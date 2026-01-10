Politicienii și cetățenii din Groenlanda îi spun clar lui Trump: „Nu vrem să fim americani!”

Newsweek.ro, 10 ianuarie 2026 10:20

În timp ce Trump a afirmat că SUA vor folosi „metoda blândă” sau „metoda dură” pentru a achiziţiona ...

Acum 5 minute
10:40
Ce servicii sunt în pachetul de bază de care beneficiază pacienții? Cum iei medicamente gratuit la pensie? Newsweek.ro
Casa de Sănătate a anunțat ce servicii include în pachetul de bază pe anul 2026 pentru o serie de af...
Acum 30 minute
10:20
Oceane la temperaturi record, în ciuda frigului din Europa. Uragane și inundații sunt așteptate în 2026 Newsweek.ro
În ciuda înghețului din Europa, oceanele lumii sunt mai fierbinți ca niciodată - cu consecințe drama...
10:20
Politicienii și cetățenii din Groenlanda îi spun clar lui Trump: „Nu vrem să fim americani!” Newsweek.ro
În timp ce Trump a afirmat că SUA vor folosi „metoda blândă” sau „metoda dură” pentru a achiziţiona ...
Acum o oră
09:50
Centrul Kennedy din Washington a fost rebotezat Centrul Trump-Kennedy. Opera Naţională părăsește locația Newsweek.ro
De luna trecută, Centrul John F. Kennedy pentru Arte Performative din Washington a fost rebotezat Ce...
Acum 2 ore
09:30
Analiză Politico: Cine sunt câştigătorii şi perdanţii mega-acordul comercial UE-Mercosur Newsweek.ro
Mega-acordul comercial UE-Mercosur, aprobat după 25 de ani de negocieri și cel mai mare din istoria ...
09:00
Zelenski, după ce Putin a atacat Ucraina cu o rachetă Oreşnik: Aceeaşi provocare pentru Varşovia, Bucureşti Newsweek.ro
După ce Putin a atacat iar Ucraina cu o rachetă balistică supersonică Oreşnik, ce poate fi echipată ...
Acum 4 ore
08:30
China, pas imens în fuziunea nucleară. „Soarele artificial” a menținut stabilă plasma la densități extreme Newsweek.ro
„Soarele artificial” creat de China a menținut stabilă plasma la densități extreme, cercetătorii făc...
08:20
Rusia se opune înființării Centrului European de Securitate Maritimă în Constanța. Nu renunță la Marea Neagră Newsweek.ro
Comisia Europeană sprijină inițiativa autorităților române de a înființa un Centru European de Secur...
08:10
Două românce, medaliate cu argint la sanie dublu feminin în Cupa Naţiunilor. În România, nu există nicio pistă Newsweek.ro
În România, nu există o pistă de bob și sanie olimpică funcțională, pista istorică de la Sinaia fiin...
07:50
Virușii, un vechi dușman. Un microb cunoscut ar putea deveni cea mai mare amenințare în 2026 Newsweek.ro
Un microb cunoscut de mult timp se află în fruntea listei de viruși pe care ar trebui „să-i supraveg...
07:50
Vești proaste pentru natură - copacii cresc mai încet. Cercetătorii au aflat cum ne va afecta în viitor Newsweek.ro
Pădurile noastre protectoare sunt încetinite în creștere. Cauza este cunoscută de mult timp: încălzi...
07:40
Cum să gătești carne tocană de porc acasă – fără oală sub presiune și bătaie de cap inutilă Newsweek.ro
Deși dulceața și murăturile sunt conserve de casă obișnuite pentru majoritatea oamenilor, nu toată l...
07:30
„Laptele de aur”, băutura făcută în casă, care te ajută să dormi mai bine noaptea. Se luptă și cu inflamația Newsweek.ro
Cui nu-i place o noapte de somn odihnitor? Somnul este fundamentul sănătății și una dintre cele mai ...
07:20
Amendă 1.620 lei dacă circuli cu mașina acoperită de zăpadă. Ce pățești dacă nu se văd numerele? Newsweek.ro
Circulația cu mașina acoperită de zăpadă nu este doar periculoasă, ci și sancționată sever de lege. ...
07:10
Horoscop 11 ianuarie. Luna în Scorpion aduce dispute intense Gemenilor. Leii și Berbecii sunt productivi Newsweek.ro
Horoscop 11 ianuarie. Luna în Scorpion aduce dispute intense Gemenilor. Leii și Berbecii sunt produc...
