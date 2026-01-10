Următorii pași în scandalul acordului Mercosur: ce se întâmplă dacă nu va fi votat?

07:40

Ilie Năstase și soția sa, Ioana, s-au împăcat în ciuda procesului de divorț. Fostul număr unu mondial a declarat că au petrecut sărbătorile împreună și că relația lor este acum bună. Aceasta este a cincea căsătorie pentru Ilie, care rămâne o legendă a tenisului românesc și mondial. Ilie Năstase și soția sa Ioana s-au împăcat … Articolul Ilie Năstase s-a împăcat cu soția în timpul divorțului: „Suntem bine!” apare prima dată în Main News.