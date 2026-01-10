Mihai Stoica, anunţ despre plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB: “Trebuie să demonstreze”
Antena Sport, 10 ianuarie 2026 08:40
Mihai Stoica a făcut un anunţ despre plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a dezvăluit că mijlocaşul de 23 de ani va rămâne la echipă şi după această perioadă de mercato de iarnă. Gigi Becali anunţa că e dispus să renunţe la Octavian Popescu. Marius Şumudică îl dorea […] The post Mihai Stoica, anunţ despre plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB: “Trebuie să demonstreze” appeared first on Antena Sport.
• • •
Acum 10 minute
09:00
Manchester United pregăteşte o surpriză! Conducerea a început negocierile cu fostul antrenor # Antena Sport
Numirea unui antrenor interimar până la sfârşitul sezonului de către Manchester United se apropie de final, Ole Gunnar Solskjaer urmând să aibă sâmbătă discuţii cu oficialii despre revenirea la club, anunţă BBC. Fostul mijlocaş şi ex-antrenor al echipei Middlesbrough, Michael Carrick, celălalt favorit pentru acest post, s-a întâlnit deja cu şefii clubului United. Ole Gunnar […] The post Manchester United pregăteşte o surpriză! Conducerea a început negocierile cu fostul antrenor appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
08:50
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că a venit cu propuneri pentru înlocuirea lui Adrian Şut, după transferul mijlocaşului de 26 de ani în Emiratele Arabe Unite, la Al Ain. Cu toate acestea, el s-a lovit de refuzurile lui Mihai Stoica şi Mihai Pintilii. Becali s-a gândit la cei doi jucători de […] The post Gigi Becali i-a propus, dar Mihai Stoica şi Mihai Pintilii l-au refuzat: “Nu vor ei” appeared first on Antena Sport.
08:50
Radu Drăguşin, ca şi plecat de la Tottenham. Vestea dată de impresar la miezul nopţii: “Aştept OK-ul” # Antena Sport
Radu Drăguşin e ca şi plecat de la Tottenham. AS Roma e la un pas să ajungă la o înţelegere cu Spurs pentru a obţine semnătura fundaşului român de 23 de ani. Italienii au anunţat, la miezul nopţii, faptul că AS Roma a înaintat o ofertă concretă pentru a-l împrumuta pe Radu Drăguşin de la […] The post Radu Drăguşin, ca şi plecat de la Tottenham. Vestea dată de impresar la miezul nopţii: “Aştept OK-ul” appeared first on Antena Sport.
08:40
08:40
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că a venit cu propuneri pentru înlocuirea lui Adrian Şut, după transferul mijlocaşului de 26 de ani în Emiratele Arabe Unite, la Al Ain. Cu toate acestea, el s-a lovit de refuzurile lui Mihai Stoica şi Mihai Pintilii. Becali s-a gândit la cei doi jucători de […] The post Gigi Becali i-a propus, dar Mihai Stoica şi Mihai Pintilii i-au refuzat: “Nu vor ei” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
23:40
Transfer de play-off făcut de Oțelul! Jucătorul format de Sporting Lisabona vine în România # Antena Sport
Oțelul Galați a încheiat prima parte a sezonului în Liga 1 pe poziția a șasea, iar formația antrenată de Laszlo Balint își propune să rămână implicată în lupta pentru clasarea pe un loc de play-off. Din acest motiv, conducerea s-a mișcat pe piața transferurilor și a convins un jucător „școlit” de portughezii de la Sporting […] The post Transfer de play-off făcut de Oțelul! Jucătorul format de Sporting Lisabona vine în România appeared first on Antena Sport.
23:40
Franţa va amâna cu câteva zile următorul summit al liderilor G7 din acest an pentru a evita o neconcordanţă cu agenda lui Donald Trump, a anunţat vineri un responsabil al Casei Albe, relatează Le Figaro. Emmanuel Macron „a modificat cu amabilitate datele pentru a ţine cont de agenda” lui Donald Trump, precizează aceeaşi sursă. Prevăzut […] The post Trump organizează lupte MMA la Casa Albă pentru a-şi serba cei 80 de ani appeared first on Antena Sport.
