Premierul Spaniei anunță deschiderea Spaniei de a trimite trupe pentru menținerea păcii în Palestina

Newsweek.ro, 8 ianuarie 2026 16:50

Pedro Sanchez, premierul Spaniei, a declarat că este pregătit să propună trimiterea de trupe de menț...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 15 minute
17:20
Rusia acuză Kievul și aliații săi că formează o „axă a războiului” și subminează soluția diplomatică Newsweek.ro
Rusia a reacționat dur la acordul privind desfășurarea unei Forțe Multinaționale în Ucraina după înc...
Acum 30 minute
17:10
Interlopul Stila Sarafu l-a lovit cu un vibrator pe afaceristul Rafte. Ce s-a întâmplat cu dosarul penal Newsweek.ro
Interlopul Stila Sarafu a spus l-a bătut cu un vibrator pe afaceristul Daniel Rafte și s-a ales cu u...
Acum o oră
16:50
16:50
Pensii mai mici de 2.000 lei, după 30 de ani de muncă. 1.700.000 pensionari primesc astfel de sume. De ce? Newsweek.ro
Un număru uriaș de pensiuoanri iau o pensie infimă în România. Cu 2.000 de lei pensie pe lună trăieș...
16:40
Școlile din Bistrița, închise vineri din cauza ninsorilor abundente. Când se vor întoarce elevii la ore? Newsweek.ro
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud a decis ca elevii şcolilor din municip...
16:40
VIDEO A fost inventat frigiderul cu „majordom”. Se deschide și se închide printr-o comandă vocală sau gest Newsweek.ro
Samsung a fost inventat frigiderul cu „majordom”. Gadget-ul Se deschide și se închide singur printr-...
Acum 2 ore
16:20
Sistemul european de intrare/ieșire este introdus treptat la punctele de trecere a frontierei din Bulgaria Newsweek.ro
Sistemul european de intrare/ieșire (EES) este în vigoare în întregul spațiu Schengen, inclusiv în B...
16:10
Ministrul energiei intervine după ce zăpada a blocat țara. „Consumăm 50.000.000 mc de gaz pe zi”. 3 avertizări Newsweek.ro
MInistrul Energiei, Bogdan IVan, anunță că vin zile grele pentru România cu temperaturi foarte scăzu...
16:10
Fostul premier al Ucrainei cere blocarea discuțiilor despre alegerile prezidențiale Newsweek.ro
Tema organizării alegerilor în plin război este contestată pe scena politică ucraineană. Un înalt of...
16:00
Cât îi costă pe basarabeni sărbătorile de iarnă „pe vechi” în România? Newsweek.ro
Sărbătorile de iarnă pe rit vechi aduc în țara noastră, ca în fiecare an, mii de moldoveni de peste ...
15:50
Încasarea noilor impozite mărite pe case și mașini începe de azi. Sunt toate sumele calculate corect Newsweek.ro
De astăzi, bugetul local se deschide ieșenilor care au de plătit taxe și impozite. Cel puțin până ie...
15:50
Fostul ministru Daniel Chiţoiu, condamnat la patru ani cu executare. Este în custodia Poliției Newsweek.ro
Fostul ministru al Finanțelor, Daniel Chițoiu, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu ...
15:50
Alocațiile pentru copii rămân înghețate și în 2026. Mamă : „O rușine” Newsweek.ro
Vești deloc încurajatoare marchează începutul lui 2026 pentru familiile din Iași: alocațiile pentru ...
Acum 4 ore
15:20
Viziunea Europei democrate privind viitorul dezirabil al Ucrainei Newsweek.ro
Consiliul European a publicat Declarația de la Paris - „Garanții robuste de securitate pentru o pace...
15:10
VIDEO Ministrul Apărării, explicații după ce Nicușor Dan a rămas blocat pe aeroportul din Paris Newsweek.ro
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, susține, joi, declarații de presă pe subiectul transportu...
15:00
Transportul de marfă în Europa se schimbă. Teminalele intermodale (camioane, trenuri, vapoare), esențiale Newsweek.ro
Transportul de marfă în Europa se schimbă. Un studiu recent, realizat pentru Comisia TRAN a Parlamen...
