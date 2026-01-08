Haos în orașe și pe aeroporturi din cauza unei furtuni, peste 1.000 de zboruri anulate în Europa

07:30

Grupul grec Public Power Corporation (PPC), care a preluat în 2023 principalele operațiuni românești ale italienilor de la Enel, vrea să construiască un sistem de stocare în baterii a energiei produse din surse regenerabile la stația sa de transformare din Căciulați (Ilfov), parte a planului companiei de a-și monta instalații de stocare în rețelele de distribuție pe care le operează în România, anunțat de Profit.ro.