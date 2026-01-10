Aktual24 | PSD face scandal pe subiectul Mercosur, deși europarlamentarii săi au votat în favoarea acordului
10 ianuarie 2026
Analiștii Sorin Ioniță și Cristian Preda sancționează "ipocrizia" și "duplicitatea" PSD în legătură cu adoptarea acordului Mercosur de către majoritatea liderilor UE, printre care și România, și arată că europarlamentarii români au votat în favoarea prevederilor Mercosur. "Ce naiba vrea PSD cu Mercosur? Iată cum au votat în decembrie membrii PSD în Parlamentul European pe […]
Aktual24 | PSD face scandal pe subiectul Mercosur, deși europarlamentarii săi au votat în favoarea acordului
Analiștii Sorin Ioniță și Cristian Preda sancționează "ipocrizia" și "duplicitatea" PSD în legătură cu adoptarea acordului Mercosur de către majoritatea liderilor UE, printre care și România, și arată că europarlamentarii români au votat în favoarea prevederilor Mercosur. "Ce naiba vrea PSD cu Mercosur? Iată cum au votat în decembrie membrii PSD în Parlamentul European pe […]
Ministrul Justiției, despre vârsta de pensionare a magistraților : „La o vârstă de 50 și ceva de ani ești în deplinătatea intelectuală, a forței, a cunoașterii profesionale"
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, sâmbătă, în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune Prima TV, că un magistrat este în deplinătatea capacității intelectuale și a cunoașterii profesionale la vârsta de 50 și ceva de ani. Declarația a venit un urma unei întrebări în cadrul emisiunii, prin care i se cerea să lămurească cum […]
Grupul PACE depune o moțiune de cenzură împotriva Ministrului Oana Țoiu privind Acordul UE-Mercosur. AUR a semnat și așteaptă și voturile PSD
Scandalul din coaliție privind acordul UE-Mercosur a ajuns și în parlament. Reprezentanții Grupului PACE Întâi România au pregătit o moțiune simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, pentru „modul defectuos, ideologizat și necoordonat" în care a reprezentat interesele României în procesul decizional european privind Acordul UE – Mercosur. Potrivit senatorului PACE Întâi România Clement Sava, […]
Un autocar în care se aflau 47 de călători a fost cuprins de flăcări, sâmbătă după-amiază, în localitatea Şoromiclea, toate persoanele reuşind să se evacueze în siguranţă, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Mureş, informează Agerpres. La locul incendiului au intervenit pompierii militari din cadrul Detaşamentului Sighişoara, cu două autospeciale de stingere cu apă şi […]
Ce scriau ziarele centrale de acum un secol despre ieșeni: „Moldovenii ăștia sunt niște pretențioși"
În primele zile ale anului 1926, Iașul umplea coloanele ziarelor cu întâmplări care mergeau de la pitoresc la grav. Ziarul bucureștean Neamul Românesc, condus de Nicolae Iorga, îi ridiculiza pe ziariștii ieșeni care se plângeau de porcii care se plimbă liberi pe străzile centrale ale orașului: „Moldovenii ăștia sunt niște pretențioși", scrie Ziarul de Iași. […]
Când denaturează subvențiile din afara UE piața unică? Comisia Europeană publică reguli mai clare
Comisia Europeană încearcă să aducă mai multă predictibilitate pentru companiile active pe piața unică, publicând noi orientări despre cum va investiga subvențiile acordate de state din afara UE. Noile reguli explică, pas cu pas, când ajutorul financiar străin devine o problemă de concurență, cum sunt analizate licitațiile publice și unde trasează Bruxelles-ul linia pentru a […]
A 13-a zi de proteste naționale în Iran. Manifestanții au scandat: „Moarte dictatorului" și „Trăiască regele"
Protestele naționale din Iran au ajuns vineri la a 13-a zi consecutivă, demonstranții revenind în stradă pentru a doua noapte consecutivă, în urma apelului lansat de prințul exilat Reza Pahlavi, autoritățile impunând o blocare totală a internetului și amenințând cu pedepse severe, informează sâmbătă Iran International. Videoclipurile și relatările martorilor oculari analizate de Iran International […]
