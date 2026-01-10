Reacția lui Trump, întrebat dacă ar ordona o misiune de capturare a lui Putin. „Sunt foarte dezamăgit”
Adevarul.ro, 10 ianuarie 2026 10:15
Președintele Donald Trump a fost întrebat de un jurnalist, la Casa Albă, dacă ar ordona o misiune de capturare a omologului său rus, Vladimir Putin, similiară cu cea de capturare a fostului lider al Venezuelei, Nicolas Maduro.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
10:30
SUA riscă să semene tot mai mult cu Rusia. Iulian Fota, expert în securitate: SUA au o abordare „imperială”, slăbind relația transatlantică # Adevarul.ro
Invitat într-o dezbatere moderată de Irina Pătraru, Iulian Fota a declarat că ambiția americană de a controla Groenlanda nu este una conjuncturală și nu aparține exclusiv lui Donald Trump, ci unei părți importante a elitei politice de la Washington.
Acum 30 minute
10:15
Reacția lui Trump, întrebat dacă ar ordona o misiune de capturare a lui Putin. „Sunt foarte dezamăgit” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a fost întrebat de un jurnalist, la Casa Albă, dacă ar ordona o misiune de capturare a omologului său rus, Vladimir Putin, similiară cu cea de capturare a fostului lider al Venezuelei, Nicolas Maduro.
Acum o oră
10:00
Performanță în teren, coșmar în vestiar: revelația Superligii se plânge de condițiile deplorabile. Stadionul în derivă stârnește furia jucătorilor: „Plouă efectiv în vestiar. Vrem condiții normale!” # Adevarul.ro
Jucătorii FC Botoșani și-au exprimat nemulțumirea față de condițiile precare de la stadionul din nordul Moldovei.
09:45
Prințul moștenitor al Iranului, aflat în exil de 50 de ani, îndeamnă la proteste. Reza Pahlavi încearcă să își revendice un rol în viitorul țării # Adevarul.ro
La aproape 50 de ani de la plecarea în exil, prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, încearcă să se poziționeze din nou ca un actor important în viitorul politic al țării, pe fondul intensificării protestelor împotriva regimului de la Teheran, notează AP News.
09:45
Ger extrem în România: temperaturile scad până la -18 grade. Zeci de persoane, la spital după ce au alunecat pe gheață # Adevarul.ro
Zilele acestea, România se află sub cod galben de ger, cu temperaturi minime de până la -18 grade Celsius. Gheața depusă pe străzi le dă bătăi de cap atât șoferilor, cât și pietonilor, iar în Iași zeci de oameni au ajuns la spital într-o singură zi, după ce au alunecat.
Acum 2 ore
09:30
Momentul în care Trump citește din greșeală cu voce tare un bilet primit de la Marco Rubio la o întâlnire cu giganții petrolieri # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a citit vineri, 9 ianuarie, cu voce tare un bilet primit de la secretarul de stat Marco Rubio, în timpul unei întâlniri cu directori din industria petrolieră.
09:30
Liderul suprem al Iranului a plasat serviciile de securitate în stare de alertă maximă. Oficial: „Și-a pus soarta în mâinile Gardienilor Revoluției” # Adevarul.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a plasat serviciile de securitate ale țării în stare de alertă maximă, în contextul în care protestele amenință să răstoarne regimul.
09:30
Fotbal, bani și rivalitate. Adrian Mititelu povestește culisele tranzacției de milioane cu Gigi Becali. Care este, de fapt, povestea reală a transferului lui Andrea Compagno # Adevarul.ro
Adrian Mititelu recunoaște că, uneori, deciziile luate în fotbal pot fi regretate mai târziu.
09:15
Noi imagini cu momentul în care agentul ICE ucide o femeie în Minneapolis contrazic versiunea Administrației Trump # Adevarul.ro
Noi imagini video apărute în spațiul public, filmate chiar de agentul ICE care a tras focurile fatale, aduc în prim-plan detalii controversate despre incidentul în care o femeie a fost ucisă, miercuri, pe o stradă din Minneapolis.
09:15
Performanță remarcabilă pentru tenisul de masă românesc. Tinerii tricolori au obținut cinci medalii la turneul de la Linz # Adevarul.ro
Rezultatele obținute la WTT Youth Contender Linz confirmă nivelul ridicat și potențialul tinerilor sportivi români.
08:45
Zelenski avertizează Europa după atacul cu Oreșnik: „O provocare pentru toţi: Bucureşti, Varşovia, Budapesta” # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski a avertizat vineri, 10 ianuarie, după atacul Rusiei cu rachete Oreșnik, că acestea „reprezintă aceeaşi provocare pentru toţi: Varşovia, Bucureşti, Budapesta şi multe alte capitale”.
