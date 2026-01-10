Directorii petroliere discută cu Trump despre investiții în Venezuela
Directorii companiilor petroliere, inclusiv ExxonMobil și ConocoPhillips, au avertizat că Venezuela necesită reforme esențiale pentru a atrage investiții. Deși Trump promite investiții de 100 miliarde de dolari în sectorul energetic, companiile mari ezită din cauza instabilității economice și riscurilor legale. Directorii companiilor petroliere au avertizat despre necesitatea reformelor majore în Venezuela pentru a atrage investiții
Kennedy Boateng va semna în curând prelungirea contractului cu Dinamo, conform președintelui clubului, Andrei Nicolescu. Fundașul togolez a ajuns la un acord de principiu și va oficializa înțelegerea la întoarcerea din Antalya. Aceasta este o veste importantă pentru echipă, care își păstrează unul dintre cei mai buni jucători. Kennedy Boateng va semna prelungirea contractului cu
Directorii companiilor petroliere, inclusiv ExxonMobil și ConocoPhillips, au avertizat că Venezuela necesită reforme esențiale pentru a atrage investiții. Deși Trump promite investiții de 100 miliarde de dolari în sectorul energetic, companiile mari ezită din cauza instabilității economice și riscurilor legale. Directorii companiilor petroliere au avertizat despre necesitatea reformelor majore în Venezuela pentru a atrage investiții
Protestele din Iran continuă, cu femei arzând poze cu liderul Khamenei și medicii copleșiți de răniți. Nemulțumirile față de guvern cresc, iar în București, diaspora iraniană manifestă în solidaritate. Situația de criză din Iran atrage atenția internațională, cu apeluri pentru drepturile omului și libertate de exprimare. Protestele anti-guvernamentale din Iran durează de aproape două săptămâni,
Școala românească în anii '80, în perioadele de iarnă comunistă, se confrunta cu condiții extrem de dificile. Elevii sufereau din cauza frigului, mâncării proaste, păduchilor și râiei. Scrisorile lor către părinți reflectă o realitate sumbră, lipsită de căldură și igienă, similară cu cea din pușcărie. Învățământul românesc în anii '80 era afectat de lipsuri grave,
Marius Budăi avertizează că Acordul UE-Mercosur ar putea cauza pierderea a 120.000 de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Deputatul PSD solicită o poziție comună în coaliția de guvernare pentru protejarea fermierilor români. Critică inconsecvența USR și subliniază necesitatea amendării acordului în Parlamentul European. Marius Budăi avertizează că Acordul UE–Mercosur ar putea duce la pierderea
Transferul lui Matteo Duțu de la AC Milan la Dinamo este pe cale să se concretizeze. Tânărul fotbalist, în vârstă de 20 de ani, va veni în Liga 1 printr-un împrumut până la vară, cu o opțiune de cumpărare. Echipa din Ştefan cel Mare a ajuns la un acord cu jucătorul, fiind dorit și de
Scandalul Acordului Mercosur stârnește controverse în România, fermierii temându-se de impactul negativ asupra agriculturii locale. Adrian Mitroi și alți experți discută despre avantajele și dezavantajele acestui acord, evidențiind provocările și oportunitățile în contextul pieței globale. Scandalul acordului comercial UE-Mercosur generează controverse în România privind impactul asupra agricultorilor locali Producătorii români se tem de competitivitatea produselor
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că principalul negociator al Kievului, Rustem Umerov, a discutat cu oficiali din SUA pentru a conveni asupra cadrului încheierii războiului cu Rusia. Dialogul constructiv cu America este crucial, iar documentul de garanții de securitate este aproape de finalizare. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat o discuție între principalul negociator
