Steven Knight, creatorul viitorului „James Bond“: „În loc să mă duc la școală, mergeam cu tata, potcovar, într-un depozit de fier vechi condus de romi“

12:45

Eforturi diplomatice de culise din partea Vaticanului și a altor intermediari în a-i oferi o rampă de ieșire liderului autoritar Nicolas Maduro înainte de raidul SUA au eșuat, în contextul în care aceasta ar fi refuzat să accepte ofertele propuse de a pleca de bună voie de la putere, relatează Washi