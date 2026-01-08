Leo Grozavu reacționează în scandalul condițiilor deplorabile de la stadionul din Botoșani: „Trăim într-o țară în care promisiunile sunt mai mult pe hârtie”
Gazeta Sporturilor, 8 ianuarie 2026 15:20
Leo Grozavu (58 de ani) a vorbit cu GSP.RO despre subiectul momentului, problemele imense de infrastructură pe care le are stadionul din Botoșani, construit în anii '70 care se degradează pe zi ce trece și în care municipalitatea, administratorul arenei, nu investește niciun banManifestul lui Andrei Miron și Sebastian Mailat în ceea ce privește stadionul din Botoșani nu rămâne fără ecou. Cei doi jucători s-au plâns într-un interviu pentru GSP. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 10 minute
15:40
FIFA le creează avatare jucătorilor prezenți la Mondialul 2026! » Totul are legătură cu ofsaidul # Gazeta Sporturilor
Avatarele pentru fiecare jucător de la Cupa Mondială din 2026 vor fi 3D și vor fi create cu ajutorul inteligenței artificiale.La sosirea în America, pentru Mondialul 2026, fiecare dintre cei 1.248 de jucători din loturile de 26 ale celor 48 de echipe participante va intra într-o cameră special pregătită, pentru a fi scanat digital. Întreg procesul ar urma să dureze doar o secundă și trebuie efectuat o singură dată în timpul ședinței foto de dinaintea turneului. ...
Acum 30 minute
15:30
De la Campionatul Mondial, direct pe șantier » Cu ce se ocupă noua senzație din darts # Gazeta Sporturilor
Charlie Manby (20 de ani), una dintre revelațiile de la Campionatul Mondial de Darts din 2025, a revenit la locul său de muncă de pe șantierul de construcții.În ciuda faptului că a încasat aproape 70.000 de euro, Charile a decis să nu renunțe la meserie de zidar.FOTO. ...
15:30
Europa care contează a dat DELETE României! » Ce greșeală fundamentală comitem: „Aici e problema” # Gazeta Sporturilor
Superliga nu își vinde produsele în Top 5 Europa, fotbaliștii buni din România prind transferuri în campionate mediocre # Cauza? „Cluburile importante de pe continent caută fotbaliști tineri. Noi nu avem ce să le propunem, pentru că noi nu am dezvoltat academii suficient de puternice” # În continuare, exemple tari din Ecuador, Danemarca, MarocRaportat la sumele de transfer, România vinde bine în această iarnă. ...
15:20
Leo Grozavu reacționează în scandalul condițiilor deplorabile de la stadionul din Botoșani: „Trăim într-o țară în care promisiunile sunt mai mult pe hârtie” # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu (58 de ani) a vorbit cu GSP.RO despre subiectul momentului, problemele imense de infrastructură pe care le are stadionul din Botoșani, construit în anii '70 care se degradează pe zi ce trece și în care municipalitatea, administratorul arenei, nu investește niciun banManifestul lui Andrei Miron și Sebastian Mailat în ceea ce privește stadionul din Botoșani nu rămâne fără ecou. Cei doi jucători s-au plâns într-un interviu pentru GSP. ...
Acum o oră
15:10
„Dumnezeule!” » Întrebarea reporterului Sky l-a blocat pe Szoboszlai: „Nu prea cred...” # Gazeta Sporturilor
Înainte de Arsenal - Liverpool (astăzi, ora 22:00), Dominik Szoboszlai (25 de ani) a fost întrebat dacă simte că va înfrunta iminenții campioni.În această seară, Arsenal va primi vizita campioanei en-titre din Anglia, Liverpool. Este un meci esențial pentru „tunari”, având în vedere că o victorie i-ar distanța la 8 puncte de principala urmăritoare, Manchester City, și la 17 de formația de pe Anfield Road. ...
14:50
Emma Răducanu revine după 5 ani la Transylvania Open » Nume importante pe tabloul principal # Gazeta Sporturilor
Transylvania Open, turneu WTA 250, va avea loc la Cluj-Napoca, în BT Arena, în perioada 31 ianuarie - 7 februarie. Organizatorii au anunțat în cursul zilei de joi lista completă a jucătoarelor care se vor afla pe tabloul principal al competiției. Emma Răducanu, campioană de Grand Slam și jucătoare cu origini românești, vine pentru a doua oară la turneul de la Cluj-Napoca, după cinci ani de absență, și este principala favorită a competiției. ...