AUR solicită PSD să susțină o moțiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Ţoiu. Grupul senatorial afirmă că absența implicării PSD îl face parte din actuala guvernare, criticând acordul MERCOSUR. Declarațiile AUR sugerează trădarea intereselor agricultorilor români de către liderii politici actuali. AUR cere PSD să susțină o moțiune simplă împotriva Oanei Țoiu, ministrul de
Universitatea Craiova a pierdut un meci intens cu Stuttgart II, cu scorul de 3-2, în al doilea amical din Antalya. Partida a fost marcată de un moment tensionat între jucători, dar oltenii au reușit să înscrie prin Houri și Nsimba. Echipa se va întoarce în România pe 16 ianuarie. Universitatea Craiova a pierdut amicalul cu
Tăcerea lui Putin în cazul capturării lui Maduro de către SUA ar putea indica o strategie de a submina unitatea NATO, în schimbul influenței americane în Venezuela. Această manevră are loc pe fondul conflictului din Ucraina și ar putea redefini geopolitica globală, punând în pericol viitorul NATO. Lipsa de reacție a lui Putin la capturarea
Sute de mii de ruși, în special din regiunea Belgorod, au rămas fără curent, căldură și apă după un atac ucrainean. Guvernatorul Viaceslav Gladkov descrie situația ca fiind „extrem de dificilă". În timp ce Rusia continue atacurile asupra Ucrainei, orașul Kiev se confruntă cu lipsa de căldură în mijlocul iernii aspre. 600.000 de locuitori din
O tânără de 18 ani din Bistrița-Năsăud a fost reținută după ce a comandat haine online în valoare de 20.000 de lei, refuzând să plătească sau să returneze articolele. Poliția a demarat o anchetă după sesizarea vânzătoarei, iar bunurile au fost recuperate în urma percheziției la locuința fetei. Tânără de 18 ani din Bistrița-Năsăud reținută
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete s-a întâlnit cu comunitatea medicală românească din Madrid, unde s-au discutat reformele din sistemul medical românesc. Reprezentanții diasporăi și-au exprimat dorința de a colabora pentru parteneriate reale între România și Spania, reunind expertiza și bune practici. Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, s-a întâlnit cu comunitatea medicală românească din Madrid Reprezentanții comunității au
Un bărbat din Pennsylvania a fost arestat după ce autoritățile au descoperit în locuința sa peste 100 de cranii și rămășițe umane, inclusiv copii. Acesta se confruntă cu 300 de capete de acuzare, inclusiv profanarea unui cimitir istoric. Ancheta continuă pentru a identifica rămășițele găsite. Bărbat din Pennsylvania, acuzat de profanarea unui cimitir istoric, a
AUR cere PSD să semneze o moțiune împotriva ministrului de Externe Oana Țoiu, acuzându-l de joc dublu în contextul acordului UE-Mercosur. AUR critică guvernul condus de Nicușor Dan pentru trădarea intereselor agricultorilor români, subliniind lipsa de coerență a PSD în opoziție. AUR solicită PSD să semneze o moțiune simplă împotriva ministrului de Externe Oana Țoiu
Cristian Boureanu, cunoscut din Survivor România, și-a construit averea în domeniul construcțiilor și consultanței economice. Cu studii solide și experiență în politică, el deține active semnificative, incluzând conturi în Elveția și proprietăți imobiliare valoroase în România. Află mai multe despre afacerea sa de succes! Cristian Boureanu, cunoscut politician și participant la Survivor România, a avut
Donald Trump devine din ce în ce mai dezamăgit de Vladimir Putin, considerându-l un obstacol în calea păcii în Ucraina. Capturarea lui Nicolas Maduro și noile sancțiuni impuse Rusiei ar putea schimba abordarea lui Trump față de liderul de la Kremlin. Pacea în Ucraina rămâne o prioritate pentru fostul președinte. Donald Trump devine tot mai
Grok, chatbotul lui Elon Musk, restricționat după critici pentru imagini controversate