Dansul care nu se vede în vitrină: cum încearcă UE să salveze memoria fragilă a dansului contemporan
Spre deosebire de cărți, partituri sau tablouri, dansul dispare odată cu cei care îl fac. Fără arhive clare și fără un loc stabil în politicile de patrimoniu, mare parte din dansul contemporan european supraviețuiește doar în memoria și în corpurile dansatorilor. Un proiect finanțat de Uniunea Europeană încearcă acum să schimbe această realitate, tratând dansul […]
Locuitorii comunelor din jurul Iașului plătesc impozite și de două ori mai mici decât în municipiu
Statutul de comună al localităților mari din jurul municipiului Iași îi avantajează pe proprietarii din aceste zone la capitolul taxe și impozite locale, scrie Ziarul de Iași. Dublarea impozitelor pe clădirile rezidențiale ale ieșenilor mărește diferența față de taxa pe locuințele celor din Ciurea, Miroslava, Valea Lupului etc. Ziarul de Iași a scris în câteva […]
Stratul de zăpadă în staţiunea Straja măsoară 2,5 metri în locurile expuse la vânt şi viscol, iar pe pârtiile pregătite cu ratracul grosimea acesteia depăşeşte 30 de centimetri, a declarat vineri, pentru AGERPRES, şeful Salvamont Lupeni-Straja, George Resiga. În staţiune se află peste 1.500 de turişti, salvamontiştii aşteptându-se ca numărul acestora să crească la acest […]
Cum a ajuns un elev de la un liceu tehnologic din Mureș proiectant de top la Ferrari, în Italia
Profesorii Liceului Tehnologic „Gheorghe Şincai" din Târgu Mureş au fost felicitaţi de producătorul de maşini sport Ferrari, pentru modul în care au pregătit un absolvent care se numără printre cei mai apreciaţi proiectanţi ai companiei. „Elevii făceau practică la o firmă italiană, aici, la Târgu Mureş, iar unul dintre ei s-a evidenţiat mai mult decât […]
Pe bulevardul din Timișoara numit azi C.D.Loga, după numele pedagogului care a dat și numele liceului de pe aceeași stradă, se găsește la nr. 46 o clădire frumoasă, în stil neoclasic francez, decorată cu frunze de acant, amorași și urne. Este Vila Kimmel, construită între 1911-1914, proprietatea lui Kimmel Ignácz Sándor și a soției sale, […]
Caz incredibil la Deva. A ieșit cu cuțitul și bâta la voluntarii care au deszăpezit strada pe care locuiește
Un devean a fost amendat de polițiști după ce ar fi avut un comportament agresiv verbal faţă de doi voluntari care lucrau la deszăpezirea străzii pe care locuiește. Potrivit IPJ Hunedoara, cei doi voluntari curățau strada Alunului din Deva folosind ATV-uri prevăzute cu o lamă în faţă, iar un bărbat a ieșit la poarta casei […]
Cunoscutul profesor universitar și politolog Cristian Preda a dezvăluit că ideologul care a pus la cale protestul AUR de ziua lui Mihai Eminescu este sociologul Ilie Bădescu. Acesta ar fi lucrat înainte de 1989 și pentru propaganda regimului comunist al lui Nicolae Ceaușescu. "După ce s-au spart în 4 grupuri, suveraniștii încearcă să se reunească. […]
Unul dintre proprietarii barului elvețian în care au murit 40 de persoane în urma incendiului din noaptea de Revelion a fost arestat
Unul dintre proprietarii barului Le Constellation, din stațiunea elvețiană Crans-Montana, în care 40 de persoane au murit într-un incendiu în noaptea de Revelion, a fost arestat, potrivit presei locale. Surse citate de ziarul elvețian 24 Heures au declarat că Jacques Moretti, în vârstă de 49 de ani, este considerat un potențial risc de fugă.Procurorii anchetează […]
Risc mare, de gradul patru din cinci, de avalanşe în munţii Făgăraş, Bucegi, Ţarcu, Godeanu. Troienele de zăpadă au depăşit doi metri
Meteorologii avertizează că este risc mare, de gradul patru din cinci, de producere de avalanşe la peste 1.800 de metri altitudine în munţii Făgăraş, Bucegi, Ţarcu, Godeanu, unde troienele de zăpadă au depăşit doi metri, anunță Agerpres. Potrivit Buletinului nivometeorologic remis vineri seara, în aceste masive muntoase cu risc mare de avalanşe din Carpaţii Meridionali […]
