Moțiune de cenzură în Franța: Guvernul acuzat de trădare a fermierilor
MainNews.ro, 9 ianuarie 2026 00:50
Guvernul francez se confruntă cu o nouă moțiune de cenzură depusă de extremiștii de dreapta, denunțând „trădarea fermierilor” în contextul acordului comercial UE-Mercosur. Jordan Bardella, liderul Rassemblement National, acuză administrația Macron de ipocrizie, cerând acțiuni împotriva Comisiei Europene și a guvernului. Partidul de extremă dreapta Rassemblement National, condus de Jordan Bardella, va depune o moțiune … Articolul Moțiune de cenzură în Franța: Guvernul acuzat de trădare a fermierilor apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 5 minute
01:10
Uljana Semionova, legenda baschetului leton, a murit la 73 de ani. Cu o înălțime de 2,13 metri, a fost prima jucătoare non-americană în Hall of Fame. Semionova a dominat baschetul sovietic cu echipa Daugawa Riga și naționala URSS, devenind un simbol național al Letoniei. Moartea sa lasă un gol imens în sport. Uljana Semionova, fosta … Articolul A decedat baschetbalista Uljana Semionova, legenda de 2,13 metri apare prima dată în Main News.
01:10
Donald Trump amenință cu noi atacuri în Nigeria dacă violențele împotriva creștinilor continuă. Comentariile sale au generat controverse, în contextul unui bombardament recent al SUA în Nigeria, menționat ca o reacție la militanții Statului Islamic. Guvernul nigerian neagă persecuția sistematică a creștinilor. Donald Trump amenință cu atacuri suplimentare în Nigeria dacă continuă uciderea creștinilor Declarațiile … Articolul Trump amenință cu bombardamente în Nigeria: escaladarea tensiunilor internaționale apare prima dată în Main News.
Acum 15 minute
01:00
Rusia a bombardat Kievul pe 8 ianuarie, folosind drone care au provocat explozii în cartierele Desnyanski și Darnytskyi. Primarul Klitschko a raportat impacturi în clădiri rezidențiale, dar fără victime. Atacul a fost anticipat de Ambasada SUA, iar sirenele de alarmă au sunat în oraș. 8 ianuarie, explozii în Kiev din cauza bombardamentelor cu drone de … Articolul Rusia atacă Ucraina cu drone și rachete, anunț anticipat de SUA apare prima dată în Main News.
01:00
Numirile din Justiție și servicii intră într-o fază decisivă, cu președintele României construind un pachet de negociere care implică șefii marilor parchete și conducerea SRI și SIE. Contextul politic complicat determină corelarea acestor numiri, într-o coaliție de guvernare fragilă. Află detalii esențiale. Numirile șefilor marilor parchete și serviciilor de informații intră într-o etapă crucială, cu … Articolul Numirile din Justiție: negocieri între parchete, SRI și SIE în fază decisivă apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
00:50
Guvernul francez se confruntă cu o nouă moțiune de cenzură depusă de extremiștii de dreapta, denunțând „trădarea fermierilor” în contextul acordului comercial UE-Mercosur. Jordan Bardella, liderul Rassemblement National, acuză administrația Macron de ipocrizie, cerând acțiuni împotriva Comisiei Europene și a guvernului. Partidul de extremă dreapta Rassemblement National, condus de Jordan Bardella, va depune o moțiune … Articolul Moțiune de cenzură în Franța: Guvernul acuzat de trădare a fermierilor apare prima dată în Main News.
00:50
Alphabet a depășit Apple în capitalizarea bursieră, devenind a doua companie din lume după valoare, cu 3,88 trilioane de dolari. În 2025, Google a avut o creștere remarcabilă de 65% și a lansat produse de inteligență artificială competitive, în timp ce Apple a întâmpinat dificultăți în acest domeniu. Alphabet a depășit Apple în capitalizarea bursieră, … Articolul Google a depășit Apple, devenind a doua companie valoroasă din lume apare prima dată în Main News.
