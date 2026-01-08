Șofer băut, oprit în Mereni
Covasna Media, 8 ianuarie 2026 14:10
Șofer băut, oprit în Mereni
Șofer băut, oprit în Mereni
IPJ Covasna: 26 de dosare penale și articole pirotehnice de peste 13.000 de lei confiscate
IPJ Covasna: 26 de dosare penale și articole pirotehnice de peste 13.000 de lei confiscate
Coduri portocalii de ninsori și viscol în mai multe zone, până vineri dimineața
Facturi cu aproape 50% mai mici pentru iluminatul public din Valea Mare. Către ce proiecte merg banii economisiți
Facturi cu aproape 50% mai mici pentru iluminatul public din Valea Mare. Către ce proiecte merg banii economisiți
Un an greu pentru buzunare: cum a fost anul 2025 pentru cititorii noștri
Horoscop joi, 8 ianuarie 2026
Horoscop miercuri, 7 ianuarie 2026
Cod galben de precipitații însemnate cantitativ pentru jumătatea de nord a țării, până joi...
Cod galben de precipitații însemnate cantitativ pentru jumătatea de nord a țării, până joi...
Horoscop marți, 6 ianuarie 2026
IPJ Covasna: dosare penale pentru alcool la volan și conducere fără permis la început de an
IPJ Covasna: dosare penale pentru alcool la volan și conducere fără permis la început de an
Șofer depistat la Ozun cu alcoolemie de 1,18 mg/l și fără permis
Accidente în lanț la început de an în Reci, Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și Olteni
Accidente în lanț la început de an în Reci, Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și Olteni
Peste 60 de intervenții ale pompierilor covăsneni în primele zile ale anului
Distracție „taxată" de jandarmii covăsneni. Cât i-a costat pe câțiva petrecăreți din...
Distracție „taxată” de jandarmii covăsneni. Cât i-a costat pe câțiva petrecăreți din...
Începând cu ora 10.00, județul Covasna se va afla sub avertizare Cod Galben de ninsori și...
Începând cu ora 10.00, județul Covasna se va afla sub avertizare Cod Galben de ninsori și...
Demeter Ferenc, un tată care a învățat să se oprească
Horoscop luni, 5 ianuarie 2026
Alerte Cod galben și Cod portocaliu de ninsori în majoritatea regiunilor, până marți dimineața
Alerte Cod galben și Cod portocaliu de ninsori în majoritatea regiunilor, până marți dimineața
Pârtia de la Valea Mare este deschisă. Care sunt tarifele în acest sezon
Recomandări pentru siguranța rutieră în condiții de iarnă
Atenție șoferi! Ninsori și carosabil acoperit de zăpadă pe mai multe drumuri din județ
Atenție șoferi! Ninsori și carosabil acoperit de zăpadă pe mai multe drumuri din județ
Horoscop de weekend: 3-4 ianuarie 2026
Consiliul Local Sfântu Gheorghe a aprobat noile impozite și taxe locale
Accident rutier ușor, produs în această dimineață în Sfântu Gheorghe
ULTIMĂ ORĂ! Trafic blocat complet în Chichiș, din cauza unui accident cu patru mașini
ULTIMĂ ORĂ! Trafic blocat complet în Chichiș, din cauza unui accident cu patru mașini
Patru persoane rănite în urma accidentelor pe drumurile din județ în ultimele 24 de ore
Patru persoane rănite în urma accidentelor pe drumurile din județ în ultimele 24 de ore
Cod portocaliu de precipitații, intensificări ale vântului, viscol la munte și polei, până...
Cod portocaliu de precipitații, intensificări ale vântului, viscol la munte și polei, până...
Horoscop vineri, 2 ianuarie 2026
Horoscop anual 2026
Cod galben de intensificări ale vântului în zonele de munte din 27 de județe
Horoscop joi, 1 ianuarie 2026
Polițiștii IPJ Covasna, la datorie în noaptea dintre ani și în zilele libere, pentru siguranța...
Polițiștii IPJ Covasna, la datorie în noaptea dintre ani și în zilele libere, pentru siguranța...
Incendiu la o gospodărie din Turia
Unde deschidem șampania la miezul nopții? „Harta" Revelionului în orașele din județul Covasna
Unde deschidem șampania la miezul nopții? „Harta” Revelionului în orașele din județul Covasna
Horoscop miercuri, 31 decembrie 2025
IPJ Covasna: peste 150 kg de petarde și artificii ilegale confiscate
30 de bunici din zona Buzaielor au primit pachete cu mâncare caldă de la Caritas Covasna
30 de bunici din zona Buzaielor au primit pachete cu mâncare caldă de la Caritas Covasna
Anul 2025 – un an de succes pentru Asociația de Heraldică și Vexilologie din Transilvania
Anul 2025 – un an de succes pentru Asociația de Heraldică și Vexilologie din Transilvania
Cod galben de vânt puternic și ninsoare viscolită în mai multe zone din țară
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
Horoscop marți, 30 decembrie 2025
Amenzi de peste 117.000 de lei în minivacanța de Crăciun
Crăciun cu dosare penale pentru mai mulți șoferi din județ prinși băuți la volan
Victimă transportată la spital după un accident în Valea Mare
Drumarii au intervenit în județul Covasna după ninsorile din cursul nopții
Peste 500 de urgențe medicale de Crăciun la spitalul județean din Sfântu Gheorghe
Hydrokov Întorsura Buzăului revine la vechiul sediu. Pe unde se face accesul de acum înainte?
Hydrokov Întorsura Buzăului revine la vechiul sediu. Pe unde se face accesul de acum înainte?
Start la patinaj lângă pârtia „Lőrincz Zsigmond" din Covasna: programul complet de vacanță...
Start la patinaj lângă pârtia „Lőrincz Zsigmond” din Covasna: programul complet de vacanță...
Sfântu Gheorghe, în topul celor mai sărace orașe din România. Ce arată datele despre șomaj și salarii
Sfântu Gheorghe, în topul celor mai sărace orașe din România. Ce arată datele despre șomaj și salarii
Împrumut de 100 de milioane de lei pentru reabilitarea Teatrului „Tamási Áron”