Sistemul de urgență din Vrancea, sufocat de solicitări care nu sunt urgențe medicale. „Ajung la urgență pentru că știu că aici le răspunde cineva"
Serviciile de urgenţă din judeţul Vrancea funcţionează sub presiune constantă, fiind suprasolicitate în special de cazuri care nu reprezintă urgenţe medicale reale, susţine asistentul medical Ionuţ Bălan, şef de echipaj de urgenţă la Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Vrancea şi lider în judeţ al Blocului Naţional Sindical (BNS), potrivit Agerpres. Declaraţiile vin în contextul în […]
România a avut cea mai mare scădere a vânzărilor cu amânuntul din UE, în luna noiembrie. În UE a crescut
Volumul comerţului cu amănuntul a crescut cu 2,3% în Uniunea Europeană şi în zona euro, în noiembrie, comparativ cu perioada similară din 2024, dar România a înregistrat cel mai semnificativ declin al acestui indicator, conform datelor publicate vineri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), informează Agerpres. În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile […]
Parlamentul European ia în calcul să blocheze acordul comercial cu
Parlamentarii europeni de frunte cer să fie înghețat acordul comercial UE-SUA, după ce Donald Trump a reaprins tensiunile, vorbind despre „nevoia strategică” a Statelor Unite de a controla Groenlanda și refuzând să excludă intervenția militară. În contextul în care acordul a fost deja criticat ca fiind favorabil Washingtonului, grupurile de stânga, verzi și liberale amenință […] Articolul Parlamentul European ia în calcul să blocheze acordul comercial cu SUA din cauza amenințărilor lui Trump asupra Groenlandei apare prima dată în PRESShub.
Aktual24 | Care a fost ținta rachetei hipersonice Oreșnik folosită de Rusia în Ucraina. Filmare cu momentul atacului # PressHub
Ministerul Apărării al Rusiei a transmis vineri că a folosit noua rachetă balistică cu rază intermediară Oreșnik într-un atac asupra Ucrainei, ca ripostă la ceea ce Moscova a susținut că a fost un atac cu drone ucrainene asupra reședinței președintelui rus, Vladimir Putin, luna trecută. Ucraina și președintele SUA, Donald Trump, au respins afirmațiile Rusiei […] Articolul Aktual24 | Care a fost ținta rachetei hipersonice Oreșnik folosită de Rusia în Ucraina. Filmare cu momentul atacului apare prima dată în PRESShub.
După un sfert de secol de negocieri greoaie, statele Uniunii Europene au votat, în majoritate, pentru semnarea acordului de liber schimb Mercosur cu mai multe țări din America de Sud. Practic, drumul pentru încheierea unuia dintre cele mai mari acorduri comerciale din lume este acum deschis. La o reuniune a reprezentanților celor 27 de state […] Articolul Statele UE dau undă verde acordului Mercosur, România votează pentru apare prima dată în PRESShub.
Ilie Bolojan: Investițiile publice din 2025 au atins cel mai înalt nivel din ultimii 36 de ani # PressHub
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri pe Facebook că investițiile publice în anul 2025 au fost la cel mai înalt nivel din istoria postdecembristă (7.2% din PIB). Mai mult de jumătate din fondurile publice (56%) au venit din fonduri publice. Primul ministru a declarat că investițiile publice de anul trecut însumează 137.5 miliarde de lei, […] Articolul Ilie Bolojan: Investițiile publice din 2025 au atins cel mai înalt nivel din ultimii 36 de ani apare prima dată în PRESShub.
De ce Groenlanda? „Proprietatea îți oferă ceva ce nu poți obține cu un simplu contract de închiriere sau cu un tratat” explică președintele Trump # PressHub
Dacă Statele Unite au nevoie de extinderea bazelor militare in Groenlanda, pentru a asigura securitatea națională, a emisferei vestice si a aliaților occidentali (cum susține) sunt binevenite să o facă. Le pot extinde cat si cum vor, trebuie simplu sa notifice (nu să ceara permisiunea) guvernul danez, care administrează politica externă si de securitate a […] Articolul De ce Groenlanda? „Proprietatea îți oferă ceva ce nu poți obține cu un simplu contract de închiriere sau cu un tratat” explică președintele Trump apare prima dată în PRESShub.
