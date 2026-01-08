Negocieri PNL și PSD pentru SRI și SIE: Predoiu, Abrudean și Lazurcă în cărți
MainNews.ro, 8 ianuarie 2026 21:20
Negocierile PNL și PSD pentru numirea șefilor SRI și SIE se intensifică. PNL îl susține pe Cătălin Predoiu pentru SRI, iar PSD îl preferă pe Marius Lazurcă pentru SIE. Au trecut două ani de la demisia lui Eduard Hellvig de la conducerea SRI, iar numirile vor influența reorganizarea instituțiilor de securitate din România. PNL și … Articolul Negocieri PNL și PSD pentru SRI și SIE: Predoiu, Abrudean și Lazurcă în cărți apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 10 minute
21:50
Franța va vota împotriva acordului UE-Mercosur, a anunțat președintele Emmanuel Macron, în urma protestelor fermierilor care tem că acordul ar putea aduce importuri ieftine și afecta agricultura locală. Ministra Agriculturii, Annie Genevard, caută concesii pentru a proteja interesele fermierilor francezi. Franța a votat împotriva semnării acordului UE-Mercosur, conform președintelui Emmanuel Macron Decizia a fost influențată … Articolul Franța blochează aprobarea acordului Mercosur apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
21:30
Liderii Franței și Germaniei, Emmanuel Macron și Frank-Walter Steinmeier, acuză SUA de nou colonialism și distrugerea valorilor internaționale. Macron denunță agresivitatea neocolonială, iar Steinmeier avertizează asupra riscurilor unei lumi dominată de „peșteri de tâlhari”, subliniind necesitatea protejării ordinii mondiale. Emmanuel Macron acuză SUA de nou colonialism și imperialism în politica internațională Frank-Walter Steinmeier denunță distrugerea … Articolul Liderii Franței și Germaniei acuză SUA de imperialism și distrugerea valorilor apare prima dată în Main News.
Acum o oră
21:20
Negocierile PNL și PSD pentru numirea șefilor SRI și SIE se intensifică. PNL îl susține pe Cătălin Predoiu pentru SRI, iar PSD îl preferă pe Marius Lazurcă pentru SIE. Au trecut două ani de la demisia lui Eduard Hellvig de la conducerea SRI, iar numirile vor influența reorganizarea instituțiilor de securitate din România. PNL și … Articolul Negocieri PNL și PSD pentru SRI și SIE: Predoiu, Abrudean și Lazurcă în cărți apare prima dată în Main News.
21:10
Gică Hagi a cerut în 1998 o statuie pentru el și generația sa, dar nu a primit-o. Între timp, alți fotbaliști celebri, precum Messi și Maradona, au statui monumentale. Descoperă istoria statuilor dedicate sportivilor, legendele fotbalului și contrastul între recunoașterea mondială și lipsa omagierilor în România. Gică Hagi a cerut în 1998 o statuie pentru … Articolul Hagi cerea statuie în 1998: Messi indianul și Maradona de pe vulcan apare prima dată în Main News.
21:10
Administrația Trump a lansat un nou ghid de dietă de 10 pagini, concentrându-se pe alimente integrale și expunerea timpurie la alergeni. Criticii recunosc aspectele pozitive, dar subliniază controversa privind proteinele și limitele de zahăr pentru copii. O analiză detaliată de Emily Oster evidențiază părțile bune și ciudate. Administrația Trump a lansat un nou ghid de … Articolul Criticii lui Trump recunosc măsurile bune din noul ghid de dietă pentru copii apare prima dată în Main News.
21:00
Rata șomajului a atins 6,0% în noiembrie 2025, cu un șomaj tineresc de 26,9%. Bărbații sunt cei mai afectați, iar tinerii se confruntă cu dificultăți în a începe o carieră profesională. Disparitățile regionale subliniază un decalaj între cerințele pieței și educația tinerilor. Rata șomajului în România a ajuns la 6,0% în noiembrie 2025, cu 26,9% … Articolul Șomajul tinerilor la 26,9%: o generație blocată în căutarea locului de muncă apare prima dată în Main News.
