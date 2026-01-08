Cornel Păsat a fost bătut de soție! Confesiunile coregrafului! Cum s-a întâmplat să fie agresat
SpyNews, 8 ianuarie 2026 23:20
Cornel Păsat a decis să facă lumină în ceea ce privește toate afirmațiile controversate despre căsnicia lui cu Bianca Păsat. Coregraful a mărturisit că au fost momente în care a existat violență din partea ei în relația cu soția lui.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
23:20
Cornel Păsat a fost bătut de soție! Confesiunile coregrafului! Cum s-a întâmplat să fie agresat # SpyNews
Cornel Păsat a decis să facă lumină în ceea ce privește toate afirmațiile controversate despre căsnicia lui cu Bianca Păsat. Coregraful a mărturisit că au fost momente în care a existat violență din partea ei în relația cu soția lui.
Acum o oră
23:00
Cătălin Cazacu vorbeşte despre despărțirea de iubita sa! Motociclistul face declarații tranșante # SpyNews
Cătălin Cazacu lămurește presupusa despărțire de iubita sa. Motociclistul face declarații tranșante pentru Spynews.ro. Prezentatorul TV vorbește despre încredere și independență în cuplu și despre cum petrec cei doi în vacanță.
22:50
După explozia cruntă cu 40 de morți, Elveția ar putea să primească o nouă lovitură! Medicii sunt în alertă și se tem că sezonul gripal din anul 2026 ar putea să fie cel mai dificil din istorie. Iată de unde a pornit această îngrijorare.
22:40
Este sau nu Cornel Păsat dependent de alcool. Un martor cheie a vorbit despre presupusele lui probleme cu băutura # SpyNews
Cornel Păsat a fost acuzat că ar fi dependent de alcool și ar consuma foarte des, motiv pentru care soția lui, Bianca, s-ar fi îndepărtat de el. Un martor-cheie a vorbit, astăzi, despre presupusele probleme ale dansatorului.
Acum 2 ore
22:20
Cine e iubitul tinerel al Elenei Ionescu! Între cântăreață și noul partener e o diferență de 13 ani. Informații exclusive! # SpyNews
Elena Ionescu trăiește de puțin timp o frumoasă poveste de iubire, iar reporterii Spynews.ro au aflat cine este noul partener al cântăreței. Dacă în urmă cu doar câteva săptămâni artista ne-a vorbit despre noua relație, acum Spynews.ro a obținut informații despre iubitul tânăr cu care se afișează.
22:20
Irinel Columbeanu vrea ca Irina, fiica lui și a Monicăi Gabor, să-și schimbe religia! De ce îşi doreşte asta! Interviu exclusiv! # SpyNews
Irinel Columbeanu își dorește ca fiica sa, Irina, să-i urmeze exemplul! Fostul milionar, care locuiește de doi ani într-un azil, face declarații exclusive și ne spune motivele pentru care își dorește ca tânăra să-și schimbe religia, așa cum a făcut și el în urmă cu o lună.
22:20
Andrei Bănuță, interviu exclusiv pentru Spynews.ro! Vorbește pe șleau despre relația specială pe care o are cu Theo Rose # SpyNews
Andrei Bănuță a vorbit, în exclusivitate, despre relația pe care o are cu Theo Rose! Artistul și vedeta se cunosc de foarte mulți ani, iar timpul nu a făcut altceva decât să consolideze relația strânsă dintre ei doi. Iată ce nu știai până acum!
22:20
Cătălin Cazacu lămurește presupusa despărțire de iubita sa. Motociclistul face declarații tranșante pentru Spynews.ro. Prezentatorul TV vorbește despre încredere și independență în cuplu și despre cum petrec cei doi în vacanță.
22:20
Otniela Sandu, primele declaraţii despre virusul periculos care a pus-o la pat, în vacanța din Bali! Care este starea influenceriței. Exclusiv # SpyNews
Otniela Sandu face primele declarații despre virusul periculos care a pus-o la pat în vacanță. Cu ce problemă se confruntă influencerița, care este starea ei de sănătate în momentul de față, dar și ce i-au recomandat medicii.
