Statele Unite vor începe atacuri terestre împotriva cartelurilor de droguri. Trump: „Cartelurile conduc Mexicul“. Președintele se va întâlni cu lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado
Gândul, 9 ianuarie 2026 11:20
Președintele american Donald Trump a declarat, joi, că Statele Unite vor începe să efectueze atacuri terestre împotriva cartelurilor de droguri. „Am eliminat 97% din drogurile care intrau pe apă și vom începe acum să atacăm pe uscat”, a declarat Trump într-un interviu acordat Fox News. „Vom începe acum să atacăm cartelurile. Cartelurile conduc Mexicul. Este […]
Binecunoscuta cântăreață Andra, în vârstă de 39 de ani, a dezvăluit că există un stil muzical pe care evită să îl abordeze. ””Nu e punctul meu forte”, a spus artista. Andra este cunoscută pentru faptul că poate aborda mai multe stiluri muzicale. Cu toate acestea, artista mărturisește că există un stil muzical pe care îl […]
În scandalul acuzaţiilor de dezinformare, George Simion îi răspunde preşedintelui României: „Nicușor Dan se plânge de dezinformare??? Tocmai el?"
Liderul AUR, George Simion, răspunde preşedintelui Nicuşor Dan, care se plânge că sunt împrăştiate dezinformări referitoare la zborul de întoarcere din Paris, escortat de avioanele elveţienilor. La rândul său, Simion îl spune că şi preşdintele, la rândul său, se face vinovat de acelaşi păcat al dezinformării atunci când „împotriva intereselor agricultorilor români, România semnează azi […]
Ion Cristoiu: Nici vorbă de sfere de influență. Rusia și China sunt incapabile, deocamdată, să facă față Americii lui Trump
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție discursul lui Emmanuel Macron. A mai menționat că nu ar fi vorba despre „sfere de influență”, iar „Rusia și China sunt incapabile, deocamdată, să facă față Americii lui Trump”. „În discursul său, anual, adresat ambasadorilor Franței, deci discursul […]
Liderii UE votează acordul comercial cu Mercosur. Macron a anunțat încă de joi că Franța se opune
Țările Uniunii Europene se pregătesc să decidă soarta controversatului acord comercial de liber schimb UE – Mercosur. Cipru, care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului UE, a inclus oficial votul asupra acordului pe ordinea de zi de vineri. Statele membre UE vor vota în scris. Dacă va întruni suficiente voturi, acordul comercial cu țările […]
Deținuții Penitenciarului Aiud au fost scoși la deszăpezit străzile din Alba Iulia. Mascații i-au păzit în permanență
Vineri, 9 ianuarie, mai mulți deținuți ai Penitenciarului de Maximă Siguranță Aiud au fost scoși să dea zăpada de pe străzile din Alba Iulia. Deținuții au de executat pedepse mici și sunt încadrați la regim deschis. Deținuții Penitenciarului de Maximă Siguranță Aiud au ajutat la deszăpezit De multe ori acesția presteză muncă fizică în folosul […]
Weekend polar în România, meteorologii ANM anunță temperaturi de până la -18 grade Celsius. Prognoza de ultimă oră, în exclusivitate pentru Gândul
Meteorologii Administrației Naționale de Metorologie (ANM) au emis o informare meteorologică de vreme rece – cod portocaliu -, cu precipitații predominant sub formă de ninsoare și intensificări ale vântului, valabilă până în data de 10 ianuarie, la ora 10:00. În această dimineață au fost minus 16 grade la Timișoara, minus 13 grade la Arad și […]
Inteligența artificială, între mit și realitate. De ce nu „gândește" AI și cum ne induc în eroare „metaforele digitale"
Inteligența artificială nu este doar o tehnologie, ci și o poveste pe care societatea o spune despre ea însăși. Metaforele precum „creiere digitale” sau „mașini care gândesc” distorsionează realitatea, creează temeri nejustificate și influențează greșit reglementarea și utilizarea AI. Un expert în gândire critică explică de ce actuala narațiune este înșelătoare și de ce este […]
