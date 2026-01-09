Groenlanda – când geografia decide politica

21:10

Trei din cele cinci procese care s-au judecat în sala 23 a Curții de Apel București în prima zi lucrătoare a noului an au fost initiate de avocata Silvia Uscov și au vizat fie componența Curții Constituționale, fie Comisa de lucru pe legile justiției. Decizia va fi luată de o judecătoare care primește diurnă de 120.000 de lei/an pe lângă salariu. Încă de la debutul ședinței, judecătoarea Olimpiea Crețeanu a dat semnalul unui avânt muncitoresc și a dat de înțeles că nimic nu-i stă în calea suspen...