Acum 2 ore
14:30
Scandal la plecarea lui Șut din Antalya! Ce a apucat să spună fotbalistul, în timp ce un reporter român era bruscat de polițiști # Gazeta Sporturilor
Adrian Șut (26 de ani) a părăsit cantonamentul FCSB-ului din Antalya, cu destinația Al Ain, Emiratele Arabe Unite. Atmosfera a fost tensionată la aeroport, cu un agent de pază bruscând o reporteră română.Este foarte probabil ca Adrian Șut să schimbe echipa în aceste zile. FCSB și Al Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite, au un acord în privința unui transfer în valoare de două milioane de euro. ...
14:30
Război între fostul număr 5 mondial și „The Coach”: „Nu o să știi niciodată ce înseamnă asta!” # Gazeta Sporturilor
Jo-Wilfried Tsonga (40 de ani, numărul 5 mondial în 2012) și Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al Serenei Williams, Simonei Halep sau al lui Naomi Osaka, s-au contrazis pe rețelele sociale, finalistul de la Australian Open 2008 răspunzându-i dur lui „The Coach”.Tenisul masculin actual e motiv de dezbatere în mod aproape copleșitor pornind de la rivalitatea dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinnner. ...
14:20
Dinamo a început cu dreptul cantonamentul din Antalya, câștigând amicalul cu Young Boys, 2-0.La finalul primului meci de verificare din Turcia, fundașul stânga Raul Opruț a oferit o serie de declarații, vorbind despre cum decurge cantonamentul, despre cum s-au simțit jucătorii lui Dinamo în partida cu elvețienii, dar și despre primul transfer al echipei: fundașul stânga Valentin Țicu, noul său rival pe post. VIDEO. ...
14:20
Ianis Hagi, 27 de ani, jucătorul echipei naționale și al turcilor de la Alanyaspor, a fost astăzi la „Regnum Carya”, hotelul din Antalya unde este cazată delegația echipei de pe primul loc din Superligă, Universitatea Craiova.Ieri, acesta a marcat un gol superb, direct din lovitură liberă, în amicalul disputat cu „lanterna roșie” din L1, Metaloglobus, duel încheiat cu victoria echipei sale ,scor 2-0. ...
14:10
Dmitry Bivol își planifică revenirea în primăvară împotriva challengerului obligatoriu # Gazeta Sporturilor
Dmitry Bivol (35 de ani) se va confrunta cu challengerul obligatoriu IBF, Michael Eifert (28 de ani) la revenirea sa în ring.Vadim Kornilov, managerul campionului unificat la categoria semigrea în boxul profesionist, Dmitry Bivol, a anunțat pentru Lance Pugmire că pugilistul său intenționează să revină în „martie sau aprilie” împotriva challengerului obligatoriu IBF, Michael Eifert. ...
14:10
Un model Dacia revoluționar e în topul mașinilor așteptate în Italia în anul 2026! # Gazeta Sporturilor
Dacia Hipster, o mașină electrică, de mici dimensiuni, lansată toamna anului trecut, este printre cele mai așteptate modele în Italia la începutul anului 2026. Unul dintre cele mai importante ziare din peninsulă, Corriere della Sera, a publicat un top al celor mai așteptate mașini în anul 2026, iar noul model de la Dacia se află printre favorite. Alte modele consacrate de la Fiat, BMW, Mercedes, Jeep sau chiar Ferrari sunt și ele în top. ...
14:00
Csikszereda a anunțat transferul fundașului elvețiano-kosovar Arian Kabashi (29 de ani).Ziua și transferul la Miercurea Ciuc. La 23 de ore după ce a anunțat aducerea brazilianului Gustavo dos Santos Cabral, nou-promovata în Superligă a mai oficializat un transfer.Primei echipe, aflată în prezent în cantonament în Antalya, i s-a alăturat și fundașul central Arian Kabashi, fotbalist născut în Elveția, care deține și cetățenia kosovară. ...
