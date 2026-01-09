Rusia lovește Ucraina cu racheta hipersonică Oreșnik după atacul asupra lui Putin
MainNews.ro, 9 ianuarie 2026 09:50
Armata rusă a lansat racheta hipersonică Oreșnik în cadrul unui atac masiv asupra Ucrainei, ca răspuns la o presupusă încercare de atac ucrainean asupra reședinței lui Putin. Această rachetă, cu o viteza de 13.000 km/h, are capacitate nucleară și este considerată imposibil de interceptat. Armata rusă a lansat racheta hipersonică Oreșnik asupra Ucrainei ca parte … Articolul Rusia lovește Ucraina cu racheta hipersonică Oreșnik după atacul asupra lui Putin apare prima dată în Main News.
Acum 5 minute
10:10
Anunțul Guvernului de a prelungi plafonarea prețului gazelor stârnește controverse. Expertul în energie, Dumitru Chisăliță, avertizează că incertitudinea afectează piața, crescând prețurile. Soluțiile propuse includ reguli stabile și sprijin pentru consumatorii vulnerabili. România riscă sancțiuni UE din cauza plafonării excesive. Anunțul privind prelungirea plafonării prețului gazelor generează confuzie și incertitudine în piață Expertul Dumitru Chisăliță … Articolul Plafonarea prețului gazelor: expert român avertizează asupra efectelor negative apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
09:50
Acum o oră
09:20
TVR, deși a primit 90 de milioane de euro din bani publici, se află în prag de colaps. Directorul general, Adriana Săftoiu, dezvăluie că infrastructura tehnică este învechită, iar majoritatea bugetului este consumat de salarii. Antena 1 a încercat să colaboreze, dar oferta a fost considerată nefezabilă. Antena Group a plătit 15 milioane de euro … Articolul TVR, cu 90 milioane euro din fonduri publice, rămâne în Evul Mediu apare prima dată în Main News.
09:20
Zece persoane, inclusiv trei copii, au fost blocate în nămeți pe drumurile din Botoșani, având nevoie de intervenția pompierilor. Autoturismele au rămas împotmolite din cauza zăpezii, iar autoritățile acționează pentru a gestiona situația. Botoșani este sub Cod galben de vânt puternic. Zece persoane, inclusiv trei copii, au rămas blocate în nămeți în Botoșani Intervenția pompierilor … Articolul Persoane și copii blocați în nămeți pe drumurile din Botoșani apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
08:50
Insula Great Blasket din Irlanda caută doi îngrijitori pentru sezonul de primăvară-vară, oferind salariu, masă și cazare. Jobul implică gestionarea cafenelei și căsuțelor pentru turiști și este un angajament serios, în condiții de izolare și resurse limitate. Aplicările se fac online. Insula Great Blasket din Irlanda caută doi îngrijitori pentru sezonul primăvară-vară Oferta include salariu, … Articolul Îngrijitori pentru o insulă pustie din Irlanda: salariu, masă și cazare inclusă apare prima dată în Main News.
08:30
Patrick André de Hillerin revine în controversa avioanelor elvețiene, criticând afirmațiile președintelui Nicușor Dan. Jurnalistul subliniază dezinformările din declarațiile oficiale și compară credibilitatea acestora cu realitatea politicii române. Detalii despre interceptările aviatice și răspunsurile elvețiene sunt incluse. Patrick André de Hillerin îl critică pe Nicușor Dan pentru afirmațiile despre dezinformarea din presă Dan a publicat … Articolul Nicușor, somnul ușor este cheia succesului tău! apare prima dată în Main News.
08:20
Ion Țiriac a ales un mare campion al tenisului, Guillermo Vilas, ca naș pentru fiul său, Ion Alexandru. Acest eveniment rar subliniază o prietenie de durată. De-a lungul carierei, Țiriac și Vilas au realizat performanțe remarcabile. Descoperă detaliile acestei legături speciale și impactul asupra vieților lor. Ion Țiriac și-a ales ca naș de botez pentru … Articolul Botezul fiului lui Ion Țiriac: Nașul, o legendă a tenisului românesc apare prima dată în Main News.
