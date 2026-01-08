„Am fost jignit, înjurat” VIDEO. Claudiu Petrila, traumatizat de ratarea incredibilă din meciul cu Botoșani: „Să uite toți tot ce-am făcut bine...”

Golazo.ro, 9 ianuarie 2026 00:30

Claudiu Petrila (25 de ani), mijlocașul Rapidului, a vorbit despre ratarea imensă pe care a avut-o la meciul cu FC Botoșani, scor 0-0, în etapa #19 a Ligii 1.

Acum 30 minute
00:40
Împrumutat în Liga 2 Atacantul lui Dinamo n-a mai avut loc la Unirea Slobozia » Noul club l-a prezentat deja Golazo.ro
Raul Rotund (20 de ani), atacantul celor de la Dinamo, a fost împrumutat în Liga 2. Jucătorul a fost prezentat oficial la noua sa echipă.
Acum o oră
00:30
Acum 2 ore
23:50
El Clasico în finala Supercupei! FOTO. Real Madrid a învins-o pe Atletico. Urmează Barcelona duminică Golazo.ro
Real Madrid s-a calificat în finala Supercupei Spaniei, după ce a învins-o pe rivala Atletico, scor 2-1.
23:30
Supercupa Franței FOTO. PSG a cucerit trofeul după o finală dramatică cu OM, decisă la penalty-uri » A egalat în minutul 90+5! Golazo.ro
PSG - OM 2-2, 4-1 d.l.d. Elevii lui Luis Enrique își păstrează, dramatic, trofeul de supercampioană a Franței.
Acum 4 ore
23:10
Război mondial sau Premier League? Rugămintea bizară a fanilor lui Arsenal pentru președinte american Donald Trump Golazo.ro
Fanii lui Arsenal au transmis o cerere bizară președintelui SUA, Donald Trump, cu privire la un posibil război mondial.
22:50
Moarte bizară Un fotbalist francez a murit în timp ce voia să facă un selfie la o cascadă Golazo.ro
Alexis Vergos (22 de ani), fost jucător de fotbal în ligile inferioare franceze, a murit după ce a încercat să își facă un selfie.
22:40
„Ce fotbal joacă ăia?!” Louis Munteanu, criticat dur după s-a transferat în țara în care joacă Messi: „Nu contăm pe el la barajul cu Turcia” Golazo.ro
Bogdan Cosmescu, unul dintre cei mai importanți comentatori din România, a criticat alegerea lui Louis Munteanu (23 de ani) de a semna cu DC United, formație din Statele Unite ale Americii.
22:30
Dat afară pentru că s-a plâns Florin Purece, despre plecarea de la  Unirea Slobozia: „A fost surprinzător” » De la ce a pornit totul Golazo.ro
Florin Purece (34 de ani), noul mijlocaș al celor de la Metaloglobus, a vorbit despre modul în care a plecat de la Unirea Slobozia, formație la care juca din ianuarie 2024.
22:10
Accident teribil la Dakar! FOTO. O mașină s-a răsturnat violent  din cauza unei greșeli a organizatorilor » Pilotul avertizase că se va întâmpla asta Golazo.ro
Jesus Calleja și Edu Blanco au fost protagoniștii unui accident dur în timpul etapei #5 a Raliului Dakar.
22:00
„Cinicul Chivu!” Antrenorul român de la Inter, descriere inedită în presa italiană: „Are bunătatea unui lup” Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter, a avut parte de o descriere inedită în presa italiană, după victoria cu Parma, 2-0.
21:40
Sportiv rus, monedă de schimb Un baschetbalist vânat de SUA a fost eliberat în schimbul unui cercetător francez » Rusul, acuzat că era hacker Golazo.ro
Baschetbalistul rus Daniil Kasatkin (26 de ani) a fost eliberat de autoritățile franceze și transportat la Moscova, ca urmare a unui schimb de prizonieri.
Acum 6 ore
21:00
Dacia, din nou în TOP 5 la Dakar  Dezvăluirea lui Sebastian Loeb: „Mi-a fost teamă” » Cum s-au descurcat piloții Dacia în etapa #5 + clasamentul general Golazo.ro
Lucas Moraes (36 de ani), pilotul Dacia, a fost aproape de a ocupa un loc pe podiumul etapei #5 a Raliului Dakar.