Acum o oră
00:30
Patrick Andre de Hillerin dezvăluie că Nicușor Dan a mințit despre escorta avioanelor elvețiene. Afirmând că acest gest a fost o recunoștință pentru ajutorul oferit în tragedia din Crans Montana, realitatea este că aeronavele au desfășurat o misiune de rutină. Detalii despre această manevră de PR discutate în articol. Patrick Andre de Hillerin acuză că … Articolul Dezvăluiri surprinzătoare: Nicușor Dan a mințit despre escorta elvețiană apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
00:10
Genoa a reușit să obțină un rezultat surprinzător în meciul cu AC Milan, terminând 1-1, după ce a condus până în minutul 90+2. Nicolae Stanciu a ratat un penalty decisiv, influențând soarta meciului. Dan Șucu rămâne optimist în privința salvării echipei de la retrogradare, în timp ce Genoa caută noi puncte în clasament. Genoa a … Articolul Genoa a șocat AC Milan, dar Stanciu l-a dat peste cap pe Dan Șucu apare prima dată în Main News.
00:10
Temperaturi de până la -15 grade Celsius se așteaptă în noaptea de joi spre vineri în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și zonele montane. IGSU recomandă îmbrăcăminte adecvată, verificarea surselor de încălzire și conduită prudentă pentru șoferi, având în vedere drumurile alunecoase. Temperaturi de până la -15 grade Celsius în noaptea de joi spre vineri în … Articolul Îngheț puternic: minime de -15 grade! IGSU oferă sfaturi esențiale. apare prima dată în Main News.
00:00
Ambasada SUA în Ucraina a emis un avertisment privind un atac aerian iminent, îndemnând cetățenii americani să fie pregătiți. Președintele Zelenski a confirmat informațiile, subliniind riscurile unui atac rus masiv. Rușii au folosit rachete hipersonice Oreșnik, afectând infrastructura energetică a Ucrainei. Ambasada SUA în Ucraina avertizează despre un atac aerian semnificativ care ar putea avea … Articolul Avertisment: Atac masiv iminent asupra Ucrainei, alertă din partea Ambasadei SUA apare prima dată în Main News.
00:00
Află unde nu trebuie să îți amplasezi routerul Wi-Fi pentru a evita un semnal slab și o conexiune lentă. Televizoarele, cuptoarele cu microunde, frigiderele, difuzoarele inteligente și oglinzile pot interfera grav cu semnalul. Optimizează-ți rețeaua prin plasarea corectă a routerului tău Wi-Fi. Routerul Wi-Fi trebuie amplasat corect pentru a evita semnalele lente Elektrocasnicele comune pot … Articolul Locuri de evitat pentru instalarea routerului Wi-Fi: semnal lent garantat apare prima dată în Main News.
00:00
Șefii SRI și SIE sunt în mijlocul unor negocieri cruciale la început de 2026, într-o misiune de numire legată de marile parchete. Disciplina politică impune o înțelegere între partide, iar numirile sunt interdependente, influențând stabilitatea coaliției și viitorul instituțional al României. Negocieri pentru numirea conducerii SRI și SIE la începutul anului 2026 Aceasta se desfășoară … Articolul Negocieri SRI, SIE și parchete: „marea înțelegere” de la începutul lui 2026 apare prima dată în Main News.
8 ianuarie 2026
23:50
AMEPIP a demarat controale fulger la 847 de companii de stat pentru a verifica respectarea procedurilor de selecție a directorilor. Aceste verificări sunt parte din angajamentele României prin PNRR, vizând reducerea numirilor provizorii cu 50% la nivel central și 10% la nivel local, asigurând transparență și responsabilitate. AMEPIP începe controale la 847 de companii de … Articolul AMEPIP demarează controale rapide la 800+ companii de stat apare prima dată în Main News.