08:20
Donald Trump a anunțat atacuri terestre împotriva cartelurilor de droguri, subliniind problema traficului din Mexic. SUA au desfășurat deja operațiuni maritime, iar președintele a îndemnat Mexicul să colaboreze. Legalitatea acestor acțiuni este contestată de experți și ONG-uri. Aflați mai multe despre această strategie controversată. Donald Trump anunță începutul atacurilor terestre împotriva cartelurilor de droguri din … Articolul SUA anunță atacuri terestre împotriva cartelurilor de droguri, spune Trump apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
08:00
Goana după petrolul venezuelean atrage „wildcatters” care caută oportunități în țară, în contextul sancțiunilor SUA asupra regimului Maduro. Antreprenorii locali, cu experiență în sector, se întrec pentru acorduri, promițând stabilizare economică. Multe companii mari ezită din motive de risc politic, lăsând loc firmelor mai mici să acționeze. Wildcatters competi pentru acorduri în Venezuela după arestarea … Articolul Cine va controla petrolul venezuelean? Goana după resursele de aur negru apare prima dată în Main News.
07:50
Groenlanda analizează discuții directe cu SUA, fără Danemarca, pe fondul amenințărilor președintelui Trump de a prelua insula. Liderul opoziției, Pele Broberg, susține independența Groenlandei și o „asociere liberă” cu SUA, în timp ce guvernul actual afirmă că este necesară respectarea legilor regatului danez. Liderul opoziției din Groenlanda propune discuții directe cu SUA, fără Danemarca, pe … Articolul Liderul opoziției din Groenlanda solicită discuții directe cu SUA, fără Danemarca apare prima dată în Main News.
07:30
AUR a depus un proiect în Parlament pentru a declara anul 2026 „Anul Statelor Unite ale Americii în România”, marcând 250 de ani de la Declarația de Independență. Inițiativa vizează promovarea relațiilor româno-americane prin conferințe, evenimente culturale și acțiuni de diplomație publică. AUR a depus un proiect de lege în Parlament pentru instituirea anului 2026 … Articolul AUR propune 2026 ca „Anul Statelor Unite ale Americii” în România apare prima dată în Main News.
07:20
Partenera lui Baiaram, reacție dură după acuzațiile de interes material: „Mașina mea valorează cât o garsonieră” # MainNews.ro
Cristina Răduț, partenera fotbalistului Ștefan Baiaram, reacționează ferm la acuzațiile că s-ar căsători din interes financiar. După cererea în căsătorie pe plaja din Miami, Răduț clarifică pe rețelele sociale că are realizări proprii financiare, dorind să oprească zvonurile specifice. Cei doi sunt împreună de 5 ani. Cristina Răduț a respins acuzațiile că s-ar căsători cu … Articolul Partenera lui Baiaram, reacție dură după acuzațiile de interes material: „Mașina mea valorează cât o garsonieră” apare prima dată în Main News.
07:20
Descoperă operațiunile legendare ale Delta Force, inclusiv capturarea lui Radovan Karadzic și Nicolas Maduro. Află cum forțele de elită au intervenit în situații critice din istorie, inclusiv misiunea de salvare a lui Kurt Muse și strategiile folosite pentru a pune capăt regimurilor corupte. Delta Force a urmărit timp de 12 ani pe Radovan Karadzic, responsabil … Articolul Delta Force: Operațiuni legendare și capturarea lui Maduro în SUA apare prima dată în Main News.
