Caz incredibil la Deva. A ieșit cu cuțitul și bâta la voluntarii care au deszăpezit strada pe care locuiește

11:50

Iașul nu reușește să recupereze decalajul economic față de Cluj, Timișoara sau București și riscă să se stabilizeze pentru următorii ani sub media națională. Orașe precum Brașov, Constanța sau Oradea încep să se distanțeze de Iași și să se stabilească în următoarea „grupă” economică, din care noi nu vom mai face parte, arată o analiză […] Articolul Iașul nu poate recupera decalajul economic față de Cluj, Timișoara sau București. Este sub media pe țară, fără perspective apare prima dată în PRESShub.