23:40
Dominic Fritz, președintele USR, își susține colegii cu dosare penale, inclusiv pe Flavia Boaghiu, achitată pentru abuz în serviciu. Înconjurat de controverse, Fritz critică acuzațiile aduse USR-iștilor, considerându-le fabricate și motivate politic. Decizia instanței nu este definitivă, iar DNA poate face apel. Dominic Fritz își arată sprijinul pentru Flavia Boghiu, achitată pentru abuz în serviciu, … Articolul Fritz susține USR după achitarea Flaviei Boaghiu pentru abuz în serviciu apare prima dată în Main News.
23:40
Troc între marile puteri pentru Venezuela, Ucraina și Taiwan? Analiza expertului Iulia Joja dezvăluie relațiile complexe dintre SUA, Rusia și China. Intervenția în Venezuela ridică întrebări despre ordinea internațională, influența economică și nevoia de o poziție clară din partea României în acest context geopolitic. Intervenția SUA în Venezuela ridică întrebări despre un posibil troc cu … Articolul Troc între marile puteri: Venezuela, Ucraina, Taiwan – SUA cer prețul corect apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
23:10
Jannik Sinner, jucătorul italian de tenis, s-a bucurat de o vacanță de Crăciun pe pârtiile din Sesto Pusteria, alături de iubita sa Laila Hasanovic și o blondă misterioasă, posibil o rudă. Sinner se pregătește pentru Australian Open 2024, visând la un hat-trick istoric în cariera sa. Jannik Sinner se află la Seul pentru un meci … Articolul Sinner, iubita și misterioasa blondă – aventură montană plină de mister apare prima dată în Main News.
23:10
Val de frig intens în Italia, cu temperaturi scăzând până la -23°C în regiunea Veneto. Ninsori abundente și ploi torențiale afectează întreaga țară, inclusiv pe Vârful Marmolada. Regiunea Molise se confruntă cu școli închise și vreme severă. Detalii despre impactul vremii extreme în acest articol. Italia a fost afectată de un val de frig intens, … Articolul Val de frig extrem în Italia: temperaturi record de -23°C apare prima dată în Main News.
23:00
Bulgaria a adoptat euro, însă tranziția a generat creșteri nejustificate ale prețurilor, bulgarii confruntându-se cu scumpiri severe. Autoritățile par nepregătite, iar amintirile crizei financiare din anii ’90 amplifică anxietatea. Asemănările cu experiențele anterioare ale Germaniei și Italiei subliniază provocările economice curente. Bulgaria a adoptat euro, dar tranziția a dus la creșteri bruște de prețuri Prețuri … Articolul Bulgaria, nepregătită pentru euro: creșterea prețurilor și confuzia autorităților apare prima dată în Main News.
23:00
Lego lansează Smart Brick, o piesă inovatoare 2×4 cu funcții inteligente care aduce seturile la viață prin sunet, lumină și reacții la mișcare. Această tehnologie avansată, prezentată la CES 2026, promite să transforme jocul creativ, stârnind reacții mixte din partea experților. Lego a lansat Smart Brick, o piesă inovatoare care integrează un computer în format … Articolul Lego introduce „Smart Brick”, inovația revoluționară a ultimelor 50 de ani apare prima dată în Main News.
23:00
Curtea de Apel Pitești a majorat pedeapsa fostului ministru Daniel Chițoiu de la 3 ani cu suspendare la 4 ani cu executare pentru ucidere din culpă, după un accident rutier tragic. Două persoane și-au pierdut viața, iar instanța a subliniat gravitatea faptei și comportamentul procesual al inculpatului. Curtea de Apel Pitești a majorat pedeapsa lui … Articolul Chițoiu: 4 ani de închisoare în loc de 3 ani cu suspendare apare prima dată în Main News.
22:40
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a avertizat liderii europeni să-l ia în serios pe Donald Trump în privința posibilei achiziții a Groenlandei. Trump vizează acest teritoriu pentru resursele sale, generând tensiuni cu NATO. Vance subliniază importanța securității acestei regiuni strategice. Vicepreședintele american JD Vance a sfătuit liderii europeni să-l ia în serios pe Donald Trump în … Articolul Vicepreședintele SUA: Europenii să ia în serios amenințările lui Trump apare prima dată în Main News.
