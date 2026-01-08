Scandal major de corupție în Marea Britanie. BBC: Prințul Andrew Mountbatten-Windsor ar fi primit milioane de lire de la un oligarh kazah, printr-o firmă implicată în acte de corupţie
Aktual24, 8 ianuarie 2026 16:50
Andrew Mountbatten-Windsor ar fi primit milioane de lire sterline de la un oligarh, prin utilizarea unor fonduri provenite de la o firmă asociată, conform concluziilor unei investigaţii publicate de BBC. Andrew Mountbatten-Windsor este membru al familiei regale britanice, cunoscut oficial ca Prinţul Andrew, Duce de York, al treilea copil al Reginei Elisabeta a II-a şi […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum o oră
16:50
Scandal major de corupție în Marea Britanie. BBC: Prințul Andrew Mountbatten-Windsor ar fi primit milioane de lire de la un oligarh kazah, printr-o firmă implicată în acte de corupţie # Aktual24
Andrew Mountbatten-Windsor ar fi primit milioane de lire sterline de la un oligarh, prin utilizarea unor fonduri provenite de la o firmă asociată, conform concluziilor unei investigaţii publicate de BBC. Andrew Mountbatten-Windsor este membru al familiei regale britanice, cunoscut oficial ca Prinţul Andrew, Duce de York, al treilea copil al Reginei Elisabeta a II-a şi […]
16:40
Ultimii pași către pace, Zelenski anunță că a gata documentul: ”E practic pregătit să fie prezentat spre aprobare preşedintelui american Donald Trump” # Aktual24
Documentul cu garanţiile de securitate pe care Statele Unite le vor oferi Ucrainei după eventuala încheiere a războiului cu Rusia este „practic pregătit” să fie prezentat spre aprobare preşedintelui american Donald Trump, a afirmat joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit agenţiilor AFP şi EFE, citate de Agerpres. „Documentul bilateral asupra garanţiilor de securitate pentru Ucraina […]
Acum 2 ore
16:30
Industria calului la ruși, cai conectați la sateliți. Forțele ruse instalează terminale de internet prin satelit pe unități călare, potrivit imaginilor OSINT – VIDEO # Aktual24
Forţele ruse au început să echipeze unităţi călare cu terminale de internet prin satelit Starlink şi camere video, potrivit unor imagini şi înregistrări video distribuite, la 8 ianuarie, de investigatori OSINT. Materialele video arată soldaţi ruşi călare, pe cai dotaţi cu rame improvizate, care susţin terminale satelitare cu panou plat şi sisteme ce par a […]
16:20
Macron anunță schimbarea ordinii mondiale: ”Există o tentaţie reală de împărţire a lumii între marile puteri. SUA încalcă reguli” # Aktual24
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat joi că Statele Unite ale Americii, putere de nivel mondial, se îndepărtează treptat de unii dintre aliaţii săi şi de regulile internaţionale pe care, în trecut, le promova. „Statele Unite sunt o putere mondială care se îndepărtează treptat de unii dintre aliaţii săi şi se eliberează de regulile internaţionale […]
16:20
„O amenințare uriașă”. Ucraina investighează o școală „clandestină” pro-rusă din Kiev, conectată la Biserica Ortodoxă Ucraineană afiliată Moscovei # Aktual24
Agenția de securitate a Ucrainei a lansat o anchetă asupra unei școli „clandestine” din Kiev, în urma unor informații conform cărora copiilor li se preda folosind manuale din epoca sovietică și se promovau influențe culturale rusești. Instituția, legată de Biserica Ortodoxă Ucraineană afiliată Moscovei, a fost demascată de jurnaliștii de investigație de la portalul ucrainean […]
16:10
Industria germană a primit mai multe comenzi în noiembrie pentru a treia lună consecutiv. Comenzile au crescut cu 5,6% față de luna precedentă, conform anunțului Oficiului Federal de Statistică joi. Aceasta marchează a treia creștere consecutivă și cea mai mare creștere din decembrie 2024. „În sfârșit, o cifră din economia germană care dă speranță”, a […]
