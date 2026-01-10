Viscol și ger extrem în vestul României: Localități izolate, pene de curent și temperaturi de -19 °C
ObservatorNews, 10 ianuarie 2026 19:20
Situaţie critică în Caraş-Severin, unde sute de oameni sunt izolaţi în frig şi beznă după ce copacii au rupt firele de electricitate. În mai puţin de o oră, aproape toată ţara intră sub coduri galbene de ninsori şi ger. În sudul ţării, se va aşterne un nou strat de zăpadă de 15 centimetri.