În ce moment al zilei se poate consuma ceai verde pentru a slăbi. Ce spune un medic și cum poate fi transformată grăsimea într-o sursă de energie
Unii dintre specialiști susțin faptul că organismul poate beneficia de efecte favorabile în urma consumului de ceai verde. De altfel, această băutură este utilizată și de unele dintre persoanele care se află în proces de pierdere în greutate. Dr. Laura Ene a oferit mai multe informații legate de consumul acestui tip de ceai. De altfel, […]
Actrița Marcia Rodd a murit, la vârsta de 87 de ani. În 1973, ea a fost nominalizată la Premiile Tony pentru cea mai bună actriță într-un musical
Actrița Marcia Rodd a murit anul trecut, pe 27 decembrie, la vârsta de 87 de ani, dar familia sa a făcut abia acum anunțul. Fiind unul dintre cei trei copii ai familiei Rodd, Marcia s-a născut pe 8 iulie 1938, în Lyons, Kansas, și a crescut în Tulsa, Oklahoma, și Wichita, Kansas. Printre multe alte […]
Două joburi inedite și „intense" pe o insulă pustie din Irlanda. Salariul, masa și cazarea, asigurate. Ce trebuie să facă noii angajați
Insula Great Blasket, situată în largul coastelor Irlanda, caută doi îngrijitori care să administreze o cafenea și trei cabane de vacanță în sezonul aprilie – octombrie 2026. Postul vine cu salariu, masă și cazare incluse, însă angajatorii avertizează că munca este „intensă”, iar resursele de pe insulă sunt extrem de limitate. Situată în apropiere de […]
Plata cu cardul a devenit obligatorie, de la 1 ianuarie 2026. „Vor fi multe controale și amenzi"
Toți comercianții care încasează bani de la populație sunt obligați să ofere și posibilitatea de plată electronică, de la 1 ianuarie 2026. Plata în numerar nu este interzisă, dar comerciantul trebuie să pună la dispoziția clienților cel puțin o alternativă modernă de plată precum POS, aplicații de plată sau transfer instant, scrie ziaruldeiasi.ro. Legea nr. […]
Magistrații Curții de Apel București hotărăsc vineri soarta lui Horațiu Potra. Procurorii cer menținerea arestului preventiv
Horațiu Potra, fiul și nepotul său, aflați în arest la Penitenciarul Rahova, vor fi aduși vineri în fața magistraților de la Curtea de Apel București. Judecătorii vor decide dacă prelungesc mandatul de arestare preventivă cu încă 30 de zile. Este prima apariție publică a lui Potra din acest an, după presiunile la care ar fi […]
IGSU, intervenții în 32 de localităţi din 15 judeţe, în ultimele 24 de ore. Peste 1.000 de consumatori din Caraş-Severin şi Dolj au rămas fără energie electrică
Efectele condițiilor meteo din ultimele 24 de ore s-au resimțit în 32 de localităţi, din 15 judeţe, anunţă IGSU, care precizează că, în judeţul Hunedoara a fost necesară intervenţia cu şenilata pentru preluarea unui pacient dependent de dializă, în timp ce în Botoşani zece persoane, printre care şi trei copii, au fost salvate după ce […]
Florin Salam a fost umilit pe scena unui local din București chiar de managerul localului. Artistul a reacționat: „Îl iert"
Florin Salam a fost umilit pe scena unui local celebru din București, injuriile venind chiar din partea managerului localului. „Regele Manelelor” a venit cu o reacție categorică, după incidentul din local, iar întreaga întâmplare a fost relatată, pe internet, de Adriana Bahmuțeanu. Un moment petrecut în localul Berăria H din București i-a lăsat uimiți atât […]
Salt fatal de pe unul dintre cei mai periculoși munți din Africa de Sud. Un celebru pilot de wingsuit a murit după ce s-a prăbușit cu aproape 200 km/h
Unul dintre cei mai cunoscuți piloți de wingsuit din lume, Brendan Weinstein, a murit după un accident șocant produs în timpul unui salt extrem de periculos de pe Table Mountain. Sportivul în vârstă de 32 de ani s-a prăbușit cu o viteză de aproximativ 193 km/h, sub privirile îngrozite ale turiștilor aflați în zonă. La […]
