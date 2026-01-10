“Vacanță în Ibiza. Credeam că pierdem cu 7-0”. Delir la echipa de Liga a 6-a care a produs surpriza în FA Cup

10:40

Mihai Stoica s-a declarat surprins de situaţia lui Darius Olaru (27 de ani) de la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei nu înţelege cum căpitanul roş-albaştrilor nu prinde un transfer în străinătate. Darius Olaru, care mai are contract cu FCSB până în vara lui 2028, are o clauză de reziliere în valoare de cinci […]