23:10
Alexandru Enache (24 de ani), fotbalist care a aparținut de FCSB timp de 3 ani, şi-a anunţat oficial relaţia cu Elena Ionescu (37 de ani), solista trupei Mandinga. ”Sunt cu cineva, sunt liniștită și fericită și de aici înainte vedem ce-o vrea bunul Dumnezeu!”, a recunoscut cântăreaţa relaţia. Cei doi au postat imagini cu ei […] The post Fost fotbalist de la FCSB, relaţie cu Elena Ionescu. E diferenţă de 13 ani între ei appeared first on Antena Sport.
22:40
CFR Cluj și Dinamo București se luptă pe piața transferurilor pentru aducerea unui fotbalist de perspectivă din Italia, care a confirmat și la selecționata sub 21 de ani a României. Este vorba despre Matteo Duțu, căpitan la echipa de tineret a celor de la AC Milan. Puștiul este cotat de Transfermarkt la 250.000 de euro. […] The post CFR Cluj și Dinamo, în luptă directă pentru transferul jucătorului de la AC Milan appeared first on Antena Sport.
22:30
Cristian Boureanu și Călin Donca s-au îmbrâncit la Survivor Rmânia: “Ai dat în mine!” # Antena Sport
Moment tensionat la Survivor România între Cristian Boureanu şi Călin Donca. Nervii s-au întins, iar între cei doi a avut un clinci, iar fetele au sărit să-i despartă. Ce s-a întâmplat? Boureanu şi Donca au ajuns la cuţite în momentul în care echipa ridica o constrcuţie în care pe parcursul competiţiei echipa trebuie să doarme. […] The post Cristian Boureanu și Călin Donca s-au îmbrâncit la Survivor Rmânia: “Ai dat în mine!” appeared first on Antena Sport.
21:50
Andrei Nicolescu a făcut anunțul în legătură cu Vladislav Blănuță: „Am făcut ofertă scrisă” # Antena Sport
Vladislav Blănuță pare să fie într-o situație fără ieșire la Dinamo Kiev, asta în condițiile în care s-a transferat acum câteva luni la gruparea din prima ligă ucraineană. Dinamo București și-a manifestat interesul pentru aducerea atacantului trecut și pe la Universitatea Cluj, iar Andrei Nicolescu a făcut un anunț important în această privință. Dinamo îl […] The post Andrei Nicolescu a făcut anunțul în legătură cu Vladislav Blănuță: „Am făcut ofertă scrisă” appeared first on Antena Sport.
21:40
Gigi Becali a vrut să-l dea afară, acum îl laudă: “Mi-a zis și Mihai că este bine că nu am renunțat la el” # Antena Sport
Chiar dacă nu s-a uitat la meciul cu Beșiktaș, pierdut de FCSB, scor 1-2, Becali a avut câţiva remarcaţi, printre care şi Chiricheș, jucător la care intenţiona să renunţe în această iarnă. ”Am înțeles că și Chiricheș a jucat bine, mi-a zis și Mihai că este bine că nu am renunțat la el, se antrenează […] The post Gigi Becali a vrut să-l dea afară, acum îl laudă: “Mi-a zis și Mihai că este bine că nu am renunțat la el” appeared first on Antena Sport.
21:20
21:20
21:20
21:10
21:10
Fundaș pentru Daniel Pancu! Cine este fotbalistul care a jucat 9 meciuri europene în acest sezon și semnează cu CFR # Antena Sport
Daniel Pancu a pierdut câțiva jucători importanți la CFR Cluj, însă tehnicianul ardelenilor a anunțat după primul amical, cel pierdut cu belgienii de la Gent, că vin întăriri la echipă. Un fotbalist cu nouă apariții în cupele europene în acest sezon este pe punctul de a semna cu formația din Gruia, după ce și-a reziliat […] The post Fundaș pentru Daniel Pancu! Cine este fotbalistul care a jucat 9 meciuri europene în acest sezon și semnează cu CFR appeared first on Antena Sport.
