Trump susține că SUA trebuie să „dețină” Groenlanda pentru a împiedica Rusia să o preia
Newsweek.ro, 10 ianuarie 2026 20:50
Președintele american Donald Trump a declarat, vineri seara, că o preluare a Groenlandei de către St...
• • •
Acum o oră
20:50
Președintele american Donald Trump a declarat, vineri seara, că o preluare a Groenlandei de către St...
20:40
Cercetătorii au descoperit cine are mai multe șanse să trăiască peste 100 de ani: carnivorii sau vegetarienii # Newsweek.ro
Cercetătorii au descoperit cine are mai multe șanse să trăiască peste 100 de ani: carnivorii sau veg...
20:40
Modificări fiscale 2026. Ce taxe plătiți pentru case și mașini, Cât e impozitul pe profit și pe afaceri? # Newsweek.ro
Începând cu 1 ianuarie 2026 se schimbă o serie de lucruri. Există numeroase modificări fiscale 2026....
Acum 2 ore
20:20
Cutremur de 6,4 în Indonezia. Undele seismice puternice au fost resimţite de mulţi locuitori # Newsweek.ro
Cutremur de 6,4 în Indonezia. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 77 de kilometri, iar undele sei...
20:10
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut sâmbătă eliberarea protestatarilor irani...
19:50
Val de aer arctic peste România. Urmează zile cumplite, cu ger extrem și ninsori abundente # Newsweek.ro
Val de aer arctic peste România. Urmează zile cumplite, cu ger extrem și ninsori abundente. Țara noa...
19:40
Oamenii de știință au făcut o descoperire senzațională despre nivelul oceanului de acum 15 milioane de ani # Newsweek.ro
Oamenii de știință au făcut o descoperire senzațională despre nivelul oceanului de acum 15 milioane ...
Acum 4 ore
19:20
Politico: Trump trebuie doar să facă patru pași simpli pentru a obține Groenlanda. Conform relatăril...
19:10
De ce creșterea producției de petrol „foarte dens și foarte neglijent” din Venezuela ar putea dăuna mediului # Newsweek.ro
De ce creșterea producției de petrol, care este „foarte dens și foarte neglijent”, extras din Venezu...
19:10
Poliţiştii i-au adus medicamentele unui bărbat de 75 de ani, singurul locuitor al unui sat din județul Alba # Newsweek.ro
Un bărbat de 75 de ani, singurul locuitor al unui sat din județul Alba, a rămas izolat din cauza nin...
18:50
GMail se schimbă radical. Google va pune în centru inteligenţa artificială, iar Gemini va fi vedeta sa # Newsweek.ro
Mail-ul GMail se schimbă radical, în curând. Google va pune în centrul acestuia inteligenţa artifici...
18:40
Dorit de Real Madrid şi Bayern Munchen, Dominik Szoboszlai îşi va prelungi contractul cu Liverpool # Newsweek.ro
Dorit de Real Madrid şi Bayern Munchen, internaţionalul maghiar Dominik Szoboszlai îşi va prelungi c...
18:10
Victor Negrescu: Agricultura europeană, implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații # Newsweek.ro
Victor Negrescu, eurodeputat PSD, spune că agricultura europeană, implicit cea românească, nu are ne...
17:50
Cristian Pistol (CNAIR): Lucrările pe secțiunea montană a autostrăzii Sibiu - Pitești continuă # Newsweek.ro
Cristian Pistol, directorul general CNAIR, spune că lucrările pe secțiunea montană a autostrăzii Sib...
17:30
Ministrul Justiţiei despre ieşirea la pensie a magistraţilor la 50 de ani: "Eşti în deplinătatea cunoaşterii" # Newsweek.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, spune, despre ieşirea la pensie a magistraţilor la 50 de ani, c...
Acum 6 ore
17:00
Planta pe care trebuie să o ai în casă, pe terasă sau în grădină pentru prosperitate și noroc # Newsweek.ro
Vă întrebați despre simbolismul măslinului și ce reprezintă acesta? Ce înseamnă măslinul din punct d...