16:00
Intervenție în condiții extreme în Hunedoara, pacient dependent de dializă transportat cu autoșenilata # Aktual24
Salvatorii din judeţul Hunedoara au intervenit miercuri în localitatea Poienița Tomii, o zonă devenită inaccesibilă echipajelor medicale din cauza căderilor masive de zăpadă. Pentru a asigura sprijinul necesar, a fost utilizată o autoșenilată trimisă în sprijin de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Giurgiu, cu ajutorul căreia echipele de salvare au reuşit să ajungă la […]
15:50
Ministrul Apărării explică: ”Avionul Spartan poate ateriza și în condiții meteo mai proaste, dar nu cu președintele la bord” # Aktual24
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat joi, în contextul discuţiilor din spaţiul public privind recentul zbor al preşedintelui României, Nicuşor Dan, la Paris, că penultimul astfel de zbor, efectuat cu aeronava militară Spartan a MApN, a costat aproximativ 30.000 de euro, menţionând că pentru cel mai recent nu au fost încă emise facturile. „Starea meteo […]
15:50
Medicii Fără Frontiere, somați să părăsească Gaza. Israel închide una dintre ultimele linii de salvare medicală din enclava devastată # Aktual24
În Gaza, unde spitalele funcționează la limita colapsului, iar sistemul medical a fost aproape distrus de luni de bombardamente, o nouă decizie a autorităților israeliene riscă să agraveze dramatic criza umanitară. Israel a ordonat organizației Medicii Fără Frontiere (Doctors Without Borders – MSF) să își înceteze complet activitatea în Fâșia Gaza și să își retragă […]
15:40
Jensen Huang spune că este „perfect de acord” cu impozitul pe averea miliardarilor din California. Ce spun ceilalți miliardari americani # Aktual24
Când a fost întrebat despre impozitul de 5% pe averea miliardarilor, propus în California, Huang a spus că potențiala taxă nu l-a preocupat prea mult. „Trebuie să vă spun că nici măcar nu m-am gândit la asta”, a declarat Huang. „Alegem să trăim în Silicon Valley și, indiferent de taxele pe care le-ar dori să […]
Acum 4 ore
15:10
”Le vom considera ținte militare”. Rusia respinge cu vehemență planul ucraineno-european pentru o forță de menținere a păcii în Ucraina # Aktual24
Moscova a etichetat joi Ucraina și susținătorii săi europeni drept „axă a războiului”, avertizând că acordurile încheiate pentru desfășurarea unei forțe de menținere a păcii sunt departe de orice ar putea accepta Rusia pentru a pune capăt războiului. În primele sale comentarii, după ce aliații Ucrainei au declarat că au convenit asupra unor garanții cheie […]
14:50
Trump anunță o întâlnire cu președintele Columbiei, pe fondul crizei din Venezuela. ”Vino și prinde-mă”, i-a transmis deja Gustavo Petro # Aktual24
America Latină traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimele decenii, iar Statele Unite par hotărâte să joace un rol decisiv, chiar cu riscul destabilizării întregii regiuni. Anunțul președintelui american Donald Trump privind o întâlnire „în viitorul apropiat” cu omologul său columbian, Gustavo Petro, la Casa Albă, vine într-un moment extrem de delicat, marcat […]
14:40
Patru ani de închisoare. Fostul vicepremier Daniel Chițoiu, sentință definitivă cu executare imediată # Aktual24
Fostul vicepremier și ministru de Finanțe Daniel Chițoiu a fost condamnat pentru ucidere din culpă la 4 ani de închisoare cu executare. Decizia vine, după ce anul trecut, judecătorii dăduseră o sentinţă de 3 ani cu suspendare. Decizia este definitivă, Chiţoiu trebuie să se predea deîndată. Curtea de Apel Pitești – Secția Penală și pentru […]
14:40