21:00
Un moldovean de 25 de ani, Sergiu Țărnă, a fost găsit mort lângă Veneția. Autoritățile italiene au reținut un polițist local, suspectat de crimă, care ar fi fugit din țară imediat după incident. Ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele exacte și mobilul crimei, care a șocat comunitatea moldovenească. Un moldovean, Sergiu Țărnă, a fost găsit … Articolul Moldovean ucis lângă Veneția, polițist local reținut pentru crimă apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
20:30
Donald Trump l-a invitat pe președintele Columbiei, Gustavo Petro, la Casa Albă, după o convorbire telefonică. Anunțul vine după amenințările lui Trump privind acțiuni militare împotriva Columbiei. Relațiile între cei doi lideri sunt tensionate, dar discuția a fost descrisă ca fiind cordială și respectuoasă. Donald Trump l-a invitat pe președintele Columbiei, Gustavo Petro, la Casa … Articolul Donald Trump l-a invitat pe Gustavo Petro la Casa Albă după discuții tempestuase apare prima dată în Main News.
20:20
Petrolierul Marinera, confiscat de SUA, este legat de Ilan Șor și Viktor Baranski, doi aliați ai Kremlinului. Investigațiile arată că nava, redenumită din Bella 1 și transferată unei firme rusești, este parte a unei rețele utilizate pentru a ocoli sancțiunile internaționale. Șor, fugind din Moldova, are legături directe cu destabilizarea Chișinăului. Petrolierul Marinera, confiscat de … Articolul Petrolier confiscat de SUA, legături cu Ilan Șor și aliați ai Kremlinului apare prima dată în Main News.
20:20
Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, a participat la un protest în București în sprijinul Venezuelei, criticând politica externă a SUA. Aproximativ 20 de membri ai Partidului Socialist Român au fost prezenți, iar Oana a purtat o pancartă cu mesajul „Trump, jos labele de pe Venezuela”. Aceasta și-a declarat recent afilierea la PSR, continuator al Partidului … Articolul Fiica Elenei Lasconi protestează: „Trump, jos labele” pentru Venezuela apare prima dată în Main News.
20:10
Sergiu Hanca, fotbalistul de 33 de ani al Petrolului, a anunțat că se va retrage la 38 de ani și va începe cariera de antrenor, având deja licențele necesare. Hanca se implică activ în formarea tinerelor talente, oferindu-le sfaturi din experiența sa și dorind să faciliteze tranziția spre antrenorat. Sergiu Hanca planifică să se retragă … Articolul Sergiu Hanca anunță data retragerii și planurile pentru viitor! apare prima dată în Main News.
20:10
Preşedintele columbian Gustavo Petro şi Donald Trump au convenit acţiuni comune împotriva gherilei ELN, după o discuţie telefonică. Aceasta a avut loc în urma ameninţărilor americane şi escaladării tensiunilor cu Venezuela. Liderii au discutat despre atacuri coordonate în zona de frontieră. Trump și Petro au convenit asupra unor acțiuni comune împotriva gherilei ELN la frontiera … Articolul Trump îl invită pe președintele Columbiei la Casa Albă după amenințări apare prima dată în Main News.
20:00
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, a subliniat că majoritatea dosarelor de corupție sunt prescrise din cauza întârzierilor procurorilor și a legislației neadaptate. Din 22 de dosare, 19 erau deja prescrise, arătând necesitatea urgentării modificărilor legislative pentru a combate corupția eficient. Majoritatea dosarelor de corupție aflate în instanță erau prescrise la momentul sesizării Responsabilitatea … Articolul Legislația și întârzierile provocate de procurori afectează dosarele de corupție apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
19:50
Super-agenția AMEPIP va începe verificări în 2026 la 847 de autorități publice pentru a reduce numirile provizorii la companiile de stat, conform angajamentelor din PNRR. Noul conducător, Anisoara Ulceluse-Pîrvan, va coordona aceste măsuri necesare în respectarea normelor europene. Detalii despre structura AMEPIP și controale. AMEPIP va realiza verificări la 847 de autorități publice începând cu … Articolul AMEPIP: Super-agenția care controlează numirile la 800+ autorități statale apare prima dată în Main News.