14:00
Dacia, pe podium în Raliul Dakar » Câștigătorul din 2025 a abandonat competiția # Gazeta Sporturilor
Raliul Dakar este în plină desfășurare, iar echipajele Dacia se descurcă de minune. În urma etapei cu numărul 5, echipajul format din piloții Nasser Al-Attiyah și Edouard Boulanger, ocupă locul 2 în clasamentul general.Etapa a cincea a făcut parte din proba maraton (fără asistență tehnică la final de zi).FOTO. Imagini incredibile de la Raliul Dakar+1 FOTOAstăzi, s-au încheiat probele cronometrate din etapa a cincea a Raliului Dakar 2025. ...
14:00
Scrima te învață să pierzi înainte să te lase să câștigi. Aceasta e lecția dură, dar esențială, pe care scrimerele care nu au împlinit încă 18 ani, dar au medalii la nivel internațional, o exersează zilnic la sala de antrenament. ...
Acum 4 ore
13:40
Leo Grozavu reacționează în scandalul condițiilor penibile de la stadionul din Botoșani: „Trăim într-o țară în care promisiunile sunt mai mult pe hârtie” # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu (58 de ani) a vorbit cu GSP.RO despre subiectul momentului, problemele imense de infrastructură pe care le are stadionul din Botoșani, construit în anii '70 care se degradează pe zi ce trece și în care municipalitatea, administratorul arenei, nu investește niciun banManifestul lui Andrei Miron și Sebastian Mailat în ceea ce privește stadionul din Botoșani nu rămâne fără ecou. Cei doi jucători s-au plâns într-un interviu pentru GSP. ...
13:20
„Vrem condiții normale! Ne plouă în vestiar!” » Jucătorii revelației din Superligă, atac brutal: „E rușinos! Nu cerem foarte mult” # Gazeta Sporturilor
Vestiarele în care plouă, lipsa oricărei îmbunătățiri în ultimul deceniu și condițiile rușinoase pentru nivelul Ligii 1 sunt problemele semnalate public de jucătorii lui FC Botoșani, echipă aflată pe locul 3, la 2 puncte de lider. ...
13:20
Mourinho a dat de pământ cu jucătorii. Fanii sunt indignați: „După hotel, construiți un bordel!” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul celor de la Benfica, Jose Mourinho, și-a ieșit din pepeni după ce echipa a pierdut meciul din „sferturile” Cupei Ligii Portugaliei cu Braga (1-3).Înregistrat după o evoluție deplorabilă, în fața propriilor suporteri, eșecul Benficăi în fața lui Sporting Braga (1-3) a declanșat un veritabil taifun în vestiar și în tribune.Jose Mourinho: „Sper ca jucătorii să nu adoarmă. ...
13:20
Din cantonament, Hervin Ongenda visează să scrie istorie în fotbalul românesc: „Ăsta e obiectivul pentru mine” # Gazeta Sporturilor
Hervin Ongenda (30 de ani), mijlocașul ofensiv de la FC Botoșani, a oferit un interviu Gazetei Sporturilor în cantonamentul echipei, susținut la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia.Jucătorul francez traversează o formă foarte bună în Superliga. Are 3 goluri marcate și 5 pase decisive în 18 meciuri jucate, fiind unul dintre oamenii decisivi aflați sub comanda lui Leo Grozavu.Deși obiectivul clubului aflat pe locul 3 e clasarea în play-off, Hervin visează la mai mult. ...
13:10
„Orașul are și alte nevoi...” » Primarul din Botoșani respinge reproșurile jucătorilor: „Mi-au cerut un milion de lei” # Gazeta Sporturilor
Cosmin Ionuț Andrei, primarul orașului Botoșani, a reacționat pentru GSP.ro după declarațiile lui Sebastian Mailat (28 de ani) și Andrei Miron (31 de ani), care au vorbit deschis despre situația infrastructurii de la stadionul din nordul Moldovei.„Ne plouă în vestiar! Plouă efectiv în vestiar... Ne-am dori și noi condițiile celorlalte cluburi și nu cerem foarte mult. Doar niște vestiare noi”, a spus Mailat. ...
13:10
Fără precedent! Pentru prima dată în istorie când Novak Djokovic va merge așa la Australian Open # Gazeta Sporturilor
Dacă nu își schimbă decizia și nu mai joacă între timp la vreun meci demonstrativ, Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) va ajunge la primul Grand Slam al sezonului fără niciun meci de pregătire, ceea ce nu i s-a mai întâmplat niciodată de-a lungul carierei impresionante.Încă de la debutul sârbului la un turneu de Grand Slam, la Melbourne în 2005, Djokovic a jucat întotdeauna cel puțin un turneu înainte de startul Australian Open. ...