22:20
După modelul Wiz Khalifa, care inițial scăpase dar, la solicitarea procurorilor, a primit în final pedeapsă cu executare, Dorian Popa s-a trezit cu o surpriză: anchetatorii au atacat condamnarea cu amânare!
22:20
Rămași fără gaze și obligați să înlocuiască pe banii lor contoarele de curent, victimele colaterale ale tragediei din cartierul bucureștean Rahova s-au trezit cu o nouă lovitură: facturi uriașe, din cauza unor... erori!
22:20
Cătălin Cazacu lămurește presupusa despărțire de iubita sa! Motociclistul face declarații tranșante # SpyNews
Cătălin Cazacu lămurește presupusa despărțire de iubita sa. Motociclistul face declarații tranșante pentru Spynews.ro. Prezentatorul TV vorbește despre încredere și independență în cuplu și despre cum petrec cei doi în vacanță.
22:10
O regulă din România comunistă ar putea fi aplicată într-o capitală din Europa. Este menită să rezolve o mare problemă # SpyNews
O capitală din Europa ia în calcul să adopte o regulă care a existat și în România, în perioada regimului comunist. Aceasta ar trebui să rezolve problema traficului rutier, care le dă bătăi de cap șoferilor zilnic.
Acum 4 ore
21:30
Cum arată locul prin care concurenții Survivor intră în inima junglei. Anamaria Prodan: ”Peisajele îți taie respirația” # SpyNews
Anamaria Prodan i-a primit pe fanii Survivor în culisele filmărilor primului sezon. Vedeta a prezentat locul prin care se ajunge în inima junglei din Republica Dominicană, acolo unde au loc filmările.
21:00
Atac armat, noaptea trecută, în Salt Lake City, în statul Utah. Două persoane au murit, iar alte șase persoane au fost rănite. Polițiștii fac cercetări, dar până în acest moment nu au niciun suspect în custodie.
20:30
Am aflat ce vedete s-au prezentat la castingul Survivor, de la Antena 1! Cine a fost refuzat # SpyNews
Telespectatorii au aflat cine sunt vedetele care fac parte din tribul Faimoșilor, la Survivor. Însă, ce nu știu multe persoane sunt numele celebrităților din România care s-au prezentat la casting. Iată despre cine este vorba.
19:50
Cum a fost încurajată Raluca Bădulescu de fiu și de Florin Stamin, înainte de plecarea la Survivor: ”O să ne fie dor, dar o să ne fie și bine” # SpyNews
Moment emoționant în prima ediție a emisiunii ”Survivor - Povești din Junglă”, difuzată la Antena 1. Înainte de plecarea în Republica Dominicană, Raluca Bădulescu a fost însoțită la aeroport de fiul ei și de Florin Stamin, fostul soț.
Acum 6 ore
19:10
Ce mesaje a trimis Gabriel de pe patul de spital, înainte să moară. Când trebuia să fie operat, de fapt # SpyNews
Un prieten a dezvăluit la Acces Direct ce mesaje i-a transmis Gabriel de pe patul de spital. Băiatul se pregătea de operație, însă doar câteva momente mai târziu s-a stins din viață, în ciuda faptului că starea lui de sănătate s-ar fi îmbunătățit.
18:30
Momentul 0 al morții lui Gabriel. Băiatul din Buzău ar fi făcut două stopuri cardio-respiratorii: ”Nimeni nu a știut nimic” # SpyNews
Gabriel Bumbăcea ar fi dat semne că este în stare gravă înainte să ajungă la spital. Băiatul din Buzău ar fi intrat de două ori în stop cardio-respirator în timp ce era scos din mașină și când se afla în ambulanță, însă familia lui ar fi fost anunțată abia după ce acesta a murit.
18:00
Sicriul lui Gabriel a ajuns acasă. Ambulanța a intervenit de urgență, după ce familia și iubita au cedat # SpyNews
Zi cumplită pentru familia lui Gabriel Bumbăcea. Sicriul băiatului mort pe patul spitalului din Buzău a ajuns acasă, iar tânărul urmează să fie condus pe ultimul drum. Ambulanța a fost nevoită să intervină de urgență, după ce tata și sora lui au cedat din cauza suferinței.