Zeci de zboruri de pe aeroportul Heathrow din Londra au fost anulate. Pista din Birmingham, închisă. Rețelele feroviare suspendă serviciile
British Airways a anulat 25 de plecări și 27 de sosiri programate pentru vineri pe aeroportul Heathrow din Londra. Marea majoritate a zborurilor afectate au fost, însă, pe rute scurte, relatează agenția de știri PA, citată de The Guardian. Aeroportul din Birmingham, care și-a suspendat operațiunile pe pistă joi seara din cauza ninsorilor abundente, a […]
În ediția din 7 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin a lansat un atac dur la adresa președintelui României, Nicușor Dan, afirmând că actualul șef al statului a depășit zona criticabilului și a intrat într-o zonă „rizibilă” pentru funcția pe care o ocupă. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Severin a […]
Vești bune de la INS: PIB-ul României estimat pentru trimestrul III 2025 a crescut cu 1,7% faţă de trimestrul III 2024
Datele provizorii publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că economia României a crescut modest în trimestrul III din 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Produsul Intern Brut (PIB), principala măsură a activității economice, a ajuns la 518,092 miliarde de lei. Aceasta reprezintă o creștere de 1,7% față de trimestrul III din […]
Cum arată și în ce sector se află cea mai ieftină garsonieră din București. Potențialii cumpărători au fost deja atrași de prețul incredibil
Prețurile de pe piața imobiliară continuă să crească, dar o ofertă recent apărută în București a atras atenția printr-un preț aproape incredibil, fiind considerată în prezent una dintre cele mai ieftine garsoniere scoase la vânzare în Capitală, scrie Cancan. Garsoniera are 15 metri pătrați și este compartimentată astfel încât să ofere funcționalitate maximă pe un spațiu […]
WhatsApp ar urma să nu mai funcționeze pe anumite telefoane, în 2026. Lista dispozitivelor pentru care aplicația nu va mai fi disponibilă
Aplicația WhatsApp ar urma să nu mai funcționeze pe anumite telefoane, în anul 2026. Acest aspect se va întâmpla în cazul modelelor mai vechi de dispozitive, pe listă aflându-se și câteva care operează pe Android și iOS. Vezi mai jos, în articol, ce să faci pentru a nu pierde datele, imaginile și alte fișiere din […]
Ionuţ Moşteanu s-a reactivat ca să-l apere pe Nicuşor Dan: „Haideţi să oprim dezinformarea"
Fostul ministru al Apărării, Ionuţ Moşteanu, a intrat într-un con de umbră în urma evenimentului de pe urma căruia a fost nevoit să demisioneze. Tocmai s-a reactivat, pe facebook, printr-o postare în care cere românilor să fie oprită dezinformarea, cu referire la escortarea preşedintelui de către piloţii elveţieni, de la Paris spre România, în semn […]
Andrei Caramitru explică pe ce se bazează „structura toxică de putere a forțelor anti-civilizația vestului"
Andrei Caramitru a explicat pe ce se bazează „structura toxică de putere a forțelor anti-civilizația vestului”. El susține că aceastră „structură toxică” are la bază 5 piloni esențiali. În primul rând, Andrei Caramitru susține că structura are la bază pilonul dezinformării și al polarizării, care este înfăptuit „prin rețelele FSB și rețeaua tik-tok”. Apoi, a […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre conflictul din Venezuela și despre reacția slabă a Europei. Discuția a pornit de la împărțirea resurselor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Nu se dorește o revoluție adevărată” Fostul ministru explică miza concretă a […]
Real Madrid s-a calificat joi seara în finala Supercupei Spaniei, după ce a dispus cu 2-1, la Jeddah, de Atletico Madrid, în a doua semifinală a competiţiei. Madrilenii și gruparea pregătită de Hansi Flick se vor duela în ultimul act al întrecerii duminică, de la ora 21.00. S-a stabilit finala Supercupei Spaniei! Când se va […]
