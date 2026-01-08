Moarte bizară Un fotbalist francez a murit în timp ce voia să facă un selfie la o cascadă
Golazo.ro, 8 ianuarie 2026 22:50
Alexis Vergos (22 de ani), fost jucător de fotbal în ligile inferioare franceze, a murit după ce a încercat să își facă un selfie.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
23:10
Război mondial sau Premier League? Rugămintea bizară a fanilor lui Arsenal pentru președinte american Donald Trump # Golazo.ro
Fanii lui Arsenal au transmis o cerere bizară președintelui SUA, Donald Trump, cu privire la un posibil război mondial.
Acum o oră
22:50
Moarte bizară Un fotbalist francez a murit în timp ce voia să facă un selfie la o cascadă # Golazo.ro
Alexis Vergos (22 de ani), fost jucător de fotbal în ligile inferioare franceze, a murit după ce a încercat să își facă un selfie.
22:40
„Ce fotbal joacă ăia?!” Louis Munteanu, criticat dur după s-a transferat în țara în care joacă Messi: „Nu contăm pe el la barajul cu Turcia” # Golazo.ro
Bogdan Cosmescu, unul dintre cei mai importanți comentatori din România, a criticat alegerea lui Louis Munteanu (23 de ani) de a semna cu DC United, formație din Statele Unite ale Americii.
22:30
Dat afară pentru că s-a plâns Florin Purece, despre plecarea de la Unirea Slobozia: „A fost surprinzător” » De la ce a pornit totul # Golazo.ro
Florin Purece (34 de ani), noul mijlocaș al celor de la Metaloglobus, a vorbit despre modul în care a plecat de la Unirea Slobozia, formație la care juca din ianuarie 2024.
Acum 2 ore
22:10
Accident teribil la Dakar! FOTO. O mașină s-a răsturnat violent din cauza unei greșeli a organizatorilor » Pilotul avertizase că se va întâmpla asta # Golazo.ro
Jesus Calleja și Edu Blanco au fost protagoniștii unui accident dur în timpul etapei #5 a Raliului Dakar.
22:00
„Cinicul Chivu!” Antrenorul român de la Inter, descriere inedită în presa italiană: „Are bunătatea unui lup” # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter, a avut parte de o descriere inedită în presa italiană, după victoria cu Parma, 2-0.
21:40
Sportiv rus, monedă de schimb Un baschetbalist vânat de SUA a fost eliberat în schimbul unui cercetător francez » Rusul, acuzat că era hacker # Golazo.ro
Baschetbalistul rus Daniil Kasatkin (26 de ani) a fost eliberat de autoritățile franceze și transportat la Moscova, ca urmare a unui schimb de prizonieri.
Acum 4 ore
21:00
Dacia, din nou în TOP 5 la Dakar Dezvăluirea lui Sebastian Loeb: „Mi-a fost teamă” » Cum s-au descurcat piloții Dacia în etapa #5 + clasamentul general # Golazo.ro
Lucas Moraes (36 de ani), pilotul Dacia, a fost aproape de a ocupa un loc pe podiumul etapei #5 a Raliului Dakar.
21:00
Rareș Pop pleacă de la Rapid? Mijlocașul s-ar putea transfera la una dintre marile rivale ale giuleștenilor » Toate detaliile # Golazo.ro
Rareș Pop (20 de ani), mijlocașul Rapidului, ar putea ajunge la una dintre rivalele tradiționale ale grupării giuleștene, Petrolul Ploiești.
19:50
FCSB sparge pușculița Cât plătește campioana pentru înlocuitorul lui Adrian Șut: „E mai bun decât Rădoi!” » Noi detalii despre transfer # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a anunțat suma pe care o va cheltui pentru înlocuitorul lui Adrian Șut.
19:30
CFR Cluj îl „retrage” pe Deac din fotbal Mureșan anunță ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Antrenorii nu cred că el mai poate juca” # Golazo.ro
Iuliu Mureșan (54 de ani), președintele lui CFR Cluj, a vorbit despre situația lui Ciprian Deac (39 de ani), cel care nu a fost luat în cantonamentul din această iarnă.
Acum 6 ore
19:00
Negocieri pentru Drăgușin! Presa din Italia anunță că un gigant din Serie A a început discuțiile pentru transferul românului » Nu e singura echipă interesată # Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul echipei naționale, ar putea reveni în Italia, la AS Roma.