22:20
Suveraniștii, condusă de Claudiu Târziu și George Simion, protestează pe 15 ianuarie împotriva Legii Vexler în Piața Universității. Târziu cheamă românii să se unească, iar AUR confirmă participarea. Protestul vizează opoziția față de actuala coaliție și promovează unitatea națională. Claudiu Târziu, fost lider AUR, organizează un protest împotriva Legii Vexler pe 15 ianuarie AUR, condus … Articolul Protest al suveraniștilor împotriva Legii Vexler: „Umăr la umăr” apare prima dată în Main News.
22:10
Gică Hagi, patronul echipei Farul Constanța, se află în mijlocul anului sabatic, iar Gigi Becali l-a sfătuit să intervină în deciziile antrenorului Ianis Zicu. Hagi refuză să se implice, argumentând că este important să respecte rolul antrenorului. Află detalii despre această discuție și implicațiile sale pentru echipă. Gică Hagi, patron la Farul Constanța, își ia … Articolul Gică Hagi, sfătuit să intervină în cariera lui Ianis Zicu apare prima dată în Main News.
22:10
Armata Elveției îi contrazice pe Nicușor Dan privind escorta avioanelor F-18 în timpul zborului său din Franța. Ministerul Apărării a declarat că aceste avioane au efectuat misiuni obișnuite de supraveghere, nu un gest de apreciere, așa cum a afirmat edilul Bucureștiului, atractiv pentru informații și clarificări. Ministerul Apărării din Elveția a contrazis afirmațiile lui Nicușor … Articolul Armata Elveției contrazice afirmațiile lui Nicușor Dan despre escorta avioanelor apare prima dată în Main News.
22:00
Bărbatul acuzat că l-a amenințat pe Călin Georgescu scapă de urmărirea penală. Instanța a decis că nu există interes public pentru continuarea cazului, iar dosarul a fost închis definitiv. Incidentul a fost considerat o incitare la violență, dar amenințările nu au avut urmări concrete, stârnind controverse în mediul online. Bărbatul care l-a amenințat pe Călin … Articolul Bărbat scapat de urmărirea penală după amenințarea lui Călin Georgescu apare prima dată în Main News.
21:50
Franța va vota împotriva acordului UE-Mercosur, a anunțat președintele Emmanuel Macron, în urma protestelor fermierilor care tem că acordul ar putea aduce importuri ieftine și afecta agricultura locală. Ministra Agriculturii, Annie Genevard, caută concesii pentru a proteja interesele fermierilor francezi. Franța a votat împotriva semnării acordului UE-Mercosur, conform președintelui Emmanuel Macron Decizia a fost influențată … Articolul Franța blochează aprobarea acordului Mercosur apare prima dată în Main News.
21:30
Liderii Franței și Germaniei, Emmanuel Macron și Frank-Walter Steinmeier, acuză SUA de nou colonialism și distrugerea valorilor internaționale. Macron denunță agresivitatea neocolonială, iar Steinmeier avertizează asupra riscurilor unei lumi dominată de „peșteri de tâlhari”, subliniind necesitatea protejării ordinii mondiale. Emmanuel Macron acuză SUA de nou colonialism și imperialism în politica internațională Frank-Walter Steinmeier denunță distrugerea … Articolul Liderii Franței și Germaniei acuză SUA de imperialism și distrugerea valorilor apare prima dată în Main News.
