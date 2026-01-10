Româncele strălucesc în calificările Australian Open: Cîrstea, Ruse și Cristian câștigă
Româncele Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian își confirmă forma în calificările pentru Australian Open, primul Grand Slam al anului. Cîrstea, Ruse și Cristian au avut victorii promițătoare, pregătindu-se intens pentru competiția care începe pe 18 ianuarie. Următoarele meciuri sunt programate duminică noapte.
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, încurajează procurorii cu viziune managerială să se înscrie la concursurile pentru conducerea DNA și DIICOT. El subliniază că numirile se vor face în conformitate cu legea, fără negocieri politice, și că evaluarea candidaților va fi riguroasă și obiectivă.
Realitatea Plus a înregistrat o creștere spectaculoasă de 134% a volumului de audiență în 2025, depășind rivalele România TV și Antena 3 CNN. Într-un an marcat de alegeri și evenimente importante, bugetul total pentru publicitatea TV în România a fost de 426 milioane de euro.
Cea mai mare despăgubire pentru daune cauzate de zăpadă în România a depășit 30.000 de euro, conform UNSAR. Pagubele includ deteriorări ale acoperișurilor și inundații. Este esențial ca proprietarii să aibă asigurări facultative pentru a evita cheltuieli mari și riscuri de siguranță.
Ucraina a prezentat imagini cu resturi ale rachetei Oreșnik, provocând reacția UE care denunță escaladarea atacurilor rusești. Kaja Kallas subliniază necesitatea unor sancțiuni mai dure și a întăririi apărării în fața agresiunii Moscovei. Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, condamnă atacul asupra Ucrainei.
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a subliniat că revocarea procurorului șef de la DNA trebuie să se bazeze pe probe și elemente concrete. Procedura legală este clară și restrictivă, iar lipsa dovezilor face imposibilă revocarea. Marinescu a confirmat că orice demers trebuie să fie fundamentat într-un stat de drept.
Eforturile diplomatice ale Vaticanului și altor intermediari de a-l convinge pe Nicolás Maduro să părăsească puterea înainte de raidul SUA au eșuat. Ofertele de azil și soluții pentru a evita violența au fost refuzate, iar liderul venezuelean a ratat numeroase oportunități de a evita intervenția americană.
Oficialul elvețian Mathias Reynard a criticat autoritățile pentru lipsa controalelor la barul din Crans-Montana, unde un incendiu soldat cu 40 de morți a izbucnit în noaptea de Revelion. Proprietarii barului au fost audiați, iar incendiul a fost cauzat de artificii și spuma antifonică.
Moțiune simplă împotriva Oanei Țoiu, acuzată de sabotarea agriculturii românești prin susținerea acordului UE-Mercosur, despre care senatori din opoziție spun că favorizează state industrializate. Critici la adresa lipsei consultărilor interministeriale și a transformării diplomației în activism ideologic.
Nadia Comăneci, „Zeița de la Montreal", are o avere de aproximativ 25 milioane de dolari, din afaceri în SUA alături de Bart Conner. Locuiește în Ohio, în casa de lux evaluată la 400.000 euro, și este implicată în educația tinerelor talente prin academii de gimnastică. Beneficiază și de rentă viageră din România.
Datoria publică a României a ajuns la 1.095 miliarde lei, adică 59% din PIB, aproape de limita impusă de UE. Comparativ cu alte state, România se află într-o poziție relativ favorabilă, însă economiștii avertizează că un nivel de îndatorare de 60% poate afecta creșterea economică.
Ucraina acuză Rusia de atacuri asupra navelor comerciale în Marea Neagră, rezultând în moartea unui marinar. Vicepremierul Oleksii Kouleba denunță aceste acțiuni ca fiind crime de război, vizând obiective civile și lanțuri de aprovizionare. Intensificarea conflictului afectează infrastructura maritimă și energetică.