Tren internațional Budapesta–București, întârziere de 10 ore după cedarea locomotivei în România # PressHub
Trenul internațional IRN 79, care efectua cursa Budapesta Kelleti – Gara de Nord București, a înregistrat, vineri, o întârziere de 10 ore. Deși programat să ajungă la destinație la ora 08:23, acesta încă nu a ajuns la București, relatează HotNews. Trenul a întârziat, inițial, 78 de minute în timp ce traversa Ungaria, ca apoi să […] Articolul Tren internațional Budapesta–București, întârziere de 10 ore după cedarea locomotivei în România apare prima dată în PRESShub.
Curtea de Apel București a decis, vineri, ca Horațiu Potra, fiul său, Dorian Potra, și nepotul, Alexandru Potra, să rămână în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile. „În baza art. 348 Cod procedură penală rap. la art. 207 alin. 4,6 Cod procedură penală constată legalitatea și temeinicia măsurii arestării preventive dispuse față de inculpații […] Articolul Horațiu Potra, fiul și nepotul său rămân în arest preventiv apare prima dată în PRESShub.
Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean din Sibiu a transmis că doi elevi de la o școală generală nu s-au prezentat vineri la cursuri, deoarece au fost diagnosticați cu scabie (râie). Trei cazuri au fost depistate și în jebel, județul Timiș, relatează Ziare.com. Purtătorul de cuvânt al ISJ Sibiu, Constantin Dincă, a transmis că […] Articolul Cazuri de scabie la Sibiu și Timiș: doi elevi și trei pacienți depistați cu râie apare prima dată în PRESShub.
Lovitură dură pentru rețeaua „Black Axe”: 34 de arestări în Spania, fraudă de aproape 6 milioane de euro # PressHub
O amplă operațiune a Poliției Naționale Spaniole, desfășurată cu sprijinul autorităților germane și al Europol, a zguduit una dintre cele mai periculoase rețele criminale internaționale active în Europa. Gruparea „Black Axe”, cunoscută pentru fraude, trafic de persoane și spălare de bani, a rămas fără zeci de membri-cheie după o serie de descinderi în mai multe […] Articolul Lovitură dură pentru rețeaua „Black Axe”: 34 de arestări în Spania, fraudă de aproape 6 milioane de euro apare prima dată în PRESShub.
Rusia lansează o rachetă hipersonică Oreșnik în zona Liov (Lviv), în imediata apropiere a graniței cu UE și NATO # PressHub
O rachetă rusească hipersonică Oreșnik, capabilă să transporte și focoase nucleare, a fost folosită într-un atac nocturn asupra orașului Liov (Lviv), din vestul Ucrainei, la granița cu Polonia (țară NATO), în cursul unui atac masiv cu un total de 36 de rachete și 242 de drone. Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, a remarcat […] Articolul Rusia lansează o rachetă hipersonică Oreșnik în zona Liov (Lviv), în imediata apropiere a graniței cu UE și NATO apare prima dată în PRESShub.
Opera „Inelul Nibelungilor” de Richard Wagner – 150 de ani, cea mai importantă aniversare a anului # PressHub
La mulți ani! Toate aniversările sunt importante, această este, însă, pentru un motiv pe care nici nu-l bănuiți, cea mai importantă. Anul acesta se marchează 150 de ani de la prezentarea completă a Inelului Nibelungilor de Richard Wagner, capodopera capodoperelor. Aceasta a avut loc la Bayreuth, în magnifica sală a Operei Margravial, locul anual de […] Articolul Opera „Inelul Nibelungilor” de Richard Wagner – 150 de ani, cea mai importantă aniversare a anului apare prima dată în PRESShub.
Direcția Națională Anticorupție nu a atacat în instanță decizia de prescriere a dosarului afaceristului Dragos Dobresc, ceea ce a condus la închiderea definitivă a cazului. În argumentarea hotărârii lor, parchetul anticorupție a susținut că respectă deciziile CCR și ÎCCJ, în defavoarea deciziei Curții de Justiție a Uniunii Europene privind prescripția, relatează G4Media. Pe 28 februarie […] Articolul Prescrierea dosarului omului de afaceri Dragoș Dobrescu apare prima dată în PRESShub.
