Alcaraz îl învinge pe Sinner în meciul demonstrativ de la Seul
Newsweek.ro, 10 ianuarie 2026 13:20
Alcaraz îl învinge pe Sinner în meciul demonstrativ de la Seul. Carlos Alcaraz, numărul 1 mondial, l...
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
13:40
Europa este neputincioasă: Nimeni nu-l poate opri pe Trump în drumul său spre Groenlanda - CNN # Newsweek.ro
Europa este neputincioasă: Nimeni nu-l poate opri pe Trump în drumul său spre Groenlanda - CNN. Admi...
Acum 30 minute
13:20
Alcaraz îl învinge pe Sinner în meciul demonstrativ de la Seul. Carlos Alcaraz, numărul 1 mondial, l...
Acum o oră
13:10
Ministrul Sănătăţii: "M-a bucurat să întâlnesc o comunitate unită, matură profesional și conectată la România" # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete afirmă că a discutat cu reprezentanţii comunităţii medicale r...
12:50
Ce ar trebui să bea femeile peste 65 de ani pentru sănătatea oaselor? Oamenii de știință au oferit un răspuns # Newsweek.ro
Ce ar trebui să bea femeile peste 65 de ani pentru sănătatea oaselor? Oamenii de știință au oferit u...
Acum 2 ore
12:40
Bijuterii, ceasuri și sume de bani, în valoare totală de 3 milioane euro, descoperite pe Aeroportul Otopeni # Newsweek.ro
Polițiștii de frontieră și vameșii de la Aeroportul Otopeni au găsit în bagajele a două românce care...
12:20
Tânără de 18 ani din Bistrița-Năsăud, reținută 24 de ore pentru înșelăciune după comenzi online neachitate # Newsweek.ro
Tânără de 18 ani din Bistrița-Năsăud, reținută 24 de ore pentru înșelăciune după comenzi online neac...
12:10
Cel puțin patru oameni au murit în Filipine și alți 30 au fost dați dispăruți, în urma unei avalanșe de gunoi # Newsweek.ro
Cel puțin patru oameni au murit în Filipine și alți 30 au fost dați dispăruți, după ce joi, o avalan...
11:50
SUA amenință că vor captura Groenlanda, dar înarmează Danemarca cu rachete Hellfire pentru elicoptere # Newsweek.ro
Pentru a-și înarma elicopterele MH-60R Seahawk, Danemarca cumpără rachete americane AGM-114R Hellfir...
Acum 4 ore
11:30
București, acoperit în ninscoare în noaptea de sâmbătă spre duminică. Avertismenul meteorologilor. # Newsweek.ro
Meteorologii anunță precipitații mai ales sub formă de ninsoare în Capitală sâmbătă noaptea, urmând ...
11:10
Amir Kiarash, român de origine iraniană: Ne temem de o intervenție brutală în Iran contra protestatarilor # Newsweek.ro
Iranul pare să fie pe marginea prăpastiei în urma mișcărilor populare alimentate de furia cauzată de...
10:40
Ce servicii sunt în pachetul de bază de care beneficiază pacienții? Cum iei medicamente gratuit la pensie? # Newsweek.ro
Casa de Sănătate a anunțat ce servicii include în pachetul de bază pe anul 2026 pentru o serie de af...
10:20
Oceane la temperaturi record, în ciuda frigului din Europa. Uragane și inundații sunt așteptate în 2026 # Newsweek.ro
În ciuda înghețului din Europa, oceanele lumii sunt mai fierbinți ca niciodată - cu consecințe drama...
10:20
Politicienii și cetățenii din Groenlanda îi spun clar lui Trump: „Nu vrem să fim americani!” # Newsweek.ro
În timp ce Trump a afirmat că SUA vor folosi „metoda blândă” sau „metoda dură” pentru a achiziţiona ...
09:50
Centrul Kennedy din Washington a fost rebotezat Centrul Trump-Kennedy. Opera Naţională părăsește locația # Newsweek.ro
De luna trecută, Centrul John F. Kennedy pentru Arte Performative din Washington a fost rebotezat Ce...
Acum 6 ore
09:30
Analiză Politico: Cine sunt câştigătorii şi perdanţii mega-acordul comercial UE-Mercosur # Newsweek.ro
Mega-acordul comercial UE-Mercosur, aprobat după 25 de ani de negocieri și cel mai mare din istoria ...
