Imagini cu dinamitările la tunelul Robești: lucrări intense pe secțiunea montană a Autostrăzii A1 Sibiu - Pitești
Adevarul.ro, 10 ianuarie 2026 19:45
Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat sâmbătă, 10 ianuarie, că lucrările pe secțiunea montană a Autostrăzii A1 Sibiu Pitești continuă încă din primele zile ale acestui an.
