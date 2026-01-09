Sarah Paulson, omagiu profund personal pentru Diane Keaton, în ziua în care regretata actriță ar fi împlinit 80 de ani: "Minunată, unică, TU"
9 ianuarie 2026
Sarah Paulson i-a adus un omagiu profund și personal prietenei sale, actrița Diane Keaton, care s-a stins din viață pe 11 octombrie, în urma unei pneumonii bacteriene.
• • •
Tragedie în Filipine. Un munte de gunoi s-a prăbușit peste muncitori la Cebu. Zeci de gunoieri au fost îngropați de vii
Cel puţin o persoană a murit, iar alte 38 au fost date dispărute în urma unei surpări a unui ”munte” de gunoi, într-o groapă de gunoi privată, anunţă vineri primăria oraşului Cebu, în centrul Filipinelor, unde a avut loc incidentul.
Sarah Paulson, omagiu profund personal pentru Diane Keaton, în ziua în care regretata actriță ar fi împlinit 80 de ani: "Minunată, unică, TU"
Ger, polei și ninsoare în toată țara, până marți dimineață. Temperaturi minime între -18 și -6 grade
Meteorologii prognozează vreme deosebit de rece, ger, precipitaţii mixte şi polei, ninsori şi local strat de zăpadă, intensificări ale vântului în mai multe regiuni, de vineri, până în dimineaţa zilei de 13 ianuarie.
Meteorologii prognozează o vreme geroasă pentru București, cu cer variabil, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și temperaturi scăzute, până marți dimineața, 13 ianuarie.
Atacul nocturn rusesc asupra Ucrainei a avariat 20 de imobile rezidențiale și ambasada Qatarului din Kiev, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un mesaj postat pe rețelele sociale.
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o operație estetică în Moscova
Yulia Burtseva, influenceriță de origine rusă care locuia în Italia, a murit la vârsta de 38 de ani, după ce a suferit o intervenție de chirurgie estetică la o clinică privată din Moscova.
Preşedintele Columbiei avertizează că există o "ameninţare reală" de acţiune militară americană împotriva ţării sale
Preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, consideră că există o "ameninţare reală" de acţiune militară americană împotriva ţării sale, după atacul şi răpirea omologului său Nicolas Maduro în Venezuela, potrivit declaraţiilor sale pentru postul public britanic de radio BBC, citat de EFE.
Italia, afectată de un val de frig. Regiunea unde temperaturile au coborât până la -23,1°C
Italia a fost lovită de un val de frig intens, joi, după ce în ultimele zile a fost afectată de vânturi violente, ninsori abundente şi ploi torenţiale, transmite agenţia ANSA.
Nicușor Dan publică înregistrarea convorbirii dintre pilotul Spartan și turnul de control din Zürich: „Este un atac la adresa imaginii țării!"
Donald Trump se va întâlni cu Maria Corina Machado şi spune că ar fi o „onoare" ca ea să-i acorde premiul Nobel
Donald Trump a anunţat joi că opozanta venezueleană Maria Corina Machado va fi la Washington săptămâna viitoare şi s-a declarat „nerăbdător” să o întâlnească, adăugând că ar fi „o mare onoare” dacă ea i-ar înmâna Premiul Nobel pentru Pace.
Cum se menține în formă Jennifer Aniston la 56 de ani. Instructorul ei i-a dezvăluit secretele: „Iubește provocările și antrenamentele intense"
Chiar dacă are 56 de ani, Jennifer Aniston reușește să se mențină într-o formă fizică de invidiat. Secretul ei? Discipline constantă, antrenamente variate și un stil de viață echilibrat, după cum a dezvăluit chiar antrenorul ei personal, Dani Coleman.
Ministrul Energiei: Suntem pregătiţi să facem faţă situaţiei de la finalul săptămânii, când se aşteaptă averse în mare parte a ţării
Un număr de 11.250 de locuinţe sunt încă nealimentate cu energie electrică în judeţele Alba, Maramureş, Sălaj, Prahova şi Cluj, din cauza condiţiilor meteo extrem de dificile, estimându-se că multe vor fi reconectate la finele acestei săptămâni, dar vor fi posibile noi accidente şi deconectări, dată fiind prognoza anunţată de meteorologi, a declarat, joi, la prânz, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul şedinţei Comandamentului Energetic Naţional.
