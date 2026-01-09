Nicușor Dan va începe negocierile cu PSD pentru numirile la șefiile serviciilor secrete. Cine este în cărți
Digi24.ro, 9 ianuarie 2026 17:30
Președintele Nicușor Dan urmează să negocieze cu PSD în perioada următoare numirile la șefiile parchetelor și a serviciilor secrete. Dacă la DNA, Parchetul General și DIICOT nu sunt încă vehiculate nume, la Serviciile Secrete sunt mai mulți oameni în cărți, spun surse Digi24.
Acum 10 minute
17:40
NATO este „departe de a fi în criză” după declarațiile lui Donald Trump privind Groenlanda, susține comandantul Forțelor Aliate # Digi24.ro
NATO este departe de a fi în criză și este gata să-și apere membrii, a transmis vineri comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, în pofida amenințărilor președintelui american Donald Trump de a prelua Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei, relatează AFP.
17:40
Haos în Iran. Localnicii amenință că nu vor renunța prea ușor la proteste: „Oamenii sunt mai furioși și mai hotărâți acum” # Digi24.ro
Mulțimi numeroase de iranieni au ieșit în stradă în capitala Teheran și în alte câteva orașe, cerând sfârșitul Republicii Islamice și, în multe locuri, restaurarea monarhiei. Tineri și bătrâni, bogați și săraci, iranieni din toată țara și din toate categoriile sociale își manifestă acum furia față de instituția clericală care i-a condus timp de aproape jumătate de secol, anunță BBC. „Aceasta nu va fi o patrie până când mullahii nu vor fi îngropați”, spun oamenii, furioși.
17:40
Exporturile Germaniei au scăzut în noiembrie 2025, reducând excedentul comercial la 13,1 miliarde de euro, de la 17,2 miliarde de euro în luna precedentă. Declinele au fost generate de schimburi comerciale mai slabe cu Uniunea Europeană și de o scădere accentuată, de la un an la altul, a livrărilor către Statele Unite, în timp ce importurile din afara UE au crescut.
Acum 30 minute
17:30
Nicușor Dan va începe negocierile cu PSD pentru numirile la șefiile serviciilor secrete. Cine este în cărți # Digi24.ro
17:30
Ancheta în urma catastrofei aviatice Jeju Air din Coreea de Sud: cele 179 de decese ar fi putut fi evitate, problema era cunoscută # Digi24.ro
Un raport comandat de guvernul sud-coreean a constatat că accidentul aviatic al Jeju Air din decembrie 2024, în care au murit 179 de persoane, ar fi putut să nu fie mortal dacă nu ar fi existat barieră de beton la capătul pistei, a declarat un parlamentar din opoziție, scrie South China Morning Post.
17:20
Jacques Moretti, coproprietarul barului Le Constellation din Crans-Montana, care a luat foc de Anul Nou, a fost arestat preventiv # Digi24.ro
Jacques Moretti, coproprietar al barului Le Constellation din staţiunea elveţiană Crans-Montana, mistuit de flăcări în noaptea de Revelion, a fost plasat, vineri, în detenţie preventivă. Informaţia a fost confirmată de o sursă apropiată anchetei, citată de AFP.
17:20
Iranul a început „vânătoarea teroriștilor care participă la proteste: „Angajaţi de SUA şi de regimul sionist" # Digi24.ro
Serviciul iranian de informaţii a cerut populaţiei să denunţe persoanele care încearcă să provoace revoltă, precum şi pe "teroriştii" cu legături cu SUA şi Israel, în contextul în care autorităţile încearcă să reprime protestele care au zguduit ţara în ultimele zile.
Acum o oră
17:00
Nicușor Dan, despre acordul UE - Mercosur: „România va câștiga noi piețe pentru exporturi. Agricultura noastră este protejată” # Digi24.ro
Nicușor Dan a transmis vineri, 9 ianuarie, că România a votat în favoarea acordului UE - Mercosur după negocieri privind elemente suplimentare de protejare a producătorilor români și europeni. Astfel, conform șefului statului, România „va avea oportunitatea de a exporta produse scutite de taxele vamale ridicate care erau aplicate până în prezent”.
Acum 2 ore
16:50
Scandal în Coaliție: PSD critică dur MAE pentru votul dat în favoarea acordului UE-Mercosur. Motivele invocate # Digi24.ro
PSD condamnă vineri decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejaţi de importurile din America Latină.
16:50
Toate școlile din Minneapolis și-au anulat cursurile în urma acțiunilor ICE. Federalii au descins la un liceu unde învățau hispanici # Digi24.ro
Școlile publice din Minneapolis au anulat cursurile joi și vineri, invocând motive de siguranță legate de incidentele care au implicat agenți de imigrare miercuri.