16:40
Horoscop 2026 Care sunt cele 3 zodii ce vor avea o pensie foarte lungă? Pot spera să trăiască și 100 de ani # Newsweek.ro
Există oameni care trăiesc o pensie foarte lungă și în funcție de zodie un doar de gene și de viața ...
16:10
Un expert explică schimbările făcute de Casa de Pensie la calculul vechimii în muncă. Cine are de pierdut? # Newsweek.ro
Casa de Pensii a anunțat o schimbare în modul de calcul al vechimii în muncă. Newsweek prezintă opin...
16:00
Un autocar în care se aflau 47 de călători a fost cuprins de flăcări, sâmbătă după-amiază, în locali...
15:40
Cineaştii iranieni Jafar Panahi şi Mohammad Rasoulof şi-au exprimat sâmbătă "profunda îngrijorare" c...
Acum 8 ore
15:20
Prahova: Zece persoane, implicate într-un accident rutier produs în Comarnic între un microbuz şi o mașină # Newsweek.ro
Un accident rutier în care au fost implicate un microbuz de transport persoane şi un autoturism s-a ...
15:10
Schioarea americană Lindsey Vonn, în vârstă de 41 de ani, a câştigat sâmbătă proba feminină de cobor...
14:50
Zboruri suspendate pe principalul aeroport al Moscovei în urma celei mai abundente ninsori din această iarnă # Newsweek.ro
Principalul aeroport al Moscovei, Şeremetievo, a suspendat sâmbătă toate zborurile din cauza celei m...
14:40
Ministrul Justiţiei: Nu poate fi vorba de o negociere politică în ce priveşte numirea noilor procurori şefi # Newsweek.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat sâmbătă că nu poate fi vorba despre o negociere poli...
14:20
Brazilia speră ca acordul comercial între Mercosur şi UE să intre în vigoare de anul acesta # Newsweek.ro
Brazilia are încredere că acordul comercial între Mercosur şi Uniunea Europeană va intra în vigoare ...
14:10
Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse, victorioase în calificări la Adelaide (WTA) # Newsweek.ro
ucătoarele române de tenis Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse au obţinut victorii, ...
13:50
Reacția economiștilor după ce presa ungară a acuzat Bruxelles-ul că ar favoriza România # Newsweek.ro
Comisia Europeană a aprobat recent alocarea unor sume importante de fonduri europene pentru România,...
13:40
Europa este neputincioasă: Nimeni nu-l poate opri pe Trump în drumul său spre Groenlanda - CNN # Newsweek.ro
Europa este neputincioasă: Nimeni nu-l poate opri pe Trump în drumul său spre Groenlanda - CNN. Admi...
Acum 12 ore
13:20
Alcaraz îl învinge pe Sinner în meciul demonstrativ de la Seul. Carlos Alcaraz, numărul 1 mondial, l...
13:10
Ministrul Sănătăţii: "M-a bucurat să întâlnesc o comunitate unită, matură profesional și conectată la România" # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete afirmă că a discutat cu reprezentanţii comunităţii medicale r...
12:50
Ce ar trebui să bea femeile peste 65 de ani pentru sănătatea oaselor? Oamenii de știință au oferit un răspuns # Newsweek.ro
Ce ar trebui să bea femeile peste 65 de ani pentru sănătatea oaselor? Oamenii de știință au oferit u...
12:40
Bijuterii, ceasuri și sume de bani, în valoare totală de 3 milioane euro, descoperite pe Aeroportul Otopeni # Newsweek.ro
Polițiștii de frontieră și vameșii de la Aeroportul Otopeni au găsit în bagajele a două românce care...
12:20
Tânără de 18 ani din Bistrița-Năsăud, reținută 24 de ore pentru înșelăciune după comenzi online neachitate # Newsweek.ro
Tânără de 18 ani din Bistrița-Năsăud, reținută 24 de ore pentru înșelăciune după comenzi online neac...
12:10
Cel puțin patru oameni au murit în Filipine și alți 30 au fost dați dispăruți, în urma unei avalanșe de gunoi # Newsweek.ro
Cel puțin patru oameni au murit în Filipine și alți 30 au fost dați dispăruți, după ce joi, o avalan...