19:30
China impune restricții asupra exporturilor de metale rare și magneți către companiile japoneze, extinzând interdicțiile anterioare privind produsele cu dublă utilizare destinate armatei Japoniei. Aceste măsuri afectează toate industriile japoneze, deteriorând relațiile Beijing-Tokyo după declarațiile premierului japonez despre Taiwan. China limitează exporturile de metale rare și magneți către companiile japoneze ca reacție la măsuri militare … Articolul China intensifică măsurile împotriva industriei militare japoneze apare prima dată în Main News.
19:20
Un tânăr de 20 de ani din Republica Moldova a fost evacuat de salvatori pe Masivul Ceahlău după ce a suferit o pierdere de cunoștință. Intervenția echipajelor Salvamont Neamț a durat aproape patru ore. Apelul de urgență a fost primit la 14:30, iar victima a fost transportată la ambulanță. Tânăr de 20 de ani din … Articolul Tânăr din Moldova evacuat de salvatori pe Masivul Ceahlău apare prima dată în Main News.
19:20
Ministerul Justiției a început selecția pentru funcțiile de conducere din parchete, inclusiv Procurorul General și șefii DNA și DIICOT, între 8 ianuarie și 2 martie 2026. Nicușor Dan va negocia numirile cu PSD, care deține majoritatea. Cei interesați pot depune cereri până pe 9 februarie. Ministerul Justiției a început selecția pentru funcțiile vacante de conducere … Articolul Ministerul Justiției începe selecția pentru șefii parchetelor, negocieri Dan-PSD apare prima dată în Main News.
19:10
Rezultatele Loto 6/49 din 8 ianuarie 2026 aduc vești interesante: numerele câștigătoare sunt 36, 44, 35, 17, 30, 26, iar reportul la categoria I depășește 14,10 milioane de lei. Descoperă toate câștigurile și detaliile despre Joker, Noroc și Loto 5/40 pe site-ul nostru! Tragerile Loto 6/49 din 8 ianuarie 2026 au avut loc cu noi … Articolul Numerele câștigătoare Loto 6/49 – 8 ianuarie 2026, rezultate extragere joi apare prima dată în Main News.
19:00
Curtea de Apel Timișoara a stabilit că numirea avocatului din oficiu direct în sala de judecată contravine Codului de procedură penală, conform deciziei nr. 542 din 2 iulie 2024. Această practică împiedică pregătirea unei apărări corespunzătoare, subliniind importanța respectării normelor legale în apărarea drepturilor. Curtea de Apel Timișoara a contestat numirea avocatului din oficiu în … Articolul Numirea avocatului din oficiu în sala de judecată încalcă Codul de procedură penală apare prima dată în Main News.
19:00
Jucătoarele Emma Răducanu, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea vor participa la Transylvania Open 2026, turneu WTA 250 ce se va desfășura la Cluj-Napoca. Premiile totale sunt de 283.347 de dolari. Evenimentul va avea loc între 31 ianuarie și 7 februarie 2026, aducând jucătoare de clasă mondială și public entuziast. Emma Răducanu, Jaqueline Cristian și Sorana … Articolul Legendare nume și premii de 283.347 dolari la Transilvania Open 2026 apare prima dată în Main News.
18:50
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița a anunțat noi modificări importante privind înregistrarea fiscală a punctelor de lucru. Aceste schimbări vizează facilitarea procesului pentru contribuabili și asigurarea unei mai bune conformări fiscale. Află toate detaliile esențiale despre implementarea acestor reglementări. AJFP Ialomița anunță modificări înregistrare puncte de lucru Noile reglementări sunt acum în vigoare Informațiile … Articolul Modificări ANAF 2026: Înregistrarea fiscală a punctelor de lucru explicată apare prima dată în Main News.