Cât costă un loc de veci în 2026. Tabel complet, pentru cele mai importante orașe din România
Iată cât a ajuns să coste un loc de veci în anul 2026. Mai jos, în articol, Gândul.ro a întocmit un tabel cu 20 de orașe din România, cuprinzând tipul achiziției, precum și prețurile aferente locurilor de veci și observații pentru fiecare element în parte. Gândul.ro aduce în atenție mai jos, în articol, un tabel […]
CNAIR a scos 1.246 de utilaje pe drumuri, cu peste 9.000 de tone de antiderapant şi aproape 23 de tone de sare
În intervalul 08.01.2025, ora 18.00 – 09.01.2022, ora 6.00, pe perioada codurilor galbene și portocalii de vreme rea, drumarii de la CNAIR, prin intermediul direcțiilor regionale, au acționat pentru menținerea circulației în condiții de siguranță. Reprezentanţii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere dau publicităţii faptul că s-a acţionat cu 1.246 de autoutilaje, pentru împrăştierea […]
Furtunile de zăpadă Goretti și Elli fac ravagii în Europa. Sute de mii de oameni fără curent, rafalele de vânt de peste 213 km/h
Europa se confruntă cu un episod de iarnă extremă, după ce furtunile de zăpadă Goretti și Elli au provocat haos în mai multe țări. Rafalele de vânt au depășit 213 km/h, sute de mii de locuințe au rămas fără energie electrică, iar traficul rutier, feroviar și aerian este grav perturbat în mai multe state europene. […]
Un cutremur s-a produs vineri dimineață, la ora 05:50, în zona Vrancea, au anunțat seismologii. Mișcarea tectonică s-a produs la o adâncime de 105,4 kilometri și a avut magnitudinea 3,5, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Seismul a fost astfel localizat în raport cu următoarele orașe: 40 de kilometri […]
Dan Dungaciu: „Asistăm la o revoluție care pleacă de la Trump. „Trădarea" lui Gorbaciov se aseamănă cu ce face Trump acum"
În ediția din 6 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Dan Dungaciu a vorbit despre schimbările majore din ordinea geopolitică mondială, pe care le-a descris drept o adevărată revoluție declanșată de Donald Trump. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Dungaciu a comparat actualele negocieri geopolitice cu momentul istoric în care Mihail Gorbaciov […]
Un primar a intrat beat cu mașina în șanț, după o petrecere de pomină la primăria din comună
Gheorghe Bîţu, primarul din Mălușteni, județul Vaslui, a intrat cu mașina într-un șanț după ce a consumat o cantitate considerabilă de alcool la o petrecere dată chiar în sediul primăriei. Edilul a ajuns în arestul Poliției și s-a ales cu dosar penal. Martorii susțin că joi seara, la primăria din comună, a avut loc o […]
Un antrenor din Liga 1 a spus clar în ce condiții se poate califica România la CM 2026: "Dacă ei dispar de la națională până în martie…"
Adrian Mihalcea, fost internațional român și actualul antrenor al celor de la UTA, a vorbit, pentru ProSport, despre șansele ca România să se califice la Campionatul Mondial din 2026. Tehnicianul a transmis, printre altele, că naționala are această șansă doar cu condiția ca fotbaliștii care ” nu vin cu toată inima la lot” să dispară. […]
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu vorbește despre strategia lui Donald Trump referitoare la intervenția din Venezuela, dar și la o eventuală ocupare a Groenlandei. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Analistul Dan Dungaciu afirmă că liderii europeni l-au subestimat pe președintele Donald Trump din cauza stilului său imprevizibil. […]
Cioban și creator de conținut, Nadin de la Desafio s-a îmbogățit datorită lui Vladimir Putin. Adevărul despre „visătorul" de la Pro TV
