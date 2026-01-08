Războiul arctic al lui Putin. Bazele strategice ale Rusiei, motivul intențiilor lui Trump privind Groenlanda
Newsweek.ro, 8 ianuarie 2026 14:10
În fața expansiunii militare accelerate a Rusiei în regiunea Arctică, administrația Trump a reluat t...
• • •
Acum o oră
13:50
Ministrul Energiei spune că România are depozitele de gaze la 70% și e pregătită pentru creșterea consumului # Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, joi, că România este pregătită pentru creșterea consumu...
13:40
Un incendiu a izbucnit, joi, la sediul Ministerului Finanţelor, focul manifestându-se la acoperişul ...
13:30
Un hotel de cinci stele din Iaşi a fost evacuat în urma unei ameninţări cu bombă primită pe mailul h...
Acum 2 ore
13:10
Șef Dell: Clienții sunt dezgustați de calculatoarele pline de funcții AI. „Nu cumpără” # Newsweek.ro
Un șef Dell, unul dintre cei mai cunoscuți producători de calculatoare din lume, a admis, în cadrul ...
13:00
Filtru al poliţiştilor pe drumul spre Rânca, pentru trierea autovehiculelor care urcă spre staţiune # Newsweek.ro
Poliţiştii au instituit, şi joi, filtru rutier pe drumul naţional DN 67C Novaci - Rânca, fiind permi...
12:40
Atenţionări Cod galben şi Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din 12 judeţe. Unde se revarsă apele # Newsweek.ro
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, joi, atenţionări Cod galbe...
12:30
„Briliantul” fotbalului românesc a împlinit 47 de ani. A început la FC Argeș și a pus ghetele în cui în India # Newsweek.ro
Adrian Mutu, „Briliantul” fotbalului românesc, a împlinit 47 de ani. El și-a început cariera la FC A...
Acum 4 ore
12:20
Recomandări în contextul vremii nefavorabile: Urmăriţi buletinele meteo și renunțați la drumuri neesenţiale # Newsweek.ro
Autorităţile au transmis o serie de recomandări populaţiei în contextul vremii nefavorabile.
12:00
Trump declară „război” alimentelor ultraprocesate și zaharurilor. Americanii, sfătuiți să gătească sănătos # Newsweek.ro
Administrația Trump declară „război” alimentelor ultraprocesate și zaharurilor, în contextul în care...
11:50
Oficial. Alocațiile și sprijinul de creștere copil intră vineri, cu o zi întârziere. Se cunoaște și ora exactă # Newsweek.ro
Oficial. Alocațiile și sprijinul de creștere copil intră vineri, cu o zi întârziere. Este important ...
11:40
Cum fac economie de 20% la plinul de benzină sau motorină unii șoferi români? Alimentează în Bulgaria # Newsweek.ro
Unii șoferi români fac o economie substanțială, de până la 20%, la plinul de benzină sau motorină, d...
11:20
Europa, în pragul unui război real, dar societățile europene rămân în negare. Avertismentul dur al generalilor # Newsweek.ro
Liderii militari și de securitate din Europa avertizează tot mai des că riscul unui conflict major p...
11:10
Care e locul din România unde din 5 litri de apă de izvor faci un kg de sare? E gratis! Dar, e și sănătoasă? # Newsweek.ro
Un român a demonstrat modul în care a reușit să facă din 5 litri de apă de izvor un kilogram de sare...
11:00
Fostul șef Porsche, după ce vânzările s-au prăbușit: Am greșit făcând SUV-ul Macan doar mașină electrică # Newsweek.ro
SUV-ul Macan a fost cel mai vândut model Porsche și constructorul a pariat că, făcându-l doar electr...
10:40
Alertă nouă de vreme rea de la meteorologi: Zăpadă, polei, vânt puternic și ger. Care sunt zonele afectate? # Newsweek.ro
Meteorologii au emis, joi, o informare de precipitații predominant sub formă de ninsoare, strat de z...
10:30
Tensiunea arterială crescută pune viața în pericol. Trei mici schimbări ale stilului de viață ar put...