20:50
Oeţlul Galaţi a ajuns la un acord cu jucătorul Luan Campos, ultima dată la Sivasspor. El va avea un salariu de 15.000 de euro. Luan Campos este cotat la 600.000 de euro, este atacant, iar ultima experienţă în Turcia pentru el s-a sfârşit cu scandal. Ce s-a întâmplat? Potrivit turkiyetoday.com, jucătorul ar fi fugit din cantonamentul […] The post Oţelul Galaţi transferă un fotbalist trecut pe la Sivasspor appeared first on Antena Sport.
20:30
După trei transferuri picate, Gigi Becali forţează aducerea unui român dorit şi de Galatasaray # Antena Sport
Gigi Becali nu mai vrea să dea nume de fotbalişti cu care se află în negocieri, dar pe lista FCSB de achiziţii s-ar afla şi Umit Akdag, jucător de care s-a interesat inclusiv Galatasaray. Întrebat de el, Becali s-a rezumat să spună: “Când spun eu ceva, a doua zi, pac-pac. Nu este ăla”, evitând să […] The post După trei transferuri picate, Gigi Becali forţează aducerea unui român dorit şi de Galatasaray appeared first on Antena Sport.
20:10
Gigi Becali a făcut anunțul cu privire la transferul lui Ștefan Târnovanu: „5 milioane de euro” # Antena Sport
FCSB l-a pierdut în această iarnă pe Adrian Șut, mijlocașul român fiind transferat de către Al-Ain. Malcom Edjouma și-a reziliat și el contractul cu campioana României, iar acum Gigi Becali a vorbit și despre situația lui Ștefan Târnovanu. Concret, patronul grupării antrenate de Elias Charalambous a transmis care este suma pentru care se poate despărți […] The post Gigi Becali a făcut anunțul cu privire la transferul lui Ștefan Târnovanu: „5 milioane de euro” appeared first on Antena Sport.
20:10
Nicolae Stanciu putea aduce victoria celor de la Genoa în meciul contra AC Milan, însă a ratat un penalty în prelungirile partidei. Mijlocaşul se află în ultimele şase luni de contract cu clubul patronat de Dan Şucu, iar prestaţiile de până acum nu l-ar recomanda să mai rămână şi din vară. După ce a ratat […] The post Gigi Becali a anunţat clubul din Liga 1 la care se duce Stanciu: “Eu aşa cred” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
19:50
Dan Șucu și comunicatul dat după ce Nicolae Stanciu a ratat un penalty în partida cu AC Milan # Antena Sport
Genoa a fost pe punctul de a produce o surpriză uriașă în etapa cu numărul 19 din Serie A. Formația patronată de Dan Șucu a scos un rezultat de egalitate pe terenul celor de la AC Milan, asta deși a condus până în minutul 90+2. Nicolae Stanciu putea fi erou pentru „grifoni”, dar fotbalistul român […] The post Dan Șucu și comunicatul dat după ce Nicolae Stanciu a ratat un penalty în partida cu AC Milan appeared first on Antena Sport.
19:40
FK Csíkszereda a anunţat, vineri, că a obţinut serviciile fundaşului Răzvan Trif, în vârstă de 29 de ani. Jucător de picior stâng, Răzvan Trif a evoluat de-a lungul carierei în principal pe postul de fundaş stânga, dar poate fi utilizat şi ca fundaş central. El a ajuns la FK Csíkszereda din postura de fotbalist liber […] The post Transfer la Csikszereda. Au luat un fundaş cu experienţă în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
19:20
Gigi Becali i-a decis soarta jucătorului pe care a plătit o avere pentru a-l aduce la FCSB: „Nu mai contează” # Antena Sport
Plecarea lui Adrian Șut a adus o sumă importantă în conturile celor de la FCSB, însă conducerea campioanei se concentrează acum pe aducerea unui înlocuitor pe măsură pentru mijlocașul român. Gigi Becali a dat detalii despre noul fotbalist care va ajunge sub comanda lui Elias Charalambous, dar a vorbit printre altele și despre situația lui […] The post Gigi Becali i-a decis soarta jucătorului pe care a plătit o avere pentru a-l aduce la FCSB: „Nu mai contează” appeared first on Antena Sport.