Acum 6 ore
06:30
Casa de Pensii refuză creșterea punctajelor cu 50% pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte: E obligatorie Newsweek.ro
Decizia Înaltei Curți, care stipulează că perioada în care salariații au desfășurat activități în gr...
Acum 12 ore
22:30
Statul a aprobat renaționalizarea Companiei Naționale Aeroporturi București. Cum se va întâmpla asta? De ce? Newsweek.ro
Statul român a aprobat renaționalizarea Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB). Cum se va ...
21:50
SUA vânează petrolierele lui Putin în Marea Nordului. Aeronave pentru misiuni speciale, în Regatul UnitN Newsweek.ro
Forțele Aeriene ale Statelor Unite au desfășurat mai multe aeronave în Regatul Unit pentru a sprijin...
Acum 24 ore
21:40
Radu Burnete: Este o veste foarte bună că Europa va încheia un acord comercial cu Mercosur Newsweek.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat că este o veste "foarte bună că Europa va încheia u...
21:10
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, despre bucureştenii care stau în plină iarnă fără apă caldă şi căldură Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune, despre bucureştenii care stau în plină iarnă fără apă caldă ...
20:50
Putin a atacat două nave civile în Marea Neagră. Un marinar a fost ucis și mai mulți răniți Newsweek.ro
O dronă de atac rusească a lovit o navă civilă care se îndrepta spre un port ucrainean pentru a încă...
20:40
Ce scutiri fiscale vor fi în acest an şi care dintre cele de anul trecut au fost eliminate? Newsweek.ro
Care sunt scutirile fiscale ce vor exista în acest an şi care dintre cele de anul trecut au fost eli...
20:20
Înmormântarea este mai scumpă şi ea. Cât e taxa de săpat groapa şi cea de depunere în capelă a sicriului? Newsweek.ro
Înmormântarea a devenit mai scumpă şi ea. Cât este acum taxa de săpat groapa, dar şi cea de depunere...
20:10
Reacția președintelui Nicușor Dan după semnarea Acordului UE- Mercosur. Ce beneficii are România? Newsweek.ro
România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele Mercosur după ce...
20:00
Muzeul din Wrocław dezvăluie un set rar pentru uciderea vampirilor, descoperit într-un magazin de antichități Newsweek.ro
Muzeul din Wrocław dezvăluie un set rar pentru uciderea vampirilor, care a fost descoperit într-un b...
19:50
Cum să eviți alunecările și căzăturile pe gheață în ianuarie. Te ajută să nu ai incidente neplăcute Newsweek.ro
Cum să eviți alunecările și căzăturile pe gheață în ianuarie. Te ajută să nu ai incidente neplăcute....
19:40
De ce vesela este încă murdară chiar dacă a fost pusă în mașina de spălat vase? Vezi ce greșeli repeți zilnic Newsweek.ro
Folosirea unei mașini de spălat vase este una dintre cele mai bune metode de a economisi timp și de ...
19:20
Viața la pensie. Alimentele de care pensionarii trebuie să se ferească ca să evite guta și să meargă mai bine Newsweek.ro
Pensionarii trebuie să fie atenți la alimentația lor pentru a preveni guta și a-și menține mobilitat...
19:20
România, mai aproape de primirea a 32 de avioane F-35. Lockheed Martin a livrat 191 anul trecut, un record Newsweek.ro
România stă la rând pentru a primi cele 32 de avioane F-35 pe care le-a comandat și pe care va plăti...
19:10
Cum e să plăteşti 750 de lei şi să tremuri, cu caloriferul călduţ. Termoficarea e mai scumpă cu 30% Newsweek.ro
Cum este să plăteşti şi 750 de lei şi să tremuri, cu caloriferul călduţ, când afară e ger. Termofica...
19:10
Economia Zonei Euro încheie anul 2025 cu îmbunătățiri ale Comerțului cu amănuntul și Industriei Newsweek.ro
Veşti bune din Occidentul Europei. Economia Zonei Euro încheie anul 2025 cu îmbunătățiri în două sec...
18:50
Secretarul britanic al Apărării în Ucraina, după atacul lui Putin cu Oreșnik. Va da rachete cu rază lungă Newsweek.ro
Ucraina și Regatul Unit au semnat vineri o foaie de parcurs la Kiev, oficializând cooperarea în dome...