15:00
O cunoscută fabrică de cârnați se închide. Produsele dispar din supermarketuri Newsweek.ro
Cel mai mare producător de cârnați din Germania își închide fabrica din Brandenburg. Produsele celeb...
14:50
Alertă de călătorie în Grecia, din cauza protestelor fermierilor. Anunțul Ministerului Afacerilor Externe Newsweek.ro
Alertă de călătorie în Grecia, din cauza protestelor fermierilor. MAE recomandă cetăţenilor români s...
14:30
Românii nu pot folosi platforma Ghișeul.ro. Autoritățile suspectează că siteul a fost ținta unor atacuri Newsweek.ro
Ghișeul.ro, platforma folosită de milioane de români pentru a-și plăti impozitele la stat, are din n...
14:10
Războiul arctic al lui Putin. Bazele strategice ale Rusiei, motivul intențiilor lui Trump privind Groenlanda Newsweek.ro
În fața expansiunii militare accelerate a Rusiei în regiunea Arctică, administrația Trump a reluat t...
13:50
Ministrul Energiei spune că România are depozitele de gaze la 70% și e pregătită pentru creșterea consumului Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, joi, că România este pregătită pentru creșterea consumu...
13:40
Incendiu la sediul Ministerului Finanţelor. A ars o parte din acoperişul clădirii Newsweek.ro
Un incendiu a izbucnit, joi, la sediul Ministerului Finanţelor, focul manifestându-se la acoperişul ...
Acum 6 ore
13:30
Amenințare cu bomba la un hotel de cinci stele din Iaşi. Imobilul a fost evacuat Newsweek.ro
Un hotel de cinci stele din Iaşi a fost evacuat în urma unei ameninţări cu bombă primită pe mailul h...
13:10
Șef Dell: Clienții sunt dezgustați de calculatoarele pline de funcții AI. „Nu cumpără” Newsweek.ro
Un șef Dell, unul dintre cei mai cunoscuți producători de calculatoare din lume, a admis, în cadrul ...
13:00
Filtru al poliţiştilor pe drumul spre Rânca, pentru trierea autovehiculelor care urcă spre staţiune Newsweek.ro
Poliţiştii au instituit, şi joi, filtru rutier pe drumul naţional DN 67C Novaci - Rânca, fiind permi...
12:40
Atenţionări Cod galben şi Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din 12 judeţe. Unde se revarsă apele Newsweek.ro
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, joi, atenţionări Cod galbe...
12:30
„Briliantul” fotbalului românesc a împlinit 47 de ani. A început la FC Argeș și a pus ghetele în cui în India Newsweek.ro
Adrian Mutu, „Briliantul” fotbalului românesc, a împlinit 47 de ani. El și-a început cariera la FC A...
12:20
Recomandări în contextul vremii nefavorabile: Urmăriţi buletinele meteo și renunțați la drumuri neesenţiale Newsweek.ro
Autorităţile au transmis o serie de recomandări populaţiei în contextul vremii nefavorabile.
12:00
Trump declară „război” alimentelor ultraprocesate și zaharurilor. Americanii, sfătuiți să gătească sănătos Newsweek.ro
Administrația Trump declară „război” alimentelor ultraprocesate și zaharurilor, în contextul în care...
11:50
Oficial. Alocațiile și sprijinul de creștere copil intră vineri, cu o zi întârziere. Se cunoaște și ora exactă Newsweek.ro
Oficial. Alocațiile și sprijinul de creștere copil intră vineri, cu o zi întârziere. Este important ...
11:40
Cum fac economie de 20% la plinul de benzină sau motorină unii șoferi români? Alimentează în Bulgaria Newsweek.ro
Unii șoferi români fac o economie substanțială, de până la 20%, la plinul de benzină sau motorină, d...
Acum 8 ore
11:20
Europa, în pragul unui război real, dar societățile europene rămân în negare. Avertismentul dur al generalilor Newsweek.ro
Liderii militari și de securitate din Europa avertizează tot mai des că riscul unui conflict major p...
11:10
Care e locul din România unde din 5 litri de apă de izvor faci un kg de sare? E gratis! Dar, e și sănătoasă? Newsweek.ro
Un român a demonstrat modul în care a reușit să facă din 5 litri de apă de izvor un kilogram de sare...