21:00
Rareș Pop pleacă de la Rapid?  Mijlocașul s-ar putea transfera la una dintre marile rivale ale giuleștenilor » Toate detaliile Golazo.ro
Rareș Pop (20 de ani), mijlocașul Rapidului, ar putea ajunge la una dintre rivalele tradiționale ale grupării giuleștene, Petrolul Ploiești.
19:50
FCSB sparge pușculița Cât plătește campioana pentru înlocuitorul lui Adrian Șut:  „E mai bun decât Rădoi!” » Noi detalii despre transfer Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a anunțat suma pe care o va cheltui pentru înlocuitorul lui Adrian Șut.
19:30
CFR Cluj îl „retrage” pe Deac din fotbal Mureșan anunță ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Antrenorii nu cred că el mai poate juca” Golazo.ro
Iuliu Mureșan (54 de ani), președintele lui CFR Cluj, a vorbit despre situația lui Ciprian Deac (39 de ani), cel care nu a fost luat în cantonamentul din această iarnă.
Acum 8 ore
19:00
Negocieri pentru Drăgușin! Presa din Italia anunță că un gigant din Serie A a început discuțiile pentru transferul românului » Nu e singura echipă interesată Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul echipei naționale, ar putea reveni în Italia, la AS Roma.
18:30
Arbitrii, revoltă anti-Vassaras! O decizie a șefului CCA i-a scandalizat pe centralii și asistenții din Liga 1: „E inuman ce ne pune să facem!” Golazo.ro
Arbitrii au fost anunțați că în cadrul cursului de instruire de la Cheile Grădiștei, luni vor fi puși să susțină și testele fizice.
18:30
„Este detestabil!” Critici dure pentru Nick Kyrgios, după „Bătălia sexelor”: „Arogant, jalnic” » Reacția sportivului s-a viralizat Golazo.ro
Sarah Pitkowski (50 de ani), fostul număr #29 în clasamentul WTA, l-a criticat dur pe Nick Kyrgios (30 de ani, #670 ATP), după meciul cu Aryna Sabalenka (27 de ani), cunoscut drept „Bătălia Sexelor”.
18:10
„Construiți un bordel!” FOTO. Fanii  au taxat dur Benfica după eliminarea rușinoasă din Cupa Ligii + Mourinho și-a distrus jucătorii Golazo.ro
Benfica - Braga 1-3. Suporterii gazdelor nu și-au stăpânit indignarea după eliminarea din Cupa Ligii Portugaliei.
18:00
Mai pleacă Bancu? Căpitanul U Craiova a anunțat noul său plan:  „Vreau să dau totul!” Golazo.ro
Nicușor Bancu (33 de ani), căpitanul Universității Craiova, a vorbit despre posibila sa plecare de la echipă, în această iarnă.
17:30
Înlocuitor pentru Șut Patronul FCSB a anunțat un nou transfer:  „E cu cinci clase peste!” » A dezvăluit și suma încasată pentru Șut Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a anunțat că echipa va aduce un nou mijlocaș defensiv. Adrian Șut (26 de ani), unul dintre jucătorii de bază ai roș-albaștrilor, a plecat din cantonamentul echipei pentru a face vizita medicală la noul său club Al-Ain, din Emiratele Arabe Unite.
Acum 12 ore
17:00
Sceptic în privința lui Țicu  Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă” Golazo.ro
Ioan Andone, fostul jucător și antrenor al lui Dinamo, a vorbit despre transferul lui Valentin Țicu (25 de ani) la „câini”.
16:50
Tensiuni la Tottenham  FOTO: Micky van de Ven, conflict cu fanii nemulțumiți după înfrângerea cu Bournemouth Golazo.ro
Bournemouth - Tottenham 3-2. Micky van de Ven, fundașul oaspeților, a fost implicat într-un conflict cu fanii propriei echipe, după fluierul final al partidei.
16:40
Franz Stolz și-a găsit echipă Genoa l-a împrumutat în Austria pe portarul care a jucat și la Rapid Golazo.ro
Franz Stolz (24 de ani), fostul portar al Rapidului, și-a găsit o nouă echipă.
16:30
„Ăsta a fost cel mai greu moment” Joyskim Dawa a povestit astăzi, în Antalya, suferința prin care a trecut după o accidentare gravă Golazo.ro
Joyskim Dawa, 29 de ani, gata să reintre „după un lung drum de întoarcere”. Ce a spus stoperul lui FCSB despre revenirea sa, ce își dorește, mesaje pentru Mihai Popescu și Adrian Șut.