Gigantul petrolier american Chevron este interesat de activele din străinătate ale companiei rusești Lukoil # Aktual24
Gigantul petrolier american Chevron și firma de capital privat Quantum Capital Group au încheiat un parteneriat pentru o ofertă pentru activele internaționale ale companiei petroliere rusești sancționate Lukoil, evaluate la 22 de miliarde de dolari. Oferta vizează întregul portofoliu non-rusesc al Lukoil, inclusiv producția de petrol și gaze, instalațiile de rafinare și peste 2.000 de […]
14:40
Flavia Boghiu a fost achitată. Fost viceprimar USR al Brașovului, ea a renunțat să mai candideze după acuzațiile DNA # Aktual24
Fosta viceprimăriță USR a Brașovului, Flavia Boghiu, a fost achitată, joi, de Tribunalul Brașov, în dosarul ‘Catacombelor’, în care a fost acuzată de abuz în serviciu. Totodată, instanța brașoveană a respins acțiunea civilă formulată de primarul Brașovului pentru recuperarea prejudiciului de aproximativ 300.000 de lei și, de asemenea, a dispus ridicarea sechestrului asigurator și popririi […]
14:10
Trump solicită creșterea semnificativă a bugetului militar: vrea 1,5 trilioane de dolari pentru anul 2027 # Aktual24
Președintele Donald Trump a declarat miercuri că bugetul militar al SUA pentru 2027 ar trebui să fie de 1,5 trilioane de dolari, semnificativ mai mare decât cele 901 miliarde de dolari aprobate de Congres pentru 2026, ceea ce a stimulat stocurile de apărare, dar a stârnit scepticism în rândul experților în buget. Orice astfel de […]
13:40
Furia fermierilor francezi: guvernul anunță că blocarea stăzilor este „inacceptabilă” și promite că va scoate tractoarele din oraș # Aktual24
Guvernul a condamnat joi acțiunile fermierilor care au venit cu tractoarele în regiunea pariziană, numindu-le „ilegale” și promițând să nu le permită să continue. Guvernul „nu va permite” acțiunile fermierilor din regiunea pariziană, care sunt „ilegale”, a avertizat joi purtătoarea de cuvânt a guvernului, Maud Bregeon, relatează Le Figaro. „Blocarea parțială a autostrăzii A13, așa […]
Acum 6 ore
13:30
Papahagi cere ca statul să își recupereze datoriile de la Realitatea TV: ”Cu acești bani se poate cumpăra un avion prezidențial” # Aktual24
Profesorul universitar clujean Adrian Papahagi cere ca statul român să acționeze contra postului Realitatea Plus și să recupereze datoriile de pe le care televiziunea ”suveranistă”. Postul s-a plâns că președintele Dan nu a invitat pe nimeni de la Realitatea în deplasarea de la Paris. ”Nu e normal ca președintele sau premierul României să înghețe sub […]
13:20
Ana Birchall dezvăluie: Tudorel Toader a făcut ca și judecătorii CCR să aibă pensii speciale. ”Rar mi-a fost să întâlnesc o persoană mai sulfuroasă, mai mincinoasă și mai ticaloasă” # Aktual24
Fostul ministru al Justiției Ana Birchall l-a acuzat pe Tudorel Toader că a este inițiatorul modificărilor legislative care au vizat dreptul judecătorilor Curții Constituționale a României (CCR) la pensii de serviciu. Birchall susține că, în perioada în care Tudorel Toader a condus Ministerul Justiției, acesta a promovat schimbări legislative în interes personal: „A introdus în […]
13:20
Rubio anunță planul SUA pentru Venezuela, acesta conține trei faze: stabilitate, redresare, apoi tranziție # Aktual24
După ce a informat senatorii despre implicarea administrației în Venezuela, Secretarul de Stat Marco Rubio a declarat că planul SUA este un „proces în trei faze” care implică stabilizarea țării, redresarea și tranziția după înlăturarea fostului președinte Nicolás Maduro. „Nu vrem ca situația să se transforme în haos”, a spus el, relatează CBS News. „Carantina” […]
13:00
Incendiu la Ministerul Finanțelor. Circulația rutieră a fost restricționată temporar pe breteaua din zonă – VIDEO # Aktual24