Cât a costat zborul lui Nicușor Dan la Paris cu avionul Spartan. Ministrul Apărării explică întârzierea revenirii
Ministrul Apărării Radu Miruţă a declarat joi, în contextul discuţiilor din spaţiul public referitoare la recentul zbor al preşedintelui Nicuşor Dan la Paris, că penultimul astfel de zbor a costat aproximativ 30.000 de euro, precizând că pentru cel mai recent nu au fost încă emise facturile.
Află când pică Paștele în 2026: 12 aprilie la ortodocși și 5 aprilie la catolici, cum se calculează data și ce zile libere au angajații (Vinerea Mare, 10 aprilie, și Lunea Paștelui, 13 aprilie). Vezi și perioada vacanței de primăvară pentru elevi.
Vacanțe școlare în 2026: calendar complet cu vacanța de schi pe județe, vacanța de Paște (4–14 aprilie) și vacanța de vară (din 20 iunie). Vezi ce minivacanțe au elevii și cum arată structura anului școlar 2025–2026.
Donald Trump: „SUA şi-ar putea menţine controlul asupra Venezuelei pe durata mai multor ani"
Statele Unite ale Americii şi-ar putea menţine controlul asupra Venezuelei pe durata mai multor ani, a afirmat preşedintele american Donald Trump într-un interviu publicat joi de New York Times, potrivit AFP şi Reuters.
Zile libere 2026: vezi calendarul complet al sărbătorilor legale, când pică în timpul săptămânii și ce minivacanțe poți obține (ianuarie, Paște, 1 Mai, 1 Iunie, 1 Decembrie). Ponturi utile pentru planificarea concediului.
DSU, recomandări în contextul vremii nefavorabile: „Urmăriți constant buletinele meteorologice, evitați deplasările neesențiale"
Autoritățile au transmis o serie de recomandări populației în contextul vremii nefavorabile.
Se pensionează la 48 de ani, dar are planuri mari. Cu ce se va ocupa șeful Poliției Municipiului Sibiu după retragere: „Poate mă voi întoarce la origini!"
Sebastian Veștemeanu, șeful Poliției Municipiului Sibiu din 2018, se pensionează la doar 48 de ani, scrie Turnul Sfatului.
Casa Albă: Președintele Trump studiază intens ideea ca SUA să „cumpere" Groenlanda, iar diplomaţia rămâne prima opţiune
Preşedintele Donald Trump studiază "activ" împreună cu echipa sa posibilitatea ca SUA să cumpere Groenlanda, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, care a refuzat din nou să excludă o preluare militară a acestei insule ce este un teritoriu autonom din cadrul Danemarcei, ţară cu care secretarul american de stat Marco Rubio va avea discuţii pe acest subiect, relatează AFP şi EFE.
Ultima zi în care se mai poate vizita Catedrala Naţională. De vineri, se închide pentru continuarea lucrărilor
Joi este ultima zi în care credincioşii mai pot vizita Catedrala Naţională, începând de vineri urmând să fie închisă pentru continuarea lucrărilor la interior.
Cod galben de vânt şi ninsori viscolite în Bucureşti şi alte 20 de judeţe. Zonele cu avertizare cod portocaliu. Va fi ger până spre jumătatea lunii ianuarie
Capitala şi alte 20 de judeţe se vor afla sub avertizare cod galben de ninsori viscolite şi intensificări ale vântului pe parcursul zilei de joi, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie.
Patroana barului din Crans-Montana, acuzată că a fugit cu încasările în timpul incendiului în care au murit 40 de oameni
O tragedie de proporții a zguduit Elveția și a stârnit indignare în întreaga Europă, după ce 40 de persoane au murit într-un incendiu devastator izbucnit în noaptea de Revelion la barul Le Constellation, din celebra stațiune de schi Crans-Montana. În centrul scandalului se află managerul localului, Jessica Moretti, acuzată că ar fi părăsit clădirea „cu o casă plină de bani”, în timp ce clienții încercau cu disperare să scape din flăcări.