11:00
Fostul șef Porsche, după ce vânzările s-au prăbușit: Am greșit făcând SUV-ul Macan doar mașină electrică Newsweek.ro
SUV-ul Macan a fost cel mai vândut model Porsche și constructorul a pariat că, făcându-l doar electr...
10:40
Alertă nouă de vreme rea de la meteorologi: Zăpadă, polei, vânt puternic și ger. Care sunt zonele afectate? Newsweek.ro
Meteorologii au emis, joi, o informare de precipitații predominant sub formă de ninsoare, strat de z...
10:30
Tensiunea arterială crescută este mortală. 3 măsuri simple care îți pot salva viața Newsweek.ro
Tensiunea arterială crescută pune viața în pericol. Trei mici schimbări ale stilului de viață ar put...
10:20
Simboluri bizare, lângă sonerii. Ce înseamnă cruci negre, puncte, cifre sau grupuri de litere? Cine le pune? Newsweek.ro
Cruci negre, puncte și alte simboluri apar încontinuu lângă sonerii. Sunt marcaje de la șoferii de l...
10:20
Vreme rea în jumătate din țară. Cursurile au fost suspendate în zeci de școli din 15 județe Newsweek.ro
Vremea rea le pune probleme românilor. Cursuri suspendate sau organizate online, joi, la zeci de uni...
10:00
Un lanț de cafenele celebru declară faliment. Are datorii de 11.700.000 $. Ce urmează? Newsweek.ro
Un celebru lanț de cafenele intră în faliment. Proprietarii vor să vândă și închid mai multe locații...
09:50
Trump dă undă verde „super-sancțiunilor” împotriva Rusiei. Pedepse dure pentru cumpărătorii de petrol rusesc Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a aprobat un proiect de lege bipartizan care prevede sancțiuni se...
09:50
Americanii resping planul lui Trump de a domina emisfera vestică și de a prelua Groenlanda. Ce spun sondajele Newsweek.ro
Retorica expansionistă a lui Donald Trump, intensificată după capturarea lui Nicolás Maduro, nu este...
09:40
Cerere explozivă pentru rachetele Patriot. Lockheed Martin își triplează producțiea un acord cu Pentagonul Newsweek.ro
Compania americană Lockheed Martin a semnat un acord pe șapte ani cu Departamentul Apărării al State...
Acum 12 ore
09:30
Câți șomeri sunt în România? Foarte mulți tineri nu au un loc de muncă la noi în țară Newsweek.ro
Rata şomajului în luna noiembrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6%, ȋn creştere cu 0,1 ...
09:20
Maghiarii sunt invidioși pe România: Curg miliarde € spre România de la Bruxelles. „Ceva s-a întâmplat” Newsweek.ro
În ultimele șase luni, fluxul de fonduri din Uniunea Europeană către economia românească s-a acceler...
09:10
Trump reaprinde tensiunile cu aliații europeni: NATO ar putea să nu apere Statele Unite în caz de agresiune Newsweek.ro
Donald Trump a declarat că nu este convins că NATO ar interveni pentru a apăra Statele Unite în cazu...
08:50
Ninsorile dau peste cap traficul: restricții rutiere în Caraș-Severin, Harghita, Sălaj și Timiș Newsweek.ro
Circulaţia rutieră este restricţionată, joi dimineaţă, pe DN 6 şi DN 58, în judeţul Caraş-Severin, d...
08:40
Macron convoacă liderii politici pentru a prezenta garanțiile de securitate pentru Kiev. Vor trimite militari Newsweek.ro
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, va convoca joi liderii partidelor politice pentru a le prezen...
08:30
SUA cumpără LukOil din Bulgaria pentru prețul-record de 22.000.000.000$. Ce face România? Newsweek.ro
Mișcăîri importante la sud de Dunăere. SUA cumpără LukOil din Bulgaria pentru prețul-record de 22.00...
08:20
Fenomen unic pe Pământ: cercetătorii au găsit un loc unde trupurile nu putrezesc niciodată. Cum este posibil? Newsweek.ro
O cercetare arheologică fără precedent, desfășurată pe parcursul a 15 ani, a scos la iveală un fenom...
08:10
Donald Trump dispune retragerea SUA din 66 de organizații internaționale „care nu mai servesc interesele” Newsweek.ro
Donald Trump a semnat miercuri un ordin executiv ce prevede retragerea Statelor Unite din 66 de orga...