18:50
CFR Cluj a disputat vineri primul amical al iernii, iar formația antrenată de Daniel Pancu a suferit un eșec în fața belgienilor de la KAA Gent. Imediat după meci, tehnicianul din Gruia a anunțat primele transferuri. Golurile echipei din Belgia au fost marcate de Wilfried Kanga (min. 30) și Atsuki Ito (min. 41). Daniel Pancu […] The post Daniel Pancu anunță transferurile la CFR Cluj! Ce a declarat tehnicianul din Gruia appeared first on Antena Sport.
18:40
Meteorologii au blocat o echipă din România, în Antalya. Nu mai revine în ţară, din cauza vremii # Antena Sport
Meteorologii dau veşti proaste echipelor din România, iar Universitatea Craiova a decis să nu mai revină în ţară şi să-şi continue perioada de pregătire tot în Antalya. Măsura vine după ce în România a fost anunţată vreme rea. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi sub normalul perioadei în săptămâna 12-19 ianuarie, la nivel național. “Existând […] The post Meteorologii au blocat o echipă din România, în Antalya. Nu mai revine în ţară, din cauza vremii appeared first on Antena Sport.
18:30
Darius Olaru, revedere în halat cu Constantin Budescu! Imagini fabuloase după FCSB – Beşiktaş 1-2 # Antena Sport
The post Darius Olaru, revedere în halat cu Constantin Budescu! Imagini fabuloase după FCSB – Beşiktaş 1-2 appeared first on Antena Sport.
18:20
Ciprian Deac e gata de un nou transfer, după ce nu mai face parte din planurile lui Pancu la CFR Cluj. Lăsat acasă de antrenor, Neluţu Varga a decis să-i ofere lui Ciprian Deac un post în conducerea clubului. Patronul CFR-ului a subliniat că mijlocaşul nu va fi abandonat niciodată de echipa la care a […] The post Prima echipă din România care îl ofertează pe Ciprian Deac appeared first on Antena Sport.
18:20
Reacţia marcatorului golului FCSB-ului, Thiam, după înfrângerea campioanei cu Beşiktaş # Antena Sport
Mamadou Thiam (30 de ani) a deschis scorul în amicalul FCSB-ului cu Beşiktaş, dar campioana României a pierdut amicalul “de lux” cu echipa turcă. Thiam a înscris în minutul 68, cu un şut din careu, după o pasă excelentă a lui Tavi Popescu. Beşiktaş a marcat în minutele 70 şi 75. Thiam a mărturisit, la […] The post Reacţia marcatorului golului FCSB-ului, Thiam, după înfrângerea campioanei cu Beşiktaş appeared first on Antena Sport.
18:00
Situația de la Tottenham a devenit destul de tensionată, după seria de rezultate nefavorabile din ultima perioadă. Clubul din Premier League ia chiar în calcul să cedeze mai mulți jucători, printre care se află și Radu Drăgușin. Fundașul român are numeroase oferte din Anglia și Italia, însă nu este singurul fotbalist din echipa lui Thomas […] The post De la Tottenham la Barcelona! Transfer incredibil pentru fundașul lui Thomas Frank appeared first on Antena Sport.
17:40
Pe data de 13 martie 2025, Joyskim Dawa juca ultima oară pentru FCSB, înainte de a suferi o accidentare foarte gravă în momentul în care era prezent în lotul selecționatei din Camerun. De atunci, fundașul a trecut printr-un lung proces de recuperare, iar după aproape un an de zile, a revenit în cele din urmă […] The post Joyskim Dawa a revenit pe gazon! Moment important pentru camerunezul de la FCSB appeared first on Antena Sport.
