Trump întoarce spatele ONU: Washingtonul se retrage din 66 de organizații internaționale
Euractiv.ro, 9 ianuarie 2026 08:20
Donald Trump a semnat un ordin executiv care obligă Statele Unite să se retragă din 66 de organizații internaționale, dintre care 31 afiliate la ONU, în numele doctrinei sale „America First”, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
• • •
Acum 30 minute
08:20
08:10
Achiziționarea Groenlandei de către Statele Unite „ar fi, în esență, o tranzacție imobiliară uriașă”. Donald Trump a reiterat acest lucru în repetate rânduri din 2019, când a lansat pentru prima dată ideea de a cumpăra insula arctică de la Danemarca.
Acum o oră
08:00
Washingtonul intenționează să controleze tot petrolul venezuelean pe o durată „nedeterminată” # Euractiv.ro
Administrația Trump a anunțat miercuri că intenționează să-i „dicteze” deciziile Caracasului până la o nouă notificare, în special prin menținerea controlului asupra comercializării petrolului venezuelean scrie „Courrier International” (Franța).
07:40
Maghiari din Slovacia au depus un autodenunț la poliție din cauza modificării Codului Penal # Euractiv.ro
În Slovacia a fost lansată o campanie de nesupunere civică împotriva amendamentului adus legii penale în legătură cu Decretele Beneš, scrie Infostart.hu (Ungaria).
Acum 2 ore
07:30
Un amestec de euforie festivă și o frică adânc înrădăcinată de creștere a prețurilor a marcat primele zile ale Bulgariei în zona euro. Așa descrie importantul ziar spaniol „El País” schimbarea istorică care a avut loc la 1 ianuarie 2026 în Bulgaria.
07:10
Europa caută un răspuns la presiunile lui Trump pe tema Groenlandei, dar e limitată de NATO și UE # Euractiv.ro
Până de curând Bruxelles-ul nu prevedea un scenariu pentru Groenlanda similar cu cel al Venezuelei – adică, cu intervenție directă a SUA, dar acest lucru s-a schimbat acum, scrie „20 Minutos” (Spania), care analizează această situație.
06:50
Macron: Washingtonul „se îndepărtează” de unii aliați și „se eliberează de regulile internaționale” # Euractiv.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a denunțat vehement joi „noul colonialism și noul imperialism” în relațiile internaționale, vizând în special politica externă a lui Donald Trump, scrie „Le Figaro” (Franța).
06:40
Reacția europeană la declarațiile lui Donald Trump despre Groenlanda a fost imediată: alarmă față de exprimarea stângace de a nu exclude utilizarea forței, ecouri ale secolului al XIX-lea și un sentiment omniprezent de a fi martorul decesului NATO.
Acum 12 ore
00:20
Fostul ministru Daniel Chițoiu a fost condamnat, joi, la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, acuzația având legătură cu accidentul mortal provocat de politician în decembrie 2019, potrivit Agerpres.
Acum 24 ore
18:40
A început procedura pentru alegerea noului procuror general și a șefilor DNA și DIICOT # Euractiv.ro
Ministerul Justiției a anunțat, joi, că a declanșat procedura de selecție a procurorului general și a șefilor DNA și DIICOT, a anunțat, joi, instituția.
18:20
MAE îi informează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Belgia asupra faptului că, începând din seara zilei de 8 ianuarie și pe parcursul zilei de 9 ianuarie, este anunțată o grevă națională a fermierilor.
18:20
Ministrul Apărării: Costul zborului la Paris cu avionul Spartan al lui Nicușor Dan - 30.000 de euro # Euractiv.ro
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a afirmat joi că un zbor până la Paris cu un avion Spartan costă în jur de 30.000 de euro.
18:10
Fostul ministru Daniel Chițoiu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din cul # Euractiv.ro
Fostul ministru Daniel Chițoiu a fost condamnat, joi, la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, acuzația având legătură cu accidentul mortal provocat de politician în decembrie 2019.
14:40
Un ofițer al Serviciului pentru Imigrări și Vamă (ICE) a împușcat mortal miercuri o șoferiță din Minneapolis, în timpul unui raid antimigrație. Oficialii federali au spus că a fost un act de autoapărare, primarul spune că a fost un gest inutil.
14:40
România a predat Turciei comanda Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră # Euractiv.ro
Vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu”, cu o echipă de scafandri EOD la bord, a plecat marți din portul militar Constanța pentru a se integra în cadrul Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră.
14:30
Ministerul Afacerilor Externe îi informează pe românii care se află, tranzitează, sau intenționează să călătorească în Grecia asupra faptului că, în perioada următoare, este preconizată intensificarea mișcărilor de protest ale fermierilor eleni.
14:20
În timp ce unele state europene evocă posibilitatea trimiterii de trupe în Ucraina ca garanții de securitate, Moscova a reacționat deja, folosind o retorică agresivă.