16:50
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: E justificată creșterea taxelor locale și pe proprietăți în 2026? Și ce înseamnă apelurile la boicot fiscal? # Digi24.ro
„Tema creșterii taxelor a fost confiscată politic. Un partid instigă direct la grevă fiscală, dar realitatea e clară: neplata atrage penalități, iar influenceri sau lideri populiști nu vor achita în locul tău amenda", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Înainte de orice discuție despre mărirea taxelor, statul ar fi trebuit măcar să-și încaseze corect dările. În sectorul 2, oamenii nu știau cât trebuie să plătească și dacă au sau nu restanțe."
16:40
Investiții publice în România de 137,5 miliarde de lei în 2025, spune Ilie Bolojan. „Cel mai ridicat nivel din istoria postdecembristă” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, vineri, că investițiile publice făcute în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB. „Este cel mai ridicat nivel nu numai din ultimii 5 ani, ci din istoria postdecembristă a României”, a adăugat prim-ministrul, care a enumerat și reformele în urma cărora s-a ajuns la acest rezultat.
16:30
Fostul magnat al hip-hop-ului P. Diddy rămâne în închisoare. Donald Trump a respins cererea de grațiere # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu pentru The New York Times, că a respins cererea de graţiere prezentată de fostul magnat al hip-hop-ului P. Diddy, care ispăşeşte în New Jersey o pedeapsă de patru ani şi două luni de închisoare pentru violenţă sexuală.
16:30
Trump intenționa încă un atac asupra Venezuelei. Apoi a anulat în urma eliberării de caracas a unui „număr mare de deţinuţi politici” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri pe reţeaua sa Truth Social că a „anulat” un nou atac în Venezuela, după eliberarea unui „număr mare de deţinuţi politici” de către Caracas, relatează AFP.
16:30
Tot mai multe oraşe din România au introdus taxe pentru turişti de la 1 ianuarie 2026. Câți bani vor încasa primăriile # Digi24.ro
Tot mai multe orașe din România au ales să impună sau să mențină taxe speciale pentru turiștii care se cazează pe raza localităților. Măsura are ca scop creșterea veniturilor la bugetele locale și finanțarea proiectelor de promovare turistică, infrastructură și servicii pentru vizitatori. În contextul valului de majorări fiscale, mai multe administrații locale au decis ca noile taxe să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026.
16:30
SUA au confiscat un nou petrolier, în Caraibe. Avertisment dur: „Flotele fantomă nu vor scăpa de justiție” # Digi24.ro
La doar două zile de la preluarea controlului asupra navei Marinera, Statele Unite au confiscat un nou petrolier, de această dată în Caraibe. Este vorba despre petrolierul Olina, conform Reuters.
16:20
Barcelona își ia rămas bun de la Susi, unul dintre cei mai longevivi elefanți din Europa # Digi24.ro
O femelă de elefant african pe nume Susi, unul dintre cele mai longevive exemplare din specia sa din Europa, a murit la grădina zoologică din Barcelona la vârsta de aproximativ 55 de ani, cu mult peste speranţa de viaţă de 39 de ani a acestor animale.
16:00
Primele imagini cu resturile rachetei Oreșnik, folosită de Rusia în atacul asupra Ucrainei. SBU a confirmat lovirea unui „obiectiv” # Digi24.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a confirmat, vineri, că Rusia a lovit în timpul nopţii un obiectiv în regiunea ucraineană vestică Liov folosind o rachetă hipersonică Oreşnik şi a prezentat imagini cu ceea ce a descris drept resturi ale proiectilului.
Acum 4 ore
15:50
Un hundorean şi-a reclamat soţia la poliţie că l-a lovit şi l-a ameninţat. Femeia trebuie să poarte dispozitiv de monitorizare # Digi24.ro
Un bărbat de 47 de ani din Hunedoara a reclamat la Poliţie că a fost lovit cu pumnul în față şi ameninţat de soţia sa, o femeie în vârstă de 51 de ani. Poliţiştii au stabilit că în acest caz există risc iminent, motiv pentru care au emis un ordin de protecţie provizoriu, femeia fiind obligată să poarte un dispozitiv de monitorizare electronică.