09:00
Zelenski, după ce Putin a atacat Ucraina cu o rachetă Oreşnik: Aceeaşi provocare pentru Varşovia, Bucureşti # Newsweek.ro
După ce Putin a atacat iar Ucraina cu o rachetă balistică supersonică Oreşnik, ce poate fi echipată ...
08:30
China, pas imens în fuziunea nucleară. „Soarele artificial” a menținut stabilă plasma la densități extreme # Newsweek.ro
„Soarele artificial” creat de China a menținut stabilă plasma la densități extreme, cercetătorii făc...
08:20
Rusia se opune înființării Centrului European de Securitate Maritimă în Constanța. Nu renunță la Marea Neagră # Newsweek.ro
Comisia Europeană sprijină inițiativa autorităților române de a înființa un Centru European de Secur...
08:10
Două românce, medaliate cu argint la sanie dublu feminin în Cupa Naţiunilor. În România, nu există nicio pistă # Newsweek.ro
În România, nu există o pistă de bob și sanie olimpică funcțională, pista istorică de la Sinaia fiin...
07:50
Virușii, un vechi dușman. Un microb cunoscut ar putea deveni cea mai mare amenințare în 2026 # Newsweek.ro
Un microb cunoscut de mult timp se află în fruntea listei de viruși pe care ar trebui „să-i supraveg...
07:50
Vești proaste pentru natură - copacii cresc mai încet. Cercetătorii au aflat cum ne va afecta în viitor # Newsweek.ro
Pădurile noastre protectoare sunt încetinite în creștere. Cauza este cunoscută de mult timp: încălzi...
Acum 8 ore
07:40
Cum să gătești carne tocană de porc acasă – fără oală sub presiune și bătaie de cap inutilă # Newsweek.ro
Deși dulceața și murăturile sunt conserve de casă obișnuite pentru majoritatea oamenilor, nu toată l...
07:30
„Laptele de aur”, băutura făcută în casă, care te ajută să dormi mai bine noaptea. Se luptă și cu inflamația # Newsweek.ro
Cui nu-i place o noapte de somn odihnitor? Somnul este fundamentul sănătății și una dintre cele mai ...
07:20
Amendă 1.620 lei dacă circuli cu mașina acoperită de zăpadă. Ce pățești dacă nu se văd numerele? # Newsweek.ro
Circulația cu mașina acoperită de zăpadă nu este doar periculoasă, ci și sancționată sever de lege. ...
07:10
Horoscop 11 ianuarie. Luna în Scorpion aduce dispute intense Gemenilor. Leii și Berbecii sunt productivi # Newsweek.ro
Horoscop 11 ianuarie. Luna în Scorpion aduce dispute intense Gemenilor. Leii și Berbecii sunt produc...
06:30
Casa de Pensii refuză creșterea punctajelor cu 50% pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte: E obligatorie # Newsweek.ro
Decizia Înaltei Curți, care stipulează că perioada în care salariații au desfășurat activități în gr...
Acum 24 ore
22:30
Statul a aprobat renaționalizarea Companiei Naționale Aeroporturi București. Cum se va întâmpla asta? De ce? # Newsweek.ro
Statul român a aprobat renaționalizarea Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB). Cum se va ...
21:50
SUA vânează petrolierele lui Putin în Marea Nordului. Aeronave pentru misiuni speciale, în Regatul UnitN # Newsweek.ro
Forțele Aeriene ale Statelor Unite au desfășurat mai multe aeronave în Regatul Unit pentru a sprijin...
21:40
Radu Burnete: Este o veste foarte bună că Europa va încheia un acord comercial cu Mercosur # Newsweek.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat că este o veste "foarte bună că Europa va încheia u...
21:10
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, despre bucureştenii care stau în plină iarnă fără apă caldă şi căldură # Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune, despre bucureştenii care stau în plină iarnă fără apă caldă ...
20:50
Putin a atacat două nave civile în Marea Neagră. Un marinar a fost ucis și mai mulți răniți # Newsweek.ro
O dronă de atac rusească a lovit o navă civilă care se îndrepta spre un port ucrainean pentru a încă...
20:40
Ce scutiri fiscale vor fi în acest an şi care dintre cele de anul trecut au fost eliminate? # Newsweek.ro
Care sunt scutirile fiscale ce vor exista în acest an şi care dintre cele de anul trecut au fost eli...
20:20
Înmormântarea este mai scumpă şi ea. Cât e taxa de săpat groapa şi cea de depunere în capelă a sicriului? # Newsweek.ro
Înmormântarea a devenit mai scumpă şi ea. Cât este acum taxa de săpat groapa, dar şi cea de depunere...