Elon Musk a restricționat funcțiile chatbotului Grok pentru generarea de imagini sexualizate pe platforma X, după critici pentru conținut ilegal. Acum, utilizatorii pot edita fotografii doar dacă sunt abonați plătitori. Comisia Europeană și autoritățile au condamnat distribuirea acestor imagini, considerându-le revoltătoare. Startup-ul xAI al lui Elon Musk restricționează funcțiile de generare de imagini ale chatbotului
Acordul Mercosur cu America de Sud, pentru prima dată susținut de UE, se află în fața votului Parlamentului European. Fermierii români și din alte țări europene protestează, temându-se de impactul negativ asupra pieței locale prin influxul de produse agricole ieftine și neconforme. Urmărește desfășurarea acestui scandal. Acordul Mercosur, susținut de UE, a trecut de votul
Tareena Shakil, singura femeie britanică condamnată pentru terorism, a trecut de la activități jihadiste la cariera de influencer pe social media. După ce s-a alăturat ISIS în Siria, acum călătorește prin lume, împărtășind sfaturi de viață și frumusețe, lăsând în urmă un trecut controversat și traumatizant. Tareena Shakil, singura femeie britanică condamnată pentru terorism, s-a
Conflictul dintre Călin Donca și Cristian Boureanu la Survivor România 2026 a degenerat în bătaie, sub privirile lui Gabi Tamaș. Donca a reacționat la înjurăturile lui Boureanu, dar Tamaș a observat că reacția lui Donca a fost exagerată. Detalii despre altercație și comentariile participanților sunt incluse în articol. Conflictul dintre Călin Donca și Cristian Boureanu
Două românce au fost prinse pe Aeroportul Otopeni, după ce s-au întors din Dubai cu bijuterii de lux și 2.718.500 AED și 73.400 euro, în total având bunuri de aproximativ 3 milioane de euro. Polițiștii le-au confiscat averea și au deschis un dosar penal pentru tentativă la contrabandă. Două românce s-au întors din Dubai pe
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a activat serviciile de securitate în alertă maximă în contextul protestelor masive. Gardienii Revoluției au fost ordonați să gestioneze situația, iar oficialii subliniază riscurile de dezertare din rândul armatei. Protestele persistă, cu tot mai multe arestări și milioane de susținători ai schimbării. Liderul suprem al Iranului a pus
Guvern
Peste 500.000 de ruși din regiunea Belgorod au rămas fără energie electrică și căldură, în urma unui atac ucrainean. Aceasta a afectat șase municipalități, cu 200.000 de persoane fără apă și canalizare. În timp ce Rusia lansează atacuri masive în Ucraina, președintele Zelenski avertizează asupra unui atac rusesc iminent. 556.000 de locuitori din Belgorod fără … Articolul Atac ucrainean: Peste 500.000 de ruși rămân fără căldură și electricitate apare prima dată în Main News.
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, încurajează procurorii cu viziune managerială să se înscrie la concursurile pentru conducerea DNA și DIICOT. El subliniază că numirile se vor face în conformitate cu legea, fără negocieri politice, și că evaluarea candidaților va fi riguroasă și obiectivă. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, încurajează procurorii să participe la concursul pentru conducerea DNA … Articolul Procurorii sunt încurajați să se înscrie la concursul de selecție. apare prima dată în Main News.
Româncele strălucesc în calificările Australian Open: Cîrstea, Ruse și Cristian câștigă # MainNews.ro
Româncele Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian își confirmă forma în calificările pentru Australian Open, primul Grand Slam al anului. Cîrstea, Ruse și Cristian au avut victorii promițătoare, pregătindu-se intens pentru competiția care începe pe 18 ianuarie. Următoarele meciuri sunt programate duminică noapte. Româncele Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian își confirmă forma … Articolul Româncele strălucesc în calificările Australian Open: Cîrstea, Ruse și Cristian câștigă apare prima dată în Main News.
