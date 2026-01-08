Negocieri PNL și PSD pentru SRI și SIE: Predoiu, Abrudean și Lazurcă în cărți

15:00

Peste 3.500 de blocuri din București nu au căldură din cauza unor probleme sistemice, deși avaria la CET Sud a fost rezolvată. Ministrul Energiei atrage atenția asupra instalațiilor vechi de 50 de ani și pierderilor majore din rețea, care ar putea încălzi 75.000 de apartamente zilnic. Soluții sunt necesare urgent. Peste 3.500 de blocuri din … Articolul 3.500 de blocuri din Capitală fără căldură, avertizează ministrul Energiei apare prima dată în Main News.