17:50
Sicriul lui Gabriel a ajuns acasă. Ambulanța a intervenit de urgență, după ce mama și iubita au cedat # SpyNews
Zi cumplită pentru familia lui Gabriel Bumbăcea. Sicriul băiatului mort pe patul spitalului din Buzău a ajuns acasă, iar tânărul urmează să fie condus pe ultimul drum. Ambulanța a fost nevoită să intervină de urgență, după ce mama și sora lui au cedat din cauza suferinței.
Acum 8 ore
17:20
Tragedie uriașă în familia unui preot din Vatra Dornei. Copilul acestuia a murit, după ce mașina în care se afla alături de ceilalți patru copii, condusă de soția lui, a plonjat într-un râu. Andrei Iordănescu a făcut apel disperat pe internet.
16:40
După explozia cruntă cu 40 de morți, Elveția ar putea să primească o nouă lovitură! Medicii sunt în alertă și se tem că sezonul gripal din anul 2026 ar putea să fie cel mai dificil din istorie. Iată de unde a pornit această îngrijorare.
16:10
Andra Volos, portret de familie alături de sora mai mare și fratele mai mic. Cât de mult seamănă soția lui Robert Lele cu Mădălina # SpyNews
Andra Volos s-a revăzut de curând cu sora ei mai mare și fratele mai mic. Au fost puține momentele în care șatena s-a afișat alături de frații ei. Fratele ei mai mic, Vlad, are aproape 19 ani.
16:00
Dorian Popa a rămas șocat de niște simple mere! Influencerul, atât de iubit de oameni, a împărtășit experiența neplăcută pe care a avut-o, dar și la ce gest a recurs pentru a încerca să îndrepte situația. Iată despre ce este vorba!
16:00
Interviu în premieră cu Ion Ţiriac, direct din America! Dezvăluri emoţionante sâmbătă, la “Visul românesc – Succes american”, cu Mădălina Bălan # SpyNews
“Visul românesc – Succes american”, cu Mădălina Bălan, se mută la Washington. De pe treptele unuia dintre cele mai emblematice simboluri ale Statelor Unite ale Americii, Capitoliul, dăm tartul unui nou sezon al emisiunii, dedicat poveștilor de viață care inspiră și demonstrează că visurile pot deveni realitate.
16:00
De ce a murit, de fapt, tânărul din Buzău! Ce arată rezultatele autopsiei în cazul lui Gabriel # SpyNews
Au apărut noi informații în cazul morții tânărului din Buzău! Medicii legiști au stabilit cauza decesului lui Gabriel. Ce arată rezultatele autopsiei.
16:00
“Lumea nevăzută”, cu Dana Bălăceanu, propune o ediție specială alături de astrologul Barbara Băcăuanu, dedicată unuia dintre cei mai tulburători ani ai vremurilor noastre. 2026 nu va semăna cu niciun alt an, fiind un punct de cotitură major, un final de ciclu și începutul unei lumi noi.
15:50
Cămășile cu dungi atrag rapid atenția în garderoba masculină, deoarece oferă atât rafinament, cât și lejeritate, în funcție de modul în care le porți. Mulți bărbați caută să se remarce fără efort și să transforme simplu o ținută de zi într-una de birou sau invers. Cu alegerile potrivite, aceste cămăși pot construi look-uri diverse, adaptate fiecărui moment.
15:50
„Vacanță de vedetă” revine cu povești de călătorie și destinații de vis. Sâmbătă, Roxana Blagu şi Manuela Lupaşcu # SpyNews
Noul sezon al emisiunii „Vacanță de vedetă” debutează în forță, avându-le ca protagoniste ale primei ediții pe Roxana Blagu și Manuela Lupașcu, două pasionate de călătorii, fiecare cu propriul stil de a explora lumea.
