Moțiune de cenzură în Franța: Guvernul acuzat de trădare a fermierilor

21:20

Negocierile PNL și PSD pentru numirea șefilor SRI și SIE se intensifică. PNL îl susține pe Cătălin Predoiu pentru SRI, iar PSD îl preferă pe Marius Lazurcă pentru SIE. Au trecut două ani de la demisia lui Eduard Hellvig de la conducerea SRI, iar numirile vor influența reorganizarea instituțiilor de securitate din România. PNL și … Articolul Negocieri PNL și PSD pentru SRI și SIE: Predoiu, Abrudean și Lazurcă în cărți apare prima dată în Main News.