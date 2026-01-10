Amendă 1.620 lei dacă circuli cu mașina acoperită de zăpadă. Ce pățești dacă nu se văd numerele?
Newsweek.ro, 10 ianuarie 2026 07:20
Circulația cu mașina acoperită de zăpadă nu este doar periculoasă, ci și sancționată sever de lege. ...
Acum 10 minute
07:30
„Laptele de aur”, băutura făcută în casă, care te ajută să dormi mai bine noaptea. Se luptă și cu inflamația # Newsweek.ro
Cui nu-i place o noapte de somn odihnitor? Somnul este fundamentul sănătății și una dintre cele mai ...
Acum 30 minute
07:20
07:10
Horoscop 11 ianuarie. Luna în Scorpion aduce dispute intense Gemenilor. Leii și Berbecii sunt productivi # Newsweek.ro
Horoscop 11 ianuarie. Luna în Scorpion aduce dispute intense Gemenilor. Leii și Berbecii sunt produc...
Acum 2 ore
06:30
Casa de Pensii refuză creșterea punctajelor cu 50% pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte: E obligatorie # Newsweek.ro
Decizia Înaltei Curți, care stipulează că perioada în care salariații au desfășurat activități în gr...
Acum 12 ore
22:30
Statul a aprobat renaționalizarea Companiei Naționale Aeroporturi București. Cum se va întâmpla asta? De ce? # Newsweek.ro
Statul român a aprobat renaționalizarea Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB). Cum se va ...
21:50
SUA vânează petrolierele lui Putin în Marea Nordului. Aeronave pentru misiuni speciale, în Regatul UnitN # Newsweek.ro
Forțele Aeriene ale Statelor Unite au desfășurat mai multe aeronave în Regatul Unit pentru a sprijin...
21:40
Radu Burnete: Este o veste foarte bună că Europa va încheia un acord comercial cu Mercosur # Newsweek.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat că este o veste "foarte bună că Europa va încheia u...
21:10
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, despre bucureştenii care stau în plină iarnă fără apă caldă şi căldură # Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune, despre bucureştenii care stau în plină iarnă fără apă caldă ...
20:50
Putin a atacat două nave civile în Marea Neagră. Un marinar a fost ucis și mai mulți răniți # Newsweek.ro
O dronă de atac rusească a lovit o navă civilă care se îndrepta spre un port ucrainean pentru a încă...
20:40
Ce scutiri fiscale vor fi în acest an şi care dintre cele de anul trecut au fost eliminate? # Newsweek.ro
Care sunt scutirile fiscale ce vor exista în acest an şi care dintre cele de anul trecut au fost eli...
20:20
Înmormântarea este mai scumpă şi ea. Cât e taxa de săpat groapa şi cea de depunere în capelă a sicriului? # Newsweek.ro
Înmormântarea a devenit mai scumpă şi ea. Cât este acum taxa de săpat groapa, dar şi cea de depunere...
20:10
Reacția președintelui Nicușor Dan după semnarea Acordului UE- Mercosur. Ce beneficii are România? # Newsweek.ro
România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele Mercosur după ce...
20:00
Muzeul din Wrocław dezvăluie un set rar pentru uciderea vampirilor, descoperit într-un magazin de antichități # Newsweek.ro
Muzeul din Wrocław dezvăluie un set rar pentru uciderea vampirilor, care a fost descoperit într-un b...
19:50
Cum să eviți alunecările și căzăturile pe gheață în ianuarie. Te ajută să nu ai incidente neplăcute # Newsweek.ro
Cum să eviți alunecările și căzăturile pe gheață în ianuarie. Te ajută să nu ai incidente neplăcute....
19:40
De ce vesela este încă murdară chiar dacă a fost pusă în mașina de spălat vase? Vezi ce greșeli repeți zilnic # Newsweek.ro
Folosirea unei mașini de spălat vase este una dintre cele mai bune metode de a economisi timp și de ...
19:20
Viața la pensie. Alimentele de care pensionarii trebuie să se ferească ca să evite guta și să meargă mai bine # Newsweek.ro
Pensionarii trebuie să fie atenți la alimentația lor pentru a preveni guta și a-și menține mobilitat...
