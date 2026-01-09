O ceartă izbucnită de la bulgări de zăpadă s-a terminat cu un deces
Cotidianul de Hunedoara, 9 ianuarie 2026 11:20
„O încăierare a izbucnit după ce s-a aruncat cu bulgări de zăpadă şi s-au aplicat lovituri", a anunţat joi într-un comunicat poliţia olandeză.
Acum 5 minute
11:40
„Un Premiu Nobel nu poate fi revocat sau transferat altora. Odată ce laureatul sau laureaţii au fost anunţaţi, decizia este definitivă", a declarat purtătorul de cuvânt al Institutului Nobel Erik Aasheim după ce Machado a declarat că ar vrea să împartă premiul cu Donald Trump.
11:40
PSD s-ar putea bate pentru șefia SRI, nu pentru SIE. Ce nume se vehiculează pentru servicii – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
PSD ar putea răsturna negocierile de la Cotroceni pentru șefia celor două servicii de informații. Potrivit unor surse politice, înțelegerea inițială de la Cotroceni, ar fi fost ca PSD să rămână cu șefia SIE, iar PNL să ia șefia SRI. Surse social-democrate au declarat pentru Cotidianul că de fapt nu există nicio înțelegere, iar PSD ar putea să ceară șefia Serviciului Român de Informații, mergând pe principiul rotației care s-a mai practicat în trecut. De exemplu, atunci când Eduard Hellvig de la PNL i-a urmat lui George Maior, de la PSD.
Acum 15 minute
11:30
Dacia impresionează și la această ediție a celebrului Raliu Dakar. Echipajele Dacia Sandriders se numără printre performeri, atât în clasamentele de etapă, cât și la general.
Acum 30 minute
11:20
Interesul SUA pentru Groenlanda reflect, așadar, o realitate geopolitică dură: Arctica devine centrul de greutate al competiției globale.
11:20
„O încăierare a izbucnit după ce s-a aruncat cu bulgări de zăpadă şi s-au aplicat lovituri", a anunţat joi într-un comunicat poliţia olandeză.
11:20
Doi soți au fost împușcați de agenți federali în Portland, la doar o zi după un incident mortal similar în Minneapolis.
Acum o oră
11:10
Numele premierului Ilie Bolojan apare într-un dosarul al afaceristului Fănel Bogos, cercetat în prezent de DNA.
11:10
Jandarmii din Hunedoara au străbătut nămeți uriași pentru a ajunge la Schitul Bujoara și a ajuta măicuțele izolate de zăpadă cu alimente și produse esențiale.
Acum 2 ore
10:40
„Chiar dacă aparent o inflație mare poate părea tentantă pentru guvern, deoarece ajută la creșterea artificială a veniturilor bugetare, în realitate inflația este profund dăunătoare pentru economie și pentru veniturile cetățenilor și firmelor și compromite perspectivele de creștere economică pe termen mediu și lung", a explicat Orban.
10:40
Genoa a primit penalti la ultima fază şi Nicolae Stanciu, care intrase în minutul 83, a executat în al nouălea minut de prelungire.
10:10
Gmail renunță la inboxul clasic pentru o interfață bazată pe AI.
10:10
Cine sunt oamenii care au stabilit noii șefi din instituțiile-cheie de cultură # Cotidianul de Hunedoara
Pentru Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Bran, dar și alte instituții de cultură, au fost organizate concursuri pentru a stabili o nouă conducere.
09:50
Atât Rusia, cât și Ucraina, au întreprins atacuri notabile pe parcursul serii de joi spre vineri. Cât timp negocierile de pace sunt în plină desfășurare, cele două țări par că vor să arate că încă pot duce conflictul mai departe.
09:50
Magistrații Curții de Apel București hotărăsc soarta lui Horațiu Potra. Judecătorii decid vineri dacă fostul mercenar va rămâne în arest sau va fi pus în libertate. În paralel, avocații săi reclamă vicii de procedură.
Acum 4 ore
09:30
Furtună fără precedent în vestul Europei. 380.000 de locuințe, fără electricitate. Vântul a bătut cu peste 200 de km la oră # Cotidianul de Hunedoara
Furtuna Goretti a lăsat în urmă 380.000 de gospodării fără electricitate. Deși alerta roșie a fost ridicată, pericolul persistă în 21 de departamente și în sudul Marii Britanii.
09:30
Profiturile nete cumulate ale companiilor din județul Ialomița au crescut cu aproape 280% între 2008 și 2024.
08:50
Din cele peste 25.000 de posturi desființate în cinci luni, aproape 18.000 au fost tăiate din învățământ.
08:10
Europa se mobilizează pentru a opri planul lui Trump de a prelua Groenlanda # Cotidianul de Hunedoara
Sub amenințarea SUA, Europa a activat un plan de criză. Oficialii danezi exclud cedarea teritoriului, iar diplomații speră că măsurile de securitate vor calma Casa Albă.