21:20
Negocierile PNL și PSD pentru numirea șefilor SRI și SIE se intensifică. PNL îl susține pe Cătălin Predoiu pentru SRI, iar PSD îl preferă pe Marius Lazurcă pentru SIE. Au trecut două ani de la demisia lui Eduard Hellvig de la conducerea SRI, iar numirile vor influența reorganizarea instituțiilor de securitate din România. PNL și … Articolul Negocieri PNL și PSD pentru SRI și SIE: Predoiu, Abrudean și Lazurcă în cărți apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
21:10
Gică Hagi a cerut în 1998 o statuie pentru el și generația sa, dar nu a primit-o. Între timp, alți fotbaliști celebri, precum Messi și Maradona, au statui monumentale. Descoperă istoria statuilor dedicate sportivilor, legendele fotbalului și contrastul între recunoașterea mondială și lipsa omagierilor în România. Gică Hagi a cerut în 1998 o statuie pentru … Articolul Hagi cerea statuie în 1998: Messi indianul și Maradona de pe vulcan apare prima dată în Main News.
21:10
Administrația Trump a lansat un nou ghid de dietă de 10 pagini, concentrându-se pe alimente integrale și expunerea timpurie la alergeni. Criticii recunosc aspectele pozitive, dar subliniază controversa privind proteinele și limitele de zahăr pentru copii. O analiză detaliată de Emily Oster evidențiază părțile bune și ciudate. Administrația Trump a lansat un nou ghid de … Articolul Criticii lui Trump recunosc măsurile bune din noul ghid de dietă pentru copii apare prima dată în Main News.
21:00
Rata șomajului a atins 6,0% în noiembrie 2025, cu un șomaj tineresc de 26,9%. Bărbații sunt cei mai afectați, iar tinerii se confruntă cu dificultăți în a începe o carieră profesională. Disparitățile regionale subliniază un decalaj între cerințele pieței și educația tinerilor. Rata șomajului în România a ajuns la 6,0% în noiembrie 2025, cu 26,9% … Articolul Șomajul tinerilor la 26,9%: o generație blocată în căutarea locului de muncă apare prima dată în Main News.
21:00
Un moldovean de 25 de ani, Sergiu Țărnă, a fost găsit mort lângă Veneția. Autoritățile italiene au reținut un polițist local, suspectat de crimă, care ar fi fugit din țară imediat după incident. Ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele exacte și mobilul crimei, care a șocat comunitatea moldovenească. Un moldovean, Sergiu Țărnă, a fost găsit … Articolul Moldovean ucis lângă Veneția, polițist local reținut pentru crimă apare prima dată în Main News.
20:30
Donald Trump l-a invitat pe președintele Columbiei, Gustavo Petro, la Casa Albă, după o convorbire telefonică. Anunțul vine după amenințările lui Trump privind acțiuni militare împotriva Columbiei. Relațiile între cei doi lideri sunt tensionate, dar discuția a fost descrisă ca fiind cordială și respectuoasă. Donald Trump l-a invitat pe președintele Columbiei, Gustavo Petro, la Casa … Articolul Donald Trump l-a invitat pe Gustavo Petro la Casa Albă după discuții tempestuase apare prima dată în Main News.
20:20
Petrolierul Marinera, confiscat de SUA, este legat de Ilan Șor și Viktor Baranski, doi aliați ai Kremlinului. Investigațiile arată că nava, redenumită din Bella 1 și transferată unei firme rusești, este parte a unei rețele utilizate pentru a ocoli sancțiunile internaționale. Șor, fugind din Moldova, are legături directe cu destabilizarea Chișinăului. Petrolierul Marinera, confiscat de … Articolul Petrolier confiscat de SUA, legături cu Ilan Șor și aliați ai Kremlinului apare prima dată în Main News.
20:20
Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, a participat la un protest în București în sprijinul Venezuelei, criticând politica externă a SUA. Aproximativ 20 de membri ai Partidului Socialist Român au fost prezenți, iar Oana a purtat o pancartă cu mesajul „Trump, jos labele de pe Venezuela”. Aceasta și-a declarat recent afilierea la PSR, continuator al Partidului … Articolul Fiica Elenei Lasconi protestează: „Trump, jos labele” pentru Venezuela apare prima dată în Main News.