19:20
România, mai aproape de primirea a 32 de avioane F-35. Lockheed Martin a livrat 191 anul trecut, un record # Newsweek.ro
România stă la rând pentru a primi cele 32 de avioane F-35 pe care le-a comandat și pe care va plăti...
19:10
Cum e să plăteşti 750 de lei şi să tremuri, cu caloriferul călduţ. Termoficarea e mai scumpă cu 30% # Newsweek.ro
Cum este să plăteşti şi 750 de lei şi să tremuri, cu caloriferul călduţ, când afară e ger. Termofica...
19:10
Economia Zonei Euro încheie anul 2025 cu îmbunătățiri ale Comerțului cu amănuntul și Industriei # Newsweek.ro
Veşti bune din Occidentul Europei. Economia Zonei Euro încheie anul 2025 cu îmbunătățiri în două sec...
18:50
Secretarul britanic al Apărării în Ucraina, după atacul lui Putin cu Oreșnik. Va da rachete cu rază lungă # Newsweek.ro
Ucraina și Regatul Unit au semnat vineri o foaie de parcurs la Kiev, oficializând cooperarea în dome...
Acum 24 ore
18:20
Femeile au o pensie cu 1.500 lei mai mică decât bărbații. Ministrul muncii spune cum reduce această diferență # Newsweek.ro
Femeile au o pensie mult mai mică decât bărbații, potrivit dartelor obținute de Newsweek România. As...
18:10
Horoscop săptămâna 11-18 ianuarie. Luna nouă în Capricorn aduce vești mari pentru Pești, Fecioare, Vărsător # Newsweek.ro
Luna nouă din Capricorn de săptămâna viitoare va aduce ocazia de a-ți stabili intenții și de a trece...
17:50
Institutul Naţional de Sănătate Publică avertizează că gripa continuă să facă victime în România # Newsweek.ro
Institutul Naţional de Sănătate Publică avertizează că gripa continuă să facă victime în România: op...
17:40
Tragedia din barul elvețian: Jacques Moretti, reținut la Sion din cauza riscului de a părăsi țara # Newsweek.ro
Jacques Moretti, coproprietarul barului elveţian Le Constellation, a fost reţinut în Sion din cauza ...
17:30
Italia vrea primul centru de pregătire a piloților F-35 din Europa. România poate profita # Newsweek.ro
Italia se ocupă deja de asamblarea avioanelor de vânătoare F-35, așa că acum a început dificila sarc...
17:20
Rogobete respinge „strategiile pompoase”. Centre de sănătate mintală ca în Madrid pot fi realizate și în țară # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, după vizita pe care a făcut-o la Centrul de Sănătat...
17:10
România susține acordul UE–Mercosur după negocieri pentru protejarea fermierilor: acces la o piață majoră # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan declară, vineri, că România a votat în favoarea Acordului comercial dintre ...
17:10
Raliul Dakar 2026, Ziua 6: Dublă Dacia, „Regele deșertului” pe 1 la general. Mani Gyenes, pe 5 la Malle Moto # Newsweek.ro
Cea de-a 6 zi a Raliului Dakar 2026 s-a încheiat cu o premieră pentru echipa Dacia Sandriders. Nasse...
16:50
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni și-a reiterat sprijinul pentru Ucraina , recunoscând că există...
16:40
Scandal la guvernare. PSD acuză Ministerul de Externe condus de USR că a votat acordul Mercosur # Newsweek.ro
PSD critică dur Ministerul Afacerilor de Exerne care a dat un vor în favoarea acordului de liber sch...
16:30
Antrenorul român Cristian Chivu, desemnat antrenorul lunii decembrie în Italia. Cristian Chivu scrie...
16:20
Horațiu Potra, alături de fiul său, și nepotul său rămân în arest preventiv pentru 30 de zile # Newsweek.ro
Horațiu Potra, alături de fiul său, Dorian Potra și nepotul său Alexandru Cosmin Potra rămân în ares...
16:10
Noi taxe pentru camioane în 2026, în 8 țări din Europa, inclusiv România. Ungaria e „campioană” regională # Newsweek.ro
Pentru camioane, 2026 înseamnă kilometri mai scumpi în 8 țări din Europa, inclusiv România. Noile ta...