18:50
Rusia denunță desfășurarea trupelor străine în Ucraina, considerând coaliția internațională o „axă a războiului”. Maria Zaharova avertizează că orice unitate militară va fi țintă legitimă pentru forțele ruse. Declarațiile liderilor europeni referitoare la trupe de menținere a păcii sunt respinse ca o continuare a militarizării conflictului. Rusia contestă desfășurarea de trupe străine în Ucraina, acuzând … Articolul Rusia amenință cu trupe de pace în Ucraina: ținte legitime identificate apare prima dată în Main News.
18:30
Reacția vehementă a Moscovei după confiscarea petrolierului rusesc Bella 1 de către SUA evidențiază tensiunile internaționale. Diplomația rusă acuză Washingtonul de provocări și de încălcarea dreptului maritim. Situația complicată afectează relațiile internaționale și subliniază criza din Ucraina. Statele Unite au confiscat petrolierul rusesc Bella 1 pentru încălcarea sancțiunilor internaționale Moscova acuză Washingtonul de escaladarea tensiunilor … Articolul Criză internațională: Moscova reacts vehement la capturarea petrolierului rusesc apare prima dată în Main News.
18:20
Un tânăr moldovean de 25 de ani, Sergiu Tarna, a fost ucis cu un glonț în tâmplă lângă Veneția. Un polițist italian a fost arestat ca suspect principal, iar procurorii descriu crima ca o execuție. Ancheta continuă pentru a identifica o posibilă a doua persoană implicată în acest caz șocant. Articolul Polițist italian, suspectat de execuția tânărului moldovean lângă Veneția apare prima dată în Main News.
18:20
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat întârzierea zborului președintelui din cauza vremii nefavorabile, subliniind că aeronava militară C-27J Spartan nu a avut defecțiuni. El a susținut necesitatea achiziționării unei aeronave dedicated pentru Administrația Prezidențială, evidențiind costurile reduse comparativ cu anii anteriori. Ministrul Apărării Radu Miruță a explicat întârzierile transportului președintelui din cauza vremii nefavorabile Aeronava … Articolul Ministrul Apărării: România are nevoie de aeronavă pentru Administrația Prezidențială apare prima dată în Main News.
18:10
Președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a exercitat veto-ul asupra unei legi ce reduce pedeapsa lui Jair Bolsonaro. Această lege ar fi diminuat condamnarea de 27 de ani la doar doi ani. Lula afirmă că judecățile au fost imparțiale, subliniind importanța transparenței în proces. Bolsonaro își ispășește pedeapsa în închisoare. Președintele Braziliei, Luiz Inacio … Articolul Președintele Braziliei critică reducerea pedepsei pentru Jair Bolsonaro apare prima dată în Main News.
18:00
Jekob Jeno, mijlocașul care a plecat de la Unirea Slobozia, se pregătește pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial cu Noua Caledonie. După experiența din România, Jeno vizează o istorie nouă pentru țara sa, care ar putea obține prima calificare la un Mondial. Urmează meciuri decisive împotriva Jamaica și RD Congo. Unirea Slobozia a renunțat … Articolul Fotbalistul recent plecat din Superligă se antrenează în Franța pentru Mondial! apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
17:50
Producătorii de medicamente cer creșteri de prețuri în Europa, inclusiv România, în schimbul accesului la noi tratamente. Aceasta ar putea duce la amânarea lansărilor de medicamente inovatoare în anumite țări europene, limiting accesul pacienților la noi terapii. Analizăm impactul acestor negocieri asupra sistemului de sănătate european. Producătorii de medicamente din Europa cer scumpiri semnificative pentru … Articolul Scumpirea masivă a medicamentelor în Europa: Cereri de prețuri mai mari apare prima dată în Main News.