Acum 6 ore
06:40
Nicușor Dan demonstrează că piloții elvețieni l-au escortat ca să mulțumească României # Cotidianul de Hunedoara
Acuzat de un jurnalist că președintele a exagerat când s-a lăudat că piloții elvețieni au escortat pentru un timp avionul Spartan care îl aducea acasă, în semn de mulțumire pentru ajutorul dat de România în incendiul de la Crans Montana, președintele a publicat târziu în noapte un clip pe Facebook. Este o înregistrare audio între controlorul de trafic elvețian și pilotul român.
06:10
Cotidianul a realizat o listă cu zece pisici ale politicii românești, personaje care au reușit mereu să aterizeze într-o funcție călduță, indiferent cât de brutală a părut căzătura din funcție.
06:10
Toate manevrele privind pensiile speciale ale magistraților. Privilegiații luptă din răsputeri – ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
Opt categorii de speciali așteaptă cu sufletul la gură decizia CCR privind pensiile speciale. Dacă va fi favorabil, verdictul ar putea fi extins apoi la polițiști, militari, angajații serviciilor de informații, Curtea de Conturi și alte categorii de privilegiați. Nu neapărat în privința cuantumului pensiei, cât în privința vârstei de pensionare. Premierul Bolojan a atras de multe ori atenția că România nu mai poate susține fenomentul pensionărilor la 48 de ani.
Acum 12 ore
23:40
Fermierii francezi blochează Parisul în semn de protest față de acordul UE – Mercosur # Cotidianul de Hunedoara
Fermierii francezi au protestat la Paris împotriva acordului UE - Mercosur, temându-se de importuri ieftine, iar Franța va vota împotriva tratatului, care ar putea fi totuși aprobat la Bruxelles.
23:30
Statul continuă să se împrumute de la populație și-n 2026. Cât e de generos la dobânzi # Cotidianul de Hunedoara
Programele TEZAUR și FIDELIS continuă și în 2026. Statul are de gând să se împrumute și în acest an de la populație. Primele emisiuni sunt așteptate să debuteze în prima jumătate a lunii ianuarie.
Acum 24 ore
22:00
Ana Birchall: Pe Lia Savonea am bătut-o măr de fiecare dată cu argumente. E toxică și malefică # Cotidianul de Hunedoara
Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall o acuză pe Lia Savonea că este „toxică", nu puternică, și susține că influența sa a afectat negativ sistemul judiciar, afirmând că a contracarat-o de fiecare dată cu argumente juridice, inclusiv la CCR.
20:50
Orice înființare SRL sau înființare firmă implică de acum, în mod obligatoriu, deschiderea unui cont bancar pe numele societății.
20:40
Expert: Locuințele nu se vor ieftini! 6 din 10 achizțtii se fac cu bani cash, nu e speculă # Cotidianul de Hunedoara
În 2026, piața imobiliară din România se ajustează: Legea Nordis protejează cumpărătorii, TVA-ul majorat favorizează tranzacțiile second-hand, iar dobânzile fixe se stabilizează și cele variabile scad, arată o analiză OferteBancare.ro.
20:20
Intervenționism, tarife, antisemitism, socialism, corupție, cursa înarmării. Bun venit în politica SUA de la 1900, scrie istoricul Niall Ferguson
20:10
Compania sud-coreeană Daesung Hi-Tech și-a deschis o filială la Bacău, România, și produce echipamente și piese de precizie pentru mașini industriale, industria auto, semiconductori și echipamente medicale, majoritatea destinate exportului în SUA, Japonia și Germania, potrivit Profit.ro.
20:10
Motorul economic al UE bate obrazul americanilor: Nemții acuză SUA de distrugerea ordinii mondiale # Cotidianul de Hunedoara
Frank-Walter Steinmeier avertizează că politica externă a SUA sub Donald Trump amenință ordinea mondială și cere o intervenție activă pentru protejarea democrației globale.
19:30
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, este de părere că românii și antreprenorii cinstiți au reușit să țină economia țării în spate, în pofida provocărilor de ordin fiscal-bugetar.
19:20
Presiunile lui Trump asupra Rusiei se întețesc, iar aliații nu trebuie să-și facă griji în privința Groenlandei, spun vocile neoconservatoare de la Washington
19:10
Bulgaria a lansat un program de viză pentru nomazii digitali din afara UE și SEE, care permite șederea și munca pe termen lung, pe baza unui permis de rezidență de un an, reînnoibil, cu condiția îndeplinirii unor cerințe legate de venit, cazier, asigurare medicală și cazare.