07:10
Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, lăsând peste un milion de oameni fără apă și căldură în mijlocul iernii. Regiunile Dnipropetrovsk și Zaporizhzhia se confruntă cu întreruperi majore, iar Ucraina intensifică atacurile asupra rafinăriilor rusești pentru a stopa exporturile energetice. Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina continuă, lăsând peste un milion de oameni … Articolul Peste un milion de ucrainieni, fără apă și căldură în iarna aceasta apare prima dată în Main News.
07:10
CSM anunță o revoluție procedurală în justiție, vizând modificarea repartizării dosarelor pentru o activitate judiciară mai eficientă. Consultări extinse cu instanțele și profesiile juridice vor avea loc, având ca scop reducerea supraaglomerării și promovarea unei normări realiste. Măsurile vor fi aplicate din 2 martie 2026. CSM propune modificarea mecanismului de repartizare a dosarelor în instanțe … Articolul CSM propune o nouă repartizare a dosarelor în justiție apare prima dată în Main News.
07:00
România ar putea să treacă la euro în 2028, dar în prezent nu îndeplinește criteriile de convergență, în special din cauza inflației și crizei economice. Comparativ, Bulgaria va adopta euro în 2026, aducând atât provocări, cât și oportunități economice. Decidenții români sunt mai preocupați de aderarea la OCDE. Bulgaria va adopta euro pe 1 ianuarie … Articolul România și viitorul euro: Lecții din experiențele Croației și Bulgariei apare prima dată în Main News.
06:50
Medici descoperă obiecte surprinzătoare în corpul pacienților, de la becuri la sandale # MainNews.ro
Aproape 40.000 de americani ajung anual la spital din cauza introducerii accidentale sau din curiozitate a obiectelor străine în rect. Jucăriile sexuale sunt cele mai frecvente. Medicii avertizează asupra riscurilor, inclusiv sângerări, leziuni și infecții. Solicitarea rapidă de ajutor medical poate preveni complicații grave. 40.000 de americani ajung anual la spital din cauza introducerii de … Articolul Medici descoperă obiecte surprinzătoare în corpul pacienților, de la becuri la sandale apare prima dată în Main News.
06:20
Atletico Madrid a pierdut semifinala Supercupei Spaniei în fața rivalilor de la Real Madrid, scor 1-2. Golurile lui Fede Valverde și Rodrygo au adus victoria „los blancos”, iar un conflict între Vinicius Junior și Diego Simeone a stârnit controverse. Antrenorul argentinian i-a spus lui Vinicius că Florentino Pérez va lua măsuri. Real Madrid a învins … Articolul Tensiune mare în derby: Atletico – Real Madrid 1-2, Florentino în pericol apare prima dată în Main News.
06:20
Catedrala Națională se închide din 9 ianuarie pentru lucrări interne, după ce a fost deschisă între 24 decembrie 2025 și 8 ianuarie 2026. Pelerinii și vizitatorii au avut ocazia de a se închina în acest lăcaș. Evenimentul de inaugurare a adunat mii de persoane și oficialități de top, inclusiv președinți și membri ai familiei regale. … Articolul Catedrala Națională se închide pentru lucrări începând de vineri apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
06:00
O nouă manifestație de amploare a avut loc în Teheran, marcând a douăsprezecea zi de proteste împotriva regimului iranian. Mii de manifestanți au ocupat arterele principale, strigând lozinci împotriva liderului suprem Ali Khamenei, în contextul nemulțumirilor legate de costul vieții și criza economică. Proteste de amploare continuă în Teheran, a douăsprezecea zi de manifestații împotriva … Articolul Proteste masive la Teheran: A douăsprezecea zi de nesupunere față de putere apare prima dată în Main News.
06:00
BlackRock Inc., cel mai mare administrator de active din lume, cu 12,5 trilioane de dolari gestionate, este o companie controversată implicată în industria ESG, dar și în combustibili fosili și violarea drepturilor omului. Investițiile sale masive în companii precum Apple și Tesla ridică întrebări legate de etică și responsabilitate socială. BlackRock Inc. este cel mai … Articolul O companie controversată care controlează lumea: adevărul descoperit apare prima dată în Main News.