17:50
Ucraina finalizează un document cu garanții de securitate alături de președintele american Donald Trump, esențial în contextul conflictului cu Rusia. Volodimir Zelenski solicită presiune asupra Moscovei și clarificări privind angajamentele de pace. Acordul are ca țintă consolidarea relațiilor USA-Ucraina și asigurarea stabilității regionale. Președintele Zelenski a anunțat că documentul privind garanțiile de securitate între Ucraina … Articolul Ucraina așteaptă aprobată garanțiile de securitate de la Trump apare prima dată în Main News.
17:50
Meta, condusă de Mark Zuckerberg, lansează modelele de inteligență artificială „Mango” și „Avocado” în 2026. Mango este dedicat conținutului vizual, iar Avocado îmbunătățește capacitățile lingvistice. Investițiile masive vizează concurența cu OpenAI și Google, revoluționând interacțiunea dintre oameni și tehnologie. Meta lansează modelele de inteligență artificială Mango și Avocado în 2026 Mango se concentrează pe conținutul … Articolul Mango și Avocado de la Meta: Provocarea pentru ChatGPT și Google apare prima dată în Main News.
17:50
Ordonanța de Urgență nr. 93/2025 aduce modificări semnificative în domeniul justiției, inclusiv măsuri temporare pentru promovarea judecătorilor și procurorilor. Vechimea auditorilor de justiție va fi inclusă în calcul până în 2027. Noile reglementări afectează formarea profesională a auditorilor, cu stagii și examene de absolvire. Publicarea OUG nr. 93/2025 stabilește măsuri temporare în justiție Concursul de … Articolul OUG 93/2025: Măsuri temporare și reforme în justiție pentru judecători și procurori apare prima dată în Main News.
17:30
NASA pregătește lansarea misiunii Artemis 2 pe 6 februarie, marcând prima călătorie umană circumselenară după 50 de ani. Astronauții vor efectua teste cruciale pentru stabilirea unei prezențe umane pe Lună. Misiunea pregătită timp de aproape 20 de ani va confirma capabilitățile navei Orion. Misiunea Artemis 2, prima cu echipaj uman, ar putea fi lansată pe … Articolul Misiunea umană pe Lună devine realitate din 6 februarie: proceduri NASA apare prima dată în Main News.
17:20
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a calificat operațiunea SUA din Venezuela drept invazie, stârnind controverse. Într-o conferință de presă, el a comparat condițiile meteorologice cu cele care au întârziat întoarcerea președintelui Nicușor Dan. Reacții diverse au urmat în media și din partea jurnaliștilor. Ministrul Apărării Radu Miruță a comparat situația din Venezuela cu întoarcerea președintelui Nicușor … Articolul Radu Miruță numește operațiunea din Venezuela „invazie” și se roagă apare prima dată în Main News.
17:10
Schimb de prizonieri între Franța și Rusia: Laurent Vinatier, cercetător francez condamnat pentru încălcarea legislației ruse, a fost eliberat de autoritățile ruse după grațierea de către Vladimir Putin. În schimb, Franța l-a eliberat pe jucătorul de baschet rus Daniil Kasatkin, arestat la cererea SUA pentru atacuri cibernetice. Rusia a eliberat cercetătorul francez Laurent Vinatier, condamnat … Articolul Schimb de prizonieri: Franța eliberează un rus la cererea SUA apare prima dată în Main News.
17:00
Adrian Șut, mijlocașul central de 26 de ani, părăsește FCSB pentru Al-Ain. Clubul românesc încasează 1,5 milioane de euro, deși clauza sa era de 10 milioane. Jucătorul își va crește salariul la un milion de euro pe sezon. Criticat pentru performanțe slabe recente, Șut a decis să plece după o perioadă dificilă. Adrian Șut a … Articolul FCSB a vândut metronomul mijlocului, încasând doar 15% din clauză apare prima dată în Main News.
16:50
Compania sud-coreeană Daesung Hi-Tech a intrat pe piața din România prin deschiderea unei filiale la Bacău, specializată în producția de piese și echipamente de precizie pentru industria tehnologică. O parte însemnată din producție este destinată exportului în piețe importante precum SUA, Japonia și Germania. Compania sud-coreeană Daesung Hi-Tech a intrat pe piața românească A deschis … Articolul Corporație sud-coreeană investește în România pentru noi oportunități apare prima dată în Main News.
