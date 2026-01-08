Leo Grozavu reacționează în scandalul condițiilor deplorabile de la stadionul din Botoșani: „Trăim într-o țară în care promisiunile sunt mai mult pe hârtie”

12:50

Staff-ul FCSB a avut nevoie numai de câteva zile ca să se convingă de Andre Duarte, noul fundaș central al roș-albaștrilor.Duarte, 28 de ani, e singurul transfer al campioanei FCSB din această campanie de mercato, până acum. Stoperul a fost prezentat oficial încă de la începutul lunii decembrie, după despărțirea cu scandal de Ujpest.Până la stagiul de pregătire din Antalya, Duarte s-a antrenat pe final de 2025 alături de noii lui colegi, vreme de o săptămână. ...