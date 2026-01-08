Dezvăluiri surprinzătoare: Nicușor Dan a mințit despre escorta elvețiană

18:00

Jekob Jeno, mijlocașul care a plecat de la Unirea Slobozia, se pregătește pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial cu Noua Caledonie. După experiența din România, Jeno vizează o istorie nouă pentru țara sa, care ar putea obține prima calificare la un Mondial. Urmează meciuri decisive împotriva Jamaica și RD Congo. Unirea Slobozia a renunțat … Articolul Fotbalistul recent plecat din Superligă se antrenează în Franța pentru Mondial! apare prima dată în Main News.