20:10
Sergiu Hanca, fotbalistul de 33 de ani al Petrolului, a anunțat că se va retrage la 38 de ani și va începe cariera de antrenor, având deja licențele necesare. Hanca se implică activ în formarea tinerelor talente, oferindu-le sfaturi din experiența sa și dorind să faciliteze tranziția spre antrenorat. Sergiu Hanca planifică să se retragă … Articolul Sergiu Hanca anunță data retragerii și planurile pentru viitor! apare prima dată în Main News.
20:10
Preşedintele columbian Gustavo Petro şi Donald Trump au convenit acţiuni comune împotriva gherilei ELN, după o discuţie telefonică. Aceasta a avut loc în urma ameninţărilor americane şi escaladării tensiunilor cu Venezuela. Liderii au discutat despre atacuri coordonate în zona de frontieră. Trump și Petro au convenit asupra unor acțiuni comune împotriva gherilei ELN la frontiera … Articolul Trump îl invită pe președintele Columbiei la Casa Albă după amenințări apare prima dată în Main News.
20:00
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, a subliniat că majoritatea dosarelor de corupție sunt prescrise din cauza întârzierilor procurorilor și a legislației neadaptate. Din 22 de dosare, 19 erau deja prescrise, arătând necesitatea urgentării modificărilor legislative pentru a combate corupția eficient. Majoritatea dosarelor de corupție aflate în instanță erau prescrise la momentul sesizării Responsabilitatea … Articolul Legislația și întârzierile provocate de procurori afectează dosarele de corupție apare prima dată în Main News.
19:50
Super-agenția AMEPIP va începe verificări în 2026 la 847 de autorități publice pentru a reduce numirile provizorii la companiile de stat, conform angajamentelor din PNRR. Noul conducător, Anisoara Ulceluse-Pîrvan, va coordona aceste măsuri necesare în respectarea normelor europene. Detalii despre structura AMEPIP și controale. AMEPIP va realiza verificări la 847 de autorități publice începând cu … Articolul AMEPIP: Super-agenția care controlează numirile la 800+ autorități statale apare prima dată în Main News.
19:30
China impune restricții asupra exporturilor de metale rare și magneți către companiile japoneze, extinzând interdicțiile anterioare privind produsele cu dublă utilizare destinate armatei Japoniei. Aceste măsuri afectează toate industriile japoneze, deteriorând relațiile Beijing-Tokyo după declarațiile premierului japonez despre Taiwan. China limitează exporturile de metale rare și magneți către companiile japoneze ca reacție la măsuri militare … Articolul China intensifică măsurile împotriva industriei militare japoneze apare prima dată în Main News.
19:20
Un tânăr de 20 de ani din Republica Moldova a fost evacuat de salvatori pe Masivul Ceahlău după ce a suferit o pierdere de cunoștință. Intervenția echipajelor Salvamont Neamț a durat aproape patru ore. Apelul de urgență a fost primit la 14:30, iar victima a fost transportată la ambulanță. Tânăr de 20 de ani din … Articolul Tânăr din Moldova evacuat de salvatori pe Masivul Ceahlău apare prima dată în Main News.
19:20
Ministerul Justiției a început selecția pentru funcțiile de conducere din parchete, inclusiv Procurorul General și șefii DNA și DIICOT, între 8 ianuarie și 2 martie 2026. Nicușor Dan va negocia numirile cu PSD, care deține majoritatea. Cei interesați pot depune cereri până pe 9 februarie. Ministerul Justiției a început selecția pentru funcțiile vacante de conducere … Articolul Ministerul Justiției începe selecția pentru șefii parchetelor, negocieri Dan-PSD apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
19:10
Rezultatele Loto 6/49 din 8 ianuarie 2026 aduc vești interesante: numerele câștigătoare sunt 36, 44, 35, 17, 30, 26, iar reportul la categoria I depășește 14,10 milioane de lei. Descoperă toate câștigurile și detaliile despre Joker, Noroc și Loto 5/40 pe site-ul nostru! Tragerile Loto 6/49 din 8 ianuarie 2026 au avut loc cu noi … Articolul Numerele câștigătoare Loto 6/49 – 8 ianuarie 2026, rezultate extragere joi apare prima dată în Main News.
