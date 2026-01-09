Un hundorean şi-a reclamat soţia la poliţie că l-a lovit şi l-a ameninţat. Femeia trebuie să poarte dispozitiv de monitorizare
Digi24.ro, 9 ianuarie 2026 15:50
Un bărbat de 47 de ani din Hunedoara a reclamat la Poliţie că a fost lovit cu pumnul în față şi ameninţat de soţia sa, o femeie în vârstă de 51 de ani. Poliţiştii au stabilit că în acest caz există risc iminent, motiv pentru care au emis un ordin de protecţie provizoriu, femeia fiind obligată să poarte un dispozitiv de monitorizare electronică.
• • •
