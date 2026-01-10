Dansul care nu se vede în vitrină: cum încearcă UE să salveze memoria fragilă a dansului contemporan

13:00

Un poliţist din Arad a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu pentru că nu ar fi dispus începerea urmăririi penale într-un caz de viol asupra unui copil, pe parcursul anchetei constatându-se şi că deţinea ilegal muniţie pentru arme de vânătoare, informează Agerpres. Bărbatul lucrează la Poliţia Judiciară, iar cazul pe care ar fi […]