20:10
Reacția președintelui Nicușor Dan după semnarea Acordului UE- Mercosur. Ce beneficii are România? # Newsweek.ro
România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele Mercosur după ce...
20:00
Muzeul din Wrocław dezvăluie un set rar pentru uciderea vampirilor, descoperit într-un magazin de antichități # Newsweek.ro
Muzeul din Wrocław dezvăluie un set rar pentru uciderea vampirilor, care a fost descoperit într-un b...
19:50
Cum să eviți alunecările și căzăturile pe gheață în ianuarie. Te ajută să nu ai incidente neplăcute # Newsweek.ro
Cum să eviți alunecările și căzăturile pe gheață în ianuarie. Te ajută să nu ai incidente neplăcute....
19:40
De ce vesela este încă murdară chiar dacă a fost pusă în mașina de spălat vase? Vezi ce greșeli repeți zilnic # Newsweek.ro
Folosirea unei mașini de spălat vase este una dintre cele mai bune metode de a economisi timp și de ...
19:20
Viața la pensie. Alimentele de care pensionarii trebuie să se ferească ca să evite guta și să meargă mai bine # Newsweek.ro
Pensionarii trebuie să fie atenți la alimentația lor pentru a preveni guta și a-și menține mobilitat...
19:20
România, mai aproape de primirea a 32 de avioane F-35. Lockheed Martin a livrat 191 anul trecut, un record # Newsweek.ro
România stă la rând pentru a primi cele 32 de avioane F-35 pe care le-a comandat și pe care va plăti...
19:10
Cum e să plăteşti 750 de lei şi să tremuri, cu caloriferul călduţ. Termoficarea e mai scumpă cu 30% # Newsweek.ro
Cum este să plăteşti şi 750 de lei şi să tremuri, cu caloriferul călduţ, când afară e ger. Termofica...
19:10
Economia Zonei Euro încheie anul 2025 cu îmbunătățiri ale Comerțului cu amănuntul și Industriei # Newsweek.ro
Veşti bune din Occidentul Europei. Economia Zonei Euro încheie anul 2025 cu îmbunătățiri în două sec...
18:50
Secretarul britanic al Apărării în Ucraina, după atacul lui Putin cu Oreșnik. Va da rachete cu rază lungă # Newsweek.ro
Ucraina și Regatul Unit au semnat vineri o foaie de parcurs la Kiev, oficializând cooperarea în dome...
18:20
Femeile au o pensie cu 1.500 lei mai mică decât bărbații. Ministrul muncii spune cum reduce această diferență # Newsweek.ro
Femeile au o pensie mult mai mică decât bărbații, potrivit dartelor obținute de Newsweek România. As...
18:10
Horoscop săptămâna 11-18 ianuarie. Luna nouă în Capricorn aduce vești mari pentru Pești, Fecioare, Vărsător # Newsweek.ro
Luna nouă din Capricorn de săptămâna viitoare va aduce ocazia de a-ți stabili intenții și de a trece...
17:50
Institutul Naţional de Sănătate Publică avertizează că gripa continuă să facă victime în România # Newsweek.ro
Institutul Naţional de Sănătate Publică avertizează că gripa continuă să facă victime în România: op...
17:40
Tragedia din barul elvețian: Jacques Moretti, reținut la Sion din cauza riscului de a părăsi țara # Newsweek.ro
Jacques Moretti, coproprietarul barului elveţian Le Constellation, a fost reţinut în Sion din cauza ...
17:30
Italia vrea primul centru de pregătire a piloților F-35 din Europa. România poate profita # Newsweek.ro
Italia se ocupă deja de asamblarea avioanelor de vânătoare F-35, așa că acum a început dificila sarc...
17:20
Rogobete respinge „strategiile pompoase”. Centre de sănătate mintală ca în Madrid pot fi realizate și în țară # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, după vizita pe care a făcut-o la Centrul de Sănătat...
17:10
România susține acordul UE–Mercosur după negocieri pentru protejarea fermierilor: acces la o piață majoră # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan declară, vineri, că România a votat în favoarea Acordului comercial dintre ...
17:10
Raliul Dakar 2026, Ziua 6: Dublă Dacia, „Regele deșertului” pe 1 la general. Mani Gyenes, pe 5 la Malle Moto # Newsweek.ro
Cea de-a 6 zi a Raliului Dakar 2026 s-a încheiat cu o premieră pentru echipa Dacia Sandriders. Nasse...