13:10
Război la Tottenham! Căpitanul a criticat conducerea, apoi a șters: „Minciuni!” # Gazeta Sporturilor
Cristian Romero (27 de ani), căpitanul lui Tottenham, a părut să lanseze un atac la conducerea clubului, după a treia etapă fără succes în Premier League. Londonezii traversează un nou sezon catastrofal, ocupând locul 14 după 21 de etape.Tottenham a schimbat antrenorul în vară, chiar dacă Ange Postecoglou câștigase primul trofeu al clubului după o pauză de 17 ani. ...
13:00
Oficialul Africii de Sud intervine în scandalul organizării Cupei Africii: „Este inacceptabil” # Gazeta Sporturilor
Eliminat de la Cupa Africii, Hugo Broos, selecționerul Africii de Sud, a criticat dur organizarea Cupei Africii pe Națiuni, care se desfășoară în prezent în Maroc.În urma acestor declarații, Gayton McKenzie, ministrul sportului din Africa de Sud, a sărit în apărarea Marocului, declarând că este una dintre cele mai bine organizate ediții. ...
12:50
Gabby Logan, moderatoarea emisiunii Match of the Day”, a trebuit să părăsească brusc transmisiunea în direct din cauza unei tragedii petrecute în familie.Într-o seară de miercuri plină cu meciuri din Premier League, BBC a trebuit să găsească o soluție de urgență pentru înlocuirea prezentatoarei celebrei emisiuni „Match of the Day”. ...
12:50
Elina Svitolina, punctul începutului de an în tenis: „E aici, e acolo, e peste tot!” # Gazeta Sporturilor
Elina Svitolina (31 de ani, locul 13 WTA) a reușit punctul începutului de an în tenis, la turneul 250 WTA de la Auckland, în victoria obținută cu Katie Boulter (29 de ani, locul 112 WTA), în faza optimilor de finală. Bielorusa a câștigat meciul în minimum de seturi, scor 7-5, 6-4, la capătul unui joc care a durat două ore și trei minute. Cel mai frumos și spectaculos punct al partidei și al începutului anului a venit în primul set, la scorul 6-5, pe serviciul lui Boutler. ...
12:50
FCSB începe 2026 cu un titular nou: i-a convins instant pe Charalambous și Pintilii! # Gazeta Sporturilor
Staff-ul FCSB a avut nevoie numai de câteva zile ca să se convingă de Andre Duarte, noul fundaș central al roș-albaștrilor.Duarte, 28 de ani, e singurul transfer al campioanei FCSB din această campanie de mercato, până acum. Stoperul a fost prezentat oficial încă de la începutul lunii decembrie, după despărțirea cu scandal de Ujpest.Până la stagiul de pregătire din Antalya, Duarte s-a antrenat pe final de 2025 alături de noii lui colegi, vreme de o săptămână. ...
12:50
Dan Șucu lucrează la primele transferuri din 2026 la Genoa » Întâlnire de mercato „de gradul zero” la Milano! # Gazeta Sporturilor
Surprizele promise de Dan Șucu în mercato di riparazione se pot transpune în realitate în întăririle menite să redreseze Genoa, aflată la numai două puncte de Verona chiar deasupra liniei retrogradării. Presa italiană anunță că proprietarul echipei rossoblu, care va fi prezent pe San Siro la meciul cu AC Milan, va avea și o reuniune cu administratorul-delegat Andres Blazquez și cu directorul sportiv Diego Lopez. ...
12:40
„Orașul are și alte nevoi...” » Primarul din Botoșani a reacționat după dezvăluirile de pe GSP: „Mi-au cerut un milion de lei” # Gazeta Sporturilor
Cosmin Ionuț Andrei, primarul orașului Botoșani, a reacționat pentru GSP.ro după declarațiile lui Sebastian Mailat (28 de ani) și Andrei Miron (31 de ani), care au vorbit deschis despre situația infrastructurii de la stadionul din nordul Moldovei.„Ne plouă în vestiar! Plouă efectiv în vestiar... Ne-am dori și noi condițiile celorlalte cluburi și nu cerem foarte mult. Doar niște vestiare noi”, a spus Mailat. ...