Legea pensiilor magistraților, blocată la CCR, este rezultatul propriilor miniștri PSD, susține ministrul Justiției Radu Marinescu. Acesta atrage atenția asupra paradoxului în care judecătorii propuși de PSD nu sprijină deciziile pentru această modificare legislativă. Absențele repetate afectează deliberările Curții.
Fiul fostului șah al Iranului îndeamnă protestatarii să se revoltă, regimul reacționează violent
Fiul fostului șah al Iranului, Reza Pahlavi, îndeamnă protestatarii să ocupe centrele orașelor în fața amenințărilor regimului Khamenei. Armata iraniană promite să apere proprietatea publică, iar procurorul general amenință protestatarii cu moartea, numindu-i „teroriști". Protestele au dus la zeci de morți și mii de arestări.
Liderul PNL Hubert Thuma critică Guvernul Bolojan pentru majorarea taxelor și impozitelor locale, afirmând că primarii sunt acuzați pe nedrept. El subliniază că modificările fiscale centrale au împins presiunea către administrațiile locale. Thuma solicită soluții echitabile pentru sprijinirea comunităților.
Ministrul Justiției Radu Marinescu a declarat că numirile viitorilor procurori șefi ai DNA și DIICOT se vor face conform legii, fără negocieri politice. El încurajează toți procurorii calificați să participe la concursuri. Procedura implică selectarea de către Ministerul Justiției, urmată de avizul CSM.
Lamisha Musonda, fost fotbalist la 33 de ani, anunță o stare de sănătate critică, cu doar câteva zile de trăit. A anunțat pe rețelele sociale că va lupta pentru viața sa, stârnind emoția fanilor. Crescut în academia Anderlecht și jucător la Chelsea, retragerea sa a venit prea devreme.
Programul orelor de liniște la bloc, reglementat de Legea 61/1991, va continua și în 2026, cu intervale între 22:00-08:00 și 13:00-14:00. Legea 196/2018 permite asociațiilor să extindă aceste ore. Nerespectarea programului poate duce la amenzi între 500 și 6.000 de lei, asigurând liniștea și respectul în comunitate.
Donald Trump a comentat despre capturarea lui Nicolas Maduro și posibila abordare similară în cazul lui Vladimir Putin. Deși a subliniat relația bună cu Putin, Trump a exprimat dezamăgire față de acesta și a menționat pierderile rusești pe câmpul de luptă. A oferit asigurări directorilor din domeniul petrolului referitor la Venezuela.
Prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, aflat în exil de 50 de ani, îndeamnă la proteste împotriva regimului de la Teheran. Pe fondul manifestațiilor intensificate, el încearcă să revendice un rol în viitorul politic al țării, promițând schimbări fundamentale și apelând la cetățeni pentru a decide soarta Iranului.
Expertul în securitate Iulian Fota avertizează că politizarea serviciilor de informații este un risc major pentru securitatea națională. Numirile trebuie să se bazeze pe competență și profesionalism, nu pe interese politice. Nicușor Dan trebuie să aibă libertatea de a desemna lideri competenți fără presiuni din partea partidelor politice.
România a strălucit la WTT Youth Contender de la Linz, obținând cinci medalii. Tinerii sportivi, printre care Bianca Mei-Roșu și Robert Istrate, au demonstrat talent și determinare, cu medalii de bronz și finale la categoriile U19 și U15. O performanță care aduce mândrie tenisului de masă românesc!
România se confruntă cu o invazie de animale sălbatice precum vulpi, urși, lupi și șacali. Această creștere a populației este legată de gestionarea ineficientă a deșeurilor și distrugerea habitatului. Specialiștii subliniază că apropierea acestor animale de oameni vine cu riscuri semnificative și necesită soluții sustenabile pentru a proteja comunitățile locale.
Partidele din Groenlanda, în frunte cu liderii locali, au transmis un mesaj clar: nu doresc să devină americani. Declarația vine ca răspuns la afirmațiile lui Donald Trump despre controlul SUA asupra Groenlandei. Aceștia subliniază că viitorul țării trebuie decis de poporul groenlandez, fără interferențe externe.
