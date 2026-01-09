Andrei Rațiu, impresionând FIFA, propus în echipa lumii!

02:30

Cristian Tudor Popescu critică administrația Trump după uciderea Renée Nicole Good de către un ofițer ICE, punând responsabilitatea pe președinte. Trump, acuzat de discurs al urii, susține că acțiunile ofițerului au fost în legitimă apărare. Controversă intensificată de acuzările reciproce între lideri. Cristian Tudor Popescu acuză administrația Trump de incitare la violență după moartea unei … Articolul Trump a împușcat-o pe Renée Nicole Good, nu un polițist de imigrări apare prima dată în Main News.