Magistrați protejați și magistrați vizați. Cum aplică Inspecția Judiciară regulile în funcție de interes # PressHub
Inspecția Judiciară (IJ) deschide dosare disciplinare magistraților incomozi sistemului de putere din justiție în funcție de interesul imediat al conducerii instituției. Un membru CSM scapă de verificări pe motiv că sesizarea nu a fost făcută de o persoană interesată, în timp ce o șefă de instanță este cercetată, din oficiu, în urma unei relatări anonime. […] Articolul Magistrați protejați și magistrați vizați. Cum aplică Inspecția Judiciară regulile în funcție de interes apare prima dată în PRESShub.
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) Praid a decis prelungirea stării de alertă pe teritoriul comunei cu încă 30 de zile, ca urmare a situaţiei generate de inundarea Salinei Praid de apele pârâului Corund, în luna mai a anului trecut, informează Agerpres. Conform unei informări a Instituţiei Prefectului Harghita, starea de alertă a fost […] Articolul Starea de alertă, prelungită în comuna Praid până la începutul lunii februarie apare prima dată în PRESShub.
O producţie a Teatrului Naţional din Sibiu, primul spectacol de teatru românesc prezentat în cinematografele din SUA # PressHub
„Lungul drum al zilei către noapte”, o producţie a Teatrului Naţional „Radu Stanca” din Sibiu, este primul spectacol de teatrul românesc care va fi prezentat în cinematografele din SUA, într-o versiune filmată special pentru difuzare cinematografică, a anunțat instituția culturală sibiană. „Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu anunţă premiera în cinematografele din Statele Unite ale Americii […] Articolul O producţie a Teatrului Naţional din Sibiu, primul spectacol de teatru românesc prezentat în cinematografele din SUA apare prima dată în PRESShub.
Vremea va deveni deosebit de rece în toată ţara în acest sfârşit de săptămână iar în nordul Moldovei sunt estimate temperaturi de minus 10 grade pe parcursul zilei de sâmbătă, potrivit unei informări publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie, valabile până în data de 13 ianuarie, informează Agerpres. Vineri şi sâmbătă (9 şi 10 ianuarie), […] Articolul Vreme deosebit de rece în toată ţara în acest sfârşit de săptămână apare prima dată în PRESShub.
Cum va evolua industria de IT din Iași în acest an. Previziunile unui „veteran” din domeniu # PressHub
Industria IT din Iași intră în noul an cu un amestec de realism și așteptări selective, după un an de corecții și prudență, scrie Ziarul de Iași. Cum arată tabloul văzut din interior, de la un „veteran” al ecosistemului tech local? Vom asista la ajustări, nu la prăbușire, spune Gabriel Mardarasevici, fondatorul companiei ieșene de […] Articolul Cum va evolua industria de IT din Iași în acest an. Previziunile unui „veteran” din domeniu apare prima dată în PRESShub.
Președintele francez Emmanuel Macron l-a criticat dur pe președintele american Donald Trump pentru că, în opinia sa, administrația de la Washington „se îndepărtează treptat de aliați și trece peste regulile internaționale pe care le promova până recent” , afirmând că astfel de tendințe amenință ordinea globală bazată pe norme și instituții multilaterale. „Refuzăm noul colonialism […] Articolul Macron dar și ultra-naționaliștii lui Le Pen se distanțează clar de Trump apare prima dată în PRESShub.
Aktual24 | Scandal de corupție în Marea Britanie. Andrew Mountbatten-Windsor ar fi primit milioane de lire de la un oligarh kazah # PressHub
Andrew Mountbatten-Windsor ar fi primit milioane de lire sterline de la un oligarh, prin utilizarea unor fonduri provenite de la o firmă asociată, conform concluziilor unei investigaţii publicate de BBC. Andrew Mountbatten-Windsor este membru al familiei regale britanice, cunoscut oficial ca Prinţul Andrew, Duce de York, al treilea copil al Reginei Elisabeta a II-a şi […] Articolul Aktual24 | Scandal de corupție în Marea Britanie. Andrew Mountbatten-Windsor ar fi primit milioane de lire de la un oligarh kazah apare prima dată în PRESShub.
