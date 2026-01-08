Managerul barului din Crans Montana, care a luat foc, ar fi fugit de incendiu cu casa de marcat în brațe
Digi24.ro, 8 ianuarie 2026 15:20
Mass-media italiene au avut acces la imagini de la camerele de supraveghere video care o arată pe Jessica Moretti, managerul barului Le Constellation, fugind din incendiul care a devastat localul său din Crans-Montana, în care și-a pierdut viața și un român. Se pare că ar fi luat casa de marcat a barului sub braț când a plecat, în timp ce clienții săi încercau cu disperare să scape din flăcări. Ancheta este încă în curs, scrie 7sur7.be.
• • •
Impozit de peste cinci ori mai mare pentru o clădire monument istoric în București. Primăria Sectorului 5 a invocat schimbarea legii # Digi24.ro
Proprietarii de imobile primesc o nouă lovitură fiscală, după modificările aduse impozitelor locale de la 1 ianuarie 2026. În unele cazuri, sumele afișate pe platforma Ghișeul.ro au crescut brusc, fără explicații clare pentru contribuabili. Un astfel de exemplu vine din centrul Capitalei, unde impozitul pentru o clădire monument istoric a crescut de la puțin peste 8.000 de lei la aproape 44.000 de lei într-un singur an.
De ce au zburat avioanele Elveției alături de aeronava Spartan, în care se afla Nicușor Dan. Explicația ministrului Apărării # Digi24.ro
Aeronava Spartan, care l-a transportat pe președintele Nicușor Dan la București, a fost escortată deasupra Elveției de două avioane F-18 în „semn de mulțumire și de respect”, a declarat joi ministrul Apărării Radu Miruță. „România se bucură de respect adițional prin acțiunile pe care le face”, a precizat ministrul.
Ministrul Apărării, amănunte despre zborul la Paris al lui Nicușor Dan. De ce nu a decolat avionul președintelui și cât a costat zborul # Digi24.ro
Ministrul Apărării Radu Miruță a declarat joi că penultimul zbor efectuat de președintele Nicușor Dan la Paris a costat aproximativ 30.000 de euro, precizând că facturile pentru cel mai recent zbor nu au fost încă emise și explicând că aeronava militară nu a putut reveni la București din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
Voucherul de 50 de lei pentru consumatorii vulnerabili ar putea fi scăzut automat din factura la energie # Digi24.ro
Ministerul Energiei lucrează împreună cu operatorii de distribuţie şi furnizare de energie electrică la un mecanism prin care voucherul de 50 de lei pentru coplata facturilor la energie să li se scadă automat din factură consumatorilor vulnerabili, a declarat, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul şedinţei Comandamentului Energetic Naţional.
Bogdan Ivan: Luăm în calcul şi un scenariu B, în care să avem o reducere graduală a plafonării preţului la gaze # Digi24.ro
Discuţiile cu operatorii privind eliminarea plafonării preţului la gaze au început încă din luna septembrie, pentru a avea mai multe scenarii şi a nu apărea o scumpire după 31 martie, şi în condiţiile în care apar evenimente foarte puţin probabile prin care să se perturbe piaţa, să fie luat în calcul scenariul în care să avem o reducere graduală a acestei plafonări, a declarat, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul şedinţei Comandamentului Energetic Naţional.
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a fost învinsă de bielorusa Arina Sabalenka, liderul mondial, cu 6-3, 6-3, joi, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Brisbane.
MAE avertizează românii care merg în Grecia: drumuri și autostrăzi pot fi blocate de protestele fermierilor # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se afă, tranzitează sau vor să călătorească în Grecia că în perioada următoare sunt posibile perturbări semnificative ale circulaţiei rutiere, inclusiv blocarea unor drumuri naţionale, autostrăzi, tuneluri şi artere secundare, precum şi a rutelor care asigură accesul către punctele de trecere a frontierei, din cauza protestelor fermierilor eleni.
Femeie din Sibiu, suspectată că și-a ucis mama cu sedative, i-a vândut bunurile și s-a mutat în Dubai. Ea a contestat arestul preventiv # Digi24.ro
Femeia din Sibiu suspectată că şi-a omorât mama, cu ajutorul unei asistente medicale, după care ar fi vândut bunurile femeii şi s-a mutat în Dubai a fost adusă, joi, la Curtea de Apel Alba Iulia, unde va fi judecată contestaţia pe care a depus-o la măsura arestării preventive.
