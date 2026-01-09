Sarah Paulson, omagiu profund personal pentru Diane Keaton, în ziua în care regretata actriță ar fi împlinit 80 de ani: "Minunată, unică, TU"

16:40

Din toamna lui 2025, Alex Dobrescu, fostul iubit al Cristinei Cioran și tatăl celor doi copii ai acesteia, ispășește o pedeapsă de patru ani de închisoare cu executare. Acesta este încarcerat la Rahova, după ce a fost condamnat pentru trafic de droguri de mare risc. În prezent este în faza de apel și speră să reușească să reducă din pedeapsă.