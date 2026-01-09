Cristian Chivu, desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A. Trei victorii din trei meciuri cu Inter Milano

10:40

O tragedie de proporții a zguduit Elveția și a stârnit indignare în întreaga Europă, după ce 40 de persoane au murit într-un incendiu devastator izbucnit în noaptea de Revelion la barul Le Constellation, din celebra stațiune de schi Crans-Montana. În centrul scandalului se află managerul localului, Jessica Moretti, acuzată că ar fi părăsit clădirea „cu o casă plină de bani”, în timp ce clienții încercau cu disperare să scape din flăcări.