05:30
Ministrul Radu Miruță explică misterul blocării lui Nicușor Dan la Paris, atribuind întârzierile vremii nefavorabile. Avionul militar C-27J Spartan nu putea ateriza din cauza condițiilor meteo, dar Miruță susține necesitatea unei aeronave prezidențiale. Detalii despre întârziere și sponsorizările Elveției. Radu Miruță, ministrul Apărării, a explicat blocarea zborului lui Nicușor Dan la Paris din cauza vremii … Articolul Nicușor Dan la Paris: Ministrul blamează vremea și susține avionul prezidențial apare prima dată în Main News.
05:20
Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB, plătind aproximativ 500.000 de euro pentru un mijlocaș din străinătate, asemănător cu Mirel Rădoi. După plecarea lui Adrian Șut, Becali caută un jucător mai defensiv pentru a îmbunătăți echipa. Detalii despre transfer și salariul jucătorului în articol. Gigi Becali a anunțat că FCSB va aduce un … Articolul Gigi Becali dezvăluie suma oferită pentru „nou Rădoi” la FCSB apare prima dată în Main News.
05:20
Ghișeul.ro, platforma online pentru plata taxelor și impozitelor, a fost atacată de hackeri, provocând blocaje repetate și frustrări pentru milioane de români. Atașamentele DDoS au paralizat serviciul, iar lipsa actualizărilor de la primării complică și mai mult procesul de plată. Ghișeul.ro, platforma de plată a impozitelor, a fost atacată de hackeri și nu funcționează corespunzător … Articolul Ghișeul.ro, atacat de hackeri: Românii nu pot plăti taxe și impozite apare prima dată în Main News.
05:00
Documentul cu garanțiile de securitate pentru Ucraina este aproape finalizat, a anunțat Volodimir Zelenski. Acesta va fi discutat cu Donald Trump pentru aprobat. Ucraina colaborează cu echipele europene și americane, avertizând despre atacurile rusești. Franța poate trimite soldați în cazul unui armistițiu, iar Rusia se opune intervenției internaționale. Documentul de garanții de securitate pentru Ucraina … Articolul Garanțiile de securitate pentru Ucraina: Documentul este finalizat, anunță Zelenski apare prima dată în Main News.
04:40
Ministrul israelian de Externe, Gideon Sa’ar, a efectuat o vizită istorică în Somaliland, călătorind cu o aeronavă a companiei Fly Lili. Această vizită discretă, urmată de semnarea unui acord de recunoaștere reciprocă între Israel și Somaliland, promite consolidarea relațiilor diplomatice și economice. Ministrul israelian de Externe, Gideon Sa’ar, a vizitat Somaliland cu o aeronavă a … Articolul Vizita istorică a ministrului israelian de Externe în Somaliland cu avion românesc apare prima dată în Main News.
04:40
Marble Bar, cel mai fierbinte oraș din Australia, se confruntă cu temperaturi record de peste 47°C, afectând infrastructura locală. Comunitatea se adaptează dificultăților climatice, iar drumurile se topesc din cauza căldurii extreme. Află cum localnicii fac față acestor condiții extreme. Marble Bar, cel mai fierbinte oraș din Australia, a atins temperaturi de peste 47°C Locuitorii … Articolul Șoselele se topesc în Australia: temperaturi record de 47 de grade apare prima dată în Main News.
04:20
AC Milan a remizat 1-1 cu Genoa în urma unei partide dramatice, în care Nicolae Stanciu a ratat un penalty crucial în prelungiri. Milan a egalat în minutul 90+2 prin Rafael Leao, iar Genoa, care a condus prin golul lui Lorenzo Colombo, a părăsit terenul cu regret după această semifinală intensă. AC Milan și Genoa … Articolul AC Milan – Genoa 1-1: Stanciu ratează penalty decisiv în prelungiri apare prima dată în Main News.
