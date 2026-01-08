Moarte bizară Un fotbalist francez a murit în timp ce voia să facă un selfie la o cascadă

14:50

Mohamed Amoura (25 de ani), atacantul algerian de la Wolfsburg, și-a cerut scuze după ce a făcut un gest controversat, considerat jignitor la adresa unui erou național din Congo. Întâmplarea s-a petrecut la finalul partidei dintre Algeria și Congo, câștigat de algerieni cu 1-0 în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni.