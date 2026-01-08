Cum a fost încurajată Raluca Bădulescu de fiu și de Florin Stamin, înainte de plecarea la Survivor: ”O să ne fie dor, dar o să ne fie și bine”
SpyNews, 8 ianuarie 2026 19:50
Moment emoționant în prima ediție a emisiunii ”Survivor - Povești din Junglă”, difuzată la Antena 1. Înainte de plecarea în Republica Dominicană, Raluca Bădulescu a fost însoțită la aeroport de fiul ei și de Florin Stamin, fostul soț.
Alte ştiri de SpyNews
Acum o oră
19:50
Acum 2 ore
19:10
Ce mesaje a trimis Gabriel de pe patul de spital, înainte să moară. Când trebuia să fie operat, de fapt # SpyNews
Un prieten a dezvăluit la Acces Direct ce mesaje i-a transmis Gabriel de pe patul de spital. Băiatul se pregătea de operație, însă doar câteva momente mai târziu s-a stins din viață, în ciuda faptului că starea lui de sănătate s-ar fi îmbunătățit.
18:30
Momentul 0 al morții lui Gabriel. Băiatul din Buzău ar fi făcut două stopuri cardio-respiratorii: ”Nimeni nu a știut nimic” # SpyNews
Gabriel Bumbăcea ar fi dat semne că este în stare gravă înainte să ajungă la spital. Băiatul din Buzău ar fi intrat de două ori în stop cardio-respirator în timp ce era scos din mașină și când se afla în ambulanță, însă familia lui ar fi fost anunțată abia după ce acesta a murit.
Acum 4 ore
18:00
Sicriul lui Gabriel a ajuns acasă. Ambulanța a intervenit de urgență, după ce familia și iubita au cedat # SpyNews
Zi cumplită pentru familia lui Gabriel Bumbăcea. Sicriul băiatului mort pe patul spitalului din Buzău a ajuns acasă, iar tânărul urmează să fie condus pe ultimul drum. Ambulanța a fost nevoită să intervină de urgență, după ce tata și sora lui au cedat din cauza suferinței.
17:50
17:20
Tragedie uriașă în familia unui preot din Vatra Dornei. Copilul acestuia a murit, după ce mașina în care se afla alături de ceilalți patru copii, condusă de soția lui, a plonjat într-un râu. Andrei Iordănescu a făcut apel disperat pe internet.
16:40
După explozia cruntă cu 40 de morți, Elveția ar putea să primească o nouă lovitură! Medicii sunt în alertă și se tem că sezonul gripal din anul 2026 ar putea să fie cel mai dificil din istorie. Iată de unde a pornit această îngrijorare.
Acum 6 ore
16:10
Andra Volos, portret de familie alături de sora mai mare și fratele mai mic. Cât de mult seamănă soția lui Robert Lele cu Mădălina # SpyNews
Andra Volos s-a revăzut de curând cu sora ei mai mare și fratele mai mic. Au fost puține momentele în care șatena s-a afișat alături de frații ei. Fratele ei mai mic, Vlad, are aproape 19 ani.
16:00
Dorian Popa a rămas șocat de niște simple mere! Influencerul, atât de iubit de oameni, a împărtășit experiența neplăcută pe care a avut-o, dar și la ce gest a recurs pentru a încerca să îndrepte situația. Iată despre ce este vorba!
16:00
Interviu în premieră cu Ion Ţiriac, direct din America! Dezvăluri emoţionante sâmbătă, la “Visul românesc – Succes american”, cu Mădălina Bălan # SpyNews
“Visul românesc – Succes american”, cu Mădălina Bălan, se mută la Washington. De pe treptele unuia dintre cele mai emblematice simboluri ale Statelor Unite ale Americii, Capitoliul, dăm tartul unui nou sezon al emisiunii, dedicat poveștilor de viață care inspiră și demonstrează că visurile pot deveni realitate.
16:00
De ce a murit, de fapt, tânărul din Buzău! Ce arată rezultatele autopsiei în cazul lui Gabriel # SpyNews
Au apărut noi informații în cazul morții tânărului din Buzău! Medicii legiști au stabilit cauza decesului lui Gabriel. Ce arată rezultatele autopsiei.
16:00
“Lumea nevăzută”, cu Dana Bălăceanu, propune o ediție specială alături de astrologul Barbara Băcăuanu, dedicată unuia dintre cei mai tulburători ani ai vremurilor noastre. 2026 nu va semăna cu niciun alt an, fiind un punct de cotitură major, un final de ciclu și începutul unei lumi noi.
15:50
Cămășile cu dungi atrag rapid atenția în garderoba masculină, deoarece oferă atât rafinament, cât și lejeritate, în funcție de modul în care le porți. Mulți bărbați caută să se remarce fără efort și să transforme simplu o ținută de zi într-una de birou sau invers. Cu alegerile potrivite, aceste cămăși pot construi look-uri diverse, adaptate fiecărui moment.
15:50
„Vacanță de vedetă” revine cu povești de călătorie și destinații de vis. Sâmbătă, Roxana Blagu şi Manuela Lupaşcu # SpyNews
Noul sezon al emisiunii „Vacanță de vedetă” debutează în forță, avându-le ca protagoniste ale primei ediții pe Roxana Blagu și Manuela Lupașcu, două pasionate de călătorii, fiecare cu propriul stil de a explora lumea.
15:30
Sandra Mutu, urare siropoasă de dragoste pentru Adrian Mutu. Briliantul împlinește 47 de ani # SpyNews
Sandra Mutu i-a transmis un mesaj plin de iubire lui Adrian Mutu, cu ocazia aniversării de 47 de ani. Soția fostului mare fotbalist a publicat o urare emoționantă, în care și-a exprimat dragostea și aprecierea pentru Briliant.
15:30
Babs, surpriză de proporții, de ziua ei de naștere. Cum au surprins-o pe brunetă cele mai bune prietene # SpyNews
Babs își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Bruneta a împlinit 43 de ani și a fost surprinsă la miezul nopții de două dintre cele mai bune prietene, care au intrat în casa ei. Claudia Iosif a primit și un buchet superb de trandafiri, de ziua ei de naștere.
14:30
Oana Roman, probleme după ce s-a întors acasă din vacanță. De ce și-a început ziua foarte rău # SpyNews
Oana Roman s-a întors ieri din vacanța petrecută alături de fiica ei pe Coasta de Azur. Prima zi acasă a început foarte rău pentru vedetă, căci s-a trezit că a fost întrerupt curentul electric. Deși a crezut că este ceva de moment, problema nu a fost rezolvată.
Acum 8 ore
14:20
Ultima postare a tânărului din Buzău, decedat din cauza unei fracturi la femur. Ce mesaj a transmis Gabriel # SpyNews
Ți se taie răsuflarea! Gabriel, tânărul din Buzău, care a decedat în urmă cu câteva zile la spitalul județean, nu s-ar fi gândit niciodată la ce avea să pățească. Ultima postare a acestuia este dovada clară. Iată ce mesaj a transmis, chiar în ziua de Crăciun!
14:20
Vedetă, acuzată că a otrăvit-o pe fiica iubitului său cu ciocolată și zmeură. Copila a murit. Cum se apără femeia # SpyNews
Un caz șocant a zguduit opinia publică, după ce o vedetă a fost acuzată că ar fi otrăvit-o pe fiica partenerului său, oferindu-i ciocolată și zmeură. Din păcate, copila nu a mai putut fi salvată, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.
13:50
Nimeni nu s-ar fi așteptat! Ce face Larisa Udilă cu câteva zile înainte să nască: „Nu am de ales” # SpyNews
Nu te-ai fi gândit la asta! Larisa Udilă a recurs la un gest pe care nu foarte multe femei însărcinate ar fi avut curajul să îl facă, mai ales că totul se petrece cu câteva zile înainte de data la care ea ar trebui să nască. Iată mai multe detalii!
13:40
Cine era femeia împușcată în cap de agenții ICE, în America. Oamenii au ieșit în stradă, după tragedia din Minneapolis # SpyNews
Miercuri, o femeie a fost împușcată în cap de agenții ICE, în America. Agenții ar fi declarat că femeia ar fi vrut să îi calce cu mașina și că de aceea au tras focuri de armă. Tragedia din Minneapolis a scos lumea în stradă și a împărțit oamenii în două tabere.
13:10
Inna arată demențial! Artista a postat o serie de fotografii incendiare, direct din vacanță! Vedeta nu are inhibiții și nici nu ar avea de ce să își ascundă corpul, căci la cum se prezintă, păcat mare ar fi ca oamenii să nu aibă cu ce să se delecteze.
13:00
Cum arată locul unde sunt cazate Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, la Survivor. Cele două vedete au făcut turul casei # SpyNews
Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu se află deja de câteva zile, în Republica Dominicană, acolo unde se filmează Survivor. Astăzi, are loc premiera Survivor - Povești din junglă, proiectul pentru care cele două se află acolo. Vedetele au fost cazate într-o locație de lux, cu piscină.
13:00
Prima săptămână de Power Couple s-a încheiat fără eliminare, datorită superputerii, la capătul unei ediții lider de audiență! # SpyNews
Au ajuns la final primele trei zile din reality show-ul care a captivat întreaga țara și care a făcut ca începutul de săptămână să fie unul cu zâmbetul pe buze și cu energia la purtător. Cel de-al treilea sezon Power Couple este unul legendar, aducând concurenților unele dintre cele mai dure provocări la care s-ar fi putut gândi sau pe care nici nu le-ar fi putut previziona! Și aseară, cei de acasă au pus emisia pe primul loc, în clasamentul audiențelor!
12:50
Andra Gogan a avut ocazia să stea față în față cu Paris Hilton. Românca a povestit ce i-a spus moștenitoarei imperiului Hilton și cum s-a întâmplat să se afle în același timp, în același loc.
12:40
Dinu Maxer și Magdalena Chihaia s-au filmat în duș! Imagini incendiare cu cei doi îndrăgostiți # SpyNews
Atenție! Este interzis cardiacilor! Dinu Maxer și Magdalena Chihaia s-au filmat în duș, iar imaginile sunt de-a dreptul incendiare. Cei doi îndrăgostiți au renunțat la inhibiții și s-au postat în ipostaze de zile mari.
Acum 12 ore
12:10
Gina Chirilă, probleme de sănătate, în vacanță. Cu ce s-a confruntat vedeta în safari: „A fost foarte greu” # SpyNews
Gina Chirilă a trecut prin momente dificile! Necazul s-a năpustit asupra vedetei, chiar în timp ce se afla în vacanță. Deși, per total, experieța a fost una fabuloasă, blondina a mărturisit chinul pe care a trebuit să îl îndure în Africa. Iată mai multe detalii!
12:10
Cine este Sergiu, tânărul de 25 de ani, ucis în stil mafiot, în Italia. Un polițist este acuzat că ar fi implicat în cazul lui # SpyNews
Un caz tulburător a avut loc în Italia, în noaptea de 30 decembrie. Un tânăr a fost ucis în stil mafiot. Sergiu ar fi fost împușcat mortal cu un pistol cu calibru mare. Trupul lui neînsuflețit a fost descoperit după 12 ore de un fotograf.
12:00
Vreme extremă în România! Școlile s-au închis în 15 județe din țară. Meteorologii au emis cod portocaliu și galben de vreme rece și ger # SpyNews
Iarna își intră în drepturi! Meteorologii au emis cod portocaliu și galben de vreme rece și ger în mai multe zone ale țării. Autoritățile au decis ca școlile să fie închise în 15 județe.
11:40
Ce diferență de vârstă este între Vanessa și Bogdan de la Ploiești. Detaliul pe care mulți l-au ignorat până acum # SpyNews
Bogdan de la Ploiești și Vanessa formează unul dintre cele mai discutate cupluri la momentul actual! Artistul a dat-o uitării pe Cristina Pucean, iar locul pe care dansatoarea îl ocupa în inima manelistului a fost preluat de Vanessa, o tânără brunetă, cu care artistul și-a petrecut Crăciunul. Totuși, există un detaliu pe care fanii l-au omis: diferența de vârstă.
11:30
Un cuplu de la Mireasa s-ar fi despărțit, din nou! Fosta concurentă, săgeți la adresa soțului ei: „Tot timpul te-ai prefăcut” # SpyNews
Un cuplu de la Mireasa s-ar fi despărțit din nou, la câteva săptămâni după ce au apărut primele zvonuri despre separare. Cei doi s-au afișat împreună în luna decembrie, iar de curând, fosta concurentă a avut un mesaj acid la adresa soțului ei. Fanii lor au reacționat imediat.
11:20
O femeie a căzut cu mașina în râul Jiu! A fost scoasă din apă de pompieri. Totul a fost filmat # SpyNews
Un accident grav a avut loc pe râul Jiu, unde o femeie a ajuns cu mașina în apă, după ce a pierdut controlul volanului. La fața locului au intervenit rapid echipaje de pompieri, care au reușit să o scoată din autoturism și să o aducă în siguranță la mal.
10:50
Oana Marica a "incendiat" Insula Milionarilor! Bunesa a atras toate privirile cu apariția ei senzuală și plină de încredere. Cât de sexy e!
10:50
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară # SpyNews
Incredibil! O nouă lovitură pentru Spitalul din Buzău! Un tată își spune povestea, cu durere, iar imaginile cu el au devenit virale. Acesta acuză medicii unității spitalicești de moartea fiului lui de numai 15 ani. Iată ce mărturisiri impresionante a făcut!
10:40
Marilu Dobrescu va ajunge pe mâinile medicului estetician în doar câteva zile și s-a filmat înainte de intervenție. Influencerița a decis să își pună implant mamar. Deși este unul dintre lucrurile pe care și le-a dorit, recunoaște că îi este teamă.
10:20
Adevăratul motiv pentru care Oana Radu nu a slăbit! Artista a spus lucrurilor pe nume, după ce a fost asaltată de critici # SpyNews
Oana Radu a pus punctul pe „i”! Vedeta nu a mai rezistat și i-a lămurit pe toți curioșii, care au asaltat-o, de-a lungul timpului, cu critici. Artista a vorbit despre greutatea ei, dar și care este motivul pentru care nu a slăbit. Iată ce dezvăluiri a făcut cântăreața!
10:10
Robert Tudor, țeapă într-o destinație de vacanță preferată de români. Greșeala care l-a costat 400 de lei # SpyNews
Robert Tudor și soția lui, Elena, se află în vacanță. Magicianul a avut parte și de o surpriză neplăcută, căci s-a trezit că a trebuit să plătească mai mult decât credea pentru o cursă cu taxiul. Câștigătorul Power Couple a tras un semnal de alarmă. Mai mulți oameni i-au scris ulterior în comentarii că au pățit la fel.
09:50
Cum arată acum Mariana Roșca. Fosta Blondă a lui Irinel Columbeanu s-a reprofilat în Dubai # SpyNews
Au trecut ani buni de la aparițiile ei savuroase! Mariana Roșca, cunoscută drept „Blonda lui Iri”, a renunțat la viața pe care o ducea în România, iar anii nu au iertat-o nici pe ea. Fosta iubită a lui Irinel Columbeanu este schimbată, iar imaginile sunt cele care vorbesc de la sine!
09:40
Mădălina Ghenea se află în vacanță, însă a ajuns de urgență la spital de curând. Actrița a dat de înțeles că se bucura din plin de escapadă, dar a avut nevoie de intervenția medicilor. Iată ce a pățit.
09:20
Transformare incredibilă! Dieta extremă cu ajutorul căreia Matt Damon a revenit la greutatea din liceu # SpyNews
Matt Damon a surprins din nou publicul cu o transformare fizică spectaculoasă. Actorul a dezvăluit că a urmat o dietă strictă pentru a ajunge la greutatea pe care o avea în liceu, totul pentru un nou rol important.
