Un hundorean şi-a reclamat soţia la poliţie că l-a lovit şi l-a ameninţat. Femeia trebuie să poarte dispozitiv de monitorizare

Războaiele din prezent sunt tot mai complexe şi ce le face aşa este dezvoltarea dronelor. Tehnologia ajută militarii să aibă o imagine constantă a câmpului de luptă, să obţină informaţii, să lovească inamicii cu mai multă precizie şi, nu în ultimul rând, să îşi protejeze viaţa. Pe măsură ce avansăm spre un viitor în care aceste aeronave devin din ce în ce mai sofisticate, se poate anticipa folosirea lor în diverse industrii, de la agricultură la livrări, dar și provocări legate de securitate. Discutăm despre aceste evoluţii cu Bogdan Ochiană, un antreprenor care produce drone, şi aflăm care este locul României pe această piaţă.