Acum 4 ore
08:15
Povestea cumplită a celui mai mare dezastru feroviar din istoria României. Aproape o mie de oameni au murit în chinuri groaznice # Adevarul.ro
Unul dintre cele mai mari dezastre feroviere din istoria lumii a avut loc în România, în apropiere de municipiul Iași. Un tren supraîncărcat cu marfă și persoane s-a izbit în plin de o garnitură încărcată cu combustibil. Au fost aproape 1000 de victime.
07:45
Indicii că Rusia a reluat testarea dronei de recunoaștere Ohotnik, estimată la 15 milioane de dolari # Adevarul.ro
Rusia continuă să testeze probabil unicul prototip capabil de zbor al dronei de recunoaștere Ohotnik, după ce a pierdut unul anul trecut deasupra Ucrainei, scriu experții care monitorizează testele, citați de Euromaidan Press.
07:45
Să vezi și să nu crezi! În plin proces de divorț, Ilie Năstase s-a răzgândit și s-a împăcat cu soția. „Totul a trecut, suntem bine!” # Adevarul.ro
Ilie Năstase a lăsat să se înțeleagă că relația cu soția sa, Ioana, s-a îmbunătățit considerabil.
07:15
Cât de mult contează sexul în relație pentru români. Ce arată faptul că partenerul are apetit sexual scăzut și cum poate fi rezolvată situația # Adevarul.ro
Compatibilitatea și conexiunea sexuală între parteneri este foarte importantă pentru stabilitatea și succesul unei relații, sunt de părere mulți români, dar și specialiștii. Lipsa relațiilor intime poate duce la despărțire, mai ales fiindcă de cele mai multe ori are și cauze sentimentale.
07:15
Cât de bogată este, de fapt, Nadia Comăneci? Afacerile din Statele Unite care i-au adus milioane de dolari „Zeiței de la Montreal” # Adevarul.ro
Nadia Comăneci și-a construit o viață de succes în Statele Unite ale Americii.
07:15
Loți Bölöni dărâmă două statui ale fotbalului românesc: Dobrin și Balaci, niște neserioși. „Cu Gicu nu puteai să mergi la luptă” # Adevarul.ro
Fostul mijlocaș nu s-a ferit de cuvinte în privința celor doi jucători legendari.
06:45
Mutarea Chinei în timp ce SUA încearcă să preia controlul asupra pieței petrolului din Venezuela # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a sugerat că SUA va prelua controlul asupra vânzărilor petrolului Venezuelei, după înlăturarea lui Nicolas Maduro. Întrebarea care se pune în continuare este: cine îl va cumpăra? se arată într-o analiză CNN.
Acum 6 ore
06:15
Nopți de coșmar pentru legumicultorii care au vrut să păcălească iarna. Vântul le-a dezvelit solariile, gerul îi ține lângă centrale # Adevarul.ro
Următoarele nopți vor fi albe pentru legumicultorii din sudul județului Olt care se pregăteau să planteze tomatele. Vântul puternic, de Cod Portocaliu, a dezvelit câteva solarii, iar temperaturile negative le vor crește fermierilor semnificativ factura.
05:15
Categoria profesională rămasă fără jumătate din venituri. „I-am spus tehnicianului că nu-i mai pot da 7.000 lei” # Adevarul.ro
Ordonanța-trenuleț i-a lăsat peste noapte pe medicii veterinari concesionari fără principala sursă de venit. Va urma un exod al medicilor tineri, vin avertizări din breaslă.
Acum 8 ore
04:15
Învață elevii din Finlanda doar patru ore pe zi? Cât este mit și cât adevăr în povestea celui mai relaxat sistem educațional # Adevarul.ro
Sistemul educațional din Finlanda este adesea invocat ca un model ideal: fără teme multe, fără stres și rezultate excelente la testele internaționale. Mai mult, pe rețelele sociale circulă periodic postări în care se spune că în școlile finlandeze elevii învață doar patru ore pe zi.
03:15
Ce țări au introdus taxe turistice în 2026 și unde se percepe un procent din tariful de cazare # Adevarul.ro
Taxele turistice devin din ce în ce mai frecvente ca o modalitate prin care orașele finanțează presiunea suplimentară asupra infrastructurii. în cele ce urmează vom prezenta câteva dintre țările care au introdus sau vor să introducă taxe în 2026.
Acum 12 ore
02:15
Impozite locale versus salarii. Analist: Taxele pot fi excesive mai ales pentru pensionari # Adevarul.ro
Impozitele pe locuințe au crescut substabțial de la 1 ianuarie, depășind în unele cazuri estimările de creștere de maximum 80% anunțate de autorități. Un expert consultat de „Adevărul” a explicat că aceste creșteri de taxe pot fi o problemă pentru cei cu venituri mici, dar sunt absolut necesare.