12:10
Prima decizie luată de Marius Șumudică la noua echipă: „Să-și facă bagajele și să plece” # Gazeta Sporturilor
Marius Șumudică (54 de ani) a început săptămâna aceasta treaba la noua lui echipă, Al Okhdood, formație aflată pe penultimul loc în campionatul Arabiei Saudite. Încă de la început, acesta a promis că va salva echipa și a tras deja un prim semnal de alarmă: cine nu se va dedica complet pleacă imediat!Șumudică a ajuns marți la noul club și a fost întâmpinat cu flori la sosirea în Arabia Saudită. ...
12:10
Adrian Șut (mijlocaș defensiv, 26 de ani) pleacă de la FCSB. Destinația este Al Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite. Gigi Becali a confirmat transferul.FCSB renunță la unul dintre oamenii de bază. „Închizătorul” Adrian Șut își face bagajele pentru a lua calea Emiratelor Arabe Unite!FCSB și Al Ain, liderul din EAU, au un acord în privința transferului, confirmat și de patronul campioanei României. ...
12:00
Hansi Flick temperează elanul și explică situația lui Lamine Yamal: „N-a fost accidentat” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick, a dezvăluit că Lamine Yamal (18 ani) a suferit de „probleme stomacale” și nu s-a putut antrena în ultimele două zile.Lamine Yamal nu s-a regăsit printre titularii Barcelonei în duelul din Supercupa Spaniei cu Athletic Bilbao (5-0), ceea ce a surprins pe toată lumea. Antrenorul Hansi Flick l-a introdus abia în minutul 72, iar la conferința de presă de după meci a explicat de ce l-a ținut atâta timp lângă el, pe banca de rezerve. ...
11:50
Sabalenka are echipament nou pentru Australian Open » Fosta ei rivală a făcut topul costumelor din tenisul feminin: Sorana Cîrstea e pe podium! # Gazeta Sporturilor
Aryna Sabalenka (27 de ani), jucătoarea de pe prima poziție din clasamentul WTA, și-a prezentat echipamentul cu care va juca la Australian Open 2026. Acesta este furnizat de Nike, iar culorile vibrante au atras atenția fanilor tenisului.Jucătoarea de tenis a menționat că s-a inspirat din ținute purtate în trecut de jucătoare legendare precum Serena Williams sau Maria Sharapova.GALERIE FOTO. ...
Acum 6 ore
11:40
Ciprian Deac l-a sunat pe reporterul GSP Marius Mărgărit și a explicat situația de la CFR: „Nu vreau să sufere alții din cauza mea, nu e corect!” # Gazeta Sporturilor
Astăzi, în jurul orei 10:00 am primit un telefon de la Ciprian Deac (39 ani), mijlocașul lui CFR Cluj. Respira mai greu și pe fundal se auzeau zgomote metalice. Era la sala de forță. Lucra.A ținut să facă câteva precizări în legătură cu toată tevatura din jurul rămânerii sale acasă, în afara lotului, pentru cantonamentul pe care CFR Cluj îl face zilele acestea în Spania, la Oliva Nova. ...
11:40
Sabalenka și-a prezentat echipamentul pentru Australian Open » Inspirația din spatele modelului # Gazeta Sporturilor
Aryna Sabalenka (27 de ani), jucătoarea de pe prima pozție din clasamentul WTA, și-a prezentat echipamentul cu care va juca la Australian Open 2026. Acesta este furnizat de Nike, iar culorile vibrante au atras atenția fanilor tenisului.Jucătoarea de tenis a menționat că s-a inspirat din ținute purate în trecut de jucătoare legendare precum Serena Williams sau Maria Sharapova. ...
11:30
Titularul de la Dinamo se bucură că i-a venit rival pe post: „Era nevoie pentru că eram doar eu” # Gazeta Sporturilor
Dinamo a început cu dreptul cantonamentul din Antalya, câștigând amicalul cu Young Boys, 2-0.La finalul primului meci de verificare din Turcia, fundașul stânga Raul Opruț a oferit o serie de declarații, vorbind despre cum decurge cantonamentul, despre cum s-au simțit jucătorii lui Dinamo în partida cu elvețienii, dar și despre primul transfer al echipei: fundașul stânga Valentin Țicu, noul său rival pe post. VIDEO. ...