ISU București-Ilfov a intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la sediul Ministerului Finanțelor, de pe strada Apolodor. În urma recunoașterii efectuate de primele echipaje ajunse la fața locului, s-a stabilit că ardeau deșeuri într-un canal tehnologic, într-o nișă din perete, cu degajare de fum în zona acoperișului. Incendiul s-a manifestat la etajul 6, în casa […]
13:00
Petrolierul Sophia. SUA au sechestrat încă o navă rusească din flota din umbră, în Marea Caraibelor – VIDEO # Aktual24
Pe lângă petrolierul Marinera din Oceanul Atlantic, SUA au confiscat o altă navă rusească din flota din umbră sancționată în Marea Caraibelor – petrolierul Sophia, potrivit unui comunicat al Comandamentului Sudic al SUA și unei postări a secretarului american pentru securitate internă, Kristi Noem, pe Twitter (X). În dimineața zilei de miercuri, 7 ianuarie, petrolierul […]
12:50
Administrația Trump se va retrage din zeci de organizații internaționale, inclusiv agenția ONU pentru populație și tratatul ONU care stabilește negocierile internaționale privind clima, pe măsură ce SUA se retrage în continuare din cooperarea globală. Președintele Donald Trump a semnat miercuri un ordin executiv care suspendă sprijinul SUA pentru 66 de organizații, agenții și comisii, […]
12:10
Până și presa maghiară laudă accelerarea accesării fondurilor UE de către România: „Ceva s-a schimbat – Ursula von der Leyen face România măreață” # Aktual24
Publicația economică maghiară Világgazdaság a dedicat un articol amplu performanței României în absorbția fondurilor europene, intitulat sugestiv: „Ceva s-a schimbat: Ursula von der Leyen și echipa ei fac România măreață”. Jurnaliștii maghiari remarcă un flux „fără precedent” de miliarde de euro dinspre Bruxelles către economia românească în ultimele șase luni, atribuind această schimbare radicală influenței […]
11:40
JD Vance, după uciderea unei femei din Minneapolis de către un agent ICE: „Doresc ca fiecare agent ICE să fie conștient că întreaga administrație stă în spatele său” # Aktual24
Vicepreședintele american JD Vance a transmis un mesaj de solidaritate cu agenții ICE, în contextul valului de proteste și amenințări declanșate de împușcarea mortală a lui Renee Nicole Good în Minneapolis. Pe contul său oficial de X, Vance a postat joi dimineața următoarea declarație: „Vreau ca fiecare ofițer ICE să știe că președintele lor, vicepreședintele […]
Acum 8 ore
11:20
Un nou atac rusesc asupra infrastructurii energetice a Ucrainei a lăsat aproape un milion de oameni fără căldură și electricitate în plină iarnă # Aktual24
În noaptea de 7 spre 8 ianuarie, Rusia a lansat un nou atac masiv asupra infrastructurii energetice ucrainene, afectând grav regiunile Dnipropetrovsk și Zaporijia. Conform Ministerului Energiei de la Kiev, citat de agenția UNN, peste 800.000 de consumatori din Dnipropetrovsk au rămas fără electricitate dimineața, în timp ce regiunea Zaporijia a fost aproape complet lăsată […]
11:00
O zi specială: Șeful Poliției Municipiului Sibiu s-a pensionat la 47 de ani. „Mă voi face instructor de înot și mă voi ocupa mai îndeaproape de familie” # Aktual24
Sebastian Veștemeanu, cel care a condus Poliția Municipiului Sibiu din 2018, s-a pensionat la vârsta de 47 de ani (va împlini 48 în acest an). Într-o declarație făcută pentru publicația locală Turnul Sfatului, fostul șef al poliției sibiene a vorbit despre planurile de viitor, punând accent pe nevoia de a se „deconecta” de ritmul intens […]
10:40
Un soldat israelian a fost condamnat la 20 de zile de închisoare după ce s-a filmat trăgând cu arma spre Fâșia Gaza, „în onoarea Anului Nou” # Aktual24