Nadin Gherman este unul dintre concurenții din emisiunea „Desafio: Aventura” de la Pro TV și se află la primul său contact cu lumea televiziunii. Cioban și creator de conținut, concurentul Nadin s-a îmbogățit datorită lui Vladimir Putin. O filmare în care i-a transmis liderului rus un mesaj s-a viralizat rapid și, încet și sigur, bărbatul […]
Vreme geroasă, viscol și vânt puternic în aproape toată țara. Ce anunță meteorologii ANM pentru finalul lunii ianuarie și începutul lui februarie 2026
România traversează un episod de iarnă severă, cu ger, ninsori viscolite și vânt puternic în aproape toată țara. Meteorologii ANM au actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie anunță că vremea va rămâne mai rece decât normalul perioadei și în a doua parte a lunii ianuarie, însă sunt semnale […]
Vineri, 9 ianuarie, Elveția îi va comemora pe cei 40 de oameni care și-au pierdut viața în incendiul din clubul „Le Constellation” din Crans-Montana cu un moment național de reculegere stabilit la ora locală 14.00, iar clopotele bisericilor vor suna în toată țara la acea oră. Zi de doliu național în Elveția, în urma tragediei de […]
Adrian Severin: „Avem obligația, ca partener strategic, să transmitem SUA că ceea ce au făcut este o acțiune destabilizatoare"
Adrian Severin a criticat în emisiunea Marius Tucă Show din 7 ianuarie 2026 acțiunile președintelui Trump, considerate neconstituționale, retrăgându-și totodată, susținerea pentru planul său privind războiul din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Adrian Severin subliniază obligația României, ca partener strategic al SUA, de a semnala că aceste acțiuni destabilizează securitatea globală, inclusiv […]
20 de zile consecutive de ninsoare în aceste orașe din România, potrivit meteorologilor Accuweather
Potrivit meteorologilor Accuweather, vor urma 20 de zile consecutive de ninsoare în mai multe orașe din România. Conform datelor meteo, nopțile vor fi geroase și se vor înregistra temperaturi negative. Vezi mai jos, în articol, prognoza. Meteorologii Accuweather au anunțat că vor urma zile geroase, cu temperaturi scăzute și precipitații sub formă de ninsoare. Vor […]
Primarul a lămurit de ce Caio Ferreira a plecat de la FC Argeș. „Dacă el așa și-a gândit viitorul, să fie sănătos"
Caio a venit gratis la FC Argeș și piteștenii au încasat acum în jur de 700.000 de euro pentru transferul la Riga. Brazilianul a forțat plecarea a anunțat primarul din Pitești. Caio va câștiga 20.000 de euro lunar la FC Riga, campioana din Letonia. Caio Ferreira, 25 de ani, a jucat la FC Argeș șase […]
Valentin Stan: Extragerea lui Maduro din Venezuela nu a pus în pericol pacea și securitatea internațională
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan analizează situația actuală privind intervenția SUA în Venezuela, evidențiind contrastul dintre teoria dreptului internațional și modul de aplicare a politicii mondiale. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan remarcă modul în care legea dreptului internațional este aplicată în funcție de circumstanțele politice […]
Patrick André de Hillerin revine în controversa avioanelor elvețiene: „Nu va fi ușor, Nicușor. Somn ușor"
Patrick André de Hillerin revine în controversa avioanelor elvețiene. Într-o postare pe rețelele de socializare, jurnalistul a comentat, printre altele, reacția președintelui Nicușor Dan legată de înregistrarea comunicațiilor dintre pilotul Spartanului și elvețieni. În urma controversei iscate, Nicușor Dan a publicat o înregistrare în care un controlor de trafic aerian din Elveția spune că aeronava […]
Conducerea CFR-ului transmite că Ciprian Deac poate avea o funcție administrativă, după ce jucătorul de 39 de ani nu a fost luat în cantonamentul din Spania. Deac a jucat de trei ori pentru CFR Cluj, între 2005-2007, 2008-2010 și 2017 – prezent, perioade în care a câștigat șapte titluri, patru Cupe și trei Supercupe. În […]
