Început de an tensionat pe scena internațională: SUA în centrul mai multor crize geopolitice
Euractiv.ro, 8 ianuarie 2026 09:20
Statele Unite se află în centrul mai multor evoluții geopolitice majore, pe fondul unei politici externe tot mai contestate, care generează tensiuni atât în America Latină, cât și în Europa, scrie „The Guardian” (Marea Britanie).
• • •
Acum 5 minute
09:40
Blackout la Berlin, provocat de un posibil act de sabotaj. Mii de oameni, fără curent în plină iarnă # Euractiv.ro
Un blackout de proporții a afectat sud-vestul orașului Berlin, lăsând fără energie electrică zeci de mii de locuințe și mii de afaceri, în plină perioadă de iarnă, informează CNN (SUA).
Acum 30 minute
09:20
Acum o oră
08:50
Administrația Trump a început să schițeze un plan amplu de readucere sub control internațional a sectorului petrolier din Venezuela, respingând acuzațiile potrivit cărora Statele Unite ar urmări „furtul” resurselor energetice ale țării sud-americane.
Acum 2 ore
08:40
Un ofițer al Serviciului pentru Imigrări și Vamă (ICE) a împușcat mortal miercuri o șoferiță din Minneapolis, în timpul unui raid antimigrație. Oficialii federali au spus că a fost un act de autoapărare, primarul spune că a fost un gest inutil.
08:40
Discuțiile privind securitatea dintre Israel și Siria au fost relansate la Paris, după câteva luni de blocaj diplomatic, într-un demers susținut de Statele Unite și sprijinit de autoritățile franceze, scrie „Le Monde” (Franța).
08:30
O femeie a fost ucisă de agenți ICE în Minneapolis. Autoritățile locale contestă versiunea federală # Euractiv.ro
O femeie de 37 de ani a fost ucisă prin împușcare, marți, în timpul unei operațiuni a poliției federale de imigrație în Minneapolis, incidentul declanșând un nou val de controverse legate de tacticile agenților federali , scrie „Le Monde” (Franța).
Acum 12 ore
21:10
Șșș, șșș… E atât de liniște la Bruxelles. UE nu este o superputere, ci un exercițiu de consens # Euractiv.ro
Tăcerea sau prudența Uniunii Europene în fața unor crize internaționale, precum situația din Venezuela, este adesea interpretată ca slăbiciune, indecizie sau lipsă de relevanță geopolitică.
Acum 24 ore
20:40
7 ianuarie 2026, o dată care nu e ca oricare alta, nu numai în Saint-Tropez, dar și în lumea întreagă. Acest Saint-Tropez care a îngropat-o pe Brigitte Bardot și care va continua să o facă să existe în memoria oamenilor locului și a planetei întregi.
16:00
Rusia a oferit SUA mână liberă în Venezuela în schimbul Ucrainei - fostă consilieră a lui Trump # Euractiv.ro
Oficialii ruși au indicat în 2019 că Kremlinul ar fi dispus să renunțe la sprijinul acordat lui Nicolás Maduro în Venezuela în schimbul Ucrainei, potrivit Fionei Hill, consilieră a președintelui Donald Trump la acea vreme.
14:00
Angajamentul comun de consolidare a garanțiilor de securitate pentru Ucraina semnat la Paris reflectă o poziție unificată privind sprijinirea Kievului în contextul agresiunii continue a Rusiei, a declarat premierul polonez Donald Tusk
10:10
Europa este dependentă de gazul american, iar Trump ar putea folosi această pârghie împotriva ei # Euractiv.ro
Sâmbătă, când Nicolas Maduro a fost capturat, Kirill Dmitriev, negociatorul lui Vladimir Putin la Casa Albă, și-a subliniat îngrijorările: odată cu adăugarea Venezuelei, Statele Unite controlează acum 20% din producția globală de petrol.
Ieri
08:50
Unele partide tac, altele urmăresc o apropiere de președintele SUA, scrie „Efemerida ton Syntakton” (Grecia) într-o trecere în revistă a reacțiilor extremei drepte politice europene în contextul recentelor evenimente de pe continentul american.
08:40
Venezuela a transportat aur în valoare de aproape 4,14 miliarde de franci elvețieni (5,20 miliarde de dolari) în Elveția în primii ani ai mandatului președintelui destituit Nicolas Maduro, relevă datele vamale.
08:30
Lidera opoziției venezuelene, Machado, spune că vrea să se întoarcă în țara sa „cât mai curând” # Euractiv.ro
Maria Corina Machado, lidera opoziției venezuelene și laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2025, a declarat luni că intenționează să se întoarcă în țara sa „cât mai curând posibil”, la două zile după capturarea președintelui Maduro.
08:20
Guvernul cubanez a făcut publice marți identitățile celor 32 de agenți militari și de securitate cubanezi care și-au pierdut viața în timpul operațiunii militare americane de capturare a președintelui venezuelean Nicolás Maduro la Caracas.