Risc de tensiuni între SUA şi Rusia. Moscova acuză „piraterie de secol XXI" după confiscarea petrolierului Marinera
Parlamentarul rus Leonid Sluţki, preşedintele comisiei pentru afaceri internaţionale a Dumei de Stat a Rusiei, a calificat confiscarea navei Marinera de către SUA drept un act de „piraterie de secol XXI”, în timp ce, potrivit agenţiei de ştiri TASS, Ministerul rus de Externe a cerut eliberarea cetăţenilor ruşi aflaţi la bord. Casa Albă a anunţat, în schimb, că aceştia ar putea fi judecaţi.
Cursuri suspendate sau organizate online, joi, la zeci de unităţi de învăţământ din 15 judeţe, din cauza ninsorilor
Cursurile şcolare sunt suspendate sau se desfăşoară online, joi, la zeci de unităţi de învăţământ din judeţele Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Iaşi, Mehedinţi, Prahova, Satu Mare, Sălaj şi Sibiu, din cauza ninsorilor care fac ca unele drumuri să fie impracticabile sau au provocat avarii în alimentarea cu electricitate sau încălzire.
Nicolas Maduro și soția Cilia Flores, răniți în timpul capturării de către armata americană. Atacul SUA s-a soldat cu circa 100 de morți în Venezuela
Preşedintele venezuelean îndepărtat de la putere Nicolás Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost răniţi în timpul capturării lor, la 3 ianuarie, de către armata americană, la Caracas, dă asigurări ministrul venezuelean de Interne Diosdado Cabello.
Macron convoacă şefii de partide pentru a discuta despre garanţiile de securitate pentru Ucraina
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, convoacă, joi după-amiază, şefii partidelor politice pentru a le prezenta ”garanţiile de securitate” promise de europeni Kievului, în special de Franţa, care ar putea trimite ”câteva mii” de soldaţi în Ucraina în cazul unui armistiţiu cu Rusia, relatează AFP.
Adrian Mutu, cel supranumit „Briliantul" sau „Il Fenomeno" în perioada în care evolua, împlineşte joi 47 de ani
Fostul atacant al naţionalei României, în prezent antrenor, Adrian Mutu, cel supranumit „Briliantul” sau „Il Fenomeno” în perioada în care evolua, împlineşte, joi, 47 de ani.
Medicul Iuliu Torje, după cazul tânărului de 25 de ani care a murit la SJU Buzău: „Tromboembolismul pulmonar este o complicaţie gravă"
Medicul Iuliu Torje a afirmat, în contextul decesului unui tânăr de 25 de ani internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău după un accident rutier având o fractură de femur, că unele evoluţii dramatice pot apărea chiar şi atunci când protocoalele medicale sunt respectate, subliniind că medicina nu este o ştiinţă exactă.
„M-am săturat de prostie". Un senator republican critică comentariile despre Groenlanda ale lui Stephen Miller, important consilier al lui Trump
Senatorul republican Thom Tillis a criticat dur, miercuri, recentele comentarii ale adjunctului şefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, care a sugerat că SUA ar trebui să preia controlul asupra Groenlandei. Senatorul a calificat remarcile drept „amatoristice” şi „absurde” şi l-a îndemnat pe preşedintele Donald Trump să concedieze persoanele care îi dau astfel de sfaturi, relatează CNN.
Un ciclon mediteraneean lovește România. Ninsori și ger până pe 15 ianuarie: „Un episod autentic de iarnă"
România intră sub influența unui ciclon mediteraneean puternic, care aduce un episod de iarnă severă, cu ninsori abundente, vânt puternic și temperaturi extrem de scăzute, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Fenomenele vor debuta miercuri noaptea, 7 ianuarie, și se vor menține cel puțin până pe 15 ianuarie, afectând cea mai mare parte a țării.