Alocațiile pentru copii rămân neschimbate încă un an. Părinte: „Este o foarte mare rușine. Nu se poate trăi cu așa ceva!” # PressHub
Alocațiile pentru copii rămân înghețate încă un an, deși legea cere actualizarea lor cu inflația. Decizia Guvernului prelungește blocajul început în 2025 și adâncește pierderile financiare pentru fiecare copil, scrie Ziarul de Iași. Guvernul a decis să blocheze din nou actualizarea sumelor pentru alocații, deși legea prevede clar că acestea ar trebui ajustate anual în […] Articolul Alocațiile pentru copii rămân neschimbate încă un an. Părinte: „Este o foarte mare rușine. Nu se poate trăi cu așa ceva!” apare prima dată în PRESShub.
Revizuirea Legii piețelor digitale (DMA) scoate la iveală ruptura din ecosistemul tech: IMM-urile si organizațiile societății civile cer reguli mai dure, giganții avertizează asupra suprareglementării # PressHub
Comisia Europeană a publicat concluziile consultării privind revizuirea Legii piețelor digitale (DMA), un proces care a atras peste 450 de contribuții și a scos în evidență o divizare clară în industria digitală. În timp ce întreprinderile mici, mediul academic și societatea civilă cer extinderea și întărirea regulilor – inclusiv pentru inteligența artificială și serviciile de […] Articolul Revizuirea Legii piețelor digitale (DMA) scoate la iveală ruptura din ecosistemul tech: IMM-urile si organizațiile societății civile cer reguli mai dure, giganții avertizează asupra suprareglementării apare prima dată în PRESShub.
Rusia respinge categoric prezența oricăror trupe occidentale în Ucraina: aceste forțe ar deveni „ținte militare legitime”, avertizează Ministerul rus de Externe # PressHub
Rusia a respins planul „Coaliției de voință” de a trimite trupe occidentale de menținere a păcii în Ucraina după încheierea războiului, menite să descurajeze o nouă agresiune a Kremlinului, avertizând că aceste forțe ar deveni „ținte militare legitime” pentru armata rusă. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova (foto), a declarat joi […] Articolul Rusia respinge categoric prezența oricăror trupe occidentale în Ucraina: aceste forțe ar deveni „ținte militare legitime”, avertizează Ministerul rus de Externe apare prima dată în PRESShub.
Ministrul Dragoș Pîslaru prezintă bilanțul la Fonduri Europene: „În ultimele 6 luni, banii europeni au ajuns în economie de 5 ori mai rapid” # PressHub
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a publicat primele date oficiale privind absorbția fondurilor europene la finalul anului 2025. După o perioadă de absență cauzată de probleme medicale, oficialul a prezentat o situație comparativă care indică o accelerare a ritmului de atragere a banilor în timpul guvernării Bolojan. „Finalul lui 2025 m-a găsit epuizat […] Articolul Ministrul Dragoș Pîslaru prezintă bilanțul la Fonduri Europene: „În ultimele 6 luni, banii europeni au ajuns în economie de 5 ori mai rapid” apare prima dată în PRESShub.
Ministrul Apărării: Costurile cu avionul Spartan cu care a mers președintele Nicușor Dan la Paris – 30.000 de euro / „Pe regimul fostei Administrații, a fost de șase ori mai scump” # PressHub
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a susținut, joi, declarații de presă pe subiectul transportului președintelui Nicușor Dan cu aeronava militară C-27J Spartan din Paris. Președintele României a ajuns miercuri seara la București, cu o aeronavă militară C-27J Spartan, după ce a fost blocat la Paris cauza condițiilor meteo nefavorabile. Șeful statului a participat la Paris […] Articolul Ministrul Apărării: Costurile cu avionul Spartan cu care a mers președintele Nicușor Dan la Paris – 30.000 de euro / „Pe regimul fostei Administrații, a fost de șase ori mai scump” apare prima dată în PRESShub.
Aktual24 | Macron: ”Există o tentaţie reală de împărţire a lumii între marile puteri. SUA încalcă reguli” # PressHub
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat joi că SUA se îndepărtează treptat de unii dintre aliaţii săi şi de regulile internaţionale pe care, în trecut, le promova. „Statele Unite sunt o putere mondială care se îndepărtează treptat de unii dintre aliaţii săi şi se eliberează de regulile internaţionale pe care obișnuiau să le promoveze”, a […] Articolul Aktual24 | Macron: ”Există o tentaţie reală de împărţire a lumii între marile puteri. SUA încalcă reguli” apare prima dată în PRESShub.