16:10
Cristian Geambașu Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul Golazo.ro
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre avertismentul directorului general al TVR, Adriana Săftoiu.
16:00
Conte, lămuriri pentru Chivu  Antrenorul lui Napoli acuză presa: „Sunteți buni la a găsi un aspect negativ, dar nu există” Golazo.ro
Antonio Conte, antrenorul lui Napoli, a venit cu un răspuns pentru Cristi Chivu, după ultimele declarații ale românului din decembrie.
15:50
„Am crezut că am ajuns în Africa” Eric de Oliveira, șocat la sosirea în România: „Credeam că e ca în Germania, dar am mers cu Atlassib” Golazo.ro
Eric de Oliveira (40 de ani), unul dintre cei mai bun jucători străini care au evoluat în Liga 1, a rememorat momentul sosirii sale în România și modul în care s-a desfășurat acesta. Brazilianul a fost invitatul podcastului TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea.
15:30
De ce face FCSB altfel Motivul pentru care campioana e singura echipă din Liga 1 care procedează așa în Antalya Golazo.ro
FCSB are doar un meci amical în acest cantonament, în timp ce toate celelalte echipe care se pregătesc în Antalya au câte două sau trei jocuri-test
15:00
Diagnosticat cu cancer Fostul atacant la Liverpool și dublu câștigător al Balonului de Aur are grave probleme de sănătate Golazo.ro
Kevin Keegan, fostul atacant englez care a câștigat de două ori Balonul de Aur, a fost diagnosticat cu cancer la vârsta de 74 de ani.
14:50
Gest controversat în Cupa Africii Un jucător de la Wolfsburg și-a cerut scuze după ce a făcut un gest jignitor la adresa unui erou național din Congo Golazo.ro
Mohamed Amoura (25 de ani), atacantul algerian de la Wolfsburg, și-a cerut scuze după ce a făcut un gest controversat, considerat jignitor la adresa unui erou național din Congo. Întâmplarea s-a petrecut la finalul partidei dintre Algeria și Congo, câștigat de algerieni cu 1-0 în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni.
14:40
„Încredere uriașă”  Marius Șumudică, despre atuul pe care-l are la Al Okhdood, în lupta pentru salvarea de la retrogradare + Îi ia tare pe jucători Golazo.ro
Marius Șumudică, noul antrenor al lui Al Okhdood, a transmis că este pregătit să lupte pentru a-și salva echipa de la retrogradare.
13:30
Dan Udrea Doar interesul oprește disprețul la adresa României Golazo.ro
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre Andrei Coubiș.
13:30
Decizie în „cazul Deac” Anunțul făcut de CFR Cluj despre veteranul echipei: „Purtăm deja discuții” Golazo.ro
CFR Cluj a oferit o primă reacție cu privire la decizia lui Daniel Pancu de a nu-l lua pe Ciprian Deac în cantonamentul echipei din Spania.
13:20
Revine Balotelli Atacantul italian ar fi semnat cu o echipă din Emiratele Arabe Unite, după experiența dezamăgitoare de la Genoa Golazo.ro
Mario Balotelli (35 de ani), atacantul italian rămas liber de contract după despărțirea de Genoa, și-ar fi găsit o nouă echipă în Emiratele Arabe Unite. Astfel, atacantul ar urma să bifeze echipa cu numărul 13 din cariera sa.
13:10
„Nu ești în măsură să mă corectezi”  Contre între fostul număr 5 ATP și Patrick Mouratoglou: „Nu știi ce înseamnă asta” Golazo.ro
Un schimb de replici aprinse a avut loc între Jo-Wilfried Tsonga, fostul număr 5 mondial în circuitul ATP, și Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al Simonei Halep sau al Serenei Williams.
13:00
Decizie luată de Rapid Victor Angelescu anunță o schimbare în strategia clubului:  „E mult mai sigur așa” Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președinte și acționar minoritar al Rapidului, a prezentat strategia pe care clubul o va urma în această perioadă de transferuri.
12:40
Caz închis la Rapid Costel Gâlcă, dezamăgit: „Nu e la prima abatere”   Golazo.ro
Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul echipei Rapid, a anunțat că decizia de a-l exclude din lot pe atacantul Antoine Baroan (25 de ani) este definitivă și nu mai există cale de revenire.
12:30
„Atenție!” FOTO. Dan Șucu i-a supărat pe ultrașii lui Genoa » Ce mesaje au afișat fanii la adresa conducerii clubului din Serie A Golazo.ro
Ultrașii lui Genoa, club patronat de Dan Șucu (62 de ani), au afișat, miercuri, un banner prin care și-au exprimat nemulțumirea cu privire la deciziile conducerii.
