Washington Post: Vaticanul a vrut să-l salveze pe Maduro din mâinile SUA. I-a negociat plecarea în Rusia

Newsweek.ro, 11 ianuarie 2026 09:20

Vaticanul a vrut să-l salveze pe președintele Venezuelei Nicolas Maduro din mâinile SUA, încercând s...

Acum 5 minute
09:40
VIDEO Protestele iau amploare în Iran: „Moarte lui Khamenei!”, „Trăiască şahul!”. Surse indică peste 70 morți Newsweek.ro
Imagini video, apărute în ciuda blocării internetului şi a reţelelor de telefonie mobilă de către au...
Acum 30 minute
09:20
Acum o oră
09:00
Criza din industria auto: General Motors, pierderi de 6.000.000.000 $ din cauza mașinilor electrice Newsweek.ro
Întreaga industrie auto este în criză profundă din cauza costurilor electrificării. General Motors r...
Acum 2 ore
08:30
Craiova îngheață, la propriu. E avarie majoră la CET. Cum a pierdut banii din PNRR pentru o centrală nouă? Newsweek.ro
Ger afară, „ger” și în apartamentele craiovenilor. E avarie majoră la Electrocentrale Craiova, în in...
08:10
România, printre fruntașele UE la autobuze și microbuze pe cap de locuitor. Motivul? Infrastructura CFR e praf Newsweek.ro
România se numără printre fruntașele UE la autobuze și microbuze pe cap de locuitor. Rata motorizări...
08:00
Alimentul ieftin pe care trebuie să îl ai în dietă după 50 de ani. Endocrinologii recomandă consumul zilnic Newsweek.ro
Alimentul ieftin pe care trebuie să îl ai în dietă după 50 de ani. Endocrinologii recomandă consumul...
07:50
Fitnessul navetiștilor: mersul pe jos între stațiile de autobuz, trendul 2026. Câte calorii poți să arzi? Newsweek.ro
Între muncă, programări și stresul cotidian, nu prea există timp pentru mișcare. Pentru dependenții ...
Acum 4 ore
07:40
Ce aliment să pui în grădină în ianuarie ca să scapi de rozătoare. Îl folosești des în mâncare Newsweek.ro
Ce aliment să pui în grădină în ianuarie ca să scapi de rozătoare. Îl folosești des în mâncare. Ustu...
07:30
Motivul pentru care borcanul cu sare și rozmarin aduce liniște și energie pozitivă acasă. Cum să-l folosești Newsweek.ro
Un gest simplu, moștenit din tradițiile vechi, este considerat de mulți un adevărat ritual de echili...
07:30
Cât timp rezistă vinul după ce ai deschis sticla? Semnele la care trebuie să fim atenți Newsweek.ro
Cât timp se păstrează băuturile alcoolice, după ce ai deschis sticla? Metoda de producție, ingredien...
07:20
Ce electrocasnice să scoți întotdeauna din priză înainte să pleci din casă. Sunt un pericol pentru animale Newsweek.ro
Chiar dacă par inofensive atunci când sunt oprite, unele electrocasnice lăsate în priză pot deveni u...
07:10
Horoscop 12 ianuarie. Luna în Scorpion le face sensibile pe Balanțe. Fecioarele, dezamăgiri de la bani Newsweek.ro
Horoscop 12 ianuarie. Luna în Scorpion le face sensibile pe Balanțe. Fecioarele, dezamăgiri de la ba...
06:40
La ce oră iei, luni, pensia în funcție de banca unde ai cardul? Care pensionari vor avea o creștere de 200 lei Newsweek.ro
Luni, 12 ianuarie intră prima pensie pe card din anul 2026. Veștile nu sunt tocmai bune, iar pension...
Acum 12 ore
20:50
Trump susține că SUA trebuie să „dețină” Groenlanda pentru a împiedica Rusia să o preia Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a declarat, vineri seara, că o preluare a Groenlandei de către St...
Acum 24 ore
20:40
Cercetătorii au descoperit cine are mai multe șanse să trăiască peste 100 de ani: carnivorii sau vegetarienii Newsweek.ro
Cercetătorii au descoperit cine are mai multe șanse să trăiască peste 100 de ani: carnivorii sau veg...
20:40
Modificări fiscale 2026. Ce taxe plătiți pentru case și mașini, Cât e impozitul pe profit și pe afaceri? Newsweek.ro
Începând cu 1 ianuarie 2026 se schimbă o serie de lucruri. Există numeroase modificări fiscale 2026....