09:10
Denisa Avram, iubita tânărului decedat la Spitalul din Buzău, e din ce în ce mai rău! Nu își poate reveni. Ce s-a întâmplat în ultimele ore # SpyNews
Mesajele sfâșietoare continuă să apară, chiar și la zile bune de la moartea tânărului din Buzău. Gabriel avea numai 25 de ani, însă visurile lui au luat sfârșit odată cu acidentul în care a fost implicat. Acesta a decedat în urma unei fracturi la femur, iar iubita lui este disperată. Iată ce mesaj a postat!
08:50
Nu te-ai fi așteptat la asta! Dacă ești ascultător de muzică balcanică, sigur le asculți melodiile, iar dacă nu, cu certitudine ai auzit măcar de numele lor. Sunt cei mai râvniți și ascultați maneliști de la noi din țară, iar asta nu o spunem noi, ci numărul vizualizărilor pe care le au la piese. Totuși, te-ai gândit vreodată ce vârstă au, mai exact? Îți spunem noi!
08:50
Imagini de senzație cu Ileana Badiu, în costum de baie, la 51 de ani! Cum arată pe plaja din Maldive # SpyNews
Tot mai multe vedete de la noi au ales destinațiile exotice pentru începutul de an. Și Ileana Badiu a ales Maldive, acolo unde se află alături de familia ei. A făcut senzație pe plajă, în costum de baie. Iată cât de bine arată la 51 de ani.
Acum 24 ore
00:20
Marian Godină a avut parte de o experiență de coșmar în tren! Celebrul polițist a rămas blocat în tren, alături de alți pasageri. Nimeni nu a primit niciun răspuns cu privire la cauza pentru care trenul a staționat peste o oră într-o gară.
7 ianuarie 2026
23:50
Nicole Cherry a trăit probabil cel mai mare șoc din viața ei, atunci când a observat că i-au apărut primele fire albe de păr, deși are doar 27 de ani. Cântăreața a reacționat rapid!
23:40
Imagini savuroase! Cătălin Botezatu a cântat manele la un eveniment! A știut toate versurile # SpyNews
Cătălin Botezatu s-a întrecut pe sine! Designerul a fost filmat în timp ce cânta manele la o petrecere. Spre surprinderea tuturor, Cătălin Botezatu a știut aproape toate versurile și a creat un moment savuros!
23:10
Scandal uriaș la concertul lui Florin Salam! Managerul localului i-a smuls microfonul din mână și l-a înjurat: ”Toată lumea a încremenit” # SpyNews
Scandal fără precedent la concertul lui Florin Salam! Managerul localului la care artistul a cântat a urcat pe scenă lângă el, i-a smuls microfonul din mână și l-a înjurat! Declarații halucinante de la concertul lui Florin Salam.
22:50
Nick Rădoi, galant, din nou, cu soția lui llie Năstase. Gestul pe care milionarul l-a făcut față de Ioana Năstase # SpyNews
Nick Rădoi ar fi fost cel care ar fi pornit scandalul dintre Ioana și Ilie Năstase. Cei doi sunt în plin proces de divorț, iar Nick Rădoi nu încetează să fie galant cu cea care l-a cucerit cândva pe fostul tenismen. Iată ce gest a făcut milionarul!
22:20
Marius Niță are Covid a cincea oară! Prezentatorul TV nu a putut fi prezent în emisiune: ”Nu mă pot concentra” # SpyNews
Marius Niță se confruntă cu probleme de sănătate! Prezentatorul de la Antena Stars s-a infectat a cincea oară cu Covid, motiv pentru care a fost nevoit să lipsească din ediția din această seară a emisiunii Spynews Live, pe care o prezintă alături de Mara Bănică.
22:10
Adda, atac de panică, la Power Couple! Drama neștiută prin care a trecut artista: "Am dat foarte tare cu capul" # SpyNews
Încă din prima zi de Power Couple, concurenții au primit probe care nu au fost deloc pe placul lor. Adda a făcut atac de panică, după ce soțul ei a trebuit să conducă o mașină de viteză. Iată prin ce drama neștiută a trecut soția lui!
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