13:30
Președintele Massoud Peseshkian a cerut poliției iraniene să dea dovadă de reținere față de protestatari. Cu toate acestea, au avut loc și alte decese. Nu este clar dacă este vorba de forțele de securitate sau de protestatari.
12:50
Un comentariu al jurnalistului Edward Lucas avertizează că actualele declarații ale Occidentului privind sprijinul pentru Ucraina riscă să devină un factor de slăbire a Alianței Nord-Atlantice, în lipsa unei susțineri militare reale și credibile.
11:50
Trump solicită o creștere a cheltuielilor militare americane cu peste 50%,la 1,5 trilioane de dolari # Euractiv.ro
Președintele Donald Trump a cerut creșterea cheltuielilor pentru apărare ale SUA la 1,5 trilioane de dolari (1,1 trilioane de lire sterline) în 2027, pentru ceea ce el a numit „aceste vremuri foarte tulburi și periculoase”, relatează BBC.
09:40
Blackout la Berlin, provocat de un posibil act de sabotaj. Mii de oameni, fără curent în plină iarnă # Euractiv.ro
Un blackout de proporții a afectat sud-vestul orașului Berlin, lăsând fără energie electrică zeci de mii de locuințe și mii de afaceri, în plină perioadă de iarnă, informează CNN (SUA).
09:20
Început de an tensionat pe scena internațională: SUA în centrul mai multor crize geopolitice # Euractiv.ro
Statele Unite se află în centrul mai multor evoluții geopolitice majore, pe fondul unei politici externe tot mai contestate, care generează tensiuni atât în America Latină, cât și în Europa, scrie „The Guardian” (Marea Britanie).
08:50
Administrația Trump a început să schițeze un plan amplu de readucere sub control internațional a sectorului petrolier din Venezuela, respingând acuzațiile potrivit cărora Statele Unite ar urmări „furtul” resurselor energetice ale țării sud-americane.
08:40
Un ofițer al Serviciului pentru Imigrări și Vamă (ICE) a împușcat mortal miercuri o șoferiță din Minneapolis, în timpul unui raid antimigrație. Oficialii federali au spus că a fost un act de autoapărare, primarul spune că a fost un gest inutil.
08:40
Discuțiile privind securitatea dintre Israel și Siria au fost relansate la Paris, după câteva luni de blocaj diplomatic, într-un demers susținut de Statele Unite și sprijinit de autoritățile franceze, scrie „Le Monde” (Franța).
Ieri
08:30
O femeie a fost ucisă de agenți ICE în Minneapolis. Autoritățile locale contestă versiunea federală # Euractiv.ro
O femeie de 37 de ani a fost ucisă prin împușcare, marți, în timpul unei operațiuni a poliției federale de imigrație în Minneapolis, incidentul declanșând un nou val de controverse legate de tacticile agenților federali , scrie „Le Monde” (Franța).
7 ianuarie 2026
21:10
Șșș, șșș… E atât de liniște la Bruxelles. UE nu este o superputere, ci un exercițiu de consens # Euractiv.ro
Tăcerea sau prudența Uniunii Europene în fața unor crize internaționale, precum situația din Venezuela, este adesea interpretată ca slăbiciune, indecizie sau lipsă de relevanță geopolitică.
20:40
7 ianuarie 2026, o dată care nu e ca oricare alta, nu numai în Saint-Tropez, dar și în lumea întreagă. Acest Saint-Tropez care a îngropat-o pe Brigitte Bardot și care va continua să o facă să existe în memoria oamenilor locului și a planetei întregi.
16:00
Rusia a oferit SUA mână liberă în Venezuela în schimbul Ucrainei - fostă consilieră a lui Trump # Euractiv.ro
Oficialii ruși au indicat în 2019 că Kremlinul ar fi dispus să renunțe la sprijinul acordat lui Nicolás Maduro în Venezuela în schimbul Ucrainei, potrivit Fionei Hill, consilieră a președintelui Donald Trump la acea vreme.
14:00
Angajamentul comun de consolidare a garanțiilor de securitate pentru Ucraina semnat la Paris reflectă o poziție unificată privind sprijinirea Kievului în contextul agresiunii continue a Rusiei, a declarat premierul polonez Donald Tusk
10:10
Europa este dependentă de gazul american, iar Trump ar putea folosi această pârghie împotriva ei # Euractiv.ro
Sâmbătă, când Nicolas Maduro a fost capturat, Kirill Dmitriev, negociatorul lui Vladimir Putin la Casa Albă, și-a subliniat îngrijorările: odată cu adăugarea Venezuelei, Statele Unite controlează acum 20% din producția globală de petrol.
08:50
Unele partide tac, altele urmăresc o apropiere de președintele SUA, scrie „Efemerida ton Syntakton” (Grecia) într-o trecere în revistă a reacțiilor extremei drepte politice europene în contextul recentelor evenimente de pe continentul american.