15:50
Autostrăzile A7 și A8, spitalele regionale și metroul spre Otopeni sunt pe lista proiectelor prioritizate în 2025 # Digi24.ro
Ministerul Finanțelor a făcut publică lista actualizată a proiectelor de investiții publice semnificative, document care centralizează toate investițiile cu o valoare de peste 100 de milioane de lei aflate în derulare sau planificate de statul român. Potrivit documentului, portofoliul actual cuprinde 195 de proiecte de investiții, cu o valoare totală de 457,7 miliarde de lei. Acestea sunt ierarhizate în funcție de un sistem de punctaj, rezultat în urma evaluării indicatorilor tehnico-economici, precum impactul economic, gradul de maturitate al proiectului, sustenabilitatea și beneficiile sociale.
15:50
Un jurnalist rus refugiat în Paris a murit după ce a căzut de la etajul șapte. Ipotezele luate în calcul de către autoritățile franceze # Digi24.ro
Un jurnalist rus în vârstă de 38 de ani a fost găsit mort în comuna franceză Meudon, din suburbia Parisului, a relatat miercuri Le Figaro, citând o sursă din cadrul poliției.
15:40
Giorgia Meloni îi dă dreptate lui Emmanuel Macron: „A venit momentul ca Europa să discute şi cu Rusia” # Digi24.ro
Premierul italian Giorgia Meloni a declarat că este de acord cu apelul lansat de Emmanuel Macron privind reluarea dialogului cu Moscova, afirmând că Europa nu poate contribui eficient la negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina dacă vorbește „doar cu una dintre părți”.
15:30
„Natura m-a ajutat să mă vindec”. Mesajul transmis de prinţesa Kate, cu ocazia sărbătoririi zilei de naștere # Digi24.ro
Catherine, Prințesa de Wales a spus că şi-a petrecut iarna gândindu-se că este „profund de recunoscătoare”. Declarațiile au fost făcute vineri, când soția prințului William a sărbătorit aniversarea vârstei de 44 de ani, informează vineri DPA.
15:20
Accident mortal în București: un pieton a fost ucis, în timp ce șoferul încerca să evite un alt autoturism # Digi24.ro
Un pieton de aproximativ 60 de ani a murit, vineri, după ce a fost lovit pe bulevardul Bucureștii Noi din Capitală de un autoturism condus de un bărbat de 41 de ani, care încerca să evite o altă mașină. Ambii șoferi au fost testați, rezultatele fiind negative, iar traficul este restricționat pe banda 1 de la strada Nuvelei către șoseaua Chitilei.
14:50
Meloni cere o prezență „serioasă și semnificativă” a NATO în Arctica. Ce spune despre o posibilă preluare a Groenlandei de către SUA # Digi24.ro
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat vineri că nu crede că Statele Unite ar recurge la forță militară pentru a prelua Groenlanda și a avertizat că un astfel de demers ar avea consecințe grave pentru NATO, relatează Reuters.
14:50
Un bărbat din Bocșa care a mușcat de mâini și picioare trei polițiști chemați prin 112 a fost reținut pentru ultraj # Digi24.ro
Un bărbat din Bocşa, judeţul Caraş-Severin, acuzat că a muşcat de mâini şi de picioare, joi noapte, trei poliţişti din localitate, chemaţi la o intervenţie prin 112, a fost reţinut pentru ultraj.
14:50
Primarul Kievului îndeamnă la evacuarea orașului, pentru prima dată de la declanşarea invaziei ruse # Digi24.ro
Lovituri ruse masive s-au soldat cu cel puţin patru morţi și 24 de răniți, şi au lăsat fără căldură jumătate dintre clădirile rezidenţiale din Kiev, determinându-l pe primarul oraşului să îi îndemne vineri pe locuitori să evacueze „temporar" capitala ucraineană, informează AFP, preluată de Agerpres.
14:50
Fiica lui Putin a fost numită într-o funcție special creată pentru ea. Maria se va ocupa de medicina regenerativă # Digi24.ro
Fiica lui Vladimir Putin, Maria Vorontsova, a fost numită director al Institutului Medical Științific și Educațional (MNOI) al Universității Moscova Lomonosov. Informația a fost publicată pe site-ul Facultății de Medicină Fundamentală a Universității Moscova.
14:40
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de zăpadă cu o mașină cu anvelope de vară # Digi24.ro
O şoferiţă din judeţul Alba, prinsă circulând pe autostradă, în condiţii de iarnă, cu un autoturism echipat cu anvelope de vară a fost sancţionată cu o amendă de peste 1800 de lei pentru că a ignorat reglementările care prevăd că iarna autovehiculele trebuie dotate cu anvelope specifice sezonului. În plus, poliţiştii au reţinut certificatul de înmatriculare al maşinii.
14:30
Teheranul acuză oficial SUA și Israelul că se află în spatele protestelor care au zguduit Iranul # Digi24.ro
Israelul și SUA sunt responsabile pentru tulburările de amploare din țară acuză Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului într-un mesaj public.