20:20
Cutremur de 6,4 în Indonezia. Undele seismice puternice au fost resimţite de mulţi locuitori Newsweek.ro
Cutremur de 6,4 în Indonezia. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 77 de kilometri, iar undele sei...
20:10
Ursula von der Leyen, apel pentru eliberarea protestatarilor iraneni Newsweek.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut sâmbătă eliberarea protestatarilor irani...
19:50
Val de aer arctic peste România. Urmează zile cumplite, cu ger extrem și ninsori abundente Newsweek.ro
Val de aer arctic peste România. Urmează zile cumplite, cu ger extrem și ninsori abundente. Țara noa...
19:40
Oamenii de știință au făcut o descoperire senzațională despre nivelul oceanului de acum 15 milioane de ani Newsweek.ro
Oamenii de știință au făcut o descoperire senzațională despre nivelul oceanului de acum 15 milioane ...
19:20
Politico: Trump trebuie doar să facă patru pași simpli pentru a obține Groenlanda Newsweek.ro
Politico: Trump trebuie doar să facă patru pași simpli pentru a obține Groenlanda. Conform relatăril...
19:10
De ce creșterea producției de petrol „foarte dens și foarte neglijent” din Venezuela ar putea dăuna mediului Newsweek.ro
De ce creșterea producției de petrol, care este „foarte dens și foarte neglijent”, extras din Venezu...
19:10
Poliţiştii i-au adus medicamentele unui bărbat de 75 de ani, singurul locuitor al unui sat din județul Alba Newsweek.ro
Un bărbat de 75 de ani, singurul locuitor al unui sat din județul Alba, a rămas izolat din cauza nin...
18:50
GMail se schimbă radical. Google va pune în centru inteligenţa artificială, iar Gemini va fi vedeta sa Newsweek.ro
Mail-ul GMail se schimbă radical, în curând. Google va pune în centrul acestuia inteligenţa artifici...
18:40
Dorit de Real Madrid şi Bayern Munchen, Dominik Szoboszlai îşi va prelungi contractul cu Liverpool Newsweek.ro
Dorit de Real Madrid şi Bayern Munchen, internaţionalul maghiar Dominik Szoboszlai îşi va prelungi c...
18:10
Victor Negrescu: Agricultura europeană, implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații Newsweek.ro
Victor Negrescu, eurodeputat PSD, spune că agricultura europeană, implicit cea românească, nu are ne...
17:50
Cristian Pistol (CNAIR): Lucrările pe secțiunea montană a autostrăzii Sibiu - Pitești continuă Newsweek.ro
Cristian Pistol, directorul general CNAIR, spune că lucrările pe secțiunea montană a autostrăzii Sib...
17:30
Ministrul Justiţiei despre ieşirea la pensie a magistraţilor la 50 de ani: &#34;Eşti în deplinătatea cunoaşterii&#34; Newsweek.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, spune, despre ieşirea la pensie a magistraţilor la 50 de ani, c...
17:00
Planta pe care trebuie să o ai în casă, pe terasă sau în grădină pentru prosperitate și noroc Newsweek.ro
Vă întrebați despre simbolismul măslinului și ce reprezintă acesta? Ce înseamnă măslinul din punct d...
16:40
Horoscop 2026 Care sunt cele 3 zodii ce vor avea o pensie foarte lungă? Pot spera să trăiască și 100 de ani Newsweek.ro
Există oameni care trăiesc o pensie foarte lungă și în funcție de zodie un doar de gene și de viața ...
16:10
Un expert explică schimbările făcute de Casa de Pensie la calculul vechimii în muncă. Cine are de pierdut? Newsweek.ro
Casa de Pensii a anunțat o schimbare în modul de calcul al vechimii în muncă. Newsweek prezintă opin...
16:00
Mureș: Autocar cu 47 de călători, cuprins de flăcări în localitatea Șoromiclea Newsweek.ro
Un autocar în care se aflau 47 de călători a fost cuprins de flăcări, sâmbătă după-amiază, în locali...
15:40
Iran/ Cineaştii Jafar Panahi şi Mohammad Rasoulof denunţă o represiune flagrantă Newsweek.ro
Cineaştii iranieni Jafar Panahi şi Mohammad Rasoulof şi-au exprimat sâmbătă "profunda îngrijorare" c...