04:20
Tensiunile din SUA cresc după împușcarea mortală a unei femei de către agenți ICE, incident despre care vicepreședintele JD Vance susține că este rezultatul extremismului de stânga. Protestele au izbucnit în Minneapolis, iar agenții federali se află sub presiune. Incidentul ridică întrebări legate de brutalitatea poliției și de drepturile omului. Un agent ICE a împuşcat … Articolul Tensiuni în SUA după împușcarea unei femei de către poliția anti-imigrație apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
04:00
Cartea funciară este esențială în tranzacțiile imobiliare, asigurând siguranța juridică atât pentru vânzători, cât și pentru cumpărători. Prin înregistrarea sistematică, proprietățile devin oficiale, facilitând accesul la credite și autorizații. Descoperă cum te ajută cartea funciară la vânzare/cumpărare! Cartea funciară dovedește proprietatea imobiliară și este esențială pentru tranzacții legale Înregistrarea sistematică a proprietăților este gratuită și … Articolul Cum te ajută cartea funciară în procesul de vânzare/cumpărare imobiliară apare prima dată în Main News.
03:40
Turcia își asumă rolul de garant al securității navale pentru Ucraina, propunându-se înființarea unei forțe internaționale după un eventual acord de pace cu Rusia. Expertul Sinan Ülgen subliniază importanța poziției strategice a Turciei și a aplicării Convenției de la Montreux în acest context, inclusiv contribuții la securitatea aeriană. Turcia își propune să conducă o componentă … Articolul Turcia, garant al securității navale a Ucrainei după armistițiu apare prima dată în Main News.
03:30
Oana Lasconi, fiica primăriței Elena Lasconi, protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro, purtând pancarte cu mesaje împotriva politicii SUA. Proaspăt membru al Partidului Socialist Român, ea critică agresiunea imperialistă asupra Venezuelei. Detalii despre activitățile sale și alegerea politică în articol. Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, a protestat în Piața Universității împotriva capturării … Articolul Fiica Elenei Lasconi protestează: „Jos labele de pe Venezuela!” apare prima dată în Main News.
03:20
Flota clandestină de petroliere a adoptat steaguri rusești pentru a evita sancțiunile internaționale. Vasul Marinera a fost interceptat de SUA în Atlantic, evidențiind o tendință crescândă de a căuta protecție rusă. Această strategie riscantă reflectă complexitatea comerțului ilicit cu petrol. Flota clandestină de petroliere a început să arboreze drapele rusești pentru a evita sancțiunile occidentale … Articolul Flota clandestină dezvăluită: petroliere rusești arborând drapele roșii apare prima dată în Main News.
03:10
Milan a evitat înfrângerea în meciul cu Genoa datorită ratării penalty-ului de către Nicolae Stanciu în minutul 90+8. Deși a condus până aproape de final, egalarea lui Rafa Leao a salvat echipa lui Allegri. Stanciu putea deveni eroul meciului, dar greșeala lui a influențat soarta jocului pe San Siro. AC Milan a egalat cu Genoa … Articolul Milan a scăpat după penalty-ul ratat de Stanciu în 90+8 la San Siro apare prima dată în Main News.
03:00
Rata șomajului în România a crescut la 6% în noiembrie 2025, conform Institutului Național de Statistică. Numărul șomerilor a ajuns la 493.700, iar șomajul în rândul tinerilor rămâne îngrijorător, cu 26,9% șomeri între 15 și 24 de ani. Situația pe sexe indică o rată mai mare la bărbați comparativ cu femeile. Rata șomajului în România … Articolul Șomajul în România a atins 6% în noiembrie 2025: analize și perspective apare prima dată în Main News.
03:00
Daniel Chițoiu, fost ministru, a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, în urma unui accident rutier soldat cu două decese. Curtea de Apel Pitești a majorat pedeapsa inițială și a interzis dreptul de a conduce timp de cinci ani, stabilind și daune morale de 400.000 lei. Daniel … Articolul Daniel Chițoiu, condamnat la 4 ani închisoare pentru ucidere din culpă apare prima dată în Main News.
