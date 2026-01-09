An nou, aceleași planuri bune de ieșit
Covasna Media, 9 ianuarie 2026 06:50
An nou, aceleași planuri bune de ieșit
• • •
Alte ştiri de Covasna Media
Acum 10 minute
07:00
Ajutor de 5.000 de lei pentru școala de șoferi. Cine sunt tinerii din județ care pot aplica # Covasna Media
Ajutor de 5.000 de lei pentru școala de șoferi. Cine sunt tinerii din județ care pot aplica
07:00
Prefectura solicită realizarea unui studiu de fezabilitate pentru prevenirea inundaţiilor din bazinul Râului Negru # Covasna Media
Prefectura solicită realizarea unui studiu de fezabilitate pentru prevenirea inundaţiilor din bazinul Râului Negru
07:00
Marţi, 6 ianuarie, se deschide pârtia mică de schi din Şugaş Băi
Acum 30 minute
06:50
An nou, aceleași planuri bune de ieșit
06:40
Horoscop vineri, 9 ianuarie 2026
Acum 24 ore
15:10
TEGA: Din 12 ianuarie se poate plăti taxa de salubritate cu reducere
14:50
Plecați la drum doar pregătiți! Avertismentul polițiștilor din județul Covasna pentru șoferi # Covasna Media
Plecați la drum doar pregătiți! Avertismentul polițiștilor din județul Covasna pentru șoferi
14:10
Șofer băut, oprit în Mereni
13:50
IPJ Covasna: 26 de dosare penale și articole pirotehnice de peste 13.000 de lei confiscate # Covasna Media
IPJ Covasna: 26 de dosare penale și articole pirotehnice de peste 13.000 de lei confiscate
11:10
Coduri portocalii de ninsori și viscol în mai multe zone, până vineri dimineața
Ieri
07:00
Facturi cu aproape 50% mai mici pentru iluminatul public din Valea Mare. Către ce proiecte merg banii economisiți # Covasna Media
Facturi cu aproape 50% mai mici pentru iluminatul public din Valea Mare. Către ce proiecte merg banii economisiți
07:00
Un an greu pentru buzunare: cum a fost anul 2025 pentru cititorii noștri
06:40
Horoscop joi, 8 ianuarie 2026
Mai mult de 2 zile în urmă
06:40
Horoscop miercuri, 7 ianuarie 2026
6 ianuarie 2026
13:30
Cod galben de precipitații însemnate cantitativ pentru jumătatea de nord a țării, până joi... # Covasna Media
Cod galben de precipitații însemnate cantitativ pentru jumătatea de nord a țării, până joi...
06:40
Horoscop marți, 6 ianuarie 2026
5 ianuarie 2026
16:20
IPJ Covasna: dosare penale pentru alcool la volan și conducere fără permis la început de an # Covasna Media
IPJ Covasna: dosare penale pentru alcool la volan și conducere fără permis la început de an
15:10
Șofer depistat la Ozun cu alcoolemie de 1,18 mg/l și fără permis
14:50
Accidente în lanț la început de an în Reci, Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și Olteni # Covasna Media
Accidente în lanț la început de an în Reci, Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și Olteni
14:10
Peste 60 de intervenții ale pompierilor covăsneni în primele zile ale anului
14:00
Distracție „taxată” de jandarmii covăsneni. Cât i-a costat pe câțiva petrecăreți din... # Covasna Media
Distracție „taxată” de jandarmii covăsneni. Cât i-a costat pe câțiva petrecăreți din...
09:30
Începând cu ora 10.00, județul Covasna se va afla sub avertizare Cod Galben de ninsori și... # Covasna Media
Începând cu ora 10.00, județul Covasna se va afla sub avertizare Cod Galben de ninsori și...
07:00
Demeter Ferenc, un tată care a învățat să se oprească
06:40
Horoscop luni, 5 ianuarie 2026
4 ianuarie 2026
10:50
Alerte Cod galben și Cod portocaliu de ninsori în majoritatea regiunilor, până marți dimineața # Covasna Media
Alerte Cod galben și Cod portocaliu de ninsori în majoritatea regiunilor, până marți dimineața
3 ianuarie 2026
14:10
Pârtia de la Valea Mare este deschisă. Care sunt tarifele în acest sezon
13:30
Recomandări pentru siguranța rutieră în condiții de iarnă
13:00
Atenție șoferi! Ninsori și carosabil acoperit de zăpadă pe mai multe drumuri din județ # Covasna Media
Atenție șoferi! Ninsori și carosabil acoperit de zăpadă pe mai multe drumuri din județ
06:20
Horoscop de weekend: 3-4 ianuarie 2026
03:10
Consiliul Local Sfântu Gheorghe a aprobat noile impozite și taxe locale
2 ianuarie 2026
19:00
Accident rutier ușor, produs în această dimineață în Sfântu Gheorghe
18:40
ULTIMĂ ORĂ! Trafic blocat complet în Chichiș, din cauza unui accident cu patru mașini # Covasna Media
ULTIMĂ ORĂ! Trafic blocat complet în Chichiș, din cauza unui accident cu patru mașini
18:40
Patru persoane rănite în urma accidentelor pe drumurile din județ în ultimele 24 de ore # Covasna Media
Patru persoane rănite în urma accidentelor pe drumurile din județ în ultimele 24 de ore
11:40
Cod portocaliu de precipitații, intensificări ale vântului, viscol la munte și polei, până... # Covasna Media
Cod portocaliu de precipitații, intensificări ale vântului, viscol la munte și polei, până...
06:40
Horoscop vineri, 2 ianuarie 2026
1 ianuarie 2026
18:30
Horoscop anual 2026
14:00
Cod galben de intensificări ale vântului în zonele de munte din 27 de județe
00:10
Horoscop joi, 1 ianuarie 2026
31 decembrie 2025
13:30
Polițiștii IPJ Covasna, la datorie în noaptea dintre ani și în zilele libere, pentru siguranța... # Covasna Media
Polițiștii IPJ Covasna, la datorie în noaptea dintre ani și în zilele libere, pentru siguranța...
13:10
Incendiu la o gospodărie din Turia
07:00
Unde deschidem șampania la miezul nopții? „Harta” Revelionului în orașele din județul Covasna # Covasna Media
Unde deschidem șampania la miezul nopții? „Harta” Revelionului în orașele din județul Covasna
06:40
Horoscop miercuri, 31 decembrie 2025
30 decembrie 2025
16:30
IPJ Covasna: peste 150 kg de petarde și artificii ilegale confiscate
14:10
30 de bunici din zona Buzaielor au primit pachete cu mâncare caldă de la Caritas Covasna # Covasna Media
30 de bunici din zona Buzaielor au primit pachete cu mâncare caldă de la Caritas Covasna
12:20
Anul 2025 – un an de succes pentru Asociația de Heraldică și Vexilologie din Transilvania # Covasna Media
Anul 2025 – un an de succes pentru Asociația de Heraldică și Vexilologie din Transilvania
11:30
Cod galben de vânt puternic și ninsoare viscolită în mai multe zone din țară
06:40
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al... # Covasna Media
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
06:40
Horoscop marți, 30 decembrie 2025
29 decembrie 2025
16:00
Amenzi de peste 117.000 de lei în minivacanța de Crăciun
13:50
Crăciun cu dosare penale pentru mai mulți șoferi din județ prinși băuți la volan
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.