16:00
Dacă ai o pisică și observi că te urmărește peste tot, nu trebuie să-ți faci griji. Pisicile își urm...
15:50
Antifrauda bate la ușa tuturor comercianților: plata cu cardul a devenit obligatorie. „Vor fi controale” # Newsweek.ro
Începând cu 1 ianuarie 2026, toți comercianții care încasează bani de la populație sunt obligați să ...
15:50
Cercetătorii au făcut o descoperire bizară: Emitem o lumină vizibilă care dispare când murim. Cum e posibil? # Newsweek.ro
Potrivit unui experiment realizat de cercetători de la Universitatea din Calgary și de la Consiliul ...
15:50
Oamenii de ştiinţă au identificat o „defecţiune” în ADN asociată cu îmbătrânirea care creşte riscul unor boli # Newsweek.ro
Un studiu genetic de referinţă arată că anumite secvenţe foarte scurte de ADN, repetate de multe ori...
15:40
Un ieșean s-ar putea întoarce în spatele gratiilor după un gest fără sens. Când șoferul mașinii în c...
15:20
Lanțul de fast-food care a „reinventat” cel mai ieftin pui la rotisor a dat faliment. Care e motivul? # Newsweek.ro
În anii 1980, puiul la rotisor poate că exista, dar nu era un aliment de bază așa cum a devenit astă...
15:20
Cum va evolua IT-ul ieșean în 2026? Previziuni din piață, între ajustări și pariuri pe tehnologiile emergente # Newsweek.ro
După un an de corecții și prudență, industria IT din Iași intră în 2026 cu un amestec de realism și ...
15:00
Acordul comercial UE-Mercosur a fost aprobat după 25 de ani de negocieri. Ce spune ministrul Agriculturii # Newsweek.ro
Acordul comercial UE-Mercosur a fost aprobat vineri de majoritatea statelor membre, după peste 25 de...
15:00
SUA „ar putea alege” între a anexa Groenlanda sau a păstra NATO. Trump: „N-am nevoie de drept internațional” # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a declarat că SUA ar putea fi nevoite să aleagă între ambiția de a prelua ...
14:50
Nedreptate la pensie: A avut 7.000 lei salariu și s-a pensionat cu 3.300 lei. Cât a muncit pensionarul? # Newsweek.ro
O speță revoltătoare - „După mulți ani de muncă și cu un salariu de aproximativ 7.000 de lei în ulti...
14:40
Mercedes investește milioane de euro în uzina din Ungaria, pierdută de România din cauza infrastructurii # Newsweek.ro
Mercedes investește milioane de euro în uzina sa din Ungaria, pierdută de România în 2008 din cauza ...
14:30
1.800 lei amendă unei șoferițe. A circulat pe autostrada acoperită de zăpadă cu o mașină cu anvelope de vară # Newsweek.ro
O şoferiţă din judeţul Alba, prinsă circulând pe autostradă, în condiţii de iarnă, cu un autoturism ...
14:20
Bolojan, anunț care ar putea pune capăt austerității. „Investiții de 15.000.000.000€ de la UE. Un record” # Newsweek.ro
Premierul Bolojan dă vești bune. El spune că valoarea investițiilor a atins un nivel record, așa că ...
14:10
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă va achiziţiona 1.200 ambulanţe noi. Investiţia, finanţată prin PNRR # Newsweek.ro
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă va achiziţiona 1.200 de ambulanţe noi până la sfârşitul lun...
14:00
Cine este agentul ICE care a împușcat mortal pe Renee Good în Minneapolis. Extremist MAGA cu soție imigrant # Newsweek.ro
Agentul Immigration and Customs Enforcement (ICE) care a împușcat-o mortal pe Renee Nicole Good, în ...
13:50
Propunere revoluționară ca dosarele politicienilor să nu mai ajungă la prescripție. „Să dea termene la o zi” # Newsweek.ro
Numeroase dosare de politicieni și oameni de afaceri dubioși ajung să se prescrie pentru că avocații...
13:40
Zi de doliu național, în Elveția, pentru comemorarea victimelor incendiului din barul din Crans-Montana # Newsweek.ro
În Elveția are loc vineri o slujbă de comemorare, ca parte a unei zile naționale de doliu, pentru a ...