02:40
Furtuna Goretti a lovit Franța și Regatul Unit, provocând rafale de vânt de până la 160 km/h în Canalul Mânecii. 29 de departamente din nord-vestul Franței sunt sub alertă portocalie, iar Met Office a emis o alertă roșie pentru vânturi puternice în sud-vestul Angliei. Inundațiile și ninsorile abundente afectează grav traficul. Furtuna Goretti afectează nord-vestul … Articolul Furtuna Goretti: „Bombă meteorologică” afectează Franța și Regatul Unit apare prima dată în Main News.
02:30
Cristian Tudor Popescu critică administrația Trump după uciderea Renée Nicole Good de către un ofițer ICE, punând responsabilitatea pe președinte. Trump, acuzat de discurs al urii, susține că acțiunile ofițerului au fost în legitimă apărare. Controversă intensificată de acuzările reciproce între lideri. Cristian Tudor Popescu acuză administrația Trump de incitare la violență după moartea unei … Articolul Trump a împușcat-o pe Renée Nicole Good, nu un polițist de imigrări apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
02:10
Arsenal și Liverpool au terminat la egalitate, 0-0, într-un meci din Premier League. Portarul Alisson a strălucit, fiind desemnat omul meciului. Arsenal rămâne lider în clasament cu 49 de puncte, în timp ce Liverpool ocupă locul 4, cu 35 de puncte, la o distanță semnificativă de „tunari”. FC Liverpool a terminat la egalitate, 0-0, cu … Articolul Arsenal – Liverpool 0-0: Alisson, starul meciului, salvează cormoranii! apare prima dată în Main News.
02:10
Nicușor Dan a publicat o înregistrare audio dintre pilotul avionului Spartan și turnul de control elvețian, clarificând escortarea de către avioanele F-18. Președintele denunță dezinformarea din presă privind acest gest simbolic de apreciere, subliniind importanța credibilității României pe plan internațional. Nicușor Dan a publicat o înregistrare audio între turnul de control și pilotul avionului Spartan … Articolul Nicușor Dan publică dialogul dintre turnul de control și pilotul Spartan – AUDIO apare prima dată în Main News.
02:00
Complexul Energetic Oltenia anunță concedierea a 154 de angajați de la Minprest Serv din cauza reducerii bugetului și a managementului defectuos. Sindicatul Liber Alfa Minprest critică menținerea privilegilor pentru posturile TESA și pregătește proteste în urma acestor decizii. Reducerea locurilor de muncă afectează comunitatea locală. Complexul Energetic Oltenia reduce bugetul pentru Minprest Serv, ceea ce … Articolul Complexul Energetic Oltenia dă afară 154 de angajați de la Minprest Serv apare prima dată în Main News.
02:00
Un petrolier care se îndrepta spre Novorossiisk a fost atacat de o dronă în largul coastelor Turciei. Partea superioară a navei a fost afectată, dar echipajul este în bună stare. Autoritățile turce monitorizează situația, iar navele de salvare remorcau petrolierul spre portul İnebolu pentru verificări amănunțite. Un petrolier îndreptat spre Novorossiisk a fost atacat de … Articolul Atac cu dronă asupra unui petrolier în largul coastelor Turciei apare prima dată în Main News.
02:00
Un polițist din Arad este judecat pentru abuz în serviciu, după ce a refuzat să investigheze un caz de viol asupra unui minor. Procurorii au descoperit că agentul nu a întocmit actele necesare privind sesizarea din oficiu și deținea ilegal 17 cartușe de vânătoare. Rechizitoriul a fost trimis Judecătoriei Lipova. Un poliţist din Arad a … Articolul Polițist din Arad, acuzat că a încercat să mușamalizeze un caz de viol infantil apare prima dată în Main News.