17:30
Petrolul Ploieşti a decis să-l lase sub formă de împrumut pe Denis Radu (22 de ani). Fotbalistul celor de la Petrolul Ploiești a semnat cu formația turcă Eyupspor până în vară, iar turcii au prima opţiune la transfer definitiv din vară. Fotbalistul a părăsit cantonamentul „lupilor galbeni” din Antalya și s-a dus să semneze cu […] The post Încă un transfer din România în Turcia. A fost prezentat oficial appeared first on Antena Sport.
17:00
Gigi Becali a găsit fundaşi centrali pentru FCSB. Pe cine trimite în primul 11 în 2026 # Antena Sport
Gigi Becali spune că FCSB a găsit fundaşii centrali pe care mizează în 2026, în echipa de start. Dacă fanii se aşteaptă la vreun nume surpriză, patronul spune că merge tot pe jucătorii care se află acum sub contrat cu FCSB. Gigi Becali a dezvăluit că noul transfer Andre Duarte va evolua în centrul defensivei […] The post Gigi Becali a găsit fundaşi centrali pentru FCSB. Pe cine trimite în primul 11 în 2026 appeared first on Antena Sport.
17:00
Pe as.ro afli cele mai tari știri ale zilei de 9 ianuarie, de la negocierile pentru transferul lui Radu Drăguşin, la vestea mare pe care a primit-o la început de an Stanislas Wawrinka. 1. Drăguşin, aproape de transfer Roma insistă pentru transferul lui Drăguşin. “Suntem în negocieri, mai e un club”, a anunţat impresarul jucătorului, […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 ianuarie appeared first on Antena Sport.
17:00
În etapa cu numărul 22 din Liga 1, Dinamo București va primi pe Arena Națională vizita celor de la Universitatea Cluj. Va fi unul dintre cele mai tari partide ale rundei, iar Cristiano Bergodi va avea o mare problemă. Jovo Lukic, cel mai important marcator din acest sezon, nu va putea evolua împotriva formației antrenate […] The post Lovitură pentru Cristiano Bergodi! Ce se va întâmpla la meciul cu Dinamo appeared first on Antena Sport.
16:50
FCSB a respectat tradiţia! Decizia luată de roş-albaştri pentru meciul “de lux” cu Beşiktaş # Antena Sport
Ca de fiecare dată într-un cantonament, proaspătul venit de la FCSB a purtat banderola la primul lui meci pentru roş-albaştri. Andre Duarte (28 de ani) a debutat pentru FCSB la partida cu Beşiktaş din Antalya, iar roş-albaştrii au decis ca el să poarte banderola de căpitan. Alibec a purtat şi el, în vară, banderola de […] The post FCSB a respectat tradiţia! Decizia luată de roş-albaştri pentru meciul “de lux” cu Beşiktaş appeared first on Antena Sport.
16:30
Ziua şi plecarea de la CFR Cluj. Un alt jucător a fost pus pe liber de Daniel Pancu şi s-a despărţit de ardeleni. Este vorba de Iacopo Cernigoi, care a semnat în Liga 3 din Italia. Iacopo Cernigoi a semnat cu Virtus Verona, care a oficializat transferul pe rețelele sociale. Clubul din Serie C a […] The post S-a transferat! CFR Cluj şi-a dat acordul. Cu cine a semnat atacantul appeared first on Antena Sport.
16:30
Universitatea Cluj l-a prezentat oficial pe Andrei Coubiș! Primele cuvinte rostite de jucător venit de la Milan # Antena Sport
Universitatea Cluj a dat o lovitură importantă pe piața transferurilor din România și l-a adus pe Andrei Coubiș sub formă de împrumut până la sfârșitul acestui sezon, de la AC Milan. Fotbalistul a fost dorit la începutul acestui sezon și de Dinamo București, dar și de Universitatea Craiova. În cele din urmă, jucătorul a ales […] The post Universitatea Cluj l-a prezentat oficial pe Andrei Coubiș! Primele cuvinte rostite de jucător venit de la Milan appeared first on Antena Sport.
