeze în lume # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a afirmat într-un interviu publicat joi că doar propria sa „moralitate” poate constitui o limită în gestionarea politicii externe a Statelor Unite, miliardarul adăugând că „nu are nevoie” de dreptul internaţional, relatează AFP. Aceste declaraţii, extrase dintr-un interviu amplu acordat The New York Times, vin la mai puţin de o săptămână după capturarea preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forţele americane şi în contextul în care europenii sunt îngrijoraţi de preluarea controlului asupra Groenlandei de către Statele Unite, scrie News.ro.
Când se încălzește vremea și scăpăm de ger. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 12 ianuarie – 09 februarie. Potrivit meteorologilor, vremea va fi mai rece decât normalul perioadei la mijlocul lunii ianuarie, apoi temperaturile vor reveni treptat la valori apropiate sau ușor peste cele obișnuite, iar precipitațiile vor fi, în general, în limite normale la nivelul întregii țări.
Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 a avut loc vineri dimineaţa, în zona seismică Vrancea, în judeţul Vrancea, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Un bărbat din Vaslui a fost reținut după ce a încălcat ordinul de protecţie, a lovit poliţiştii şi a fugit cu cătușele la mâini # Digi24.ro
Un bărbat în vârstă de 26 de ani, din comuna vasluiană Băceşti, a fost reţinut, joi, de poliţişti după ce a fost reclamat că a încălcat ordinul de protecţie şi a încercat să-şi agreseze soţia, iar apoi a lovit o autospecială de poliţie şi pe poliţiştii solicitaţi să intervină şi a reuşit să fugă deşi fusese încătuşat.
Venezuela începe eliberarea deținuților politici după capturarea lui Maduro. Enrique Márquez printre primii scoși din închisoare # Digi24.ro
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale din Venezuela, Enrique Marquez, se numără printre primii prizonieri politici scoși din detenție în cadrul eliberărilor anunţate luni de autorităţi, potrivit unui videoclip realizat de un jurnalist local.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 9 ianuarie
Prima reacție a lui Donald Trump după ce Maria Corina Machado a spus că vrea să-i predea Nobelul său pentru Pace # Digi24.ro
Donald Trump a anunţat joi că opozanta venezueleană Maria Corina Machado va fi la Washington săptămâna viitoare şi s-a declarat „nerăbdător” să o întâlnească, adăugând că va fi „o mare onoare” pentru el dacă ea îi va preda lui Premiul său Nobel pentru Pace, informează vineri AFP, potrivit Agerpres.
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că, după atacurile asupra unor ambarcaţiuni maritime în Caraibe şi Pacific, Statele Unite vor efectua atacuri „terestre” împotriva cartelurilor, fără a preciza exact unde.
Regimul iranian blochează accesul la internet și telefonie la nivel național, în timp ce protestele s-au soldat cu 45 de morți # Digi24.ro
Protestele din Iran s-au intensificat joi seara, când demonstranții au ieșit în număr mare pe străzile din Teheran și din alte orașe din țară, incendiind simboluri ale autorității statului și scandând sloganuri împotriva conducerii Republicii Islamice. Escaladarea conflictului a avut loc în contextul în care președintele american Donald Trump și-a reluat avertismentul adresat Teheranului că Washingtonul va răspunde cu forță dacă regimul ucide protestatarii, în timp ce grupurile pentru drepturile omului au raportat un număr tot mai mare de victime și arestări în masă, relatează Fox News. Accesul la internet și liniile telefonice au fost întrerupte în Iran, pe măsură ce protestele antiguvernamentale s-au intensificat joi seara, iar numărul morților a ajuns la 45.
Nicușor Dan a publicat înregistrarea convorbirii cu turnul de control din Zurich. Ce mesaj i-a fost transmis pilotului # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a publicat joi noapte înregistrarea convorbirii dintre turnul de control din Zurich și pilotul avionului Spartan care l-a adus de la Paris la București. Gestul președintelui vine după ce declarația sa inițială - conform căreia aeronava prezidențială a fost escortată de două avioane F-18 deasupra Elveției în semn de mulțumire pentru ajutorul acordat de țara noastră în tragedia de la Crans-Montana - a fost contestată în spațiul public.