15:20
Prahova: Zece persoane, implicate într-un accident rutier produs în Comarnic între un microbuz şi o mașină Newsweek.ro
Un accident rutier în care au fost implicate un microbuz de transport persoane şi un autoturism s-a ...
15:10
Schi alpin: Lindsey Vonn a obţinut a 84-a sa victorie în Cupa Mondială Newsweek.ro
Schioarea americană Lindsey Vonn, în vârstă de 41 de ani, a câştigat sâmbătă proba feminină de cobor...
14:50
Zboruri suspendate pe principalul aeroport al Moscovei în urma celei mai abundente ninsori din această iarnă Newsweek.ro
Principalul aeroport al Moscovei, Şeremetievo, a suspendat sâmbătă toate zborurile din cauza celei m...
14:40
Ministrul Justiţiei: Nu poate fi vorba de o negociere politică în ce priveşte numirea noilor procurori şefi Newsweek.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat sâmbătă că nu poate fi vorba despre o negociere poli...
14:20
Brazilia speră ca acordul comercial între Mercosur şi UE să intre în vigoare de anul acesta Newsweek.ro
Brazilia are încredere că acordul comercial între Mercosur şi Uniunea Europeană va intra în vigoare ...
14:10
Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse, victorioase în calificări la Adelaide (WTA) Newsweek.ro
ucătoarele române de tenis Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse au obţinut victorii, ...
13:50
Reacția economiștilor după ce presa ungară a acuzat Bruxelles-ul că ar favoriza România Newsweek.ro
Comisia Europeană a aprobat recent alocarea unor sume importante de fonduri europene pentru România,...
13:40
Europa este neputincioasă: Nimeni nu-l poate opri pe Trump în drumul său spre Groenlanda - CNN Newsweek.ro
Europa este neputincioasă: Nimeni nu-l poate opri pe Trump în drumul său spre Groenlanda - CNN. Admi...
13:20
Alcaraz îl învinge pe Sinner în meciul demonstrativ de la Seul Newsweek.ro
Alcaraz îl învinge pe Sinner în meciul demonstrativ de la Seul. Carlos Alcaraz, numărul 1 mondial, l...
13:10
Ministrul Sănătăţii: &#34;M-a bucurat să întâlnesc o comunitate unită, matură profesional și conectată la România&#34; Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete afirmă că a discutat cu reprezentanţii comunităţii medicale r...
12:50
Ce ar trebui să bea femeile peste 65 de ani pentru sănătatea oaselor? Oamenii de știință au oferit un răspuns Newsweek.ro
Ce ar trebui să bea femeile peste 65 de ani pentru sănătatea oaselor? Oamenii de știință au oferit u...
12:40
Bijuterii, ceasuri și sume de bani, în valoare totală de 3 milioane euro, descoperite pe Aeroportul Otopeni Newsweek.ro
Polițiștii de frontieră și vameșii de la Aeroportul Otopeni au găsit în bagajele a două românce care...
12:20
Tânără de 18 ani din Bistrița-Năsăud, reținută 24 de ore pentru înșelăciune după comenzi online neachitate Newsweek.ro
Tânără de 18 ani din Bistrița-Năsăud, reținută 24 de ore pentru înșelăciune după comenzi online neac...
12:10
Cel puțin patru oameni au murit în Filipine și alți 30 au fost dați dispăruți, în urma unei avalanșe de gunoi Newsweek.ro
Cel puțin patru oameni au murit în Filipine și alți 30 au fost dați dispăruți, după ce joi, o avalan...
11:50
SUA amenință că vor captura Groenlanda, dar înarmează Danemarca cu rachete Hellfire pentru elicoptere Newsweek.ro
Pentru a-și înarma elicopterele MH-60R Seahawk, Danemarca cumpără rachete americane AGM-114R Hellfir...
11:30
București, acoperit în ninscoare în noaptea de sâmbătă spre duminică. Avertismenul meteorologilor. Newsweek.ro
Meteorologii anunță precipitații mai ales sub formă de ninsoare în Capitală sâmbătă noaptea, urmând ...
11:10
Amir Kiarash, român de origine iraniană: Ne temem de o intervenție brutală în Iran contra protestatarilor Newsweek.ro
Iranul pare să fie pe marginea prăpastiei în urma mișcărilor populare alimentate de furia cauzată de...
