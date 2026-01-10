A ieşit bătaie în Tottenham – Aston Villa! Radu Drăgușin a intrat pe teren să oprească scandalul

14:20

Marius Şumudică este noul antrenor al celor de la Al-Okhdood, echipă din Arabia Saudită, care se află pe locul 17 în campionat. Antrenorul român vrea să aducă întăriri pentru a salva echipa de la retrogradare, iar fostul tehnician de la Rapid s-a orientat către Liga 1. Chiar dacă a anunţat că nu are de gând […] The post Jucătorul dorit de Gigi Becali, pe lista lui Marius Şumudică! Cine poate ajunge în Arabia Saudită appeared first on Antena Sport.