Acum 6 ore
10:20
Simboluri bizare, lângă sonerii. Ce înseamnă cruci negre, puncte, cifre sau grupuri de litere? Cine le pune? # Newsweek.ro
Cruci negre, puncte și alte simboluri apar încontinuu lângă sonerii. Sunt marcaje de la șoferii de l...
10:20
Vreme rea în jumătate din țară. Cursurile au fost suspendate în zeci de școli din 15 județe # Newsweek.ro
Vremea rea le pune probleme românilor. Cursuri suspendate sau organizate online, joi, la zeci de uni...
10:00
Un lanț de cafenele celebru declară faliment. Are datorii de 11.700.000 $. Ce urmează? # Newsweek.ro
Un celebru lanț de cafenele intră în faliment. Proprietarii vor să vândă și închid mai multe locații...
09:50
Trump dă undă verde „super-sancțiunilor” împotriva Rusiei. Pedepse dure pentru cumpărătorii de petrol rusesc # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a aprobat un proiect de lege bipartizan care prevede sancțiuni se...
09:50
Americanii resping planul lui Trump de a domina emisfera vestică și de a prelua Groenlanda. Ce spun sondajele # Newsweek.ro
Retorica expansionistă a lui Donald Trump, intensificată după capturarea lui Nicolás Maduro, nu este...
09:40
Cerere explozivă pentru rachetele Patriot. Lockheed Martin își triplează producțiea un acord cu Pentagonul # Newsweek.ro
Compania americană Lockheed Martin a semnat un acord pe șapte ani cu Departamentul Apărării al State...
09:30
Rata şomajului în luna noiembrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6%, ȋn creştere cu 0,1 ...
09:20
Maghiarii sunt invidioși pe România: Curg miliarde € spre România de la Bruxelles. „Ceva s-a întâmplat” # Newsweek.ro
În ultimele șase luni, fluxul de fonduri din Uniunea Europeană către economia românească s-a acceler...
09:10
Trump reaprinde tensiunile cu aliații europeni: NATO ar putea să nu apere Statele Unite în caz de agresiune # Newsweek.ro
Donald Trump a declarat că nu este convins că NATO ar interveni pentru a apăra Statele Unite în cazu...
08:50
Ninsorile dau peste cap traficul: restricții rutiere în Caraș-Severin, Harghita, Sălaj și Timiș # Newsweek.ro
Circulaţia rutieră este restricţionată, joi dimineaţă, pe DN 6 şi DN 58, în judeţul Caraş-Severin, d...
08:40
Macron convoacă liderii politici pentru a prezenta garanțiile de securitate pentru Kiev. Vor trimite militari # Newsweek.ro
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, va convoca joi liderii partidelor politice pentru a le prezen...
08:30
SUA cumpără LukOil din Bulgaria pentru prețul-record de 22.000.000.000$. Ce face România? # Newsweek.ro
Mișcăîri importante la sud de Dunăere. SUA cumpără LukOil din Bulgaria pentru prețul-record de 22.00...
Acum 8 ore
08:20
Fenomen unic pe Pământ: cercetătorii au găsit un loc unde trupurile nu putrezesc niciodată. Cum este posibil? # Newsweek.ro
O cercetare arheologică fără precedent, desfășurată pe parcursul a 15 ani, a scos la iveală un fenom...
08:10
Donald Trump dispune retragerea SUA din 66 de organizații internaționale „care nu mai servesc interesele” # Newsweek.ro
Donald Trump a semnat miercuri un ordin executiv ce prevede retragerea Statelor Unite din 66 de orga...
07:50
Rusia acuză SUA de „piraterie de secol XXI” după confiscarea navei Marinera. Echipajul ar putea fi judecat # Newsweek.ro
Parlamentarul rus Leonid Sluţki a denunţat confiscarea navei Marinera de către SUA drept „piraterie ...
07:40
Ce înseamnă să fii prea bătrân pentru a mai conduce mașina? Specialiștii spun când ar trebui să lași cheile # Newsweek.ro
Declinul cognitiv, vederea redusă și incapacitatea fizică de a conduce o mașină în siguranță sunt fa...
07:20
Horoscop 9 ianuarie. Luna în Balanță aduce o zi romantică Taurilor. Leii, noroc la bani. Peștii impresionează # Newsweek.ro
Horoscop 9 ianuarie. Luna în Balanță aduce o zi romantică Taurilor. Leii, noroc la bani. Peștii impr...