Strat de zăpadă a acoperit Bucureștiul și alte orașe din sudul țării, iar temperaturile vor scădea până la -15 grade Celsius în zilele următoare. ANM a emis o informare de vreme deosebit de rece, cu ninsori și vânt intensificat, îndeosebi în regiunile Banat, Crișana, Transilvania și Moldova.
Lia Olguța Vasilescu a subliniat tensiunile generate de taxele impuse de Ilie Bolojan pentru primării în 2026. Edilul Craiovei a afirmat că sumele colectate trebuie investite în infrastructură, nu să ajungă integral la Guvern. Discuțiile decisive se vor purta în coaliție în contextul bugetului.
Fotbaliștii FC Botoșani, aflați pe locul 3 în Liga 1, protestează în legătură cu condițiile deplorabile de la stadion. Ventilarea inadecvată, vestiarele necorespunzătoare și lipsa modernizărilor afectează performanța echipei. Jucătorii cer investiții urgente pentru infrastructura sportivă.
Benjamin Netanyahu declară că Israel nu va interveni în protestele din Iran, subliniind importanța unei „revoluții din interior". Premierul israelian susține că acțiunile internaționale nu sunt scopul guvernului său, dar avertizează asupra posibilelor consecințe severe în cazul unui atac iranian asupra Israelului.
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis un mesaj strategic pe Facebook, subliniind necesitatea stabilității și responsabilității politice în România. În contextul speculațiilor privind candidatura sa la șefia SRI, Abrudean a pledat pentru un stat puternic și continuu în fața provocărilor internaționale.
Adrian Mititelu dezvăluie culisele transferului lui Andrea Compagno la FCSB, un transfer
Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, contestă decizia premierului Ilie Bolojan de a redirecționa fondurile din majorarea impozitelor locale către bugetul național. Edilii solicită ca acești bani să rămână la autoritățile locale, pentru a îmbunătăți serviciile oferite cetățenilor. Discuțiile vor continua în Coaliție. Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, se opune transferării taxelor locale crescute către bugetul … Articolul Lia Olguța Vasilescu: „Nu vom accepta” majorarea impozitelor lui Ilie Bolojan apare prima dată în Main News.
Crescătorul belgian Luc Odeurs a pierdut 33 de porumbei de valoare, inclusiv „Aripa de Aur”, într-un furt organizat de hoți români, având miza procesului de 1,8 milioane de euro. La instanță, Odeurs a cerut eliberarea porumbelului său, evidențiind impactul emoțional și financiar al furtului asupra sportului columbofil. Crescătorul belgian Luc Odeurs a pledat în fața … Articolul Porumbelul meu a fost furat! Mărturia unui crescător belgian apare prima dată în Main News.
Donald Trump a declarat că Cuba este o țară din lumea a treia, evidențiind situația economică precară a insulei și lipsa de venituri. În contextul prăbușirii regimului venezuelean, Trump a sugerat că intervenția militară nu este necesară, subliniind instabilitatea guvernului cubanez sub conducerea lui Miguel Díaz-Canel. Donald Trump a declarat că Cuba este o țară … Articolul Cuba: O țară fascinantă din lumea a treia apare prima dată în Main News.
Descoperă misterul Verei Renczi, cunoscută ca „văduva neagră” din România. Se spune că ar fi ucis 35 de bărbați cu arsenic, dar legendă sau realitate? Această poveste captivantă, plină de obsesii și crime, este o combinație fascinantă de adevăr și fals. Află detalii uimitoare despre acest mit! Vera Renczi, cunoscută ca „văduva neagră”, este considerată … Articolul Vera Renczi: Văduva neagră a României și legenda criminală cu arsenic apare prima dată în Main News.
Loți Bölöni, fost jucător de top al fotbalului românesc, critică aspru pe legendele Nicolae Dobrin și Ilie Balaci, considerându-i neserioși. Într-un interviu, el subliniază că cei doi au avut o carieră scurtă și că Dobrin, în special, nu era de încredere. Bölöni își reafirmă angajamentul față de seriozitate în sport. Loți Bölöni critică sever carierele … Articolul Loți Bölöni critică statui ale fotbalului românesc: Dobrin și Balaci apare prima dată în Main News.