16:20
Florin Tănase, OUT la meciul cu Beşiktaş! Motivul pentru care vedeta FCSB-ului nu e nici măcar rezervă # Antena Sport
Florin Tănase (31 de ani) nu va juca deloc la meciul amical al FCSB-ului cu Beşiktaş. Staff-ul campioanei României a decis să îl menajeze pe decarul FCSB-ului. Valentin Creţu (37 de ani) a fost şi el menajat la partida cu Beşiktaş, singurul amical al campioanei României din stagiul de pregătire din Antalya. Florin Tănase, menajat […] The post Florin Tănase, OUT la meciul cu Beşiktaş! Motivul pentru care vedeta FCSB-ului nu e nici măcar rezervă appeared first on Antena Sport.
16:20
Pafos a luat decizia în privința lui Filipe Coelho. Anunțul făcut de clubul din Cipru # Antena Sport
Filipe Coelho era unul dintre favoriții conducerii lui Pafos pentru a-l înlocui pe antrenorul care a părăsit echipa, iar clubul care evoluează în UEFA Champions League a luat decizia finală în privința aceasta. Concret, ciprioții au prezentat noul antrenor al echipei, este vorba despre Albert Celades, cu istoric la Real Madrid și Valencia. Acesta nu […] The post Pafos a luat decizia în privința lui Filipe Coelho. Anunțul făcut de clubul din Cipru appeared first on Antena Sport.
16:00
SCM Râmnicu Vâlcea transferă pe bandă rulantă. Jucătoarea de la naționala României a semnat # Antena Sport
SCM Râmnicu Vâlcea a anunţat vineri pe pagina de Facebook transferul tinerei jucătoare Ştefania Stoica (22 ani), care evoluează în prezent la Gloria Bistriţa. Stoica, o “jucătoare de mare perspectivă, care are experienţă la cel mai înalt nivel competiţional, componentă a lotului naţional al României şi un nume care va fi tot mai prezent în […] The post SCM Râmnicu Vâlcea transferă pe bandă rulantă. Jucătoarea de la naționala României a semnat appeared first on Antena Sport.
15:50
Reacţia lui Daniel Pancu după înfrângerea CFR-ului, cu Gent, în primul amical din Spania # Antena Sport
Daniel Pancu (48 de ani) a subliniat după înfrângerea lui CFR Cluj, 0-2, cu echipa belgiană Gent că rezultatele din meciurile amicale nu contează pentru el. Pancu a catalogat amicalul ca “un antrenament foarte bun” pentru echipa lui. Gent ocupă locul 8 în prima ligă belgiană. A fost primul amical pentru CFR Cluj în Spania. […] The post Reacţia lui Daniel Pancu după înfrângerea CFR-ului, cu Gent, în primul amical din Spania appeared first on Antena Sport.
15:20
Cristi Chivu, desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A. Va fi premiat sub privirile lui Antonio Conte # Antena Sport
Premiul de cel mai bun antrenor al lunii decembrie în Serie A a fost acordat românului Cristian Chivu, tehnicianul echipei Inter Milano, a anunţat, vineri, liga italiană de fotbal – Serie A. Premiul, o premieră în scurta carieră de antrenor a lui Chivu, îi va fi înmânat înaintea meciului dintre Inter şi Napoli, care va […] The post Cristi Chivu, desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A. Va fi premiat sub privirile lui Antonio Conte appeared first on Antena Sport.
15:20
Primele imagini cu Denis Drăguș revenit la Gaziantep. Atacantul, la amicalul contra unei echipe din Liga 1 # Antena Sport
Denis Drăguș a revenit la Gaziantep după ce a fost împrumutat din nou de Trabzonspor, iar atacantul a apărut deja în tricoul noii sale formații. Jucătorul de 26 de ani este prezent la amicalul turcilor împotriva celor de la FC Argeș. “Telenovela” Denis Drăguș a ajuns la final, după ce atacantul s-a întors la Gaziantep […] The post Primele imagini cu Denis Drăguș revenit la Gaziantep. Atacantul, la amicalul contra unei echipe din Liga 1 appeared first on Antena Sport.