Un soldat din Brigada Golani a Forțelor de Apărare Israeliene (IDF) a fost condamnat la 20 de zile de detenție militară după ce a postat pe rețele sociale un video în care trage multiple focuri de armă spre Fâșia Gaza „în onoarea Anului Nou”. Incidentul, filmat pe 26 decembrie 2025, a devenit viral, acumulând milioane […]
10:10
Un deputat și general în rezervă rus propune atacarea Europei cu rachete Oreșnik și scufundarea navelor americane sau aliate în Marea Neagră # Aktual24
În plină escaladare a tensiunilor geopolitice după capturarea petrolierului rus Marinera de către forțele americane în Atlanticul de Nord pe 7 ianuarie, deputatul Dumei de Stat și general-locotenent în rezervă Andrei Gurulev a lansat declarații extrem de agresive. Într-o apariție televizată și pe canalul său de Telegram, el a propus un răspuns „asimetric și dur” […]
09:40
Au și bulgarii „suveraniștii” lor: „Mi-e silă să ating bancnotele voastre”, spune o pensionară din Bulgaria, după ce a primit prima pensie în moneda euro # Aktual24
Pe 7 ianuarie, pensionarii bulgari au primit primele pensii în euro, după ce țara a adoptat oficial moneda unică europeană la 1 ianuarie 2026. Cozi lungi s-au format la poște încă de la primele ore, chiar și pe întuneric, în orașe precum Sofia, Varna, Plovdiv, Burgas sau sate mici. Mulți au venit devreme din entuziasm […]
Acum 12 ore
09:10
Avertisment dur din partea Danemarcei, în eventualitatea unei invazii americane în Groenlanda: „Întâi vom trage și abia pe urmă vom întreba” # Aktual24
Ministerul Apărării din Danemarca a confirmat că o regulă militară din 1952 rămâne în vigoare: soldații danezi staționați în Groenlanda trebuie să riposteze imediat împotriva oricărei forțe invadatoare, fără să aștepte ordine sau să confirme o declarație formală de război. Publicația britanică The Telegraph a titrat dramatic: „Denmark ‘will shoot first and ask questions later’ […]
08:50
Femeia împușcată mortal de un agent ICE în Minneapolis avea 37 de ani, era mamă a unui copil și nu lua parte la niciun protest # Aktual24
O operațiune masivă de arestare a imigranților ilegali lansată de Departamentul Securității Interne (DHS) al SUA a escaladat dramatic pe 7 ianuarie în Minneapolis, când un agent ICE a împușcat mortal o femeie de 37 de ani, identificată ca Renee Nicole Good. Evenimentul, capturat pe video de martori, a stârnit proteste masive și un conflict […]
08:50
A dat Rusia „undă verde” capturării lui Maduro? O fostă consilieră a lui Trump afirmă că Putin a propus încă din 2019 ca SUA să preia Venezuela, dar să lase rușilor mână liberă în Ucraina # Aktual24
În contextul operațiunii militare americane din 3 ianuarie 2026, care a dus la capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro și transferarea sa în SUA, o declarație veche de șapte ani a fostei consiliere a președintelui Donald Trump revine în forță în dezbaterea geopolitică internațională. Fiona Hill, fost director senior pentru Rusia și Europa în Consiliul Național […]
08:50
Donald Trump afirmă că agentul ICE care a împușcat mortal o femeie din Minneapolis ar fi fost călcat de ea cu mașina și rănit grav. Filmările dovedesc însă că acesta aleargă imediat după incident – VIDEO # Aktual24
Împușcarea mortală a lui Renee Nicole Good, o femeie de 37 de ani, mamă a unui copil de patru ani și cetățeancă americană, de către un agent ICE în Minneapolis pe 7 ianuarie, continuă să genereze polemici intense. Președintele Donald Trump și secretara DHS, Kristi Noem, au descris incidentul ca pe un act de autoapărare, […]
08:20
Femeia împușcată mortal de un agent ICE în Minneapolis avea 37 de ani, era mamă a trei copii și nu lua parte la niciun protest # Aktual24
O operațiune masivă de arestare a imigranților ilegali lansată de Departamentul Securității Interne (DHS) al SUA a escaladat dramatic pe 7 ianuarie în Minneapolis, când un agent ICE a împușcat mortal o femeie de 37 de ani, identificată ca Renee Nicole Good. Evenimentul, capturat pe video de martori, a stârnit proteste masive și un conflict […]