01:40
NATO analizează trimiterea unei misiuni în Groenlanda pentru a dezamorsa criza generată de declarațiile amenințătoare ale SUA la adresa Danemarcei. Premierul danez avertizează asupra riscurilor unei intervenții militare, iar diplomații depun eforturi intense pentru detensionarea situației în cadrul alianței. NATO analizează trimiterea unei misiuni speciale în Groenlanda pentru a dezamorsa criza dintre SUA și Danemarca … Articolul NATO consideră misiunea în Groenlanda pentru soluționarea crizei apare prima dată în Main News.
01:30
Nicușor Dan a avut un zbor din Paris spre România care a costat 30.000 de euro, explică Radu Miruță. Zborul a fost întârziat din cauza condițiilor meteo nefavorabile, inclusiv ninsori. Detalii despre costurile directe și indirecte ale utilizării aeronavei Spartan de către președinte sunt incluse în declarațiile oficialului. Costul zborului președintelui Nicușor Dan din Paris … Articolul Costul zborului lui Nicușor Dan din Paris: 30.000 euro apare prima dată în Main News.
01:10
Uljana Semionova, legenda baschetului leton, a murit la 73 de ani. Cu o înălțime de 2,13 metri, a fost prima jucătoare non-americană în Hall of Fame. Semionova a dominat baschetul sovietic cu echipa Daugawa Riga și naționala URSS, devenind un simbol național al Letoniei. Moartea sa lasă un gol imens în sport. Uljana Semionova, fosta … Articolul A decedat baschetbalista Uljana Semionova, legenda de 2,13 metri apare prima dată în Main News.
01:10
Donald Trump amenință cu noi atacuri în Nigeria dacă violențele împotriva creștinilor continuă. Comentariile sale au generat controverse, în contextul unui bombardament recent al SUA în Nigeria, menționat ca o reacție la militanții Statului Islamic. Guvernul nigerian neagă persecuția sistematică a creștinilor. Donald Trump amenință cu atacuri suplimentare în Nigeria dacă continuă uciderea creștinilor Declarațiile … Articolul Trump amenință cu bombardamente în Nigeria: escaladarea tensiunilor internaționale apare prima dată în Main News.
01:00
Rusia a bombardat Kievul pe 8 ianuarie, folosind drone care au provocat explozii în cartierele Desnyanski și Darnytskyi. Primarul Klitschko a raportat impacturi în clădiri rezidențiale, dar fără victime. Atacul a fost anticipat de Ambasada SUA, iar sirenele de alarmă au sunat în oraș. 8 ianuarie, explozii în Kiev din cauza bombardamentelor cu drone de … Articolul Rusia atacă Ucraina cu drone și rachete, anunț anticipat de SUA apare prima dată în Main News.
01:00
Numirile din Justiție și servicii intră într-o fază decisivă, cu președintele României construind un pachet de negociere care implică șefii marilor parchete și conducerea SRI și SIE. Contextul politic complicat determină corelarea acestor numiri, într-o coaliție de guvernare fragilă. Află detalii esențiale. Numirile șefilor marilor parchete și serviciilor de informații intră într-o etapă crucială, cu … Articolul Numirile din Justiție: negocieri între parchete, SRI și SIE în fază decisivă apare prima dată în Main News.
00:50
Guvernul francez se confruntă cu o nouă moțiune de cenzură depusă de extremiștii de dreapta, denunțând „trădarea fermierilor” în contextul acordului comercial UE-Mercosur. Jordan Bardella, liderul Rassemblement National, acuză administrația Macron de ipocrizie, cerând acțiuni împotriva Comisiei Europene și a guvernului. Partidul de extremă dreapta Rassemblement National, condus de Jordan Bardella, va depune o moțiune … Articolul Moțiune de cenzură în Franța: Guvernul acuzat de trădare a fermierilor apare prima dată în Main News.