11:30
Campioana olimpică nu s-a recuperat și ratează Australian Open: „Tărâmul binecuvântat al carierei mele” # Gazeta Sporturilor
Campioana olimpică și finalista ediției din 2024 a turneului Australian Open, Zheng Qinwen (23 de ani, 24 WTA), a anunțat că nu va participa la ediția din 2026 de la Melbourne. Primul Grand Slam al anului are loc în perioada 18 ianuarie - 1 februarie. Zheng Qinwen a luat decizia să nu participe la competiția de la Antipozi și a declarat că starea de sănătate trebuie să fie prioritară în acest moment, publicând vestea într-o postare pe Instagram, în limba nativă, chineza. ...
11:20
Senzația momentului în Premier League: acum nici 3 ani juca în Bulgaria, acum îl „vânează” pe Haaland și ar putea juca la Mondial! # Gazeta Sporturilor
Igor Thiago (24 de ani) a înscris golurile 15 și 16 în acest sezon de Premier League, ajutând-o pe Brentford să treacă de Sunderland, scor 3-0. Brazilianul joacă senzațional în al doilea lui an în Insulă și se află pe lista scurtă a jucătorilor pe care Carlo Ancelotti i-ar putea convoca pentru Campionatul Mondial din vară. Igor Thiago a ajuns în Premier League în vara lui 2024, cumpărat de Brentford de la Club Brugge cu 33 de milioane de euro. ...
10:50
Impresarul lui Eissat taie elanul lui Dinamo: „Maccabi Haifa e casa lui. Orice discuție e nechibzuită” # Gazeta Sporturilor
La scurt timp după declarațiile oferite de părinții lui Lisav Eissat (20 de ani) cu privire la posibilitatea ca fundașul central să ajungă la Dinamo, impresarul jucătorului a reacționat pentru Gazeta Sporturilor.Părinții lui Lisav Eissat au venit în cantonamentul lui Dinamo și au oferit mai multe declarații, spunând că „Cluburile negociază. Vrem să vină în România, va fi mai ușor pentru el să joace aici și să ajungă mai ușor la echipa națională. ...
10:50
Discurs incredibil al Arynei Sabalenka, după ce a învins-o pe Sorana Cîrstea: „Nu îmi aduc aminte” # Gazeta Sporturilor
Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) s-a impus joi noaptea în „optimile” de finală de la Brisbane, turneu 500 WTA, scor 6-3, 6-3, în fața Soranei Cîrstea (35 de ani, 41 WTA). După meci, bielorusa a avut un discurs foarte frumos la adresa româncei.Sorana Cîrstea a început foarte bine ultimul an din carieră și a produs o primă surpriză la Brisbane, turneul premergător celui dintâi Grand Slam al anului, de la Australian Open. ...
10:50
Divizionara secundă Gloria Bistrița a pus pe liber 3 jucători: Maxwell Effiom (26 de ani), Răzvan Began (29) și Dinis Ieșeanu (25).Gloria Bistrița a avut o extraordinară lună decembrie. După un noiembrie de coșmar, 4 înfrângeri în tot atâtea partide, bistrițenii au bătut tot ce le-a ieșit în cale în ultima lună a anului: 2-1 cu Sănătatea Cluj în Cupa României, 6-0 cu Câmpulung Muscel și 2-1 cu Steaua în Liga 2. ...
10:50
Arsenal și Liverpool se întâlnesc în această seară, de la ora 22:00, la Londra, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 21 din Premier League. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și pe platforma Voyo, în baza unui abonament.Duelul dintre cele două formații reprezintă cel mai important duel al acestei etape din Premier League. ...
10:40
Dinamo a fost spionată miercuri seară de Cristiano Bergodi, antrenorul lui U Cluj, mai ales că meciul direct dintre „frați” este pe 18 ianuarie, în prima etapă din 2026, la București. La pauză meciului cu Young Boys, încheiat 2-0 pentru „câini”, italianul a glumit, a râs și s-a hârjonit cu Zeljko Kopic și cu Florentin Petre pe marginea terenuluiLiga 1 s-a mutat zilele acestea în Antalya. ...