Acum 24 ore
11:50
„TVR e în Evul Mediu și luăm Mondialul?” Adriana Săftoiu confirmă negocierile cu Antena 1, însă lansează un avertisment: „Totul e pe cârpeală! E grav” Golazo.ro
Adriana Săftoiu, cea care a preluat șefia televiziunii publice în noiembrie 2025, a dialogat cu GOLAZO.ro pentru a lămuri posibilitatea ca românii să vadă CM la TVR.
11:10
„Sorana m-a pus la grea încercare” Sabalenka, în sferturi la Brisbane, după ce a trecut de Cîrstea » Românca a învins-o în 2023: „Nu-mi amintesc” Golazo.ro
Aryna Sabalenka a învins-o pe Sorana Cîrstea, scor 6-3, 6-3, și s-a calificat în sferturile turneului WTA 500 de la Brisbane.
10:30
Șut, dorit în Emiratele Arabe Unite FCSB s-ar putea despărți de unul dintre cei mai importanți jucători din lot Golazo.ro
Adrian Șut (26 de ani), mijlocașul defensiv de la FCSB, are o ofertă de la o echipă din Emiratele Arabe Unite.
10:10
Ianis Hagi, în prim-plan Mijlocașul a marcat din lovitură liberă cu Metaloglobus, apoi a vorbit la telefon cu Mircea Lucescu Golazo.ro
Ianis Hagi (27 de ani) s-a numărat printre remarcații partidei amicale câștigate de Alanyaspor, scor 2-0, în fața formației Metaloglobus, disputată în Antalya. Internaționalul român a deschis scorul cu o execuție din lovitură liberă. După ce a fost înlocuit, a purtat o scurtă conversație telefonică cu selecționerul României, Mircea Lucescu (80 de ani).
09:50
Ce crede FRF despre Coubiș Andrei Vochin comentează dorința fundașului de la U Cluj de a juca pentru România: „S-o fi convins” Golazo.ro
Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu, a vorbit despre dorința lui Andrei Coubiș (22 de ani) de a juca pentru naționala României.
09:00
„Nimeni nu le-a impus” Finul Elisabetei Lipă intervine în „problema” ceasului Rolex: „Ea doar aprobă listele de premieri” Golazo.ro
GOLAZO.ro a luat legătura cu Cristian Maliș, pentru a afla punctul de vedere al acestuia despre scandalul «ceasului Rolex» care, surse afirma asta, ar fi fost primit de Elisabeta Lipă.
Ieri
00:30
„Știu că am făcut românii fericiți” Paul Papp, pentru GOLAZO.ro, despre cel mai frumos moment al carierei: „Parcă plutești”  » Ce spune despre FCSB Golazo.ro
CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Paul Papp, 36 de ani, descrie meciul-emblemă pentru cariera lui de două decenii, împlinirea de la echipa națională, spune când și unde ar vrea să se retragă și nu uită momentul mai dificil de la FCSB
7 ianuarie 2026
23:40
„A fost complicat” VIDEO. De ce a ales Lisav Eissat să joace pentru România + Ce spun părinții săi despre transferul la Dinamo Golazo.ro
Părinții lui Lisav Eissat (20 de ani), fundașul de origine israeliană care a debutat la naționala României în această toamnă, au vorbit despre modul în care acesta a decis să reprezinte naționala condusă de Mircea Lucescu (80 de ani).
23:40
Barcelona a făcut spectacol Catalanii au zdrobit Athletic Bilbao și s-au calificat în finala Supercupei Spaniei Golazo.ro
Barcelona - Bilbao 5-0. Victorie categorică a catalanilor în semifinala Supercupei Spaniei.
23:10
Andrei Rațiu, printre staruri Românul a fost nominalizat pentru echipa EA Sports a anului » Ce jucători uriași sunt pe listă Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani) a fost nominalizat de EA Sports pentru echipa anului.
23:00
CFR, o nouă lovitură! Încă un jucător e la un pas de a se transfera în SUA: „E o chestiune de zile” » Ce sumă vor încasa clujenii Golazo.ro
Ioan Varga (67 de ani), finanțatorul lui CFR Cluj, a vorbit despre posibila plecare a lui Meriton Korenica (29 de ani) la DC United, în Statele Unite ale Americii.