18:30
Arbitrii, revoltă anti-Vassaras! O decizie a șefului CCA i-a scandalizat pe centralii și asistenții din Liga 1: „E inuman ce ne pune să facem!” # Golazo.ro
Arbitrii au fost anunțați că în cadrul cursului de instruire de la Cheile Grădiștei, luni vor fi puși să susțină și testele fizice.
18:30
„Este detestabil!” Critici dure pentru Nick Kyrgios, după „Bătălia sexelor”: „Arogant, jalnic” » Reacția sportivului s-a viralizat # Golazo.ro
Sarah Pitkowski (50 de ani), fostul număr #29 în clasamentul WTA, l-a criticat dur pe Nick Kyrgios (30 de ani, #670 ATP), după meciul cu Aryna Sabalenka (27 de ani), cunoscut drept „Bătălia Sexelor”.
18:10
„Construiți un bordel!” FOTO. Fanii au taxat dur Benfica după eliminarea rușinoasă din Cupa Ligii + Mourinho și-a distrus jucătorii # Golazo.ro
Benfica - Braga 1-3. Suporterii gazdelor nu și-au stăpânit indignarea după eliminarea din Cupa Ligii Portugaliei.
18:00
Nicușor Bancu (33 de ani), căpitanul Universității Craiova, a vorbit despre posibila sa plecare de la echipă, în această iarnă.
17:30
Înlocuitor pentru Șut Patronul FCSB a anunțat un nou transfer: „E cu cinci clase peste!” » A dezvăluit și suma încasată pentru Șut # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a anunțat că echipa va aduce un nou mijlocaș defensiv. Adrian Șut (26 de ani), unul dintre jucătorii de bază ai roș-albaștrilor, a plecat din cantonamentul echipei pentru a face vizita medicală la noul său club Al-Ain, din Emiratele Arabe Unite.
Acum 8 ore
17:00
Sceptic în privința lui Țicu Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă” # Golazo.ro
Ioan Andone, fostul jucător și antrenor al lui Dinamo, a vorbit despre transferul lui Valentin Țicu (25 de ani) la „câini”.
16:50
Tensiuni la Tottenham FOTO: Micky van de Ven, conflict cu fanii nemulțumiți după înfrângerea cu Bournemouth # Golazo.ro
Bournemouth - Tottenham 3-2. Micky van de Ven, fundașul oaspeților, a fost implicat într-un conflict cu fanii propriei echipe, după fluierul final al partidei.
16:40
Franz Stolz și-a găsit echipă Genoa l-a împrumutat în Austria pe portarul care a jucat și la Rapid # Golazo.ro
Franz Stolz (24 de ani), fostul portar al Rapidului, și-a găsit o nouă echipă.
16:30
„Ăsta a fost cel mai greu moment” Joyskim Dawa a povestit astăzi, în Antalya, suferința prin care a trecut după o accidentare gravă # Golazo.ro
Joyskim Dawa, 29 de ani, gata să reintre „după un lung drum de întoarcere”. Ce a spus stoperul lui FCSB despre revenirea sa, ce își dorește, mesaje pentru Mihai Popescu și Adrian Șut.
16:10
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre avertismentul directorului general al TVR, Adriana Săftoiu.
16:00
Conte, lămuriri pentru Chivu Antrenorul lui Napoli acuză presa: „Sunteți buni la a găsi un aspect negativ, dar nu există” # Golazo.ro
Antonio Conte, antrenorul lui Napoli, a venit cu un răspuns pentru Cristi Chivu, după ultimele declarații ale românului din decembrie.
15:50
„Am crezut că am ajuns în Africa” Eric de Oliveira, șocat la sosirea în România: „Credeam că e ca în Germania, dar am mers cu Atlassib” # Golazo.ro
Eric de Oliveira (40 de ani), unul dintre cei mai bun jucători străini care au evoluat în Liga 1, a rememorat momentul sosirii sale în România și modul în care s-a desfășurat acesta. Brazilianul a fost invitatul podcastului TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea.
15:30
De ce face FCSB altfel Motivul pentru care campioana e singura echipă din Liga 1 care procedează așa în Antalya # Golazo.ro
FCSB are doar un meci amical în acest cantonament, în timp ce toate celelalte echipe care se pregătesc în Antalya au câte două sau trei jocuri-test
Acum 12 ore
15:00
Diagnosticat cu cancer Fostul atacant la Liverpool și dublu câștigător al Balonului de Aur are grave probleme de sănătate # Golazo.ro
Kevin Keegan, fostul atacant englez care a câștigat de două ori Balonul de Aur, a fost diagnosticat cu cancer la vârsta de 74 de ani.