16:50
Fostul șef adjunct al SIS Moldova, Alexandru Bălan, rămâne în arest preventiv, conform unei decizii definitive a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Bălan este acuzat de spionaj și subminarea securității naționale. Curtea a respins contestația sa, menținând măsura de privare de libertate pe durata cercetărilor. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins contestația … Articolul Alexandru Bălan, fost șef adjunct SIS Moldova, rămâne în arest preventiv apare prima dată în Main News.
16:30
Tensiuni în Asia de Est: Coreea de Nord a lansat rachete în Marea Japoniei, la o zi după atacul SUA în Venezuela. Acest incident survine înaintea vizitei președintelui sud-coreean Lee Jae-myung în China, generând îngrijorări cu privire la stabilitatea regională și relațiile dintre Seul și Phenian. Tensiuni crescute în Asia de Est, Coreea de Nord … Articolul Tensiuni în Asia: Coreea de Nord lansează rachete după atacul din Venezuela apare prima dată în Main News.
16:20
Zborul lui Nicușor Dan la Paris cu avionul Spartan a costat aproximativ 30.000 de euro, incluzând costuri de mentenanță și combustibil. Comparativ, zborurile fostului președinte Klaus Iohannis au fost de șase ori mai scumpe, depășind 100.000 de euro. Detalii despre economiile actualei administrații. Zborul lui Nicușor Dan la Paris cu avionul Spartan a costat aproximativ … Articolul Costul zborului lui Nicușor Dan la Paris: diferențe de peste 100.000 euro apare prima dată în Main News.
16:00
Emma Răducanu, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian vor participa la Transylvania Open 2026, turneu WTA 250 de la Cluj-Napoca. Răducanu revine după cinci ani, confirmând astfel interesul jucătoarelor internaționale pentru acest eveniment. Patrick Ciorcilă, directorul turneului, evidențiază atmosfera și publicul entuziast. Emma Răducanu, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian vor participa la Transylvania Open 2026 Emma … Articolul Emma Răducanu și Sorana Cîrstea, prezente la Transylvania Open! Tabloul principal apare prima dată în Main News.
16:00
Ghișeul.ro întâmpină probleme de acces pentru a 8-a zi consecutiv, cu mesajul „Error code: 500 Internal Server Error” din cauza traficului crescut de 10 ori. Autoritatea pentru Digitalizarea României explică că erorile sunt cauzate de numărul mare de utilizatori care încearcă să-și verifice impozitele și taxele online. Ghișeul.ro are probleme de funcționare, întâmpinând erori de … Articolul Ghișeul.ro, probleme continuate pentru a 8-a zi consecutiv apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
15:50
Sfârșitul anului 2025 a adus o scădere a încrederii în economie, cu un ESI de 93,1 puncte, sugerează recesiune. Consumul rămâne slab, iar construcțiile se confruntă cu deteriorări. Inflația rămâne o preocupare, dar piața muncii arată semne de stabilitate. Investițiile UE ar putea impulsiona creșterea în 2026. Indicatorul de încredere economică (ESI) pentru 2025 a … Articolul Încrederea lipsește în economie: sfârșitul anului 2025 aduce incertitudini apare prima dată în Main News.
15:50
Un polonez, sceptic față de războiul din Ucraina, a murit după ce a fost torturat de ruși în teritoriile ocupate. Krzysztof Galos a fost arestat și condamnat la suferință în închisoarea din Taganrog, unde a fost bătut și și-a pierdut viața din cauza rănilor. Familia sa continuă căutările. Un polonez, Krzysztof Galos, a mers în … Articolul Polonez necredincios în război, torturat și omorât de ruși în Ucraina apare prima dată în Main News.