18:40
Fluxul fondurilor UE către România s-a accelerat fără precedent în ultimele șase luni. Presa maghiară notează faptul că în economia națională intră miliarde de euro.
17:40
Numirea noilor procurori-șefi intră în linie dreaptă. Începe oficial procedura # Cotidianul de Hunedoara
Mandatele șefilor de parchete expiră în martie 2026.
17:40
Accident spectaculos la Predeal. S-a înfipt în acoperişul unei pensiuni după ce a ieşit de pe drum # Cotidianul de Hunedoara
Unii apreciază rezistenţa acoperişului, alţii ironizează locul în care şoferul a decis să „parcheze", dar sunt și cei care cred că imaginile au fost realizate cu ajutorul AI.
17:20
Rusia l-a eliberat pe cercetătorul francez Laurent Vinatier într-un schimb de deținuți cu Franța care a vizat un baschetbalist rus aflat în detenție.
17:10
Trei foști miniștri analizează noile impozite locale. Cât de adânc își bagă statul mâna în buzunarele românilor – ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
Noile majorări de impozite au creat valvă la început de an. Unii români au fost stupefiați de noile grile. Nu au lipsit nici greșelile de calcul, cum s-a întâmplat la Sectorul 2. Și, ca orice lucrătură românească, Ghiseul.ro a fost mai mult blocat decât funcțional.
17:10
Fostul arbitru David Coote, condamnat pentru deţinerea unui videoclip cu pornografie infantilă # Cotidianul de Hunedoara
Asociaţia engleză a arbitrilor profesionişti (PGMOL) a anunţat concedierea sa „cu efect imediat" în decembrie 2024.
16:40
S-a aflat cauza morții tânărului internat la Spitalul Județean de Urgență Buzău # Cotidianul de Hunedoara
Cazul rămâne în atenţia opiniei publice, iar familia tânărului aşteaptă clarificări suplimentare privind modul în care a fost gestionată situaţia medicală înainte de producerea decesului.
16:30
Garanțiile de securitate pentru Ucraina, ca și gata. Trump urmează să se pronunțe # Cotidianul de Hunedoara
„Este necesar ca presiunea asupra Rusiei să continue să crească în același ritm cu activitatea echipelor noastre de negociere", a scris Zelenski pe X.
16:30
Guvernul pregătește un sistem de aplicare automată a voucherelor de energie prin reducere directă pe factură pentru consumatorii eligibili.
16:20
Atac cu dronă, la Marea Neagră, împotriva unui petrolier care se îndrepta către Rusia # Cotidianul de Hunedoara
Petrolierul a fost construit în 2005, are o lungime de 274 de metri şi o lăţime de 48 de metri, potrivit site-ul specializat Vessel Finder.
15:40
Provocări pentru noul primar al Capitalei. Cum va rezolva gaura neagră din transport și termoficare # Cotidianul de Hunedoara
Ce se întâmplă dacă noul primar nu va începe, cu adevărat, reformele în București? „Ne vom îngropa în subvenții și vom subvenționa la nesfârșit un sistem care devine tot mai resursofag și tot mai greu de întreținut", este de părere profesorul universitar de economie Cristian Păun.
15:40
O avarie a unui cazan cu abur a adus probleme cu furnizarea apei calde pentru aproape jumătate de Capitală. Deși problema a fost rezolvată, mii de imobile rămân fără căldură.
15:10
Descoperă nominalizările la SAG Awards 2026: One Battle After Another stabilește un record cu 7 selecții, iar The Studio domină categoriile TV. Află cine sunt marii favoriți și când are loc ceremonia.
15:10
Cum explică ministrul Apărării controversele din jurul călătoriei cu avionul Spartan # Cotidianul de Hunedoara
Reamintim, președintele a rămas blocat din cauza condițiilor meteo. "În momentul de față, avionul Spartan cu care s-a zburat pemite comunicații scrise prnin satelit în regim criptate. Există posibilitatea de mesaje text, dar nu de comunicații audio. Am discutat cu STS ca să fie integrate și comunicații pe bandă mai largă, care vor fi integrate […]
14:50
Specialiștii au emis avertizări de risc major pentru râurile Jiu și Telejean, dar și pentru bazine hidrografice din alte nouă județe.
14:50
Fosul demnitar este obligat să plătească despăgubiri de 800.000 de lei urmaşilor celor două victime decedate în urma accidentului.
14:40
Evenimentul este organizat de Uniunea Criticilor, Redactorilor şi Realizatorilor Muzicali din România (UCRRM), în parteneriat cu Filarmonica „George Enescu", Centrul Naţional de Artă „Tinerimea Română" şi ARTEXIM.
14:40
Donald Trump solicită peste 6,2 milioane de dolari pentru cheltuieli legale după anularea dosarului penal privind intervenția sa în alegerile din Georgia, ca urmare a descalificării procu