Flavia Boghiu, fostul viceprimar USR al Brașovului, a fost achitată în dosarul „Catacombelor”, în care era acuzată de abuz în serviciu # Digi24.ro
Fostul viceprimar USR al Braşovului, Flavia Boghiu, a fost achitată, joi, de Tribunalul Braşov, în dosarul „Catacombelor”, în care a fost acuzată de abuz în serviciu.
Rusia amenință din nou că orice forță militară occidentală în Ucraina devine „țintă legitimă” # Digi24.ro
Rusia avertizează că va trata orice prezență militară occidentală în Ucraina drept „țintă legitimă” pentru forțele sale armate, după discuțiile europene privind posibila desfășurare de trupe în această țară. Maria Zaharova acuză „așa-zisa Coaliție a Voluntarilor” și Kievul de „declarații militariste” care transformă alianța într-o „axă de război”.
Autoritățile cred că Ghișeul.ro a fost ținta hackerilor. Oficial: sunt două motive pentru care oamenii nu-și pot plăti taxele # Digi24.ro
Ghișeul.ro, platforma folosită de milioane de români pentru a-și plăti impozitele la stat, are din nou probleme. După ce s-a blocat de mai multe ori în ultimele zile, autoritățile suspectează că platforma a fost ținta unor atacuri cibernetice. Andrei Niculae, vicepreședintele Autorității Române pentru Digitalizare, a spus la Digi24 că nu este vorba despre furt de date.
Un hotel de cinci stele din Iaşi a fost evacuat joi în urma unei ameninţări cu bombă primită pe mailul hotelului. Este vorba despre hotelul Pleiada, situat în zona Bucium, din municipiul Iaşi. Potrivit primelor date, în mesajul primit pe mailul hotelului se arată că ameninţarea este valabilă 48 de ore şi că este vorba de un dispozitiv exploziv cu putere mare ce va detonat de la distanţă.
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete „Oreșnik” după confiscarea petrolierului Marinera # Digi24.ro
Armata rusă ar trebui să înceapă să scufunde nave americane și să lovească Europa cu rachete „Oreșnik”, ca răspuns la capturarea de către armata SUA a petrolierului „Marinera”, sub pavilion rusesc, în Oceanul Atlantic, susțin mai mulți deputați ai Dumei de Stat, relatează Moscow Times.
Statele Unite vor „dicta” deciziile pe care să le ia Venezuela. „Dispunem de pârghii maxime” # Digi24.ro
Statele Unite intenţionează să „dicteze” - până la noi ordine - deciziile autorităţilor din Venezuela şi să păstreze controlul comercializării petrolului venezuelean pe o perioadă „nedeterminată”, a anunţat administraţia Trump.
Peste 170 de angajaţi Minprest vor fi concediaţi după restructurarea Complexului Energetic Oltenia. Sindicatele ameninţă cu proteste # Digi24.ro
Reprezentanţii Sindicatului Liber Alfa Minprest anunţă că, începând cu luna ianuarie, conducerea Minprest Serv SA a notificat oficial intenţia de a emite 102 preavize, urmând ca alte 52 de contracte individuale de muncă să înceteze. Măsura vine pe fondul planului de restructurare al Complexul Energetic Oltenia, care presupune închiderea unor cariere miniere şi reducerea cheltuielilor.
China ar fi piratat conturi de e-mail ale membrilor unor comisii din Congresul SUA, scrie FT. Beijingul neagă # Digi24.ro
O grupare de hackeri chinezi ar fi compromis conturile de e-mail utilizate de membri ai personalului unor comisii influente din Camera Reprezentanţilor a SUA, a dezvăluit miercuri publicaţia Financial Times, citând persoane familiarizate cu acest subiect. Ministerul de Externe chinez a negat informaţiile, declarând că Beijingul se opune „dezinformării motivate politic”, potrivit Reuters.
Lumea riscă să devină „un bârlog al tâlharilor”: Președintele Germaniei acuză SUA că distrug ordinea mondială # Digi24.ro
Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a lansat critici dure la adresa politicii externe a Statelor Unite sub conducerea lui Donald Trump, avertizând că degradarea valorilor și acțiunile unilaterale ale Washingtonului amenință să transforme ordinea mondială într-un „bârlog al tâlharilor”, în care marile puteri tratează regiuni întregi ca pe propria lor proprietate.