15:50
Bateriile solid-state: Inovația unui producător finlandez pentru industria auto globală # MainNews.ro
Bateriile solid-state revoluționare ale Donut Lab promit încărcare completă în cinci minute și o autonomie extinsă pentru motocicletele Verge. Cu o densitate energetică impresionantă de 400 Wh/kg și durabilitate în condiții extreme, aceste baterii marchează viitorul mobilității electrice îmbunătățind performanța și siguranța vehiculelor. Donut Lab a prezentat o baterie solid-state revoluționară pentru motocicletele Verge Motorcycles … Articolul Bateriile solid-state: Inovația unui producător finlandez pentru industria auto globală apare prima dată în Main News.
15:50
Toni Neacșu acuză negocieri politice la numirea șefilor parchetelor de către Nicușor Dan # MainNews.ro
Toni Neacșu îl acuză pe Nicușor Dan de negocieri politice la numirea șefilor parchetelor, subliniind că acestea pun în pericol independența justiției. Fostul membru CSM subliniază reacția publicului inexistentă față de aceste acțiuni, în contextul presiunilor pentru depolitizarea sistemului judiciar. Toni Neacșu îl acuză pe Nicușor Dan de negocieri politice în numirile la conducerea parchetelor … Articolul Toni Neacșu acuză negocieri politice la numirea șefilor parchetelor de către Nicușor Dan apare prima dată în Main News.
15:30
Anul 2026 aduce incertitudine geopolitică, cu riscuri globale majore: tensiuni în SUA, rivalitate cu China, provocări în Europa și amenințări cibernetice din partea Rusiei. Conform analistului Ian Bremmer, lumea se confruntă cu o transformare profundă, iar stabilitatea rămâne un deziderat îndepărtat. Anul 2026 se preconizează a fi marcat de instabilitate geopolitică și confruntări între mari … Articolul Riscurile globale din 2026: tensiuni interne și provocări rusești apare prima dată în Main News.
15:10
George Simion, președintele AUR, anunță participarea partidului la protestul împotriva Legii Vexler, pe 15 ianuarie, în Piața Universității din București. El îndeamnă oamenii să se mobilizeze și să lupte pentru schimbare, subliniind nevoia de opoziție față de actuala guvernare. Implicarea comunității este esențială. George Simion anunță că AUR va participa la protestul împotriva legii Vexler … Articolul George Simion: AUR se alătură protestului opoziției; „Faceți-vă propriul protest!” apare prima dată în Main News.
15:00
CFR Cluj îi oferă lui Ciprian Deac o funcție în stafful administrativ după ce nu a fost inclus în lotul pentru pregătire. Deac, cu 14 trofee câștigate la club, continuă discuțiile pentru a-și păstra legătura cu echipa, în ciuda retragerii din activitate. Performanțele sale rămân remarcabile. CFR Cluj îi propune lui Ciprian Deac o funcție … Articolul CFR Cluj ia măsuri împotriva lui Ciprian Deac pentru a-i închide gura apare prima dată în Main News.
15:00
Peste 3.500 de blocuri din București nu au căldură din cauza unor probleme sistemice, deși avaria la CET Sud a fost rezolvată. Ministrul Energiei atrage atenția asupra instalațiilor vechi de 50 de ani și pierderilor majore din rețea, care ar putea încălzi 75.000 de apartamente zilnic. Soluții sunt necesare urgent. Peste 3.500 de blocuri din … Articolul 3.500 de blocuri din Capitală fără căldură, avertizează ministrul Energiei apare prima dată în Main News.
14:40
Ministerul Energiei dezvoltă un plan B pentru liberalizarea pieței gazelor, prevăzută pe 1 aprilie 2026, pentru a evita creșterea bruscă a facturilor. Oficialii analizează o liberalizare graduală, similară cu electricitatea, pentru a proteja consumatorii în sezonul rece și a preveni riscurile financiare. Ministerul Energiei elaborează un plan B pentru liberalizarea pieței gazelor, programată pentru 1 … Articolul Planul B al Guvernului pentru a bloca creșterea facturilor la gaze din aprilie apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.