07:20
Șefa CSM a urmat o facultate privată acreditată după ce a terminat-o. A evitat concurența de 25/loc la „stat” # Newsweek.ro
Șefa Consiliului Superior al Magistraturii, Elena Costache, a urmat Universitatea privată Româno-Ame...
06:30
Pensia se recalculează automat sau trebuie depusă adeverința de la angajator? Care este procedura? # Newsweek.ro
Pensionarii care vor să depună o cerere de recalculare a pensiei trebuie să știe că doar anumite doc...
Acum 24 ore
22:30
Elveţienii au escortat prin spaţiul lor aerian aeronava cu Nicuşor Dan, în semn de respect, după Crans-Montana # Newsweek.ro
Elveţienii au escortat prin spaţiul lor aerian aeronava cu Nicuşor Dan, cu două avioane F-18, în sem...
21:30
800.000 de lei ar fi trebuit să pătească impozit un bucureştean, la un banal apartament din zona Colentina # Newsweek.ro
Nu mai puţin de 800.000 de lei ar fi trebuit să pătească impozit un bucureştean, la un banal apartam...
20:40
Nou petrolier din flota-fantomă a Rusiei, M/V Bella 1, confiscat de SUA. în Atlanticul de Nord # Newsweek.ro
Nou petrolier din flota-fantomă a Rusiei, numit de date aceasta M/V Bella 1, confiscat de SUA. în At...
20:20
Un primar l-a reclamat la Poliţie pe celălalt, pentru că i-a deszăpezit o stradă. Care a fost problema? # Newsweek.ro
În judeţul Gorj, un primar l-a reclamat la Poliţie pe un alt primar, pentru că i-a deszăpezit o stra...
19:50
Nestle intră în alertă alimentară globală. Laptele praf pentru sugari de lamarele producător de alim...
19:40
Un jucător misterios a câștigat 983.000.000$ la loto. De ce a acceptat să ia doar jumătate din sumă? # Newsweek.ro
Un jucător misterios la loteria din SUA a câștigat istoric jackpotul Mega Millions în valoare de 983...
19:20
Este somonul la conservă mai sănătos decât somonul proaspăt? Nutriționiștii explică care alegere este bună # Newsweek.ro
Ambele feluri de somon susțin sănătatea inimii și a creierului, iar nutriționiștii sunt de acord că ...
19:10
Cine controlează petrolul Venezuelei? O moştenire de exproprieri succesive complică enorm lucrurile la Caracas # Newsweek.ro
Cine controlează mult-doritul petrol al Venezuelei? O moştenire istorică de exproprieri succesive co...
18:50
Berlin, cea mai lungă pană de curent de după al doilea război mondial. Nemţii au din nou curent, în sfârşit # Newsweek.ro
La Berlin, în Germania, a fost cea mai lungă pană de curent de după al doilea război mondial. Nemţii...
18:40
Un cetăţean a fost reţinut, pentru spionaj. Avea legături în cadrul forţelor armate ale ţării # Newsweek.ro
Un cetăţean suedez a fost reţinut, pentru spionaj. Avea legături în cadrul forţelor armate ale ţării...
18:20
De ce unele persoane sunt mai sensibile la frig și altele sunt rezistente? Care e explicația cercetătorilor? # Newsweek.ro
Cercetătorii explică de ce unii dintre noi resimțim frigul mai repede și cum receptorii, hormonii și...
18:10
Experţi: Trump susţine că Venezuela a furat petrol de la SUA. Dar nu există o bază legală pentru afirmaţie # Newsweek.ro
Experţii spun că, pentru afirmaţia lui Donald Trump, conform căreia Venezuela ar fi furat petrol de ...
18:00
MEC: Cursuri suspendate în 6 unități de învățământ din Hunedoara, Mehedinți și Sălaj din cauza vremii rele # Newsweek.ro
Cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate, joi și vineri, în șase unități de învățământ din jud...
17:40
Preşedintele Nicuşor Dan revine de la Paris, francezii au deszăpezit pista. Avionul Spartan a decolat # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, revine de la Paris, după ce francezii au reuşit să deszăpezească...