11:50
SUA amenință că vor captura Groenlanda, dar înarmează Danemarca cu rachete Hellfire pentru elicoptere # Newsweek.ro
Pentru a-și înarma elicopterele MH-60R Seahawk, Danemarca cumpără rachete americane AGM-114R Hellfir...
11:30
București, acoperit în ninscoare în noaptea de sâmbătă spre duminică. Avertismenul meteorologilor. # Newsweek.ro
Meteorologii anunță precipitații mai ales sub formă de ninsoare în Capitală sâmbătă noaptea, urmând ...
11:10
Amir Kiarash, român de origine iraniană: Ne temem de o intervenție brutală în Iran contra protestatarilor # Newsweek.ro
Iranul pare să fie pe marginea prăpastiei în urma mișcărilor populare alimentate de furia cauzată de...
10:40
Ce servicii sunt în pachetul de bază de care beneficiază pacienții? Cum iei medicamente gratuit la pensie? # Newsweek.ro
Casa de Sănătate a anunțat ce servicii include în pachetul de bază pe anul 2026 pentru o serie de af...
10:20
Oceane la temperaturi record, în ciuda frigului din Europa. Uragane și inundații sunt așteptate în 2026 # Newsweek.ro
În ciuda înghețului din Europa, oceanele lumii sunt mai fierbinți ca niciodată - cu consecințe drama...
10:20
Politicienii și cetățenii din Groenlanda îi spun clar lui Trump: „Nu vrem să fim americani!” # Newsweek.ro
În timp ce Trump a afirmat că SUA vor folosi „metoda blândă” sau „metoda dură” pentru a achiziţiona ...
09:50
Centrul Kennedy din Washington a fost rebotezat Centrul Trump-Kennedy. Opera Naţională părăsește locația # Newsweek.ro
De luna trecută, Centrul John F. Kennedy pentru Arte Performative din Washington a fost rebotezat Ce...
09:30
Analiză Politico: Cine sunt câştigătorii şi perdanţii mega-acordul comercial UE-Mercosur # Newsweek.ro
Mega-acordul comercial UE-Mercosur, aprobat după 25 de ani de negocieri și cel mai mare din istoria ...
09:00
Zelenski, după ce Putin a atacat Ucraina cu o rachetă Oreşnik: Aceeaşi provocare pentru Varşovia, Bucureşti # Newsweek.ro
După ce Putin a atacat iar Ucraina cu o rachetă balistică supersonică Oreşnik, ce poate fi echipată ...
08:30
China, pas imens în fuziunea nucleară. „Soarele artificial” a menținut stabilă plasma la densități extreme # Newsweek.ro
„Soarele artificial” creat de China a menținut stabilă plasma la densități extreme, cercetătorii făc...
Acum 24 ore
08:20
Rusia se opune înființării Centrului European de Securitate Maritimă în Constanța. Nu renunță la Marea Neagră # Newsweek.ro
Comisia Europeană sprijină inițiativa autorităților române de a înființa un Centru European de Secur...
08:10
Două românce, medaliate cu argint la sanie dublu feminin în Cupa Naţiunilor. În România, nu există nicio pistă # Newsweek.ro
În România, nu există o pistă de bob și sanie olimpică funcțională, pista istorică de la Sinaia fiin...
07:50
Virușii, un vechi dușman. Un microb cunoscut ar putea deveni cea mai mare amenințare în 2026 # Newsweek.ro
Un microb cunoscut de mult timp se află în fruntea listei de viruși pe care ar trebui „să-i supraveg...
07:50
Vești proaste pentru natură - copacii cresc mai încet. Cercetătorii au aflat cum ne va afecta în viitor # Newsweek.ro
Pădurile noastre protectoare sunt încetinite în creștere. Cauza este cunoscută de mult timp: încălzi...
07:40
Cum să gătești carne tocană de porc acasă – fără oală sub presiune și bătaie de cap inutilă # Newsweek.ro
Deși dulceața și murăturile sunt conserve de casă obișnuite pentru majoritatea oamenilor, nu toată l...
07:30
„Laptele de aur”, băutura făcută în casă, care te ajută să dormi mai bine noaptea. Se luptă și cu inflamația # Newsweek.ro
Cui nu-i place o noapte de somn odihnitor? Somnul este fundamentul sănătății și una dintre cele mai ...
