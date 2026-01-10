Transfer la CFR Cluj. Daniel Pancu şi-a adus fundaş cu experienţă în Europa

08:50

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că a venit cu propuneri pentru înlocuirea lui Adrian Şut, după transferul mijlocaşului de 26 de ani în Emiratele Arabe Unite, la Al Ain. Cu toate acestea, el s-a lovit de refuzurile lui Mihai Stoica şi Mihai Pintilii. Becali s-a gândit la cei doi jucători de […] The post Gigi Becali i-a propus, dar Mihai Stoica şi Mihai Pintilii l-au refuzat: “Nu vor ei” appeared first on Antena Sport.