Agenți ruși au distribuit un videoclip cu un atac asupra unui depozit polonez, pentru a le înscena ucrainenilor comiterea lui # Digi24.ro
Spioni ruși au distribuit pe rețelele sociale imagini cu un atac incendiator din 2024 asupra unui depozit polonez, folosind conturi care au legătură cu Kremlinul pentru a imputa ucrainienilor fapta, potrivit unui raport citat de TVPWorld. Fotografii și videoclipuri care arată un incendiu la un depozit de materiale de construcții din centrul orașului Radom, din mai 2024, au apărut pentru prima dată pe două canale Telegram care au legătură cu agenția de informații militare rusă GRU, a raportat miercuri site-ul polonez OKO.press.
Incendiu la Ministerul Finanțelor: pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale. Traficul în zonă este blocat # Digi24.ro
Un incendiu a izbucnit, joi, la Ministerul Finanțelor, la ultimul etaj al instituției. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale și au stins focul în scurt timp. Traficul în zonă este blocat.
UE rămâne dependentă de gazul lichefiat rusesc: Europa a importat GNL din Rusia în valoare de 7,2 miliarde de euro în 2025 (raport) # Digi24.ro
Terminalul emblematic al Rusiei pentru exportul de gaz natural lichefiat (GNL), Yamal LNG, a avut exporturi de 7,2 miliarde de euro către piețele europene în 2025, potrivit unui raport publicat joi de ONG-ul german de mediu Urgewald, relatează Kyiv Independent.
AUR propune ca 2026 să fie „Anul Statelor Unite ale Americii în România”. Ce prevede proiectul depus în Parlament # Digi24.ro
AUR a depus în Parlament un proiect pentru instituirea anului 2026 ca „Anul Statelor Unite ale Americii în România”, cu ocazia a 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA. Proiectul prevede evenimente culturale, educaționale și academice, conferințe și dezbateri publice, iar radioul și televiziunea publică pot aloca până la 1% din timpul de emisie pentru promovarea acestora.
Noi imagini din timpul operațiunii de capturare a petrolierului din flota fantomă a Rusiei # Digi24.ro
Garda de Coastă a Statelor Unite a publicat noi imagini din timpul acțiunii de preluare a navei Marinera (Bella I) din flota fantomă a Rusiei. Acțiunea de miercuri a autorităților americane în Atlantinul de Nord a atras o reacție prudentă din partea Rusiei.
Zelenski cere o accelerare a aderării Ucrainei la UE, la preluarea preşedinţiei Uniunii de către Cipru # Digi24.ro
Volodimir Zelenski a cerut, aliaților garanții de securitate ferme împotriva unui posibil atac rus, în timp ce a căutat și progrese în negocierile privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și sancțiuni mai dure împotriva Moscovei, transmite Reuters. Președintele ucrainean s-a întâlnit cu omologul din Cipru Nikos Christodoulides la Nicosia, în contextul în care Cipru a preluat președinția rotativă a UE, pentru o perioadă de șase luni.
Regulă nouă în Codul fiscal: firmele nu mai pot deduce integral cheltuielile cu servicii plătite către firmele afiliate din străinătate # Digi24.ro
Statul român a introdus o regulă nouă în Codul fiscal, prin Legea nr. 239/2025, adoptată de Parlament pe 15 decembrie 2025 și publicată în Monitorul Oficial în aceeași lună, ca parte din Pachetul II fiscal-bugetar, care afectează unele firme din România, în special pe cele care fac parte din grupuri multinaționale și care nu sunt înființate/constituite și nu au locul conducerii efective în România (cu alte cuvinte, prevederea nu se aplică grupurilor românești). Regula se referă la banii plătiți către firme „surori” sau către firma-mamă din străinătate și stabilește cât din aceste cheltuieli mai pot fi folosite pentru a reduce impozitul pe profit. Deși este o modificare tehnică, efectul ei este foarte simplu: dacă o firmă trimite prea mulți bani în afara României sub formă de servicii, statul nu mai acceptă întreaga sumă ca fiind cheltuială deductibilă.