Acum 12 ore
15:30
Sandra Mutu, urare siropoasă de dragoste pentru Adrian Mutu. Briliantul împlinește 47 de ani # SpyNews
Sandra Mutu i-a transmis un mesaj plin de iubire lui Adrian Mutu, cu ocazia aniversării de 47 de ani. Soția fostului mare fotbalist a publicat o urare emoționantă, în care și-a exprimat dragostea și aprecierea pentru Briliant.
15:30
Babs, surpriză de proporții, de ziua ei de naștere. Cum au surprins-o pe brunetă cele mai bune prietene # SpyNews
Babs își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Bruneta a împlinit 43 de ani și a fost surprinsă la miezul nopții de două dintre cele mai bune prietene, care au intrat în casa ei. Claudia Iosif a primit și un buchet superb de trandafiri, de ziua ei de naștere.
14:30
Oana Roman, probleme după ce s-a întors acasă din vacanță. De ce și-a început ziua foarte rău # SpyNews
Oana Roman s-a întors ieri din vacanța petrecută alături de fiica ei pe Coasta de Azur. Prima zi acasă a început foarte rău pentru vedetă, căci s-a trezit că a fost întrerupt curentul electric. Deși a crezut că este ceva de moment, problema nu a fost rezolvată.
14:20
Ultima postare a tânărului din Buzău, decedat din cauza unei fracturi la femur. Ce mesaj a transmis Gabriel # SpyNews
Ți se taie răsuflarea! Gabriel, tânărul din Buzău, care a decedat în urmă cu câteva zile la spitalul județean, nu s-ar fi gândit niciodată la ce avea să pățească. Ultima postare a acestuia este dovada clară. Iată ce mesaj a transmis, chiar în ziua de Crăciun!
14:20
Vedetă, acuzată că a otrăvit-o pe fiica iubitului său cu ciocolată și zmeură. Copila a murit. Cum se apără femeia # SpyNews
Un caz șocant a zguduit opinia publică, după ce o vedetă a fost acuzată că ar fi otrăvit-o pe fiica partenerului său, oferindu-i ciocolată și zmeură. Din păcate, copila nu a mai putut fi salvată, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.
13:50
Nimeni nu s-ar fi așteptat! Ce face Larisa Udilă cu câteva zile înainte să nască: „Nu am de ales” # SpyNews
Nu te-ai fi gândit la asta! Larisa Udilă a recurs la un gest pe care nu foarte multe femei însărcinate ar fi avut curajul să îl facă, mai ales că totul se petrece cu câteva zile înainte de data la care ea ar trebui să nască. Iată mai multe detalii!
13:40
Cine era femeia împușcată în cap de agenții ICE, în America. Oamenii au ieșit în stradă, după tragedia din Minneapolis # SpyNews
Miercuri, o femeie a fost împușcată în cap de agenții ICE, în America. Agenții ar fi declarat că femeia ar fi vrut să îi calce cu mașina și că de aceea au tras focuri de armă. Tragedia din Minneapolis a scos lumea în stradă și a împărțit oamenii în două tabere.
13:10
Inna arată demențial! Artista a postat o serie de fotografii incendiare, direct din vacanță! Vedeta nu are inhibiții și nici nu ar avea de ce să își ascundă corpul, căci la cum se prezintă, păcat mare ar fi ca oamenii să nu aibă cu ce să se delecteze.
13:00
Cum arată locul unde sunt cazate Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, la Survivor. Cele două vedete au făcut turul casei # SpyNews
Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu se află deja de câteva zile, în Republica Dominicană, acolo unde se filmează Survivor. Astăzi, are loc premiera Survivor - Povești din junglă, proiectul pentru care cele două se află acolo. Vedetele au fost cazate într-o locație de lux, cu piscină.
13:00
Prima săptămână de Power Couple s-a încheiat fără eliminare, datorită superputerii, la capătul unei ediții lider de audiență! # SpyNews
Au ajuns la final primele trei zile din reality show-ul care a captivat întreaga țara și care a făcut ca începutul de săptămână să fie unul cu zâmbetul pe buze și cu energia la purtător. Cel de-al treilea sezon Power Couple este unul legendar, aducând concurenților unele dintre cele mai dure provocări la care s-ar fi putut gândi sau pe care nici nu le-ar fi putut previziona! Și aseară, cei de acasă au pus emisia pe primul loc, în clasamentul audiențelor!