14:10
Medvedev îi cere lui Trump să pună egal între capturarea lui Maduro și războiul Rusiei în Ucraina # Digi24.ro
Fostul președinte rus, Dmitri Medvedev, a făcut o analiză plină de invective la adresa liderilor globali și a comentat reținerea navei Marinera, precum și capturarea lui Maduro. Potrivit fostului lider rus, Trump ar trebui să recunoască drept legitime acțiunile Rusiei în Ucraina, se arată într-un mesaj postat pe Telegram.
14:00
Cum a fost salvată o femeie din Craiova, agresată de soț, de un mesaj dat pe rețelele sociale. Bărbatul a fost reținut de polițiști # Digi24.ro
Un bărbat a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi agresat soția, în apartamentul lor din Craiova. Femeia a cerut ajutor pe o rețea socială, unde i-a mărturisit unui bărbat din Sibiu, pe care nu îl cunoștea, că este bătută.
Acum 6 ore
13:40
În ciuda opoziției Franței, ambasadorii țărilor UE au luat decizia preliminară de a aproba acordul de liber-schimb cu țările Mercosur # Digi24.ro
O majoritate calificată de state europene a aprobat vineri, 9 ianuarie, acordul de liber schimb cu Mercosur, în ciuda furiei fermierilor și a opoziției Franței, relatează BFM TV.
13:40
Grok limitează generatorul de imagini după scandalul deepfake-urilor sexualizate cu femei și minori # Digi24.ro
Chatbotul Grok, dezvoltat de Elon Musk, a restricționat accesul la generatorul său de imagini după apariția unui val de deepfake-uri sexualizate cu femei și minori, declanșând reacții dure din partea autorităților și politicienilor europeni, care au catalogat fenomenul drept ilegal și alarmant.
13:40
Bogdan Ivan anunță că 91.000 de gospodării reconectate după penele de curent. Câte locuințe mai sunt fără energie # Digi24.ro
Din aproape 95.000 de gospodării afectate ninsori și viscol, 91.000 au fost reconectate, iar doar 4.000 mai rămân încă fără energie electrică, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
13:30
Preşedintele Senatului: România are nevoie de un stat capabil să reziste şocurilor externe, nu slăbit de calcule electorale # Digi24.ro
Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, spune că, într-o lume marcată de o instabilitate fără precedent, România nu îşi poate permite experimente politice, improvizaţii sau crize artificiale şi că România are nevoie de un stat capabil să reziste şocurilor externe, nu slăbit din interior de calcule electorale pe termen scurt.
13:30
România va moderniza 15 kilometri de drum din Ucraina. CNAIR: Avem tot interesul să dezvoltăm acest tip de infrastructură # Digi24.ro
România va moderniza aproximativ 15 kilometri de drum din Ucraina, ca parte a contractului pentru lotul 3 al Drumului Expres Suceava - Siret. Este un proiect strategic, iar contractele vor fi finanțate prin programul SAFE.
13:30
Aproape 500.000 de contribuabili riscă să fie declaraţi inactivi fiscal din 2026. Peste 120.000 au deja datorii la stat # Digi24.ro
Aproape o jumătate de milion de contribuabili riscă să fie declaraţi inactivi fiscal începând cu 1 ianuarie 2026, dacă nu îşi depun situaţiile financiare anuale, potrivit datelor Agenţia Naţională de Administrare Fiscală citate într-o analiză realizată de EY România. Conform documentului, peste 462.000 de contribuabili se află în această situaţie, iar mai bine de 120.000 dintre ei au deja obligaţii fiscale neachitate.
13:10
Un moment de cotitură pentru America: De ce uciderea femeii din Minneapolis de către un agent de imigrare ar putea avea urmări profunde # Digi24.ro
Un agent al Serviciului de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite (ICE) a împușcat mortal o femeie în Minneapolis, după ce aceasta ar fi încercat să îl lovească cu mașina. Primarul orașului a spus că afirmațiile oficialilor de la Casa Albă sunt „minciuni” și a criticat acțiunile ICE. Totul a durat doar câteva secunde, însă consecințele incidentului se vor simți mult timp de acum înainte.
13:10
Rusia îi mulțumește lui Trump pentru că a eliberat doi ruși de pe vasul Marinera, confiscat recent. „Îi suntem recunoscători” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, ca răspuns la solicitarea Federației Ruse, a decis să elibereze doi ruși din echipajul petrolierului „Marinera”, iar Moscova își exprimă recunoștința pentru această măsură, a anunțat Maria Zaharova.