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd prioritatea la analize medicale # Digi24.ro
Reguli noi în sistemul de sănătate. De luna aceasta, mii de pacienți pierd prioritatea la analizele medicale. Nu mai sunt bani, asa că cei de la Casa de Sănătate au decis că bolnavii cronic vor face investigațiile doar când există bani, nu în maximum 5 zile, ca până acum. Iar cei care au rămas neasigurați rămân doar cu servicii medicale minime.
Discuțiile dintre Guvernul grec și fermierii, care de mai multe săptămâni blochează autostrăzile într-o dispută privind subvențiile agricole și bugetul, au ajuns joi într-un impas, deoarece ultimele propuneri de compromis nu au reușit să deblocheze situația.
Un șofer care circula cu anvelope de vară a provocat un accident cu victime, în Botoșani. A rămas fără certificatul de înmatriculare # Digi24.ro
Un şofer a fost amendat cu 4.000 de lei şi a rămas fără certificatul de înmatriculare a autoturismului, pentru că avea la mașină anvelope de vară şi a produs un accident rutier soldat cu victime, a spus purtătorul de cuvânt al IPJ Botoşani, Delia Nenişcu.
Franța respinge din nou acordul UE-Mercosur și cere norme stricte pentru importuri: „Nu este încă acceptabil” # Digi24.ro
Franţa consideră în continuare inacceptabil acordul dintre Uniunea Europeană şi Mercosur, în pofida ultimelor concesii făcute de Bruxelles la cererea sa, şi, chiar dacă va fi obţinută o majoritate suficientă în rândul celor 27 de state membre, vineri, asta nu va însemna că Parlamentul European nu îl va bloca mai departe.
Reacția lui Trump, după ce o femeie a fost împuşcată mortal de poliţia de imigrare în Minneapolis: „A tras în legitimă apărare” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a avut o primă reacție miercuri seara, după ce o femeie a fost împușcată mortal în timpul unui raid al agenților de imigrări, în Minneapolis, statul Minnesota. Liderul american a calificat uciderea drept „autoapărare” și a scris despre victimă că „avea un comportament extrem de dezordonat”.
Parlamentul britanic va vota trimiterea de trupe în Ucraina. Anunțul premierului Keir Starmer # Digi24.ro
Parlamentul britanic va vota trimiterea de trupe în Ucraina. Anunțul premierului Keir Starmer
Noul premier populist de dreapta al Cehiei, Andrej Babis, a declarat miercuri că nu va pune capăt unei iniţiative privind livrarea de muniţie de artilerie pentru Ucraina, în pofida promisiunilor sale făcute în campania sa electorală.
Ironiile Moscovei la adresa Europei după amenințările recente ale lui Trump. „Urmează Canada?” # Digi24.ro
Rușii urmăresc ambițiile teritoriale daneze ale lui Donald Trump și ironizează Europa. Kirill Dmitriev, negociator rus în chestiunea războiului din Ucraina, provoacă, într-o postare în pagina sa de la X: „Canada va fi următoarea?”. El publică o hartă a lumii împărțită în trei zone de influență între Trump, Putin și Xi, scrie La Repubblica.
Circulaţia rutieră se desfăşoară, începând de joi, alternativ, pe o bandă, pe DN 5 - Podul Prieteniei, între Giurgiu şi Ruse.
Schimbările hormonale pot influența semnificativ sănătatea intimă feminină. Recunoașterea simptomelor permite soluții eficiente și sigure. Despre una din problemele intime cauzate de schimbările hormonale de la menopauză aflăm mai mult de la Dr. Virginia Țârlea, medic primar obstetrică-ginecologie.
Un accident rutier grav a avut loc în județul Argeș. O mașină a derapat și a căzut într-o râpă. Cele trei persoane aflate în automobil au ajuns la spital.
Atac armat lângă o biserică din Salt Lake City. Două persoane au murit, iar alte șase au fost rănite # Digi24.ro
Două persoane au murit şi alte şase au fost rănite, în urma unor focuri de armă trase în faţa unei biserici mormone din Salt Lake City, Statele Unite, a declarat poliţia.
Un fost angajat al armatei suedeze a fost arestat pentru spionaj. „Este o anchetă foarte sensibilă” # Digi24.ro
Un fost angajat al forţelor armate suedeze, suspectat de spionaj, a fost plasat în arest preventiv de către un tribunal din Stockholm.
