Directorii petroliere discută cu Trump despre investiții în Venezuela

19:00

Transferul lui Matteo Duțu de la AC Milan la Dinamo este pe cale să se concretizeze. Tânărul fotbalist, în vârstă de 20 de ani, va veni în Liga 1 printr-un împrumut până la vară, cu o opțiune de cumpărare. Echipa din Ştefan cel Mare a ajuns la un acord cu jucătorul, fiind dorit și de … Articolul Transfer spectaculos: Românul de la AC Milan semnează cu Dinamo apare prima dată în Main News.