12:50
Andra Gogan a avut ocazia să stea față în față cu Paris Hilton. Românca a povestit ce i-a spus moștenitoarei imperiului Hilton și cum s-a întâmplat să se afle în același timp, în același loc.
12:40
Dinu Maxer și Magdalena Chihaia s-au filmat în duș! Imagini incendiare cu cei doi îndrăgostiți # SpyNews
Atenție! Este interzis cardiacilor! Dinu Maxer și Magdalena Chihaia s-au filmat în duș, iar imaginile sunt de-a dreptul incendiare. Cei doi îndrăgostiți au renunțat la inhibiții și s-au postat în ipostaze de zile mari.
12:10
Gina Chirilă, probleme de sănătate, în vacanță. Cu ce s-a confruntat vedeta în safari: „A fost foarte greu” # SpyNews
Gina Chirilă a trecut prin momente dificile! Necazul s-a năpustit asupra vedetei, chiar în timp ce se afla în vacanță. Deși, per total, experieța a fost una fabuloasă, blondina a mărturisit chinul pe care a trebuit să îl îndure în Africa. Iată mai multe detalii!
12:10
Cine este Sergiu, tânărul de 25 de ani, ucis în stil mafiot, în Italia. Un polițist este acuzat că ar fi implicat în cazul lui # SpyNews
Un caz tulburător a avut loc în Italia, în noaptea de 30 decembrie. Un tânăr a fost ucis în stil mafiot. Sergiu ar fi fost împușcat mortal cu un pistol cu calibru mare. Trupul lui neînsuflețit a fost descoperit după 12 ore de un fotograf.
12:00
Vreme extremă în România! Școlile s-au închis în 15 județe din țară. Meteorologii au emis cod portocaliu și galben de vreme rece și ger # SpyNews
Iarna își intră în drepturi! Meteorologii au emis cod portocaliu și galben de vreme rece și ger în mai multe zone ale țării. Autoritățile au decis ca școlile să fie închise în 15 județe.
11:40
Ce diferență de vârstă este între Vanessa și Bogdan de la Ploiești. Detaliul pe care mulți l-au ignorat până acum # SpyNews
Bogdan de la Ploiești și Vanessa formează unul dintre cele mai discutate cupluri la momentul actual! Artistul a dat-o uitării pe Cristina Pucean, iar locul pe care dansatoarea îl ocupa în inima manelistului a fost preluat de Vanessa, o tânără brunetă, cu care artistul și-a petrecut Crăciunul. Totuși, există un detaliu pe care fanii l-au omis: diferența de vârstă.
11:30
Un cuplu de la Mireasa s-ar fi despărțit, din nou! Fosta concurentă, săgeți la adresa soțului ei: „Tot timpul te-ai prefăcut” # SpyNews
Un cuplu de la Mireasa s-ar fi despărțit din nou, la câteva săptămâni după ce au apărut primele zvonuri despre separare. Cei doi s-au afișat împreună în luna decembrie, iar de curând, fosta concurentă a avut un mesaj acid la adresa soțului ei. Fanii lor au reacționat imediat.
11:20
O femeie a căzut cu mașina în râul Jiu! A fost scoasă din apă de pompieri. Totul a fost filmat # SpyNews
Un accident grav a avut loc pe râul Jiu, unde o femeie a ajuns cu mașina în apă, după ce a pierdut controlul volanului. La fața locului au intervenit rapid echipaje de pompieri, care au reușit să o scoată din autoturism și să o aducă în siguranță la mal.
10:50
Oana Marica a "incendiat" Insula Milionarilor! Bunesa a atras toate privirile cu apariția ei senzuală și plină de încredere. Cât de sexy e!
10:50
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară # SpyNews
Incredibil! O nouă lovitură pentru Spitalul din Buzău! Un tată își spune povestea, cu durere, iar imaginile cu el au devenit virale. Acesta acuză medicii unității spitalicești de moartea fiului lui de numai 15 ani. Iată ce mărturisiri impresionante a făcut!
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.