DNA: Șef din IPJ Buzău și soția sa, acuzați că au folosit date bancare confidențiale în interes propriu # PressHub
Cristinel Stanciu, comisar-șef la IJP Buzău, a fost trimis în judecată, în stare de libertate pentru instigarea la accesarea ilegală a informațiilor și divulgarea acestora. Acesta, cu ajutorul soției sale, ar fi accesat informații confidențiale ale unei bănci pentru a obține date despre diverse societăți comerciale. Aceste date au fost, ulterior, utilizate de acesta în […] Articolul DNA: Șef din IPJ Buzău și soția sa, acuzați că au folosit date bancare confidențiale în interes propriu apare prima dată în PRESShub.
Fosta directoare a AJOFM Bistrița – Năsăud, trimisă în judecată de DNA pentru două infracțiuni de luare de mită # PressHub
Fosta directoare a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Bistriţa-Năsăud, Otilia Râpan, a fost trimisă în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), în stare de libertate, pentru săvârşirea a două infracţiuni de luare de mită, potrivit Agerpres. Potrivit comunicatului remis joi de DNA, alături de aceasta a mai fost trimisă în judecată […] Articolul Fosta directoare a AJOFM Bistrița – Năsăud, trimisă în judecată de DNA pentru două infracțiuni de luare de mită apare prima dată în PRESShub.
Dosar penal pentru ucidere din culpă împotriva cadrelor medicale, în cazul tânărului decedat la Spitalul Județean de Urgență Buzău # PressHub
Două dosare penale au fost deschise în cazul tânărului de 25 de ani decedat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, unul dintre ele, în care se fac cercetări pentru ucidere din culpă, fiind înregistrat după ce rudele tânărului au făcut plângere penală împotriva cadrelor medicale, informează Agerpres. „La nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău […] Articolul Dosar penal pentru ucidere din culpă împotriva cadrelor medicale, în cazul tânărului decedat la Spitalul Județean de Urgență Buzău apare prima dată în PRESShub.
DNA: Notarul Anghel Andrei, acuzat că a facilitat extinderea ilegală a unui imobil. Prejudiciu de peste 850.000 lei # PressHub
Procurorii DNA Constanța au dispus urmărirea, în stare de libertate, a notarului Anghel Andrei pentru abuz în serviciu. Conform unui comunicat transmis de DNA presei, acesta ar fi facilitat expansiunea ilegală a unui imobil din București, pentru a acapara un teren viran aflat în proprieatatea municipiului București. Prejudiciul este de 855.052 de lei. Această extindere […] Articolul DNA: Notarul Anghel Andrei, acuzat că a facilitat extinderea ilegală a unui imobil. Prejudiciu de peste 850.000 lei apare prima dată în PRESShub.
Un memoriu transmis pe adresa redacției de o avocată cu o experiență de 20 de ani relevă faptul că și această breaslă, parte esențială a sistemului judiciar, se confruntă cu diverse probleme care ar trebui rezolvate de cei responsabili. Atitudinea judecătorilor față de avocați în sala de judecată, magistrații proaspăt pensionați care devin peste noapte […] Articolul Mărturia unei avocate despre dezechilibrele de putere din Justiție apare prima dată în PRESShub.
40 de dosare penale pentru infracțiuni împotriva animalelor, în 2025, Harghita. 36 de trimiteri în judecată # PressHub
Poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Harghita au întocmit, în anul 2025, 40 de dosare penale pentru infracţiuni împotriva animalelor, înregistrându-se o creştere faţă de anul precedent, potrivit Agerpres. Potrivit informaţiilor furnizate joi într-o conferinţă de presă de şefa Biroului pentru Protecţia Animalelor din cadrul IPJ Harghita, comisar-şef de […] Articolul 40 de dosare penale pentru infracțiuni împotriva animalelor, în 2025, Harghita. 36 de trimiteri în judecată apare prima dată în PRESShub.
Fostul ministru de Finanțe Daniel Chițoiu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă # PressHub
Daniel Chițoiu, fost Ministru al Finanțelor Publice, a fost condamnat, joi, la patru ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, acuzaţia având legătură cu accidentul mortal provocat de politician în decembrie 2019, potrivit Agerpres. Conform portalului instanţelor de judecată, Curtea de Apel Piteşti a admis apelurile declarate de procurori şi de părţile civile […] Articolul Fostul ministru de Finanțe Daniel Chițoiu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă apare prima dată în PRESShub.