9 Ianuarie, calendarul zilei: Jimmy Page împlinește 82 de ani, Cristi Minculescu 67. Se stinge Lia Manoliu
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 9 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Jimmy Page este un muzician britanic legendar, cunoscut mai ales ca şi chitarist și fondator al trupei Led Zeppelin, una dintre cele mai influente formații rock din toate timpurile. Născut la 9 […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Nicușor Dan este o chestiune unică în istoria președinției țării. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Mai ales în țările din Vest, dar peste tot în lume, avem de-a face […]
Valentin Stan: Marco Rubio a declarat că știu poziția Rusiei în Venezuela, dar Rusia lucrează cu America
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan remarcă, dincolo de retorica de suprafață, o înțelegere deja deliberată între marile puteri, SUA, Rusia și China, acord în care fiecare dintre acestea ar obține ceea ce își dorește. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Stan susține că, prin declarația sa, Marco […]
Când poate trece România la euro? Exemplul Bulgariei și Croației. Câștigă sau pierde țara dacă adoptă moneda unică? Economist: Bulgarii vor lua credite de 3 ori mai ieftine ca românii
Bulgaria a devenit oficial, de la 1 ianuarie 2026, al 21-lea stat care a intrat în zona euro. Însă, țara vecină a fost devansată, în ianuarie 2023, de Croația, țara din fosta Iugoslavie a cărei economie este dependentă de turism, trecerea la euro fiind un pariu câștigat. Ce se întâmplă, însă, cu România? În ce […]
Valentin Stan: Americanii spun că n-au invadat nicio țară, doar au extras un infractor dintr-un loc „neprietenos"
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a descris scenariul juridic prin care Washingtonul justifică o acțiune împotriva lui Nicolás Maduro. Analiza urmărește logica legală invocată, nu o invazie militară clasică. Urmăriți aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Suntem o țară de legi Valentin Stan spune că discursul american pornește de […]
Motivul pentru care astronauții de pe Stația Spațială Internațională se vor întoarce pe Pământ mai devreme decât era programat
NASA a informat publicul că echipajul Stației Spațiale Internaționale va reveni pe Pământ cu o lună mai devreme decât era programat. Agenția a anunțat că unul dintre astronauți are o „afecțiune medicală serioasă”. Numele astronautului nu a fost dezvăluit, însă NASA a asigutat că nu este o evacuare de urgență fiindcă persoana este într-o stare […]
Blocajul lui Nicușor Dan la Paris, descifrat de un specialist în aviație. „Aeroportul pe care se afla președintele a fost lăsat la urmă. Banii vin de pe Charles de Gaulle". Cât de performante sunt, de fapt, comunicațiile C-27J Spartan
Sorin Stoicescu, expert în aviație, și fost şef al Aviaţiei Civile din România, a explicat pentru Gândul cum a ajuns președintele României, Nicușor Dan, să fie blocat pe unul dintre aeroporturile secundare ale Parisului. Potrivit specialistului în aviație, dacă președintele ar fi zburat cu o aeronavă Tarom, nu s-ar fi ajuns la această situație ridicolă […]
Președintele german Frank-Walter Steinmeier îl acuză pe Donald Trump că distruge ordinea mondială
Președintele german Frank-Walter Steinmeier afirmă că SUA distrug ordinea mondială: „lumea riscă să devină un bârlog de tâlhari”. „Există, de asemenea, o ruptură în valorile celui mai important partener al nostru, SUA, care a contribuit la construirea acestei ordini și, mai presus de toate, a modelat-o în mod semnificativ de-a lungul deceniilor. Am depășit stadiul […]