Petrolierul sub pavilion rus Marinera (fost Bella I), confiscat miercuri de autoritățile americane, este deținut de la sfârșitul lunii decembrie 2025 de o companie rusă al cărei fondator este un om de afaceri originar din Crimeea anexată ilegal de Rusia, potrivit investigațiilor mass-media, scrie Kyiv Post.
O nouă taxă pe avere agită miliardarii din Silicon Valley: Unii promit să plătească, alții fug din California # Digi24.ro
Propunerea unei taxe unice de 5% pe averile de peste un miliard de dolari a declanșat o nouă ruptură în rândul giganților tehnologici din California. În timp ce șeful Nvidia, Jensen Huang, spune că este „perfect de acord” să plătească, alți miliardari celebri, precum Larry Page, Peter Thiel și David Sacks, își mută companiile și reședințele în state fără impozit pe venit, precum Florida sau Texas, scrie The Guardian.
Europa este dependentă de gazul natural american, iar Trump ar putea folosi acest lucru împotriva ei (Corriere della Sera) # Digi24.ro
Sâmbăta trecută, când Nicolas Maduro a fost capturat și extras din Venezuela, Kirill Dmitriev, negociatorul lui Vladimir Putin la Casa Albă, a subliniat ceea ce îl interesează: odată cu adăugarea Venezuelei, Statele Unite controlează acum 20% din producția globală de petrol. „O putere enormă”, a remarcat Dmitriev. Acest lucru nu deranjează rușii, deoarece ei au propria idee despre direcția în care Statele Unite ar putea orienta această capacitate de influență: nu către Moscova, care controlează propriile resurse energetice, ci către capitalele europene. Și dacă acest lucru poate fi parțial adevărat pentru petrol, este cu siguranță și mai adevărat pentru gazele naturale, scrie Corriere della Sera.
Un muzeu din Polonia dezvăluie un kit rar pentru uciderea vampirilor. Unde a fost descoperit # Digi24.ro
Ascunsă într-o cutie de vioară aparent obișnuită, un muzeu din Wrocław (al treilea oraș ca mărime din Polonia) a adăugat o exponată înfiorătoare la colecția sa de curiozități: o trusă pentru vânarea vampirilor de la începutul secolului al XX-lea.
În toată Rusia, costul riturilor bisericești a crescut brusc de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei. „Donațiile voluntare” pentru nunți, înmormântări și botezuri cresc mult mai repede decât inflația, chiar dacă cererea pentru servicii funerare a crescut pe fondul pierderilor tot mai mari din timpul războiului. Publicația online meduza.io a publicat un rezumat al unor analize făcute de serviciul de limbă rusă al Radio Europa Liberă și The Moscow Times privind modul în care Biserica Ortodoxă Rusă a crescut costurile impuse credincioșilor.
Oamenii de știință spun că ar fi extras ADN-ul lui Leonardo da Vinci dintr-un desen din perioada Renașterii. Cine contestă descoperirea # Digi24.ro
Principalul opozant al lui Erdogan promite să îl învingă chiar din închisoare: „Toată lumea știe că arestarea mea este nedreaptă” # Digi24.ro
Ekrem Imamoglu, principalul rival al președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, se află încarcerat într-o închisoare de maximă securitate de lângă Istanbul, însă acest lucru nu îl împiedică să își asume că poate câștiga președinția chiar din celula sa. În răspunsuri scrise transmise către POLITICO, fostul primar ales democratic al Istanbulului a adoptat un ton dur din închisoarea Silivri și a insistat că rămâne candidatul legitim capabil să pună capăt dominației de 25 de ani a lui Erdogan în politica turcă.
Două persoane au fost rănite joi la Portland de focuri de armă ale poliţiştilor federali, a anunţat poliţia din acest oraş situat în statul Oregon (vest), un incident care ar putea alimenta tensiunile în Statele Unite, unde o femeie a fost ucisă cu o zi înainte la Minneapolis de un alt agent federal, notează AFP, preluată de Agerpres.