08:10
În timp ce regimul cubanez condamnă ferm intervenția militară care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro, unii locuitori își exprimă speranța unei schimbări a situației din țara lor, scrie „Le Point” (Franța).
07:50
În ciuda embargoului impus de SUA, se pare că 12 nave petroliere au părăsit Venezuela în ultimele ore. Toate navele identificate până acum sunt supuse sancțiunilor, iar majoritatea transportă de obicei țiței venezuelean către China.
07:40
Declarațiile președintelui Trump legate de Groenlanda, Columbia și Cuba au lăsat să se întrevadă cât se simte el de încurajat după rapida capturare a lui Nicolás Maduro, scrie „The New York Times” (SUA) sub semnătura lui David A. Sanger.
6 ianuarie 2026
22:00
Garanțiile de securitate pentru Ucraina ajung în parlamentele naționale. România nu trimite trupe # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat marți seară, de la Paris, după o reuniune a "Coaliției de Voință" pentru Ucraina, că documentul adoptat cu garanțiile de securitate va trece și prin Parlamentul României.
22:00
Nicușor Dan, despre faptul că Donald Trump insistă că vrea Groenlandei: Niște declarații # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat marți, la Paris, cum se poziționează față de declarațiile președintelui Donald Trump care insistă că vrea anexarea Groenlandei de SUA.
20:10
Nu e momentul pentru revoluții și destabilizare în România, a declarat marți președintele Nicușor Dan, înainte de a participa la 'Coaliția de Voință' de la Paris.
19:50
Detașările sau delegările judecătorilor în urma cărora se încasează diurne care ajung, în cele mai multe cazuri, la o treime din salariu, au ajuns la un nivel nemaîntâlnit.
17:20
Trump susține că firmele petroliere americane ar putea fi „operaționale” în Venezuela în 18 luni # Euractiv.ro
Președintele Donald Trump afirmă că industria petrolieră americană ar putea fi „funcțională” cu operațiuni sporite în Venezuela în termen de 18 luni, după operațiunea militară prin care a fost înlăturat de la putere președintele Nicolás Maduro.
17:00
Von der Leyen propune 45 de mld. de euro pentru fermieri, în schimbul sprijinului pentru Mercosur # Euractiv.ro
Italia și Franța au făcut presiuni asupra Comisiei Europene pentru a obține mai multe concesii la bugetul Politicii Agricole Comune.
15:10
Unul dintre cei mai influenți consilieri ai lui Donald Trump a declarat că Groenlanda ar trebui să devină parte a SUA pentru a proteja NATO și Arctica, scrie BBC.
14:50
Adjunctul șefului de cabinet al președintelui american Donald Trump, Stephen Miller, a descris luni pretențiile SUA de a controla Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, drept „poziția oficială a guvernului SUA”, relatează dpa.
13:20
Negrescu: E timpul ca Bucureștiul să vină cu un proiect concret priving hub-ul de la Marea Neagră # Euractiv.ro
Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a răspuns solicitării europarlamentarului Victor Negrescu privind găzduirea de către România a hub-ului european de securitate maritimă la Marea Neagră.
10:20
Trump reafirmă că Iranul va fi lovit „foarte puternic” dacă protestatarii vor fi uciși # Euractiv.ro
Mișcarea de protest a început pe 28 decembrie la Teheran, când proprietarii de magazine și-au le-au închis în semn de protest față de hiperinflație și criza economică, scrie „Le Figaro” (Franța).
09:50
Groenlanda, comoara ascunsă a insulei arctice râvnită de Trump: uraniu, aur, diamante și rubine # Euractiv.ro
Acum câteva zile, Mette Frederiksen a fost din nou directă. Anul trecut, potrivit premierului danez, fusese caracterizat de „amenințări, presiuni și discursuri arogante” din partea unei țări pe care a descris-o drept „cel mai apropiat aliat al său”.
09:50
Curtea de Apel București a transmis luni seară o informare în care spune că au fost 361 de modificări de completuri din ultimii trei ani, iar ele "arată că acestea au fost determinate exclusiv de cauze obiective și legale".
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Iată de ce Trump se inspiră din strategia lui Putin pentru Venezuela (și în materie de business) # Euractiv.ro
OFAC este noul Kremlin. Și OFAC, desigur, nu este la Moscova. Este la Washington și este Oficiul pentru Controlul Activelor Străine, agenția Trezoreriei SUA care gestionează sancțiunile internaționale impuse de administrația americană.
09:20
„Ne-au mințit în față”: democrații condamnă ofensiva militară a lui Trump asupra Venezuelei # Euractiv.ro
Congresmenii americani consideră că intervenția Statelor Unite și capturarea lui Maduro sunt „absolut ilegale”, ei amintind totodată că acțiunea nu a fost aprobată de Congres, scrie „The Guardian” (Marea Britanie).