01:15
Durata concediului de odihnă este clar stipulată în Codul Muncii, însă aceasta privește doar perioada minimă care se poate acorda într-un an. Astfel, anumite categorii profesionale pot avea chiar și un concediu de 36 de zile lucrătoare într-un an, în timp ce altele abia iau 25 de zile lucrătoare.
00:45
Cea mai exclusivistă organizație din istoria lumii: are doar 50 de membri, admiterea e extrem de strictă iar în trecut a avut o influență de invidiat # Adevarul.ro
Cea mai exclusivistă și prestigioasă organizație din istorie este considerată Ordinul Lânii de Aur. Întemeiată în secolul al XV-lea, a impresionat prin fast, idealuri și, mai ales, prin condițiile extrem de stricte privind accesul în rândul acestuia. Are doar 50 de locuri disponibile.
00:30
Prima dublă victorie a Dacia Sandriders la Raliul Dakar 2026. Pilotul Nasser al-Attiyah a trecut în fruntea clasamentului # Adevarul.ro
Nasser al-Attiyah (Dacia) a reușit o dublă lovitură vineri, câștigând etapa a 6-a din Dakar și preluând conducerea clasamentului general înainte de ziua de odihnă de la Riyadh.
00:15
10 ianuarie: 550 de ani de la Bătălia de la Podul Înalt. Atuul care a contat mai mult decât avantajul numeric al otomanilor # Adevarul.ro
Pe 10 ianuarie, în 1475, Ștefan cel Mare a adus una dintre cele mai importante victorii ale oştilor medievale româneşti contra otomanilor, în Bătălia de la Podul Înalt. Tot pe 10 ianuarie, dar în 1920, a intrat în vigoare Tratatul de la Versailles, care a pus oficial capăt Primului Război Mondial.
00:00
Președintele CJ Ilfov apără edilii, în contextul nemulțumirii oamenilor privind noile taxe: „Nu trageți în primari pentru o decizie luată la centru” # Adevarul.ro
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, totodată șef al PNL Ilfov și vicepreședinte al organizației PNL București-Ilfov, ia apărarea primarilor în contextul nemulțumirilor generate de majorarea taxelor și impozitelor locale.
9 ianuarie 2026
23:45
Acuzații grave la Spitalul Județean Constanța: Copil de doi ani, în moarte cerebrală după ce a fost operat de volvulus intestinal # Adevarul.ro
Familia unui copil de doi ani și cinci luni acuză cadrele medicale de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța de îngrijiri medicale necorespunzătoare, după ce micuțul a fost operat pentru volvulus intestinal.
23:00
Lia Olguța Vasilescu despre sumele obținute din majorarea taxelor și impozitelor locale: „Primarii rămân cu înjurăturile, iar banii merg la Guvern” # Adevarul.ro
Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, susține că sumele obținute din majorarea taxelor și impozitelor locale ar trebui să rămână la nivelul administrațiilor locale și nu să fie direcționate către bugetul național, așa cum ar dori premierul Ilie Bolojan.
22:30
Ciclon mediteranean și val de ger extrem în România. Ninsori, polei și temperaturi minime de până la -18 grade Celsius # Adevarul.ro
Un ciclon mediteranean va afecta sudul și sud-estul României, aducând precipitații mixte, ninsoare și polei, urmate de un val de ger extrem care se va extinde rapid la nivel național.
22:15
Florin Barbu critică acordul UE-Mercosur și lipsa de reacție a ministerelor: „Este regretabil” # Adevarul.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că a respins memorandumul privind aprobarea acordului UE-Mercosur cu două săptămâni în urmă.
22:15
MAE emite o alertă de călătorie în Iran. Avertisment de nivel 8 din 9, pe fondul protestelor și riscului de escaladare a violențelor # Adevarul.ro
Este în vigoare un avertisment de călătorie de nivel 8 din 9 – „Evitați orice călătorie”, valabil pentru Iran, în contextul continuării demonstrațiilor și al riscului crescut de escaladare a situației de securitate, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
22:15
Unde greșește Occidentul în legătură cu serviciile secrete rusești. Dezvăluirile unui fost șef din CIA # Adevarul.ro
Occidentul continuă să supraestimeze serviciile secrete rusești și, paradoxal, tocmai această percepție greșită reprezintă una dintre cele mai mari victorii strategice ale Moscovei. Aceasta este una dintre ideile centrale exprimate de John Sipher, fost ofițer CIA care a activat la Moscova.
21:45
Horoscop sâmbătă, 10 ianuarie. Racii au vești bune pe plan financiar. Leii rup o legătură importantă # Adevarul.ro
Sâmbătă, 10 ianuarie, vine cu decizii importante pentru toate zodiile.
Acum 24 ore
21:30
Procurorii ucraineni anunță că 70 de milioane de dolari din bani publici au fost încasați de o companie pentru mine care nu funcționau # Adevarul.ro
Procuratura ucraineană acuză o companie că a încasat miliarde de grivne din bani publici pentru muniție esențială pe front, dar a livrat mine defecte sau deloc.