Aeronava Spartan cu care Nicuşor Dan revine în ţară a decolat de pe aeroportul din Paris. Președintele României a fost blocat 8 ore
Aeronava Spartan cu care preşedintele Nicuşor Dan a mers la Paris, pentru a participa la Summit-ul Coaliţiei de Voinţă, a decolat de pe aeroport, după ce ninsoarea s-a oprit şi pista a putut fi curăţată. Delegaţia şefului statului trebuia să ajungă în ţară marţi seara însă aeronava militară nu a putut decola nici marţi seara şi nici miercuri dimineaţa, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.
Trump se plânge că fotografii îl fac să pară „puțin gras". Democrații îl ironizează cu un mesaj viral care explodează pe rețelele sociale
Un mesaj postat pe X de un cont cu legături cu democraţii a devenit viral, cu peste 225.000 de vizualizări, după ce a ironizat greutatea lui Donald Trump, care s-a plâns că unui fotografi îl facă să pară ”puţin gras”.
Lionel Messi, despre planurile sale pentru după încheierea carierei de fotbalist: „Nu mă văd antrenor"
Campionul mondial argentinian Lionel Messi a vorbit despre viitorul său şi a dezvăluit unele detalii despre personalitatea sa în afara terenului. Messi nu exclude o reconversie în lumea fotbalului, relatează Le Figaro.
Globurile de Aur. Prima ceremonie majoră de premii de la Hollywood are loc duminică. Date importante
Cea de-a 83-a ceremonie a Globurilor de Aur, care are loc duminică, va începe la ora 20:00, ora estică, la Beverly Hilton din Beverly Hills, şi va fi transmisă în direct de CBS şi în streaming live pe Paramount+. La începutul sezonului de premii de la Hollywood vor participa nominalizaţi precum Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Ariana Grande, Cynthia Erivo şi Emma Stone.
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?". Imaginile sunt virale
Un vlogger american, cunoscut pentru clipurile sale despre mâncare, a descoperit bucătăria românească într-un restaurant din New York și a avut o reacție care a devenit rapid virală. Fără să știe aproape nimic despre România și fără a avea așteptări, acesta a decis să comande mai multe preparate tradiționale și să filmeze întreaga experiență, iar concluziile sale au stârnit mii de reacții online.
Nicole Kidman şi Keith Urban au divorţat oficial, punând capăt căsniciei de 19 ani a unuia dintre cele mai proeminente cupluri din lumea divertismentului.
Lamine Yamal este cel mai valoros fotbalist din lume. CIES a anunţat clasamentul mondial al jucătorilor în funcţie de valoarea de transfer
Cu o valoare de transfer estimată la 343.1 de milioane de euro, Lamine Yamal continuă să fie cel mai scump jucător din lume, potrivit modelului statistic al Observatorului Fotbalului CIES. Tânărul spaniol îi devansează în top 3 pe Erling Haaland (255.1 de milioane de euro) şi Kylian Mbappé (201.3 milioane de euro).
Femeile, din nou sub lupă în armata SUA. Pentagonul reevaluează rolurile de luptă și promite criterii dure, fără „agendă ideologică"
Departamentul american al Apărării anunţă că urmează să evalueze efectele integrării femeilor în roluri de luptă - autorizate de aproximativ zece ani -, în contextul în care secretarul Apărării Pete Hegseth denunţă cu regularitate măsuri ”woke” - menite să crească oportunităţile minorităţilor - atât în armată, cât şi în întreprinderi sau universităţi, relatează AFP.
Înmormântarea fostei actriţe Brigitte Bardot are loc, miercuri, la Saint-Tropez, în biserica Notre-Dame de l'Assomption. Înainte de acest moment solemn, ultimul soţ al actriţei, Bernard d'Ormale, s-a confesat revistei Paris Match şi a mărturisit că actriţa suferea de cancer. A fost internată de mai multe ori în spital.
Preşedintele Nicuşor Dan, blocat în Paris. Aeronava Spartan cu care urma să revină în ţară nu poate decola din cauza ninsorii
Aeronava cu care preşedintele Nicuşor Dan urma să revibă din Franţa nu poate decola de la Paris deoarece pista aeroportului este acoperită cu zăpadă. Plecarea preşedintelui României, programată iniţial marţi seară, a fost amânată din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, însă nici miercuri dimineaţă nu a fost posibilă decolarea.