09:10
Ce spune lumea. Intervenția din Venezuela deschide ușa către un „Vest Sălbatic geopolitic” # Euractiv.ro
Viitorul Venezuelei, petrolul, dreptul internațional: intervenția americană la Caracas a fost scurtă, dar consecințele sale sunt numeroase, scrie „Courrier International” (Franța).
09:00
Imaginea lui Nicolás Maduro arestat de SUA a reînviat inevitabil vechi stafii ale politicii externe, scrie „The Spectator” (Marea Britanie), care încearcă să argumenteze de ce capturarea lui Maduro nu ar avea nicio legătură cu petrolul.
5 ianuarie 2026
21:20
Afirmațiile lui „Mitralieră”, negate:Costiniu și Gârbovan spun că nu îl cunosc pe fostul deputat PSD # Euractiv.ro
Judecătoarele Viorica Costiniu (pensionată) și Dana Gârbovan au respins, contactate de PressHUB, afirmațiile fostului deputat social-democrat Cătălin Rădulescu, zis „Mitralieră”.
20:40
Dacă președintele SUA, Donald Trump, invadează Groenlanda, acest lucru va însemna sfârșitul NATO, a avertizat într-un interviu liderul danez Mette Frederiksen, relatează „Politico” (Belgia), preluat de News.ro.
20:30
Fondurile europene, accelerate puternic în 2025. Pîslaru: „În șase luni am recuperat ani pierduți” # Euractiv.ro
România a înregistrat în a doua jumătate a anului 2025 o accelerare fără precedent a absorbției fondurilor europene, potrivit unui bilanț prezentat de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, pe contul său de socializare.
17:10
După capturarea lui Nicolas Maduro, fostul candidat la președinția României Călin Georgescu și fostul președinte rus Dmitri Medvedev au și ei fantezii cu lideri europeni.
16:20
Dan spune că în 2025 a redus cheltuielile Administrației Prezidențiale mai mult decât s-a angajat # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat luni că în 2025 cheltuielile Administrației Prezidențiale au fost reduse cu 30%, adică 30 de milioane de lei, mai mult decât s-a angajat în iulie.
16:10
Aproape un miliard de euro rambursați României de Comisie pentru plățile în avans către fermieri # Euractiv.ro
România a încasat luni suma de 988,7 milioane euro din fonduri FEGA, reprezentând rambursarea plăților în avans efectuate fermierilor în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2025.
15:30
MAE: Bosnia și Herțegovina (BiH) – cod portocaliu de ploi torențiale și ninsori abundente # Euractiv.ro
MAE îi informează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bosnia și Herțegovina (BiH) că autoritățile locale au emis pentru 5-7 ianuarie un cod portocaliu de ploi torențiale și unul de ninsori abundente.
13:30
Expert ceh: Rusia prelungește războiul în Ucraina, nu UE, așa cum susține propaganda Kremlinului # Euractiv.ro
Propaganda rusă susține că Uniunea Europeană blochează în mod deliberat negocierile de pace privind Ucraina și prelungește războiul.
11:50
Președintele american Donald Trump a vorbit din nou duminică seara despre dorința sa ca Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, să treacă sub control american.
10:30
Partidul extremist AUR solicită declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România” # Euractiv.ro
Partidul extremist AUR solicită oficial autorităților statului român declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România”, în contextul aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA.
10:00
Budanov, enigmaticul șef al spionajului ucrainean, devine șeful de cabinet prezidențial # Euractiv.ro
Personaj laconic și enigmatic, Kirilo Budanov este cunoscut pentru operațiunile îndrăznețe împotriva Rusiei în calitate de șef al serviciilor secrete militare ucrainene. Acum intră în arena politică ca șef de cabinet al lui Volodimir Zelenski.
09:50
O provocare importantă pentru o țară minusculă: Republica Cipru se numără printre cele mai mici state membre ale Uniunii Europene. La 1 ianuarie 2026, a preluat președinția Consiliului UE în mijlocul unor tulburări geopolitice.
09:30
Marea Britanie și Franța au efectuat împreună sâmbătă seara în Siria un atac asupra unei baze subterane suspectate a fi folosită de gruparea Stat Islamic (ISIS), a anunțat Ministerul Apărării britanic, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
09:20
Lupta împotriva traficului de droguri? O scuză. Trump vrea controlul asupra Venezuelei # Euractiv.ro
Adevărata forță politică a lui Trump nu este brutalitatea, nici populismul, nici izolaționismul. Este inconsecvența. Consecvența obligă politica să monitorizeze constant faptele, promisiunile și consecințele, scrie „Corriere della Sera” (Italia).
09:00
După operațiunea din Venezuela soldată cu capturarea lui Nicolás Maduro, Donald Trump a lansat avertismente dure la adresa Columbiei, sugerând că Washingtonul ar putea extinde presiunea militară în regiune, potrivit TGcom24.
