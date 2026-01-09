Angajaţii DRDP Craiova, impresionaţi de peisajele de iarnă de pe drumurile pe care trebuie să le deszăpezească: „Suntem puţin invidioşi pe ei”

08:50

Adrian Mihalcea, fost internațional român și actualul antrenor al celor de la UTA, a vorbit, pentru ProSport, despre șansele ca România să se califice la Campionatul Mondial din 2026. Tehnicianul a transmis, printre altele, că naționala are această șansă doar cu condiția ca fotbaliștii care ” nu vin cu toată inima la lot” să dispară. […]