08:10
Marea Britanie și Franța vor să trimită cel mult 15.000 de soldați în Ucraina după încheierea unui acord de pace cu Rusia # Aktual24
Marea Britanie și Franța plănuiesc să trimită cel mult 15.000 de soldați în Ucraina după încheierea unui acord de pace cu Rusia, un număr semnificativ redus față de propunerile inițiale, din cauza resurselor limitate ale armatelor celor două țări. Informația, publicată inițial de The Times, vine în contextul summitului „Coalition of the Willing” de la […]
07:50
Colonialism în secolul XXI: Donald Trump a anunțat că va obliga Venezuela să cumpere doar produse americane cu veniturile obținute din petrol # Aktual24
Președintele american Donald Trump a anunțat recent un acord istoric cu autoritățile interimare din Venezuela, prin care Caracasul se angajează să utilizeze exclusiv veniturile din vânzările de petrol către SUA pentru achiziții de produse americane. Anunțul vine în contextul capturării fostului președinte Nicolás Maduro de către forțele americane la începutul anului și al preluării controlului […]
07:40
Aldrich Ames, fost ofițer al CIA și unul dintre cei mai periculoși trădători din istoria serviciilor de informații americane, a murit luni la vârsta de 84 de ani. Moartea lui a avut loc în închisoarea federală din Cumberland, Maryland, unde se afla încarcerat de aproape 30 de ani, după ce fusese condamnat pentru trădare și […]
07:20
Statele Unite amenință că vor trimite în judecată echipajul petrolierului „Marinera”, din care fac parte și cetățeni ruși # Aktual24
Echipajul petrolierului ”Marinera”, navă capturată miercuri de marina militară americană în zona Atlanticului de Nord, deși naviga sub pavilion rusesc, ar putea fi adus în SUA și judecat acolo, întrucât pentru acest petrolier autoritățile americane au emis un ordin judiciar de sechestru în urma încălcării ”sancțiunilor” impuse de SUA, a transmis Casa Albă. ”Aceasta era […]
07:10
Într-un climat global economic tot mai volatil, în care unele dintre cele mai mari companii farmaceutice din lume aleg să oprească investițiile în locații strategice, Cambridge reiese ca un exemplu de reziliență și optimism. După ce gigantul farmaceutic AstraZeneca a anunțat că va pune pe pauză investițiile de 200 de milioane de lire sterline în […]
06:40
Viitorul a 350.000 de haitieni din SUA este sub semnul întrebării. Instanța analizează revocarea protecției temporare # Aktual24
Viitorul a 350.000 de haitieni care trăiesc în Statele Unite sub statutul de Protecție Temporară (TPS) este acum într-un echilibru fragil, suspendat între raționamente politice și realitatea unei crize umanitare acute. Într-un proces care ar putea deveni un punct de cotitură, instanțele federale din Washington, D.C. sunt chemați să decidă dacă revocarea protecției acestor persoane […]
Acum 24 ore
00:10
SUA: „Șamanul QAnon” se distanțează de Trump și a anunțat că va candida la funcția de guvernator al Arizonei # Aktual24
„Șamanul QAnon”, care a devenit simbolul revoltelor de la Capitoliul SUA din 2021, a declarat că va candida la funcția de guvernator al Arizonei, potrivit Sky News. Jacob Angeli-Chansley, care preferă să fie cunoscut sub numele de Jake Angeli, a fost fotografiat vopsit în roșu, alb și albastru printre protestatarii care au luat cu asalt […]
7 ianuarie 2026
23:30
Preşedintele american Donald Trump studiază „activ” împreună cu echipa sa posibilitatea ca SUA să cumpere Groenlanda, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, care a refuzat încă o dată să excludă o preluare militară a acestei insule ce este un teritoriu autonom din cadrul Danemarcei, ţară cu care secretarul american de stat Marco […]