Realitatea Plus a înregistrat o creștere spectaculoasă de 134% a volumului de audiență în 2025, depășind rivalele România TV și Antena 3 CNN. Într-un an marcat de alegeri și evenimente importante, bugetul total pentru publicitatea TV în România a fost de 426 milioane de euro. Descoperă detaliile audienței TV! Realitatea Plus a înregistrat o creștere … Articolul Audiența reclamelor pe Realitatea Plus a crescut cu 134% în 2025 față de 2024 apare prima dată în Main News.
Cea mai mare despăgubire pentru daune cauzate de zăpadă în România a depășit 30.000 de euro, conform UNSAR. Pagubele includ deteriorări ale acoperișurilor și inundații. Este esențial ca proprietarii să aibă asigurări facultative pentru a evita cheltuieli mari și riscuri de siguranță. Verificați opțiunile disponibile. Cea mai mare despăgubire pentru daune cauzate de zăpadă în … Articolul Despăgubire record pentru un român: peste 30.000 euro pentru daune la zăpadă apare prima dată în Main News.
Ucraina a prezentat imagini cu resturi ale rachetei Oreșnik, provocând reacția UE care denunță escaladarea atacurilor rusești. Kaja Kallas subliniază necesitatea unor sancțiuni mai dure și a întăririi apărării în fața agresiunii Moscovei. Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, condamnă atacul asupra Ucrainei. Ucraina a publicat imagini cu resturi ale rachetei rusești Oreșnik căzute în Liov … Articolul Ucraina dezvăluie resturi ale rachetei Oreșnik; UE acuză escaladarea lui Putin apare prima dată în Main News.
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a subliniat că revocarea procurorului șef de la DNA trebuie să se bazeze pe probe și elemente concrete. Procedura legală este clară și restrictivă, iar lipsa dovezilor face imposibilă revocarea. Marinescu a confirmat că orice demers trebuie să fie fundamentat într-un stat de drept. Revocarea procurorului șef de la DNA se … Articolul Crearea titlurilor SEO: Fă-o pe baza probelor eficiente apare prima dată în Main News.
Eforturile diplomatice ale Vaticanului și altor intermediari de a-l convinge pe Nicolás Maduro să părăsească puterea înainte de raidul SUA au eșuat. Ofertele de azil și soluții pentru a evita violența au fost refuzate, iar liderul venezuelean a ratat numeroase oportunități de a evita intervenția americană. Eforturile diplomatice de culise, inclusiv din partea Vaticanului, de … Articolul Eforturi eșuate de a-i oferi lui Maduro o ieșire din criză apare prima dată în Main News.
Oficialul elvețian Mathias Reynard a criticat autoritățile pentru lipsa controalelor la barul din Crans-Montana, unde un incendiu soldat cu 40 de morți a izbucnit în noaptea de Revelion. Proprietarii barului au fost audiați, iar incendiul a fost cauzat de artificii și spuma antifonică. Justiția își urmează cursul. Liderul cantonului Valais, Mathias Reynard, a criticat absența … Articolul Controalele autorităților la barul distrus de incendiu, o furie justificată apare prima dată în Main News.
Moțiune simplă împotriva Oanei Țoiu, acuzată de sabotarea agriculturii românești prin susținerea acordului UE-Mercosur, despre care senatori din opoziție spun că favorizează state industrializate. Critici la adresa lipsei consultărilor interministeriale și a transformării diplomației în activism ideologic. Opoziția depune o moțiune simplă împotriva Oanei Țoiu, ministrul Afacerilor Externe Acuzațiile vizează reprezentarea necorespunzătoare a intereselor României … Articolul Moțiune împotriva Oanei Țoiu: Agricultura României în pericol după UE-Mercosur apare prima dată în Main News.
Nadia Comăneci, „Zeița de la Montreal”, are o avere de aproximativ 25 milioane de dolari, din afaceri în SUA alături de Bart Conner. Locuiește în Ohio, în casa de lux evaluată la 400.000 euro, și este implicată în educația tinerelor talente prin academii de gimnastică. Beneficiază și de rentă viageră din România. Nadia Comăneci, legendă … Articolul Cât valorează adevărata avere a Nadiei Comăneci din afacerile din SUA? apare prima dată în Main News.