13:00
România condamnă atacul cu rachetă Oreșnik din Ucraina. „O încălcare flagrantă a dreptului internațional” # Digi24.ro
România condamnă „cu fermitate recentele atacuri lașe ale Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv loviturile asupra Kievului și regiunii Lviv, care au provocat victime în rândul populației civile, distrugerea zonelor rezidențiale și avarierea infrastructurii critice”, se arată într-un mesaj postat pe X de ministrul de Externe Oana Țoiu.
13:00
Nou avertisment privind criza climatică: Oceanele au absorbit cantități uriașe de căldură în 2025 # Digi24.ro
Oceanele au înregistrat în 2025 un nou record de încălzire, preluând peste 90% din căldura generată de poluarea cu carbon, ceea ce a amplificat uraganele, ploile torențiale, inundațiile și valurile de căldură marine, avertizează oamenii de știință.
12:50
Cazuri de râie, depistate la Spitalul de Psihiatrie din Jebel. DSP Timiş a demarat o anchetă # Digi24.ro
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Timiş a demarat o anchetă epidemiologică la Spitalul de Psihiatrie din Jebel, unde au fost depistate cu scabie (râie) trei persoane internate.
12:50
Pașaport diplomatic. Tehnologia care a schimbat conflictele: „Ucraina a devenit laboratorul modern al războiului cu drone” # Digi24.ro
Războaiele din prezent sunt tot mai complexe şi ce le face aşa este dezvoltarea dronelor. Tehnologia ajută militarii să aibă o imagine constantă a câmpului de luptă, să obţină informaţii, să lovească inamicii cu mai multă precizie şi, nu în ultimul rând, să îşi protejeze viaţa. Pe măsură ce avansăm spre un viitor în care aceste aeronave devin din ce în ce mai sofisticate, se poate anticipa folosirea lor în diverse industrii, de la agricultură la livrări, dar și provocări legate de securitate. Discutăm despre aceste evoluţii cu Bogdan Ochiană, un antreprenor care produce drone, şi aflăm care este locul României pe această piaţă.
12:50
România cumpără 1.200 de ambulanțe noi prin PNRR pentru SMURD și Serviciile Județene. Primele au fost deja livrate # Digi24.ro
România va avea 1.200 de ambulanțe noi prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care vor fi folosite de echipajele SMURD și Serviciile Județene de Ambulanță. Primele ambulanțe au fost deja livrate, iar proiectul va fi finalizat până în august 2026, modernizând parcul auto destinat intervențiilor medicale de urgență.
12:50
Raed Arafat acuză că unii încearcă să minimalizeze gestul elvețienilor pentru Nicușor Dan: „Înregistrarea spune totul” # Digi24.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a reacţionat vineri cu privire la escortarea aeronavei în care se afla președintele Nicușor Dan pe teritoriul Elveţiei, menţionând că a fost un „gest de mulţumire pentru sprijinul oferit de România după tragedia de la Crans-Montana”.
12:40
Un tânăr cu alcoolemie uriașă şi permisul suspendat a fost urmărit şi blocat în trafic de poliţişti la Constanța # Digi24.ro
Un tânăr de 20 de ani a fost reţinut după ce a fost blocat în trafic de poliţişti pentru că nu a oprit la semnalele acestora. Primele constatări au arătat că tânărul, care conducea mașina între Eforie Nord şi Agigea, avea o alcoolemie uriașă şi permisul auto suspendat.
12:40
Un bărbat a sunat de mai multe ori la 112 şi a anunţat că va da foc blocului în care locuieşte. A fost imobilizat şi dus la spital # Digi24.ro
Un bărbat a sunat de mai multe ori la 112 şi a anunţat că va da foc blocului în care locuieşte. A fost imobilizat şi dus la spital
12:40
PIB-ul României a scăzut cu 0,2% în trimestrul III 2025 față de trimestrul anterior. „România ar putea intra în recesiune tehnică” # Digi24.ro
Scăderea consumului s-a accentuat în noiembrie, astfel că există riscul să înregistrăm o reducere a produsului intern brut și în trimestrul IV din 2025 față de trimestrul anterior și să avem recesiune tehnică, consideră președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu.
12:20
După ce a vorbit cu Donald Trump, Gustavo Petro avertizează că există o „amenințare reală” de acțiune militară a SUA în Columbia # Digi24.ro
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a declarat într-un interviu pentru BBC că există în prezent o „amenințare reală” privind o posibilă acțiune militară a Statelor Unite împotriva Columbiei. Afirmațiile vin după ce președintele american Donald Trump a lansat amenințări directe la adresa țării sud-americane și după ce cei doi au purtat o convorbire telefonică miercuri seară.