15:20
CFR Cluj a fost învinsă, vineri, cu scorul de 2-0, de formaţia belgiană Gent, în prima partidă amicală disputată în stagiul de pregătire de la Oliva Nova (Spania). Golurile au fost marcate de Wilfried Kanga (min. 30), din penalty, şi Atsuki Ito (min. 41). CFR Cluj, înfrângere în primul amical al iernii Echipa de start […] The post CFR Cluj, înfrângere în primul amical al iernii. Ce echipă a folosit Daniel Pancu appeared first on Antena Sport.
15:00
(P) Idei de amenajare cu riflaje decorative – cum să transformi un perete banal într-un element de design cu personalitate # Antena Sport
Într-o amenajare reușită, nu este necesar ca fiecare colț să atragă atenția. Dar cu siguranță există întotdeauna unul care aduce echilibru în tot spațiul. Poate fi o fereastră, o piesă de mobilier sau, în cele mai multe cazuri, un perete tratat diferit. Riflajele decorative au devenit în ultimii ani una dintre cele mai simple și […] The post (P) Idei de amenajare cu riflaje decorative – cum să transformi un perete banal într-un element de design cu personalitate appeared first on Antena Sport.
14:40
“Destinaţia corectă”. Basarab Panduru, reacţie fermă după plecarea lui Adrian Şut în Emirate. Ce a spus despre suma de transfer # Antena Sport
Basarab Panduru a oferit o reacţie fermă după plecarea lui Adrian Şut de la FCSB. Fostul internaţional a transmis că destinaţia este una corectă pentru mijlocaşul de 26 de ani, el urmând să semneze cu Al Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite. FCSB va încasa suma de 1,5 milioane de euro în schimbul transferului lui […] The post “Destinaţia corectă”. Basarab Panduru, reacţie fermă după plecarea lui Adrian Şut în Emirate. Ce a spus despre suma de transfer appeared first on Antena Sport.
14:40
O echipă românească de tradiţie riscă intrarea în faliment! Activitatea s-ar putea opri în această lună! # Antena Sport
O echipă de tradiţie din România riscă intrarea în faliment. Aflată în prezent în insolvenţă, cu datorii de 3 milioane de euro, Ceahlăul şi-ar putea opri activitatea. Problemele financiare mari trebuie rezolvate până pe 25 ianuarie. Fostul finanţator al echipei, Anton Măzărianu, care are de recuperat o datorie de aproape 2 milioane de euro de […] The post O echipă românească de tradiţie riscă intrarea în faliment! Activitatea s-ar putea opri în această lună! appeared first on Antena Sport.
14:20
Inter, în negocieri pentru vânzarea unui jucător în Premier League. Cât cere echipa lui Cristi Chivu # Antena Sport
Inter a început să discute cu Nottingham Forest pentru un posibil transfer al lui Davide Frattesi. Mijlocașul italian nu a prins atât de multe minute sub comanda lui Cristi Chivu, iar conducerea “nerazzurrilor” ia în considerare să îl vândă. Inter nu a reușit să îl transfere pe Joao Cancelo de la Al-Hilal în această perioadă […] The post Inter, în negocieri pentru vânzarea unui jucător în Premier League. Cât cere echipa lui Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
14:10
LPF a anunţat, vineri, programul etapei a 23-a a Superligii. Meciurile se vor disputa în perioada 23-26 ianuarie, iar capul de afiş al rundei este ţinut de derby-ul dintre FCSB şi CFR Cluj. În prima etapă din 2026, FCSB se va duela cu FC Argeş. Partida se va disputa vineri, 16 ianuarie, de la ora […] The post Programul etapei a 23-a din Liga 1. Când se dispută derby-ul FCSB – CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