19:00
Curtea de Apel Timișoara a stabilit că numirea avocatului din oficiu direct în sala de judecată contravine Codului de procedură penală, conform deciziei nr. 542 din 2 iulie 2024. Această practică împiedică pregătirea unei apărări corespunzătoare, subliniind importanța respectării normelor legale în apărarea drepturilor. Curtea de Apel Timișoara a contestat numirea avocatului din oficiu în … Articolul Numirea avocatului din oficiu în sala de judecată încalcă Codul de procedură penală apare prima dată în Main News.
19:00
Jucătoarele Emma Răducanu, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea vor participa la Transylvania Open 2026, turneu WTA 250 ce se va desfășura la Cluj-Napoca. Premiile totale sunt de 283.347 de dolari. Evenimentul va avea loc între 31 ianuarie și 7 februarie 2026, aducând jucătoare de clasă mondială și public entuziast. Emma Răducanu, Jaqueline Cristian și Sorana … Articolul Legendare nume și premii de 283.347 dolari la Transilvania Open 2026 apare prima dată în Main News.
18:50
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița a anunțat noi modificări importante privind înregistrarea fiscală a punctelor de lucru. Aceste schimbări vizează facilitarea procesului pentru contribuabili și asigurarea unei mai bune conformări fiscale. Află toate detaliile esențiale despre implementarea acestor reglementări. AJFP Ialomița anunță modificări înregistrare puncte de lucru Noile reglementări sunt acum în vigoare Informațiile … Articolul Modificări ANAF 2026: Înregistrarea fiscală a punctelor de lucru explicată apare prima dată în Main News.
18:50
Rusia denunță desfășurarea trupelor străine în Ucraina, considerând coaliția internațională o „axă a războiului”. Maria Zaharova avertizează că orice unitate militară va fi țintă legitimă pentru forțele ruse. Declarațiile liderilor europeni referitoare la trupe de menținere a păcii sunt respinse ca o continuare a militarizării conflictului. Rusia contestă desfășurarea de trupe străine în Ucraina, acuzând … Articolul Rusia amenință cu trupe de pace în Ucraina: ținte legitime identificate apare prima dată în Main News.
18:30
Reacția vehementă a Moscovei după confiscarea petrolierului rusesc Bella 1 de către SUA evidențiază tensiunile internaționale. Diplomația rusă acuză Washingtonul de provocări și de încălcarea dreptului maritim. Situația complicată afectează relațiile internaționale și subliniază criza din Ucraina. Statele Unite au confiscat petrolierul rusesc Bella 1 pentru încălcarea sancțiunilor internaționale Moscova acuză Washingtonul de escaladarea tensiunilor … Articolul Criză internațională: Moscova reacts vehement la capturarea petrolierului rusesc apare prima dată în Main News.
18:20
Un tânăr moldovean de 25 de ani, Sergiu Tarna, a fost ucis cu un glonț în tâmplă lângă Veneția. Un polițist italian a fost arestat ca suspect principal, iar procurorii descriu crima ca o execuție. Ancheta continuă pentru a identifica o posibilă a doua persoană implicată în acest caz șocant. Articolul Polițist italian, suspectat de execuția tânărului moldovean lângă Veneția apare prima dată în Main News.
18:20
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat întârzierea zborului președintelui din cauza vremii nefavorabile, subliniind că aeronava militară C-27J Spartan nu a avut defecțiuni. El a susținut necesitatea achiziționării unei aeronave dedicated pentru Administrația Prezidențială, evidențiind costurile reduse comparativ cu anii anteriori. Ministrul Apărării Radu Miruță a explicat întârzierile transportului președintelui din cauza vremii nefavorabile Aeronava … Articolul Ministrul Apărării: România are nevoie de aeronavă pentru Administrația Prezidențială apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.