10:20
„Vrem condiții normale! Ne plouă în vestiar!” » Jucătorii revelației din Superligă, atac-brutal: „E rușinos! Nu cerem foarte mult” # Gazeta Sporturilor
Vestiarele în care plouă, lipsa oricărei îmbunătățiri în ultimul deceniu și condițiile rușinoase pentru nivelul Ligii 1 sunt problemele semnalate public de jucătorii lui FC Botoșani. Sebastian Mailat (28 de ani) și Andrei Miron (31 ani) au vorbit deschis despre situația infrastructurii de la stadionul din nordul Moldovei, acuzând condiții precare care persistă de ani de zile, în ciuda nivelului competițional la care evoluează echipa. ...
10:10
Antrenorul lui Tottenham a băut dintr-un pahar cu sigla marii rivale: „Absolut prostesc!” # Gazeta Sporturilor
Thomas Frank (52 de ani), antrenorul lui Tottenham, este contestat nu doar pentru rezultatele pe care echipa lilywhite le înregistrează sub comanda nou. Mai nou, danezul este arătat cu degetul pentru că a băut cafea dintr-un pahar cu sigla marii rivale, Arsenal!Tottenham, varianta Thomas Frank, se clatină din toate încheieturile. ...
10:00
Nadia Comăneci, în „50 de Mituri ale Sportului” » Cartea dedicată „Zeiței de la Montreal” va apărea în octombrie # Gazeta Sporturilor
Nadia Comăneci (64 de ani), multipla campioană olimpică și mondială la gimnastică, are onoarea de a se afla între cele 50 de „Mituri ale Sportului” alese de Gazzetta dello Sport. În episodul al 42-lea, cotidianul roz va difuza, împreună cu ediția tipărită, pe 30 octombrie, cartea despre „Zeița de la Montreal”. ...
09:50
Titularul echipei naționale s-a accidentat în Antalya » Care este starea fotbalistului lăudat de Mircea Lucescu # Gazeta Sporturilor
Alex Chipciu, 36 de ani, veteranul și căpitanul celor de la Universitatea Cluj, s-a accidentat la primele antrenamente din Antalya și nu a jucat în partida de pregătire a „studenților” cu turcii de la Fatih Karagumruk, încheiată cu succesul trupei din provincia Istanbulului, scor 2-1.Chicpiu a acuzat o problemă musculară. ...
Acum 8 ore
09:40
Newcastle a învins-o pe Leeds cu cel mai târziu gol al victoriei din istoria Premier League, marcat de Harvey Barnes în minutul 102!Seara de Premier League s-a încheiat spectaculos. De la 22:15 am asistat la 11 goluri în doar două meciuri, Burnley -Manchester United 2-2 și Newcastle - Leeds 4-3. ...
09:40
Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, a acuzat lipsa de eficacitate a echipei sale în remiza cu Brighton (1-1).În a treia remiză consecutivă înregistrată de Manchester City în Premier League, Erling Haaland a deschis scorul din penalty, dar a și ratat câteva mari ocazii, ceea ce finalmente i-a costat 2 puncte pe „cetățeni”. ...
09:30
Viața unui fotbalist spaniol în România: „Chiar vreau să învăț asta!” » Ce i se pare „un dezastru” în țara adoptivă # Gazeta Sporturilor
Dinamovistul Alberto Soro, 26 de ani, a dezvăluit pentru GSP.ro că Bucureștiul și România arată și sunt mai bine decât credea. Dorește să învețe limba română cât mai bine. Nu suportă traficul din Capitală, „un dezastru”, a reacționat ibericul, râzând.Alberto Soro și-a dat un restart în carieră în tricoul lui Dinamo, a devenit o piesă esențială în tricoul „câinilor”. ...
09:30
Golul „despărțirii” » Semenyo o răpune pe Tottenham în prelungiri la ultimul meci pentru Bournemouth # Gazeta Sporturilor
Bournemouth a învins-o pe Tottenham cu 3-2 pe teren propriu, miercuri seară, într-un meci din etapa a 21-a a Premier League. Cele două echipe au oferit o confruntare extrem de dramatică, cu cinci goluri, iar reușita lui Antoine Semenyo (26 de ani) din final a adus victoria echipei lui Andoni Iraola. A fost probabil ultima apariție a ghanezului în tricoul „cireșelor”. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.