Datoria publică a României a ajuns la 1.095 miliarde lei, adică 59% din PIB, aproape de limita impusă de UE. Comparativ cu alte state, România se află într-o poziție relativ favorabilă, însă economiștii avertizează că un nivel de îndatorare de 60% poate afecta creșterea economică. Descoperiți mai multe despre situația datoriilor publice în Uniunea Europeană. … Articolul Datoria publică în UE: Impactul asupra economiei și poziția României apare prima dată în Main News.
Ucraina acuză Rusia de atacuri asupra navelor comerciale în Marea Neagră, rezultând în moartea unui marinar. Vicepremierul Oleksii Kouleba denunță aceste acțiuni ca fiind crime de război, vizând obiective civile și lanțuri de aprovizionare. Intensificarea conflictului afectează infrastructura maritimă și energetică. Ucraina acuză Rusia de atacuri asupra navelor civile în Marea Neagră, soldate cu un … Articolul Ucraina acuză Rusia de atac asupra navelor civile în Marea Neagră, un marinar mort apare prima dată în Main News.
Legea pensiilor magistraților, blocată la CCR, este rezultatul propriilor miniștri PSD, susține ministrul Justiției Radu Marinescu. Acesta atrage atenția asupra paradoxului în care judecătorii propuși de PSD nu sprijină deciziile pentru această modificare legislativă. Absențele repetate afectează deliberările Curții. Ministrul Justiției Radu Marinescu afirmă că blocajul legii pensiilor magistraților la CCR este paradoxal, având în … Articolul Pensiile magistraților, blocate la CCR de propriile miniștri PSD apare prima dată în Main News.
Fiul fostului șah al Iranului îndeamnă protestatarii să se revoltă, regimul reacționează violent # MainNews.ro
Fiul fostului șah al Iranului, Reza Pahlavi, îndeamnă protestatarii să ocupe centrele orașelor în fața amenințărilor regimului Khamenei. Armata iraniană promite să apere proprietatea publică, iar procurorul general amenință protestatarii cu moartea, numindu-i „teroriști”. Protestele au dus la zeci de morți și mii de arestări. Reza Pahlavi îndeamnă protestatarii din Iran să ocupe centrele orașelor … Articolul Fiul fostului șah al Iranului îndeamnă protestatarii să se revoltă, regimul reacționează violent apare prima dată în Main News.
Liderul PNL Hubert Thuma critică Guvernul Bolojan pentru majorarea taxelor și impozitelor locale, afirmând că primarii sunt acuzați pe nedrept. El subliniază că modificările fiscale centrale au împins presiunea către administrațiile locale. Thuma solicită soluții echitabile pentru sprijinirea comunităților. Liderul PNL Ilfov, Hubert Thuma, critică Guvernul Bolojan pentru majorarea taxelor locale Primarii sunt acuzați pe … Articolul Atac voalat al Liderului PNL la Guvernul Bolojan: Opoziția se intensifică apare prima dată în Main News.
Ministrul Justiției Radu Marinescu a declarat că numirile viitorilor procurori șefi ai DNA și DIICOT se vor face conform legii, fără negocieri politice. El încurajează toți procurorii calificați să participe la concursuri. Procedura implică selectarea de către Ministerul Justiției, urmată de avizul CSM. Numirile șefilor DNA și DIICOT se vor face conform legii, fără negocieri … Articolul Negocierea numirilor la șefia DNA și DIICOT nu este o opțiune apare prima dată în Main News.