Descoperă ChatGPT Sănătate, asistentul AI care explică analizele medicale și oferă sfaturi personalizate de wellness. Cu ajutorul criptării și protecției datelor, utilizatorii pot conecta istoric medical și aplicații de sănătate, ajutându-i să înțeleagă mai bine îngrijirea sănătății lor. Disponibil în curând pe web și iOS. OpenAI a lansat ChatGPT Sănătate, un instrument pentru analiza rezultatelor … Articolul Noua IA explică analizele medicale și oferă sfaturi de wellness personalizate apare prima dată în Main News.
Noi imagini cu momentul în care un agent ICE a deschis focul asupra femeii din Minneapolis, Renee Good, au stârnit controverse. Incidentul, filmat cu un telefon mobil, a dus la proteste naționale și a evidențiat tensiunile dintre autoritățile locale și guvernul federal. Anchetă penală în curs, reacții diverse. Un ofițer ICE a împușcat mortal o … Articolul Agent ICE deschide focul asupra unei femei în Minneapolis – reacția șocantă apare prima dată în Main News.
Femicidul și violența domestică reprezintă o criză națională în România, cu aproape 500 de femei ucise în ultimii 10 ani. Proiectele de lege pentru prevenirea și combaterea femicidului sunt esențiale, iar fiecare zi de întârziere în adoptarea lor pune în pericol viețile femeilor și copiilor. Statul trebuie să acționeze urgent pentru protecție. În ultimii 10 … Articolul Întârzierile cresc riscurile pentru femei și copii: o problemă urgentă apare prima dată în Main News.
O fisură într-un cazan de abur al CET București Sud a lăsat mii de blocuri din București fără căldură și apă caldă. Inginerii explică dificultățile reparațiilor pe aceste instalații de mari dimensiuni, accentuând necesitatea investițiilor pentru a preveni avariile cronice în sistemul de termoficare. O fisură într-un cazan de abur de mari dimensiuni a lăsat … Articolul Cazanul gigantic din București care a lăsat mii fără căldură și cine sunt „Doreii” apare prima dată în Main News.
Ilie Năstase și soția sa, Ioana, s-au împăcat în ciuda procesului de divorț. Fostul număr unu mondial a declarat că au petrecut sărbătorile împreună și că relația lor este acum bună. Aceasta este a cincea căsătorie pentru Ilie, care rămâne o legendă a tenisului românesc și mondial. Ilie Năstase și soția sa Ioana s-au împăcat … Articolul Ilie Năstase s-a împăcat cu soția în timpul divorțului: „Suntem bine!” apare prima dată în Main News.
Leul românesc este supraevaluat cu 10% conform unui raport ONU. Rata reală de schimb evidențiază scăderea competitivității exporturilor românești. Proiecțiile pentru economia României arată o creștere de aproape 2% și o inflație de 6.1% în 2026, punând accent pe implicațiile economice globale. Leul românesc este supraevaluat cu aproximativ 10% conform raportului ONU Rata reală efectivă … Articolul Leul românesc, supraevaluat cu 10%: prognoze ONU pentru scumpiri 2026 apare prima dată în Main News.
Summitul G7, programat inițial între 14-16 iunie la Evian, va fi amânat datorită zilei de naștere a președintelui Donald Trump, care va găzdui un eveniment UFC la Casa Albă. Noua dată pentru întâlnirea liderilor va fi 15-17 iunie. Franța preia președinția G7 în acest an. Summitul G7, programat între 14-16 iunie la Evian, a fost … Articolul Franța mută summitul G7 din cauza luptelor lui Donald Trump în cușcă apare prima dată în Main News.
