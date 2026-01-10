Româncele strălucesc în calificările Australian Open: Cîrstea, Ruse și Cristian câștigă

06:10

Suedia a înregistrat în 2025 cel mai mic număr de solicitări de azil din ultimele patru decenii, reducerea fiind de 30% față de anul anterior. Guvernul de centru-dreapta, sprijinit de formațiunea anti-imigrație, planifică să înăsprească și mai mult regulile de imigrație înaintea alegerilor din 2026. Numărul solicitărilor de azil în Suedia a scăzut cu 30% … Articolul Suedia, cu cele mai puține solicitări de azil în 40 de ani: schimbări profunde apare prima dată în Main News.