18:20
Femeile au o pensie cu 1.500 lei mai mică decât bărbații. Ministrul muncii spune cum reduce această diferență Newsweek.ro
Femeile au o pensie mult mai mică decât bărbații, potrivit dartelor obținute de Newsweek România. As...
18:10
Horoscop săptămâna 11-18 ianuarie. Luna nouă în Capricorn aduce vești mari pentru Pești, Fecioare, Vărsător Newsweek.ro
Luna nouă din Capricorn de săptămâna viitoare va aduce ocazia de a-ți stabili intenții și de a trece...
17:50
Institutul Naţional de Sănătate Publică avertizează că gripa continuă să facă victime în România Newsweek.ro
Institutul Naţional de Sănătate Publică avertizează că gripa continuă să facă victime în România: op...
17:40
Tragedia din barul elvețian: Jacques Moretti, reținut la Sion din cauza riscului de a părăsi țara Newsweek.ro
Jacques Moretti, coproprietarul barului elveţian Le Constellation, a fost reţinut în Sion din cauza ...
17:30
Italia vrea primul centru de pregătire a piloților F-35 din Europa. România poate profita Newsweek.ro
Italia se ocupă deja de asamblarea avioanelor de vânătoare F-35, așa că acum a început dificila sarc...
17:20
Rogobete respinge „strategiile pompoase”. Centre de sănătate mintală ca în Madrid pot fi realizate și în țară Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, după vizita pe care a făcut-o la Centrul de Sănătat...
17:10
România susține acordul UE–Mercosur după negocieri pentru protejarea fermierilor: acces la o piață majoră Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan declară, vineri, că România a votat în favoarea Acordului comercial dintre ...
17:10
Raliul Dakar 2026, Ziua 6: Dublă Dacia, „Regele deșertului” pe 1 la general. Mani Gyenes, pe 5 la Malle Moto Newsweek.ro
Cea de-a 6 zi a Raliului Dakar 2026 s-a încheiat cu o premieră pentru echipa Dacia Sandriders. Nasse...
16:50
Prim-ministrul italian Meloni spune că este timpul ca Europa să discute cu Rusia Newsweek.ro
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni și-a reiterat sprijinul pentru Ucraina , recunoscând că există...
16:40
Scandal la guvernare. PSD acuză Ministerul de Externe condus de USR că a votat acordul Mercosur Newsweek.ro
PSD critică dur Ministerul Afacerilor de Exerne care a dat un vor în favoarea acordului de liber sch...
16:30
Antrenorul român Cristian Chivu, desemnat antrenorul lunii decembrie în Italia Newsweek.ro
Antrenorul român Cristian Chivu, desemnat antrenorul lunii decembrie în Italia. Cristian Chivu scrie...
16:20
Horațiu Potra, alături de fiul său, și nepotul său rămân în arest preventiv pentru 30 de zile Newsweek.ro
Horațiu Potra, alături de fiul său, Dorian Potra și nepotul său Alexandru Cosmin Potra rămân în ares...
16:10
Noi taxe pentru camioane în 2026, în 8 țări din Europa, inclusiv România. Ungaria e „campioană” regională Newsweek.ro
Pentru camioane, 2026 înseamnă kilometri mai scumpi în 8 țări din Europa, inclusiv România. Noile ta...
16:00
De ce își urmează pisicile stăpânii peste tot? Experții dezvăluie motive neașteptate Newsweek.ro
Dacă ai o pisică și observi că te urmărește peste tot, nu trebuie să-ți faci griji. Pisicile își urm...
15:50
Antifrauda bate la ușa tuturor comercianților: plata cu cardul a devenit obligatorie. „Vor fi controale” Newsweek.ro
Începând cu 1 ianuarie 2026, toți comercianții care încasează bani de la populație sunt obligați să ...
15:50
Cercetătorii au făcut o descoperire bizară: Emitem o lumină vizibilă care dispare când murim. Cum e posibil? Newsweek.ro
Potrivit unui experiment realizat de cercetători de la Universitatea din Calgary și de la Consiliul ...
15:50
Oamenii de ştiinţă au identificat o „defecţiune” în ADN asociată cu îmbătrânirea care creşte riscul unor boli Newsweek.ro
Un studiu genetic de referinţă arată că anumite secvenţe foarte scurte de ADN, repetate de multe ori...
15:40
Au oprit mașina ca să-și facă nevoile după chef și au și tăiat șase copaci cu drujba Newsweek.ro
Un ieșean s-ar putea întoarce în spatele gratiilor după un gest fără sens. Când șoferul mașinii în c...