Află detalii controversate despre Raluca Rogoz, șefa Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată de foști funcționari din Primăria Sectorului 1 că a fost arogantă și nepregătită profesional. Descoperă cum deciziile sale ar fi afectat contractele de salubrizare și reacțiile din USR. Raluca Rogoz, numită președinte al ANAP, este criticată pentru lipsa pregătirii profesionale Foști funcționari … Articolul Detalii despre Raluca Rogoz, „Blonda lui Bolojan” în premieră apare prima dată în Main News.
Descoperă noul început al Jurnalului Antena Sport, unde găsești cele mai recente știri și analize din lumea sportului. Rămâi la curent cu evenimentele importante și află cum sportivii își transformă pasiunea în performanță. Citește mai mult pe Antena Sport și explorează conținutul nostru actualizat! Antena Sport marchează un nou început în jurnalismul sportiv Articolul explorează … Articolul Jurnal Antena Sport | Începere proaspătă în lumea sportului apare prima dată în Main News.
Radu Miruță, ministrul USR al Apărării, susține că Acordul UE-Mercosur aduce beneficii economice României, dar ridică îngrijorări pentru fermierii români. Importurile de produse din America Latină vor beneficia de taxe reduse, ceea ce ar putea afecta piața locală. PSD critică decizia ca o trădare a intereselor agricultorilor. Radu Miruță, ministrul USR al Apărării, susține că … Articolul Radu Miruță: Acordul UE-Mercosur și fermierii români pe vremea PSD apare prima dată în Main News.
Suedia a înregistrat în 2025 cel mai mic număr de solicitări de azil din ultimele patru decenii, reducerea fiind de 30% față de anul anterior. Guvernul de centru-dreapta, sprijinit de formațiunea anti-imigrație, planifică să înăsprească și mai mult regulile de imigrație înaintea alegerilor din 2026. Numărul solicitărilor de azil în Suedia a scăzut cu 30% … Articolul Suedia, cu cele mai puține solicitări de azil în 40 de ani: schimbări profunde apare prima dată în Main News.
Acordul UE-Mercosur stârnește controverse în România, PSD acuzând Ministerul de Externe de trădare a intereselor fermierilor. Președintele Nicușor Dan susține că acordul protejează agricultura românească și oferă oportunități de export, în timp ce PSD cere clarificări și amendamente pentru a asigura protecția fermierilor. PSD acuză Ministerul de Externe de trădare pentru votul în favoarea Acordului … Articolul Acordul UE-Mercosur stârnește controverse în coaliție: PSD acuză trădare apare prima dată în Main News.
Descoperă noul episod din Jurnalul Antena Sport, pregătit pentru marea provocare! Află cele mai recente informații din lumea sportului și cum se pregătesc atleții pentru competițiile viitoare. Urmărește-ne pentru a fi la curent cu cele mai importante evenimente sportive! Articolul abordează pregătirile pentru o mare provocare sportivă Se discută despre așteptările și entuziasmul sportivilor implicați … Articolul Jurnal Antena Sport | Pregătiți pentru marea provocare sportivă apare prima dată în Main News.
Mii de iranieni au ieșit din nou în stradă vineri, protestând împotriva regimului teocratic de la Teheran, în mijlocul unei crize economice și represalii violente. Imagini revoltătoare cu trupuri la Spitalul Alghadir au intensificat furia protestatarilor, care cer „moarte dictatorului” și libertate. Protestele continuă, cu victime și amenințări internaționale. Proteste masive continuă în Iran, cu … Articolul Protest masiv în Iran după imagini șocante din spital: mii de oameni în stradă apare prima dată în Main News.
Noi imagini din Minneapolis ilustrează momentul în care un agent ICE a împușcat-o mortal pe Renee Nicole Good. Incidentul a stârnit proteste și controverse, iar oficialii discută despre legitimitatea acțiunilor agentului. Primarul Jacob Frey cere retragerea agenților federali din oraș. Aparate noi imagini cu începutul conflictului din Minneapolis în care un agent ICE a împușcat … Articolul Conflicte mortale în Minneapolis: O agenție ICE implicată în împușcături / VIDEO apare prima dată în Main News.