Proteste în Franța: Zeci de fermieri au intrat cu tractoarele în centrul Parisului şi au ajuns până la Turnul Eiffel # Digi24.ro
Fermierii francezi au intrat joi dimineaţa cu tractoarele în centrul Parisului şi au ajuns până la Turnul Eiffel pentru a exprima revendicările sectorului, care a fost mobilizat în ultimele săptămâni în toată Franţa, potrivit unui reprezentant sindical şi unui jurnalist AFP aflat la faţa locului.
O nouă masă de aer rece cuprinde România. ANM anunță ger, ninsori și vânt puternic. Se vor înregistra minime de -15 grade Celsius # Digi24.ro
Directorul ANM Elena Mateescu a declarat joi, în direct la Digi24, că vremea se răcește accentuat în toată țara, o masă de aer rece urmând să aducă precipitații mixte, vânt puternic și temperaturi negative, inclusiv în Capitală, unde „vom resimți temperaturi mult mai coborâte”. Meteorologul a avertizat că în vestul, centrul și nordul țării valorile vor ajunge până la -15 grade Celsius.
Copiii din Gaza se întorc la școală după doi ani de război, în săli de clasă improvizate, unde se predau doar patru materii # Digi24.ro
Corturile care servesc acum drept săli de clasă sunt „zgomotoase și puțin haotice, dar pline de viață”, într-un peisaj dominat de ruinele războiului. După acordul de încetare a focului dintre Israel și Hamas din octombrie, mii de copii din Fâșia Gaza revin la școală, după doi ani de conflicte care i-au privat de educație formală, scrie BBC.
Bijuterii de peste un milion de euro, furate în Franța. Un creator american, jefuit din locuința turistică # Digi24.ro
Bijuterii ale unui creator american, în valoare de peste un milion de euro, au fost furate dintr-un spaţiu turistic în care acesta se afla pe Coasta de Azur, au dezvăluit miercuri mai multe surse concordante, citate de AFP, scrie Agerpres.
Un astronaut de pe ISS are probleme medicale. NASA ia în considerare readucerea echipajului pe Terra # Digi24.ro
NASA ia în considerare readucerea anticipată pe Terra a echipajului de pe Stația Spațială Internațională, din cauza problemelor medicale ale unui astronaut, relatează Reuters.
Venezuela a trimis în Elveția aur de la Banca Centrală în valoare de peste 5 miliarde de dolari # Digi24.ro
Venezuela a transportat aur în valoare de aproape 5,20 miliarde de dolari în Elveția, în primii ani ai mandatului președintelui destituit Nicolas Maduro, relevă datele vamale, citate de Reuters.
Rezultate LOTO – Joi, 8 ianuarie 2026: Report uriaș la Joker. La 6/49 sunt în joc peste 2,76 milioane de euro # Digi24.ro
Joi, 8 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 4 ianuarie 2026, Loteria Română a acordat peste 27.200 de câștiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.
Un bărbat a sunat la 112 să reclame că taximetristul cu care se deplasa este beat, însă el a fost cel amendat cu suma de 2.000 de lei # Digi24.ro
Un bărbat din Ploiești a fost amendat cu 2.000 de lei după ce a sunat la 112 să anunțe că taximetristul cu care se deplasa conduce beat. Testarea cu aparatul etilotest a avut rezultat negativ, astfel că reclamantul a fost amendat pentru apelarea nejustificată a numărului de urgență, informează Observatorul Prahovean. Incidentul s-a petrecut în noaptea de marți spre miercuri, pe străzile din Ploiești.
„Amenințare majoră”: Ucraina investighează o școală „clandestină” pro-rusă care folosește manuale din era sovietică # Digi24.ro
Agenția de securitate a Ucrainei a lansat o anchetă asupra unei școli „clandestine” din Kiev, în urma unor rapoarte conform cărora aceasta preda copiilor folosind manuale din era sovietică și promova influențele culturale rusești. Instituția, afiliată Bisericii Ortodoxe Ucrainene, afiliată Moscovei, a fost demascată de jurnaliștii de investigație de la portalul ucrainean Slidstvo.info, într-un articol publicat marți, scrie TVPWorld.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 8 ianuarie
Doi polițiști de la Biroul de Ordine Publică al Poliției Municipiului Târgu Jiu, Andrei Ciobanu și Marian Stroe, au salvat viața unei femei în vârstă de 55 de ani, al cărui autoturism a ajuns în albia râului Jiu.