14:50
Gest controversat în Cupa Africii Un jucător de la Wolfsburg și-a cerut scuze după ce a făcut un gest jignitor la adresa unui erou național din Congo # Golazo.ro
Mohamed Amoura (25 de ani), atacantul algerian de la Wolfsburg, și-a cerut scuze după ce a făcut un gest controversat, considerat jignitor la adresa unui erou național din Congo. Întâmplarea s-a petrecut la finalul partidei dintre Algeria și Congo, câștigat de algerieni cu 1-0 în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni.
14:40
„Încredere uriașă” Marius Șumudică, despre atuul pe care-l are la Al Okhdood, în lupta pentru salvarea de la retrogradare + Îi ia tare pe jucători # Golazo.ro
Marius Șumudică, noul antrenor al lui Al Okhdood, a transmis că este pregătit să lupte pentru a-și salva echipa de la retrogradare.
13:30
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre Andrei Coubiș.
13:30
Decizie în „cazul Deac” Anunțul făcut de CFR Cluj despre veteranul echipei: „Purtăm deja discuții” # Golazo.ro
CFR Cluj a oferit o primă reacție cu privire la decizia lui Daniel Pancu de a nu-l lua pe Ciprian Deac în cantonamentul echipei din Spania.
13:20
Revine Balotelli Atacantul italian ar fi semnat cu o echipă din Emiratele Arabe Unite, după experiența dezamăgitoare de la Genoa # Golazo.ro
Mario Balotelli (35 de ani), atacantul italian rămas liber de contract după despărțirea de Genoa, și-ar fi găsit o nouă echipă în Emiratele Arabe Unite. Astfel, atacantul ar urma să bifeze echipa cu numărul 13 din cariera sa.
13:10
„Nu ești în măsură să mă corectezi” Contre între fostul număr 5 ATP și Patrick Mouratoglou: „Nu știi ce înseamnă asta” # Golazo.ro
Un schimb de replici aprinse a avut loc între Jo-Wilfried Tsonga, fostul număr 5 mondial în circuitul ATP, și Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al Simonei Halep sau al Serenei Williams.
13:00
Decizie luată de Rapid Victor Angelescu anunță o schimbare în strategia clubului: „E mult mai sigur așa” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președinte și acționar minoritar al Rapidului, a prezentat strategia pe care clubul o va urma în această perioadă de transferuri.
12:40
Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul echipei Rapid, a anunțat că decizia de a-l exclude din lot pe atacantul Antoine Baroan (25 de ani) este definitivă și nu mai există cale de revenire.
12:30
„Atenție!” FOTO. Dan Șucu i-a supărat pe ultrașii lui Genoa » Ce mesaje au afișat fanii la adresa conducerii clubului din Serie A # Golazo.ro
Ultrașii lui Genoa, club patronat de Dan Șucu (62 de ani), au afișat, miercuri, un banner prin care și-au exprimat nemulțumirea cu privire la deciziile conducerii.
11:50
„TVR e în Evul Mediu și luăm Mondialul?” Adriana Săftoiu confirmă negocierile cu Antena 1, însă lansează un avertisment: „Totul e pe cârpeală! E grav” # Golazo.ro
Adriana Săftoiu, cea care a preluat șefia televiziunii publice în noiembrie 2025, a dialogat cu GOLAZO.ro pentru a lămuri posibilitatea ca românii să vadă CM la TVR.
11:10
„Sorana m-a pus la grea încercare” Sabalenka, în sferturi la Brisbane, după ce a trecut de Cîrstea » Românca a învins-o în 2023: „Nu-mi amintesc” # Golazo.ro
Aryna Sabalenka a învins-o pe Sorana Cîrstea, scor 6-3, 6-3, și s-a calificat în sferturile turneului WTA 500 de la Brisbane.
10:30
Șut, dorit în Emiratele Arabe Unite FCSB s-ar putea despărți de unul dintre cei mai importanți jucători din lot # Golazo.ro
Adrian Șut (26 de ani), mijlocașul defensiv de la FCSB, are o ofertă de la o echipă din Emiratele Arabe Unite.