23:30
„Nu datorăm nimic SUA. Dacă vor petrol venezuelean, SUA vor trebui să-l cumpere la prețuri internaționale”, spune compania petrolieră venezueleană PDVSA # Aktual24
Compania petrolieră de stat din Venezuela, PDVSA, a declarat că progresează în negocierile cu SUA pentru vânzările de petrol, un membru al consiliului de administrație al companiei declarând pentru Reuters că SUA vor trebui să-l cumpere la prețuri internaționale. Marți, Washingtonul a anunțat un acord cu Caracas pentru a obține acces la țiței venezuelean în […]
23:20
Temperatură medie record în 2025 în Marea Nordului: 11,6° Celsius, cea mai mare valoare de când agenția a început să colecteze date în 1969 # Aktual24
Agenția Federală Maritimă și Hidrografică din Germania (BSH) a anunțat că anul 2025 a fost cel mai cald an înregistrat vreodată în Marea Nordului. Temperatura medie a apei a fost de 11,6° Celsius, cea mai mare valoare de când agenția a început să colecteze date în 1969. Anul trecut a fost, de asemenea, aproape un […]
23:10
Canada îl enervează pe Trump, anunță că își deschide consulat în Groenlanda: ”Viitorul Groenlandei și al Danemarcei va fi stabilit exclusiv de rezidenții acestora” # Aktual24
Doi canadieni cu funcții importante vor merge în Groenlanda, în contextul amenințărilor formulate de Donald Trump și membri ai administrației sale privind anexarea teritoriului autonom danez, din motive pe care președintele SUA le-a descris ca fiind legate de „securitatea națională”. Miercuri, premierul Mark Carney a anunțat că guvernatorul-general al Canadei, Mary Simon, și ministrul Afacerilor […]
22:50
Presshub: Șșș, șșș… E atât de liniște la Bruxelles. Uniunea Europeană nu este o superputere, ci un exercițiu de consens # Aktual24
Tăcerea sau prudența Uniunii Europene în fața unor crize internaționale, precum situația din Venezuela, este adesea interpretată ca slăbiciune, indecizie sau lipsă de relevanță geopolitică. În realitate, această reacție reflectă exact natura proiectului european: UE nu este un stat, nu este o supraputere și nu a fost construită pentru a acționa ca una. Este o […]
22:50
SUA l-ar fi avertizat pe ministrul venezuelean de Interne că ar putea fi următoarea țintă dacă nu cooperează cu Washingtonul și nu o sprijină pe președinta interimară # Aktual24
Administrația Trump l-ar fi avertizat pe ministrul de Interne al Venezuelei, Diosdado Cabello, că ar putea fi următoarea țintă dacă nu o susține pe președinta interimară, Delcy Rodríguez, care este la putere de când Nicolás Maduro a fost capturat sâmbătă. Reuters a relatat că oficialii americani erau „în special îngrijorați” că ministrul de Interne, considerat […]
22:30
Premieră în Marea Britanie: Un bărbat a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru vânzarea online de substanțe chimice folosite la sinucidere # Aktual24
Un bărbat care a vândut online o substanță chimică mortală pentru a ajuta oamenii să se sinucidă a fost închis în ceea ce se crede a fi primul caz de acest fel din Marea Britanie. Miles Cross, în vârstă de 33 de ani, a pledat vinovat la patru capete de acuzare de comitere intenționată a […]
22:10
Răscoala lui Simion. Liderul AUR își scoate partidul în stradă pe 15 ianuarie: ”Chiar dacă e frig, trebuie să scăpăm de această guvernare” # Aktual24
Președintele AUR, George Simion, a anunțat miercuri organizarea unui protest împotriva guvernului, joi, 15 ianuarie, în Piața Universității, solicitând susținătorilor să participe, chiar dacă este frig. Într-o postare pe Facebook, Simion a anunțat: „Protest joi, 15 ianuarie, de la ora 18:00 ne vedem în Piața Universității, la statui. Nu mai comentați, nu mai criticați în […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.