Venezuela declară o săptămână de doliu pentru militarii ucişi în atacul SUA. Aproximativ 75 de persoane au fost ucise în timpul raidului
Preşedintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat, marţi, şapte zile de doliu pentru membrii armatei ucişi în raidul american de la sfârşitul săptămânii trecute, care avea ca scop capturarea liderului Nicolas Maduro, transmite Reuters. Oficiali americani citaţi de Washington Post apreciază că aproximativ 75 de persoane au fost ucise în timpul raidului.
Crăciun în Rusia. Putin a participat la o slujbă care a durat toată noaptea. Preşedintele rus a transmis urări credincioşilor care sărbătoresc Crăciunul pe rit vechi
Preşedintele rus Vladimir Putin a transmis felicitări întregului popor rus cu ocazia sărbătorii Crăciunului pe rit vechi, transmite agenţia rusă de ştiri TASS, citând biroul de presă al Kremlinului. Putin a participat la o slujbă care a durat toată noaptea, la Biserica Marelui Mucenic Gheorghe Învingătorul din regiunea Moscovei.
Michael Reagan, fiul cel mare al preşedintelui Ronald Reagan, a murit la vârsta la 80 de ani
Michael Reagan, fiul cel mare al preşedintelui Ronald Reagan şi comentator conservator, a murit la vârsta de 80 de ani, au anunţat marţi Fundaţia şi Institutul Prezidenţial Ronald Reagan care spus că a fost „un gardian neclintit al moştenirii tatălui său”.
Ortodocşii îl sărbătoresc pe Sfântul Ioan, cel care a anunţat venirea lui Hristos. Aproape 2 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica
Ortodocşii îl sărbătoresc, miercuri, pe Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan mai este numit şi Înaintemergătorul, pentru că este cel care a anunţat venirea lui Hristos.
Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 a lovit miercuri la 68 km est de Baculin, în Filipine, la o adâncime de 10 km (6 mile), a anunţat Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS), transmite Reuters.
Crăciunul pentru creştinii ortodocşi de rit vechi se sărbătorește pe 7 ianuarie. Când e petrecerea de Revelion
Crăciunul este sărbătorit în calendarul pe stil vechi pe 7 ianuarie. De asemenea, creştinii ortodocşi de rit vechi întâmpină Anul Nou în noaptea din 13 spre 14 ianuarie.
Fostul iubit al Cristinei Cioran este închis la Rahova, iar copiii lor nu știu nimic: "Mă întreabă zilnic când vine acasă"
Din toamna lui 2025, Alex Dobrescu, fostul iubit al Cristinei Cioran și tatăl celor doi copii ai acesteia, ispășește o pedeapsă de patru ani de închisoare cu executare. Acesta este încarcerat la Rahova, după ce a fost condamnat pentru trafic de droguri de mare risc. În prezent este în faza de apel și speră să reușească să reducă din pedeapsă.
Până când se ia Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Ce spune rânduiala Bisericii Ortodoxe
Boboteaza, sărbătorită anual pe 6 ianuarie, este una dintre cele mai importante zile din calendarul creștin-ortodox. Cu această ocazie, în biserici are loc Sfințirea cea Mare a Apei, iar credincioșii primesc Agheasma Mare. O întrebare frecventă este: câte zile se poate lua Agheasma Mare de la biserică și consuma acasă?
Cristina Cioran a ajuns la sentimente mai bune pentru fostul iubit, cu care a fost în mari scandaluri. "Când am rămas însărcinată, am uitat tot, l-am iertat pentru tot"
Din toamna lui 2025, Alex Dobrescu, fostul iubit al Cristinei Cioran și tatăl celor doi copii ai acesteia, ispășește o pedeapsă de patru ani de închisoare cu executare. Acesta este încarcerat la Rahova, după ce a fost condamnat pentru trafic de droguri de mare risc. În prezent este în faza de apel și speră să reușească să reducă din pedeapsă.