Acum 24 ore
10:10
Ianis Hagi, în prim-plan Mijlocașul a marcat din lovitură liberă cu Metaloglobus, apoi a vorbit la telefon cu Mircea Lucescu # Golazo.ro
Ianis Hagi (27 de ani) s-a numărat printre remarcații partidei amicale câștigate de Alanyaspor, scor 2-0, în fața formației Metaloglobus, disputată în Antalya. Internaționalul român a deschis scorul cu o execuție din lovitură liberă. După ce a fost înlocuit, a purtat o scurtă conversație telefonică cu selecționerul României, Mircea Lucescu (80 de ani).
09:50
Ce crede FRF despre Coubiș Andrei Vochin comentează dorința fundașului de la U Cluj de a juca pentru România: „S-o fi convins” # Golazo.ro
Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu, a vorbit despre dorința lui Andrei Coubiș (22 de ani) de a juca pentru naționala României.
09:00
„Nimeni nu le-a impus” Finul Elisabetei Lipă intervine în „problema” ceasului Rolex: „Ea doar aprobă listele de premieri” # Golazo.ro
GOLAZO.ro a luat legătura cu Cristian Maliș, pentru a afla punctul de vedere al acestuia despre scandalul «ceasului Rolex» care, surse afirma asta, ar fi fost primit de Elisabeta Lipă.
00:30
„Știu că am făcut românii fericiți” Paul Papp, pentru GOLAZO.ro, despre cel mai frumos moment al carierei: „Parcă plutești” » Ce spune despre FCSB # Golazo.ro
CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Paul Papp, 36 de ani, descrie meciul-emblemă pentru cariera lui de două decenii, împlinirea de la echipa națională, spune când și unde ar vrea să se retragă și nu uită momentul mai dificil de la FCSB
7 ianuarie 2026
23:40
„A fost complicat” VIDEO. De ce a ales Lisav Eissat să joace pentru România + Ce spun părinții săi despre transferul la Dinamo # Golazo.ro
Părinții lui Lisav Eissat (20 de ani), fundașul de origine israeliană care a debutat la naționala României în această toamnă, au vorbit despre modul în care acesta a decis să reprezinte naționala condusă de Mircea Lucescu (80 de ani).
23:40
Barcelona a făcut spectacol Catalanii au zdrobit Athletic Bilbao și s-au calificat în finala Supercupei Spaniei # Golazo.ro
Barcelona - Bilbao 5-0. Victorie categorică a catalanilor în semifinala Supercupei Spaniei.
Ieri
23:10
Andrei Rațiu, printre staruri Românul a fost nominalizat pentru echipa EA Sports a anului » Ce jucători uriași sunt pe listă # Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani) a fost nominalizat de EA Sports pentru echipa anului.
23:00
CFR, o nouă lovitură! Încă un jucător e la un pas de a se transfera în SUA: „E o chestiune de zile” » Ce sumă vor încasa clujenii # Golazo.ro
Ioan Varga (67 de ani), finanțatorul lui CFR Cluj, a vorbit despre posibila plecare a lui Meriton Korenica (29 de ani) la DC United, în Statele Unite ale Americii.
22:30
Dacia, în TOP 5 la Dakar Pe ce poziții au încheiat piloții producătorului din România etapa #4 » Cum arată clasamentul general # Golazo.ro
Șoferii Dacia, Sébastien Loeb (51 de ani) și Nasser Al-Attiyah (55 de ani) se află pe poziții fruntașe, după cea de-a patra etapă a Raliului Dakar.
22:10
Nicolescu, impresionat de Dinamo Jucătorul remarcat după victoria cu Young Boys: „A fost spectaculos!” » Când vor juca Musi și Țicu # Golazo.ro
Young Boys - Dinamo 0-2. Andrei Nicolescu (49 de ani) a oferit câteva reacții după succesul echipei sale din primul meci de pregătire din acest an.
22:00
Acord pentru Drăguș Atacantul naționalei se desparte de Eyupspor! S-a înțeles deja cu noua echipă # Golazo.ro
Denis Drăguș, 26 de ani, nu mai continuă la Eyupspor. „Există un acord verbal între jucător și Gaziantep”, susțin sursele GOLAZO.ro din Turcia.
21:20
Parma - Inter LIVE de la 21:45, în etapa #19 din Serie A » Cristi Chivu își înfruntă fosta echipă # Golazo.ro
Inter, formația antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), o va înfrunta în această seară, de la 21:45, pe Parma, în etapa #19 din Serie A.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.