08:40
Venezuela a transportat aur în valoare de aproape 4,14 miliarde de franci elvețieni (5,20 miliarde de dolari) în Elveția în primii ani ai mandatului președintelui destituit Nicolas Maduro, relevă datele vamale.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:30
Lidera opoziției venezuelene, Machado, spune că vrea să se întoarcă în țara sa „cât mai curând” # Euractiv.ro
Maria Corina Machado, lidera opoziției venezuelene și laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2025, a declarat luni că intenționează să se întoarcă în țara sa „cât mai curând posibil”, la două zile după capturarea președintelui Maduro.
08:20
Guvernul cubanez a făcut publice marți identitățile celor 32 de agenți militari și de securitate cubanezi care și-au pierdut viața în timpul operațiunii militare americane de capturare a președintelui venezuelean Nicolás Maduro la Caracas.
08:10
În timp ce regimul cubanez condamnă ferm intervenția militară care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro, unii locuitori își exprimă speranța unei schimbări a situației din țara lor, scrie „Le Point” (Franța).
07:50
În ciuda embargoului impus de SUA, se pare că 12 nave petroliere au părăsit Venezuela în ultimele ore. Toate navele identificate până acum sunt supuse sancțiunilor, iar majoritatea transportă de obicei țiței venezuelean către China.
07:40
Declarațiile președintelui Trump legate de Groenlanda, Columbia și Cuba au lăsat să se întrevadă cât se simte el de încurajat după rapida capturare a lui Nicolás Maduro, scrie „The New York Times” (SUA) sub semnătura lui David A. Sanger.
6 ianuarie 2026
22:00
Garanțiile de securitate pentru Ucraina ajung în parlamentele naționale. România nu trimite trupe # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat marți seară, de la Paris, după o reuniune a "Coaliției de Voință" pentru Ucraina, că documentul adoptat cu garanțiile de securitate va trece și prin Parlamentul României.
22:00
Nicușor Dan, despre faptul că Donald Trump insistă că vrea Groenlandei: Niște declarații # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat marți, la Paris, cum se poziționează față de declarațiile președintelui Donald Trump care insistă că vrea anexarea Groenlandei de SUA.
20:10
Nu e momentul pentru revoluții și destabilizare în România, a declarat marți președintele Nicușor Dan, înainte de a participa la 'Coaliția de Voință' de la Paris.
19:50
Detașările sau delegările judecătorilor în urma cărora se încasează diurne care ajung, în cele mai multe cazuri, la o treime din salariu, au ajuns la un nivel nemaîntâlnit.
17:20
Trump susține că firmele petroliere americane ar putea fi „operaționale” în Venezuela în 18 luni # Euractiv.ro
Președintele Donald Trump afirmă că industria petrolieră americană ar putea fi „funcțională” cu operațiuni sporite în Venezuela în termen de 18 luni, după operațiunea militară prin care a fost înlăturat de la putere președintele Nicolás Maduro.
17:00
Von der Leyen propune 45 de mld. de euro pentru fermieri, în schimbul sprijinului pentru Mercosur # Euractiv.ro
Italia și Franța au făcut presiuni asupra Comisiei Europene pentru a obține mai multe concesii la bugetul Politicii Agricole Comune.
15:10
Unul dintre cei mai influenți consilieri ai lui Donald Trump a declarat că Groenlanda ar trebui să devină parte a SUA pentru a proteja NATO și Arctica, scrie BBC.
14:50
Adjunctul șefului de cabinet al președintelui american Donald Trump, Stephen Miller, a descris luni pretențiile SUA de a controla Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, drept „poziția oficială a guvernului SUA”, relatează dpa.
13:20
Negrescu: E timpul ca Bucureștiul să vină cu un proiect concret priving hub-ul de la Marea Neagră # Euractiv.ro
Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a răspuns solicitării europarlamentarului Victor Negrescu privind găzduirea de către România a hub-ului european de securitate maritimă la Marea Neagră.
10:20
Trump reafirmă că Iranul va fi lovit „foarte puternic” dacă protestatarii vor fi uciși # Euractiv.ro
Mișcarea de protest a început pe 28 decembrie la Teheran, când proprietarii de magazine și-au le-au închis în semn de protest față de hiperinflație și criza economică, scrie „Le Figaro” (Franța).
09:50
Groenlanda, comoara ascunsă a insulei arctice râvnită de Trump: uraniu, aur, diamante și rubine # Euractiv.ro
Acum câteva zile, Mette Frederiksen a fost din nou directă. Anul trecut, potrivit premierului danez, fusese caracterizat de „amenințări, presiuni și discursuri arogante” din partea unei țări pe care a descris-o drept „cel mai apropiat aliat al său”.
09:50
Curtea de Apel București a transmis luni seară o informare în care spune că au fost 361 de modificări de completuri din ultimii trei ani, iar ele "arată că acestea au fost determinate exclusiv de cauze obiective și legale".