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are șansa de a transforma o problemă globală într-o oportunitate # Digi24.ro
Așa-numita ordine mondială și statul de drept internațional au fost afectate în urma Operațiunii „Absolute Resolve”, prin intermediul căreia forțele americane au pătruns în Venezuela pentru a-l captura pe președintele Nicolas Maduro. Acesta din urmă a fost condamnat de liderii străini pentru preluarea ilegală a puterii încă din 2013 - cu ani înainte ca Donald Trump să devină președinte. Nu s-a întreprins nicio acțiune concretă. Operațiunea „Absolute Resolve” reprezintă însă o linie roșie depășită, scriu jurnaliștii publicației The Conversation, care punctează faptul că Europa este cel mai probabil partea lumii cea mai bine echipată pentru a încerca să fie mediatorul unui nou cadru de restabilire a echilibrului global.
Norii se înnegresc pe cerul liderilor Cubei: după pierderea lui Maduro, o criză de petrol ar putea fi sfârșitul susținerii populare # Digi24.ro
Imaginile cu Nicolás Maduro încătușat și escortat la un centru de detenție din Brooklyn, New York, sunt greu de privit de către liderii politici din Havana. „Cuba va fi un subiect despre care vom ajunge să discutăm”, a declarat președintele Donald Trump la doar câteva ore după operațiunea din 3 ianuarie 2026 de arestare a președintelui venezuelean. Secretarul de stat Marco Rubio a repetat avertismentul lui Trump: „Dacă aș locui în Havana și aș face parte din guvern, aș fi îngrijorat”, scrie The Conversation într-o analiză semnată de profesorul Joseph J. Gonzalez, specializat în studii globale, despre implicațiile operațiunii SUA de la Caracas în ceea ce privește viitorul Cubei.
Un moment de cotitură pentru America: De ce uciderea femeii din Minneapolis de către un agent de imigrare ar putea avea urmări profunde # Digi24.ro
Un agent al Serviciului de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite (ICE) a împușcat mortal o femeie în Minneapolis, după ce aceasta ar fi încercat să îl lovească cu mașina. Primarul orașului a spus că afirmațiile oficialilor de la Casa Albă sunt „minciuni” și a criticat acțiunile ICE. Totul a durat doar câteva secunde, însă consecințele incidentului se vor simți mult timp de acum înainte.
Spioana-șefă a SUA a fost exclusă din planul de capturare a lui Maduro. Tulsi Gabbard criticase o eventuală intervenție în Venezuela # Digi24.ro
Casa Albă a exclus-o pe directoarea Serviciilor Naționale de Informații, Tulsi Gabbard, din lunile de planificare a înlăturării lui Nicolas Maduro, pentru că opoziția sa anterioară față de acțiunile militare din Venezuela punea la îndoială disponibilitatea sa de a sprijini operațiunea, au declarat persoane familiarizate cu situația, citate de Bloomberg.
Atac rusesc masiv în Ucraina, inclusiv în Kiev şi Liov, oraș situat aproape de granița cu Polonia # Digi24.ro
Explozii s-a auzit în timpul nopţii de joi spre vineri în capitala ucraineană Kiev şi la Liov, oraş din vestul Ucrainei, aproape de graniţa cu Polonia, după ce Rusia a lansat un atac cu rachete şi drone la scară largă în toată ţara, relatează Kyiv Independent.
Emisarul american pentru Siria îndeamnă armata Damascului şi luptătorii kurzii să pună capăt violenţelor la Alep # Digi24.ro
Emisarul american pentru Siria, Tom Barrack, a îndemnat joi armata siriană şi luptătorii kurzi să pună capăt ciocnirilor violente la Alep, care au forţat mii de kurzi să fugă, notează AFP.
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu nerăbdare” o întâlnire cu Gustavo Petro # Digi24.ro
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că se fac pregătiri pentru o vizită a lui Gustavo Petro la Casa Albă, în urma unei discuții telefonice care a avut loc între cei doi lideri, relatează Reuters.
