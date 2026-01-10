Aktual24 | PSD face scandal pe subiectul Mercosur, deși europarlamentarii săi au votat în favoarea acordului

09:10

Profesorii Liceului Tehnologic „Gheorghe Şincai” din Târgu Mureş au fost felicitaţi de producătorul de maşini sport Ferrari, pentru modul în care au pregătit un absolvent care se numără printre cei mai apreciaţi proiectanţi ai companiei. „Elevii făceau practică la o firmă italiană, aici, la Târgu Mureş, iar unul dintre ei s-a evidenţiat mai mult decât […] Articolul Cum a ajuns un elev de la un liceu tehnologic din Mureș proiectant de top la Ferrari, în Italia apare prima dată în PRESShub.