Lamisha Musonda, fost fotbalist la 33 de ani, anunță o stare de sănătate critică, cu doar câteva zile de trăit. A anunțat pe rețelele sociale că va lupta pentru viața sa, stârnind emoția fanilor. Crescut în academia Anderlecht și jucător la Chelsea, retragerea sa a venit prea devreme. Susținerea comunității este crucială în această perioadă. … Articolul Fotbalist în stare critică: are doar zile de trăit după retragerea surprinzătoare apare prima dată în Main News.
Programul orelor de liniște la bloc, reglementat de Legea 61/1991, va continua și în 2026, cu intervale între 22:00-08:00 și 13:00-14:00. Legea 196/2018 permite asociațiilor să extindă aceste ore. Nerespectarea programului poate duce la amenzi între 500 și 6.000 de lei, asigurând liniștea și respectul în comunitate. Orele de liniște la bloc sunt stabilite între … Articolul Programul orelor de liniște în blocuri va fi extins în 2026 prin legea asociațiilor apare prima dată în Main News.
Donald Trump a comentat despre capturarea lui Nicolas Maduro și posibila abordare similară în cazul lui Vladimir Putin. Deși a subliniat relația bună cu Putin, Trump a exprimat dezamăgire față de acesta și a menționat pierderile rusești pe câmpul de luptă. A oferit asigurări directorilor din domeniul petrolului referitor la Venezuela. Donald Trump a exprimat … Articolul Trump, dezamăgit că nu poate captura pe Putin ca pe Maduro apare prima dată în Main News.
Prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, aflat în exil de 50 de ani, îndeamnă la proteste împotriva regimului de la Teheran. Pe fondul manifestațiilor intensificate, el încearcă să revendice un rol în viitorul politic al țării, promițând schimbări fundamentale și apelând la cetățeni pentru a decide soarta Iranului. Reza Pahlavi, prințul moștenitor al Iranului, lansează … Articolul Reza Pahlavi, prințul moștenitor al Iranului exilat, cheamă la proteste pentru viitor apare prima dată în Main News.
Expertul în securitate Iulian Fota avertizează că politizarea serviciilor de informații este un risc major pentru securitatea națională. Numirile trebuie să se bazeze pe competență și profesionalism, nu pe interese politice. Nicușor Dan trebuie să aibă libertatea de a desemna lideri competenți fără presiuni din partea partidelor politice. Iulian Fota subliniază necesitatea numirii conducerii serviciilor … Articolul Avertisment: Amestecul politic în informații este un pericol extrem apare prima dată în Main News.
România a strălucit la WTT Youth Contender de la Linz, obținând cinci medalii. Tinerii sportivi, printre care Bianca Mei-Roșu și Robert Istrate, au demonstrat talent și determinare, cu medalii de bronz și finale la categoriile U19 și U15. O performanță care aduce mândrie tenisului de masă românesc! România a obținut cinci medalii la turneul WTT … Articolul Tinerii tenismeni români strălucesc la Linz cu cinci medalii obținute apare prima dată în Main News.
România se confruntă cu o invazie de animale sălbatice precum vulpi, urși, lupi și șacali. Această creștere a populației este legată de gestionarea ineficientă a deșeurilor și distrugerea habitatului. Specialiștii subliniază că apropierea acestor animale de oameni vine cu riscuri semnificative și necesită soluții sustenabile pentru a proteja comunitățile locale. Animalele sălbatice precum vulpi, urși, … Articolul România atacată de vulpi, urși și lupi: pericolul animalelor sălbatice apare prima dată în Main News.
Partidele din Groenlanda, în frunte cu liderii locali, au transmis un mesaj clar: nu doresc să devină americani. Declarația vine ca răspuns la afirmațiile lui Donald Trump despre controlul SUA asupra Groenlandei. Aceștia subliniază că viitorul țării trebuie decis de poporul groenlandez, fără interferențe externe. Partidele din Groenlanda resping categoric ideea că vor deveni americani, … Articolul Groenlanda respinge oferta lui Trump: „Nu vrem să fim americani” apare prima dată în Main News.
