Ancheta în urma catastrofei aviatice Jeju Air din Coreea de Sud: cele 179 de decese ar fi putut fi evitate, problema era cunoscută

Tot mai multe orașe din România au ales să impună sau să mențină taxe speciale pentru turiștii care se cazează pe raza localităților. Măsura are ca scop creșterea veniturilor la bugetele locale și finanțarea proiectelor de promovare turistică, infrastructură și servicii pentru vizitatori. În contextul valului de majorări fiscale, mai multe administrații locale au decis ca noile taxe să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026.