21:30
Radu Miruță: „Acordul UE–MERCOSUR se judecă pe cifre, nu pe țipete. Pe cifre în avantajul României, per ansamblu” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat vineri că acordurile comerciale trebuie evaluate pe baza datelor şi a argumentelor economice, nu prin „can-can” politic.
21:00
Furtuni violente în Turcia: cel puțin cinci persoane au murit și mai multe au fost rănite # Adevarul.ro
Patru bărbați și o femeie au murit în urma furtunilor violente care au lovit Turcia în ultimele 48 de ore, iar mai multe persoane au fost grav rănite, relatează presa locală.
21:00
Bătălie în instanță pentru averea lui Brigitte Bardot. Soțul și fiul contestă testamentul actriței, care a dedicat o mare parte din bani protecției animalelor # Adevarul.ro
Soțul și fiul lui Brigitte Bardot au declanșat un război juridic pentru averea lăsată de celebra actriță Fundației Brigitte Bardot pentru protecția animalelor. Cei doi au deschis acțiuni separate în instanță, contestând testamentul vedetei.
21:00
Medvedev compară atacul cu racheta „Oreşnik” asupra Ucrainei cu „o injecție cu haloperidol” pentru „psihopaţii periculoşi” # Adevarul.ro
Dmitri Medvedev a declarat că atacul cu racheta „Oreşnik” asupra Ucrainei este un exemplu al modului în care ar trebui acţionat împotriva „psihopaţilor periculoşi”.
20:30
Impozit cât două salarii medii pentru un apartament minuscul. Explicațiile unui specialist # Adevarul.ro
Proprietarul unui apartament de 35 de metri pătrați, moștenit recent de la bunica sa, are de plătit un impozit pe locuință de peste șase ori mai mare decât anul trecut, deși creșterea anunțată de autorități este de maximum 80%.
20:15
Vacanță cu peripeții. Șocul unor români când au descoperit că nu pot intra în hotelul unde au făcut rezervarea # Adevarul.ro
Doi români care au plecat la schi, profitând de ultimele zile de vacanță, au avut parte de o surpriză neplăcută când au ajuns în stațiune.
20:15
Acordul UE-Mercosur, aprobat definitiv de Consiliul Uniunii Europene. Ursula Von der Leyen spune că este nerăbdătoare să-l semneze # Adevarul.ro
Statele UE şi-au dat vineri după-amiază aprobarea finală prin majoritate calificată asupra acordului comercial cu blocul sud-american Mercosur, ce va fi semnat săptămâna viitoare de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
20:00
Lista serviciilor de care beneficiază pacienții înscriși în programele naționale de sănătate, de la începutul anului # Adevarul.ro
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a publicat vineri, 9 ianuarie, lista serviciilor medicale de care beneficiază, de la 1 ianuarie 2026, persoanele înscrise în programele naționale de sănătate.
20:00
Un român și-a petrecut sărbătorile în pușcărie, în Belgia, după ce a fost condamnat dintr-o eroare # Adevarul.ro
O eroare administrativă a sistemului belgian și lipsa de comunicare între instituțiile belgiene au făcut ca un român să fie condamnat la doi ani și jumătate de pușcărie degeaba.
19:45
Ciolacu îl ironizează pe Bolojan după ce s-a lăudat cu recordul investiţiilor publice din 2025: „Este 9 ianuarie şi România încă nu are o formulă de buget pentru 2026” # Adevarul.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu (PSD), actual preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, a comentat ironic, vineri, postarea premierului Ilie Bolojan, în care anunţa că investiţiile publice făcute în 2025 au fost la cel mai ridicat nivel de la Revoluţie.
19:45
Sume uriașe la întreținere, deși caloriferele au fost mai mult reci. „Vor veni facturi de 1.000 de lei în ianuarie” # Adevarul.ro
Primele facturi la întreținere din această iarnă i-au luat prin surprindere pe românii racordați la sistemul de termoficare.
19:30
Administrația Trump, în primele zile ale lui 2026, a făcut două lucruri care, puse cap la cap, sunt mai mult decât o rebalansare a politicii externe americane.
19:15
Un TikToker din Scoția, condamnat la pușcărie pentru un accident mortal. A mințit autoritățile că un român conducea mașina # Adevarul.ro
Vineri, în ultima înfățișare la Înalta Curte din Glasgow, un bărbat din Scoția, numit Leigh Sutherland, în vârstă de 31 de ani, influencer pe TikTok, a susținut că un român îi testa mașina în momentul accidentului rutier care a dus la moartea unei femei de 77 de ani.
19:15
Reprimarea violentă a protestelor din Iran a atras critici dure din partea oficialilor internaționali.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.